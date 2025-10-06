Разделы

НТЦ «Веллинк» и интегратор «Инкома» объявили о стратегическом партнерстве в сфере ИТ-мониторинга

Системный интегратор «Инкома», и НТЦ «Веллинк», российский разработчик платформы ИТ-мониторинга wiSLA, объявляют о начале партнерства. В рамках сотрудничества заказчики «Инкома» получат доступ к отечественной платформе wiSLA, обеспечивающей комплексный мониторинг и аналитику ИТ-инфраструктуры, каналов связи и бизнес-приложений с применением ML-инструментов. Об этом CNews сообщили представители «Веллинк».

wiSLA — единственное решение в России, имеющее статус утвержденного типа средства измерений. Единый интерфейс с настраиваемыми дашбордами и виджетами обеспечивает прозрачность и оперативный контроль всех объектов мониторинга, а техническая поддержка на всех этапах обеспечивает надежную и эффективную эксплуатацию.

«"Инкома" — ведущий системный интегратор с более чем 30-летним опытом в ИТ и информационной безопасности. Партнерство с ними позволяет интегрировать платформу wiSLA в масштабные комплексные проекты, обеспечивая клиентам прозрачный мониторинг и надежное управление ИТ-инфраструктурой на уровне современных требований к импортозамещению и безопасности», — сказал Алексей Баталов, руководитель продукта wiSLA.

«Для нас очень важно партнерство с wiSLA оно позволит Инкома укрепить свои позиции на рынке системных интеграторов и предложить клиентам современные инструменты для эффективного управления ИТ-инфраструктурой», — сказал Георгий Завгородний, технический директор компании «Инкома».

