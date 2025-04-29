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Баталов Алексей


УПОМИНАНИЯ


29.04.2025 Система мониторинга ИТ-инфраструктуры wiSLA подтвердила технологическую совместимость с  российской ОС «Атлант» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Баталов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Applite - Атлант ГК 25 1
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 86 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 312 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 318 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1944 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 1
Wellink - wiSLA 22 1
Linux OS 10199 1
Стыценко Артем 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5576 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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