Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184066
ИКТ 14310
Организации 11109
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26292
Персоны 79105
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Инкома Incoma

Инкома - Incoma

АО «ИНКОМА» – компания занимается внедрением технологий и отечественную практику управления бизнеса. С 1993 года акционерное общество работает на российском рынке информационной безопасности, системной интеграции и разработки информационных систем и бизнес-решений.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 11 дел, на cумму 76 975 171 ₽*

Судебные дела (11) на сумму 76 975 171 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 5 654 784 ₽*
в качестве ответчика (7) на сумму 31 997 071 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 НТЦ «Веллинк» и интегратор «Инкома» объявили о стратегическом партнерстве в сфере ИТ-мониторинга 1
30.08.2023 В России создан ПАК, который не позволит взломать и остановить работу критической инфраструктуры 1
30.08.2023 Отечественный комплекс безопасной передачи данных прошел тестирование 1
24.08.2023 Подтверждена совместимость платформы «Видеоселектор» и «Ред ОС» 1
22.03.2023 Назван самый надежный способ организации IaaS 1
15.07.2022 Merlion стала дистрибьютором «Инкома» 1
01.07.2022 В 2022 г. цифровую грамотность повысили уже 11 тыс. преподавателей 1
08.12.2020 Подтверждена совместимость коммуникационной платформы «Видеоселектор» и «Ред ОС» 1
31.01.2020 28.01.2020 состоялся вебинар «Импортозамещение в ИТ: готовое решение для организаций» 1
27.01.2020 Открытый вебинар «Импортозамещение в ИТ: готовое решение для организаций» 1
21.01.2020 Открытый вебинар «Импортозамещение в ИТ: готовое решение для организаций» 1
29.04.2019 Astra Linux и «Инкома» подтвердили совместимость ПО «Видеоселектор» c Astra Linux SE 1
15.01.2019 «Инкома» и CommuniGate Systems протестировали «Видеоселектор» и CommuniGate Pro на совместимость 1
15.08.2018 «Инкома» внедрила Единую унифицированную почтовую систему в ФНС России 2
05.12.2003 16-17 декабря пройдет конференция по проблемам электронного ведения бизнеса 1
05.12.2003 Дополнение: Центробанк построил мультисервисную сеть 1
11.09.2003 «ИнфоКом-2003» стремится быть ближе к народу 1
02.09.2003 Рынок видеоконференц-связи в России: все только начинается 2
21.08.2003 Московский офис Credit Suisse First Boston модернизировал систему видеоконференцсвязи 1
28.07.2003 "ИнКома" готова русифицировать системы Tandberg у любого российского пользователя 1
10.06.2002 Рынок телекоммуникаций: Обзор событий прошедшей недели 25.05-10.06 1
06.06.2002 "Ройлком" и "ИнКомА" запускают крупнейшую в России сеть видеоконференцсвязи 1
22.05.2002 Связь-Экспокомм-2002 : Не революция, а взросление технологий 1
26.06.2000 "Информсвязь" получила государственный контракт на проектирование системы связи МЧС России 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

Инкома и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems - Tandberg 162 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 3
Cisco Systems 5201 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3032 3
МегаФон 9689 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 407 3
AMT Group - АМТ-Груп 402 3
Ред Софт - Red Soft 940 2
Sony 6611 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1594 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9115 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 581 2
Microsoft Corporation 25134 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13843 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1082 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1764 2
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
PictureTel 5 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 2
Siemens AG - Siemens Group 2623 2
Информсвязь 47 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 194 2
МТС - Система Телеком 236 2
Qtech - Кьютэк 181 2
Код Безопасности 688 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2339 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1143 1
Nippon Information Technology Consulting Co (NTC) 2 1
LG Electronics 3667 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5736 1
Крок - Croc 1812 1
Lenovo Motorola 3518 1
Qualcomm Technologies 1896 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1686 1
Verizon - WorldCom 495 1
RealNetworks Products and Services 354 1
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 270 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 3
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7957 2
Газпром ПАО 1396 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2755 1
Транснефть 322 1
Ford 419 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Резонанс НПП 384 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Boeing 1015 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 31 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2955 1
Газпром нефть 660 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1758 1
Ингосстрах СПАО 447 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
Татнефть 237 1
Aerostar Hotels - Аэростар 29 1
НСПК - Национальная система платежных карт 880 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
МегаФон - Синтерра - ТК Комет - Телекоммуникационная компания Комет - Доля 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12636 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4731 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5127 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3082 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3417 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1444 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1036 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 740 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1400 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2667 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6211 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4730 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 940 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 725 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1430 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5706 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 79 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1467 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6355 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 255 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
NORDUnet - National research and education networks 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71367 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8709 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22309 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8406 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25636 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14494 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13216 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26767 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30769 5
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3163 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6876 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31482 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21690 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25319 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16856 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55760 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4674 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7134 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11360 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8813 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14263 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11773 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4305 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14237 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28722 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12185 3
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 821 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13286 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12779 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1292 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2268 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1412 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6637 2
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 136 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9610 2
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 138 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4820 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8109 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17679 2
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 2
Инкома Видеоселектор - Income VideoSelector 13 6
Linux OS 10700 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1228 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 264 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Хэлф - Industrial Diode ПАК 3 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 598 1
Microsoft Skype for Business 182 1
Nokia Alcatel-Lucent Optics Group 2 1
Microsoft Windows XP 2414 1
Nokia Symbian OS 1402 1
Космодром Байконур 1070 1
Intel Pentium III 781 1
Benefon Dragon 12 1
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 21 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 378 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 72 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 107 1
CBOSS vmail - система голосовой/факс почты 8 1
CBOSS isp 6 1
CBOSS ssc - вспомогательный коммутационный центр 7 1
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 17 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1900 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 202 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5038 1
Nokia 7650 63 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
FreePik 1317 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5089 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 130 1
ЦБ РФ - ЕТКБС - Единая телекоммуникационная сеть Банка России 8 1
Oracle Java - язык программирования 3305 1
Рустамов Рустам 496 2
Николаева Анастасия 3 2
Семесько Юлия 2 2
Головкин Денис 2 2
Мылицын Роман 111 1
Бургов Владимир 16 1
Рейман Леонид 1057 1
Никифоров Михаил 17 1
Конявский Валерий 10 1
Ершова Элеонора 67 1
Сальников Алексей 5 1
Капцов Сергей 12 1
Проколов Роман 48 1
Зайцев Сергей 25 1
Путин Владимир 3310 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Ломаков Владислав 1 1
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 1
Степанюк Михаил 73 1
Лясковский Юрий 1 1
Яцеленко Николай 25 1
Lewinsky Monica - Левински Моника 3 1
Мирошников Борис 63 1
Маркович Анастасия 2 1
Карпов Александр 2 1
Дмитриев Григорий 1 1
Кадер Михаил 15 1
Бишкиревич Илья 6 1
Дбар Федор 45 1
Олесов Алексей 2 1
Ратнер Борис 1 1
Ведерников Антон 11 1
Храмцов Илья 1 1
Schmid Hans - Шмид Ганс 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 154148 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45178 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53160 3
Европа 24550 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18336 3
Америка - Американский регион 2183 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14413 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4063 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7976 2
Германия - Федеративная Республика 12881 2
Италия - Итальянская Республика 4416 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2154 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17923 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1317 1
Южная Корея - Республика 6807 1
Япония 13474 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1873 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4211 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3579 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2882 1
Россия - СФО - Новосибирск 4581 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3307 1
Великобритания - Лондон 2402 1
Испания - Королевство 3754 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1373 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 961 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 543 1
Россия - СФО - Омская область 725 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1545 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1219 1
Китай - Шанхай 805 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 504 1
США - Техас 1005 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 361 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 332 1
Ливан - Ливанская Республика 196 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 621 1
США - Техас - Даллас 177 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54211 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31302 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50510 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9891 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19965 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9443 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11326 3
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14779 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3158 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10519 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6760 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6210 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6272 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7377 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2232 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7226 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8850 2
Энергетика - Energy - Energetically 5424 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5312 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1594 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2952 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3744 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 469 1
Атлантис 83 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4189 1
Английский язык 6835 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25525 1
Аренда 2553 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7736 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6448 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 581 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 619 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 486 1
Латинский алфавит 191 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3760 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 936 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5816 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6267 1
Паспорт - Паспортные данные 2694 1
Известия ИД 688 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3692 2
Moody's Investors Service 136 1
Wainhouse Research 40 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1611 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 406 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 216 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 570 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 423 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 1
СЗГМУ им. И. И. Мечникова - Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова 3 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 16 1
ИнфоКом 115 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
День молодёжи - 27 июня 974 1
Связь-Экспокомм 113 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще