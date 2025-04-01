Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс

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Индексная книга (каталог) CNews*
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01.04.2025 Ozon становится конкурентом «Авито» и «Почты России». Тестируется доставка личных посылок между пунктами выдачи заказов 1
21.03.2025 LG отказалась от части офисов в России 1
20.03.2025 LG частично возобновила производство бытовой техники в России для продаж электроники на отечественном рынке 1
10.03.2025 Прибыль российских ИКТ-компаний за год выросла на 22,6% и достигла 1,17 триллионов 1
18.02.2025 Сбежавшая из России Apple зарегистрировала в Роспатенте интеллектуальные права на свои новые процессоры 1
26.12.2024 Apple объяснила, почему удаляет VPN из российского магазина приложений: этого требует законодательство России 1
25.12.2024 У «Яндекса» почти не осталось международных проектов по ИИ. Из 10 стартапов остался только один 1
12.12.2024 В Wildberries крупный сбой. Покупатели говорят о трудностях с выдачей заказов и оплатой покупок 1
05.12.2024 Ozon хочет завозить программистов из Индии, чтобы закрыть кадровую дыру 1
13.09.2024 Открыт прием заявок на гранты до 6 миллиардов на внедрение российских ИТ-решений 1
11.09.2024 У российского производителя микроэлектроники требуют 100 миллионов за срыв сроков работ по гранту 1
06.09.2024 В Sitronics назначен новый президент. Им стал бывший вице-президент АФК «Система» по ИТ 1
29.08.2024 HeadHunter получила 90% в сервисе автоматизированного подбора персонала Skillaz 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
22.08.2024 VK отдал контрольную долю своей компании-разработчика ПО единственному сотруднику 1
20.08.2024 Генпрокуратура требует 84 миллиона у ИТ-резидента «Сколково» с почти миллиардной выручкой, который не платил сотрудникам зарплаты 1
14.08.2024 CNews признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме в России. Аудитория растет 1
05.06.2024 Российский разработчик телекоммуникационного и ИT-оборудования Qtech поменял хозяев 1
15.05.2024 Российский разработчик решений для предотвращения ИТ-сбоев перешел в руки единоличного владельца 1
16.02.2024 МВД, Минцифры и Роскомнадзор придумывают наказание за дипфейки 1
16.01.2024 Новые российские пионеры «Движение первых» требуют 47 миллионов у разработчика сайтов 1
21.11.2023 Россияне получили в США патент на технологию «остановки» искусственного интеллекта 1
31.10.2023 6 главных технологических трендов мобильных приложений на ближайшие годы 1
12.09.2023 Россиян отключают от Google. В чем причина 1
08.09.2023 RuStore «допилят», чтобы размещать приложения для ОС «Аврора» 1
25.01.2023 Касперская займется производством молока и мороженого 1
15.10.2021 Лечить по приложению: Владимир Евтушенков и компания «Медси» развивают телемедицину 1

Публикаций - 27, упоминаний - 27

Альфа-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11897 4
Yandex - Яндекс 7573 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13020 3
Ростелеком 9849 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8828 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4062 2
Apple Inc 12218 2
LG Electronics 3632 2
МегаФон 9132 1
Alibaba Group 431 1
Accenture plc 682 1
InfoWatch - Инфовотч 1032 1
8368 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 369 1
Ред Софт - Red Soft 763 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 380 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 516 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1986 1
Корус Консалтинг ГК 1238 1
VK - Mail.ru Group 3474 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
Telegram Group 2119 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 329 1
KPMG 258 1
Neoflex - Неофлекс 223 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 642 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
ГЛОНАСС АО 201 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 54 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 102 1
Qtech - Кьютэк 176 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1323 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 520 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 13 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 1
Shopify 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7480 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 3
Альфа-Банк 1787 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 390 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1407 2
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Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 717 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 471 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Газпром ПАО 1357 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 362 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 1
ГПБ - Газпромбанк 1101 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1663 1
Microsoft - LinkedIn 656 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 142 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 93 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1052 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 464 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 121 1
BestDoctor - БестДоктор 21 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 135 1
РЕСО-Гарантия СК 45 1
Силовые машины 112 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 73 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 80 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 179 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11909 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1005 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2792 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3390 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5037 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1395 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 471 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2975 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2938 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3314 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
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Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1919 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3019 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1148 1
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6034 1
Минздрав РФ - РЦСМЭ ФГБУ - Российский центр судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Российской Федерации 2 1
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2825 2
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1111 7
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АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 246 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 269 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5359 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2780 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 653 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 120 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 482 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 177 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 408 1
Statista 235 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 919 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 128 1
Microsoft Xamarin 33 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 44 1
Google Flutter 55 1
Генпрокуратура РФ - ГАС ПС - Государственная автоматизированная система правовой статистики 9 1
Яндекс.Здоровье 22 1
Infowatch - Тайга систем - Taigaphone - Тайгафон 14 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 752 1
Google Global Cache 24 1
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 36 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1677 1
MONQ AIOps-платформа 16 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 65 1
ОТВ Аврора Маркет 19 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 197 1
Dropbox Paper 77 1
VK RuStore - Рустор 374 1
OpenAI ChatGPT 376 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 91 1
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 42 1
Мишустин Михаил 689 2
Касперская Наталья 294 1
Рустамов Рустам 424 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1028 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Комиссаров Дмитрий 227 1
Сотин Денис 205 1
Евтушенков Владимир 208 1
Семенов Александр 151 1
Хинштейн Александр 142 1
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Гузовский Денис 68 1
Меньшов Кирилл 122 1
Солдатенков Сергей 161 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Стрелкина Любовь 10 1
Колокольцев Владимир 42 1
Добровинский Александр 35 1
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Ткаченко Сергей 17 1
Сивцев Илья 143 1
Евдокимов Игорь 50 1
Самсонова Виктория 2 1
Александров Александр 72 1
Булгаков Кирилл 108 1
Спирин Антон 64 1
Пермяков Руслан 20 1
Стоянов Алексей 41 1
Петренко Александр 8 1
Ганюшкин Николай 12 1
Герасимов Евгений 14 1
Гаврилов Евгений 43 1
Слипенчук Михаил 4 1
Курмаев Рустам 31 1
Клеточкин Дмитрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43795 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52414 7
Казахстан - Республика 5605 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14255 3
Европа 21866 3
Беларусь - Белоруссия 5774 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7620 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17300 2
Земля - планета Солнечной системы 10438 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17665 2
Германия - Федеративная Республика 12749 2
Узбекистан - Республика 1763 2
Индия - Bharat 5507 2
Африка - Африканский регион 3509 2
Азия - Азиатский регион 5584 2
Америка Латинская 1829 2
Европа Восточная 3107 2
Южная Корея - Республика 6700 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2287 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2709 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2536 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1504 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 946 1
Латвия - Латвийская Республика 820 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 708 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 684 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 455 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 219 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 138 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 49 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 335 1
Таджикистан - Республика 875 1
Зимбабве - Республика 117 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 560 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 135 1
Кения - Республика 154 1
Камерун - Республика 55 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1695 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51996 13
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7598 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8846 7
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