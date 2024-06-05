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Хэлф Industrial Diode ПАК

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.06.2024 Российский разработчик телекоммуникационного и ИT-оборудования Qtech поменял хозяев 1
30.08.2023 В России создан ПАК, который не позволит взломать и остановить работу критической инфраструктуры 2
30.08.2023 Отечественный комплекс безопасной передачи данных прошел тестирование 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Хэлф и организации, системы, технологии, персоны:

Инкома - Incoma 28 3
Qtech - Кьютэк 200 3
Хэлф 3 3
Код Безопасности 811 2
Q-Boost - Кью Буст 2 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29647 1
FreePik 1826 2
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 1
Инкома Видеоселектор - Income VideoSelector 16 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2399 1
ФНС РФ - ЕУПС - Единая унифицированная почтовая система 2 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1357 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11639 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5458 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3390 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5098 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6714 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9100 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 72 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8608 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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