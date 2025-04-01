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Альфа-Банк RB.RU РБ.РУ РБточкаРУ Русбейс
Альфа-Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишустин Михаил 689 2
|Касперская Наталья 294 1
|Рустамов Рустам 424 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1028 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Комиссаров Дмитрий 227 1
|Сотин Денис 205 1
|Евтушенков Владимир 208 1
|Семенов Александр 151 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Леонов Алексей 79 1
|Гузовский Денис 68 1
|Меньшов Кирилл 122 1
|Солдатенков Сергей 161 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Стрелкина Любовь 10 1
|Колокольцев Владимир 42 1
|Добровинский Александр 35 1
|Крылов Андрей 26 1
|Бурилов Андрей 105 1
|Климов Андрей 72 1
|Ульянов Николай 114 1
|Комаров Петр 4 1
|Ткаченко Сергей 17 1
|Сивцев Илья 143 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Самсонова Виктория 2 1
|Александров Александр 72 1
|Булгаков Кирилл 108 1
|Спирин Антон 64 1
|Пермяков Руслан 20 1
|Стоянов Алексей 41 1
|Петренко Александр 8 1
|Ганюшкин Николай 12 1
|Герасимов Евгений 14 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Слипенчук Михаил 4 1
|Курмаев Рустам 31 1
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|Grand View Research 19 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
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