В России создан ПАК, который не позволит взломать и остановить работу критической инфраструктуры

В России создан и успешно протестирован программно-аппаратный комплекс, который защитит объекты критической информационной инфраструктуры от утечек и остановки работы. Комплекс работает по принципу однонаправленной передачи данных из-за чего российские компании смогут избежать утечки информации. Решением заинтересовались федеральные органы и вскоре могут приступить к его «пилотным» запускам.

Защищенный ПАК прошел проверку

Российский программно-аппаратный комплекс (ПАК) Industrial Diode успешно прошел тестирование на безопасную передачу данных в сетях объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом CNews рассказали представители Qtech.

В тестировании принимали участие производители телеком-оборудования Qtech и «Т-ком», ИБ-компании «Код безопасности» и «Хэлф», а также интегратор «Инкома». ПАК разработала ИБ-компания «Хэлф».

ПАК Industrial Diode позволяет безопасно собирать данные с автоматизированных систем управления технологическим процессом, а также защищает от внешних хакерских атак объекты КИИ, заявил директор по развитию бизнеса компании «Инкома» Денис Головкин. Как отметили представители «Кода безопасности», с помощью ПАКа российские организации смогут избежать утечек данных и остановки деятельности.

Фото: ru.freepik.com Субъекты КИИ могут не боятся утечек данных

Под объектами критической информационной инфраструктуры понимают важные сети и информационные системы субъектов КИИ. Под такими субъектами понимаются организации и индивидуальные предприниматели, владеющие или арендующие информационные системы, автоматизированные системы управления и информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в важнейших для страны сферах. Это здравоохранение, наука, транспорт, связь, финансовая сфера, энергетика, атомная энергия, оборонная, ракетно-космическая, горнодобывающая, металлургическая, химическая промышленность и топливно-энергетический комплекс.

Как работает ПАК

Устройство работает по принципу однонаправленной передачи данных. Первичный вход данных осуществляется через коммутатор компании Qtech. Затем информация обрабатывается межсетевым экраном и криптошлюзом «Кода безопасности». И через коммутатор «Т-ком» данные доходят до ПАК, который пропускает их к защищенному сегменту корпоративной сети и не позволяет проходить в обратном направлении.

Решение «Кода безопасности» обеспечивает защиту сетевого периметра и играет роль криптошлюза, а управляемые коммутаторы «Т-ком» и Qtech связывают сетевые устройства в единую систему.

По мнению разработчиков, комплексное решение будет востребовано в отраслях, где компании собирают информацию в одностороннем порядке. Это могут быть обновления программного обеспечения, получение сигнала с IP-камер вне защищенного периметра, входящие потоки данных из открытых источников для компаний из сфер энергетики, транспорта, здравоохранения и финансовых организаций.

Как тестировали ПАК

Российские компании тестировали ПАК на корректность передачи файлов, защиту передачи данных с применением механизма динамического контроля сессий, на уровень качества обнаружения и предотвращения сетевых атак, совместимость отдельных решений при взаимодействии.

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По итогам исследований, специалисты подтвердили, что оборудование отвечает требованиям безопасности по нормативам российских регуляторов. В тестировании принимали участие производители телеком-оборудования Qtech и «Т-ком», ИБ-компании «Код безопасности» и «Хэлф», а также интегратор «Инкома».

По данным Qtech, федеральные учреждения заинтересовались проектом и обсуждают «пилотные» запуски на площадках госорганизаций.