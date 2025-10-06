Получите все материалы CNews по ключевому слову
Инкома Incoma
АО «ИНКОМА» – компания занимается внедрением технологий и отечественную практику управления бизнеса. С 1993 года акционерное общество работает на российском рынке информационной безопасности, системной интеграции и разработки информационных систем и бизнес-решений.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 11 дел, на cумму 76 975 171 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Инкома и организации, системы, технологии, персоны:
|Рустамов Рустам 496 2
|Николаева Анастасия 3 2
|Семесько Юлия 2 2
|Головкин Денис 2 2
|Мылицын Роман 111 1
|Бургов Владимир 16 1
|Рейман Леонид 1057 1
|Никифоров Михаил 17 1
|Конявский Валерий 10 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Сальников Алексей 5 1
|Капцов Сергей 12 1
|Проколов Роман 48 1
|Зайцев Сергей 25 1
|Путин Владимир 3310 1
|Чернышенко Дмитрий 574 1
|Ломаков Владислав 1 1
|Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 1
|Степанюк Михаил 73 1
|Лясковский Юрий 1 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Lewinsky Monica - Левински Моника 3 1
|Мирошников Борис 63 1
|Маркович Анастасия 2 1
|Карпов Александр 2 1
|Дмитриев Григорий 1 1
|Кадер Михаил 15 1
|Бишкиревич Илья 6 1
|Дбар Федор 45 1
|Олесов Алексей 2 1
|Ратнер Борис 1 1
|Ведерников Антон 11 1
|Храмцов Илья 1 1
|Schmid Hans - Шмид Ганс 2 1
|Известия ИД 688 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3692 2
|Moody's Investors Service 136 1
|Wainhouse Research 40 1
|ИнфоКом 115 1
|FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
|День молодёжи - 27 июня 974 1
|Связь-Экспокомм 113 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.