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Ozon становится конкурентом «Авито» и «Почты России». Тестируется доставка личных посылок между пунктами выдачи заказов

Маркетплейс Ozon с апреля 2025 г. начнет тестировать сервис пересылки личных посылок клиентов между пунктами выдачи заказов. На первом этапе участвуют девять точек. В дальнейшем, при успешном старте, к программе планируется подключить и другие.

Первое тестирование

Российский маркетплейс Ozon начал тестировать доставку личных посылок между пунктами выдачи заказов (ПВЗ). Об этом пишет RB.RU.

В тестировании примут участие 20 человек и девять ПВЗ. В случае успешного тестирования к сервису постепенно подключат остальные пункты выдачи Ozon, об этом рассказал представитель российского маркетплейса. «Сервис будет работать как для доставок внутри одного региона, так и для межрегиональных отправлений», — добавил он.

На первом этапе компания планирует провести тестовые отправки между несколькими регионами России, сообщила RB.RU пресс-служба маркетплейса. Это, по данным жруналистов, позволит оценить удобство нового сервиса и выявить, как можно его улучшить.

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Ozon
Ozon станет конкурентом Wildberries, «Авито» и «Почты России»

Со слов директора по B2B-маркетингу и бизнес-коммуникациям Марии Заикиной, уже треть заказов на маркетплейсе доставляется в малые города - такая динамика связана с развитием логистической инфраструктуры онлайн-ретейлера. Директор по В2В-маркетингу и бизнес-коммуникациям также отметила, что оборот и количество заказов на Ozon в малых городах превысили оборот Москвы и Санкт-Петербурга вместе взятых.

Общее количество ПВЗ Ozon по итогам 2024 г. составило более 60 тыс. Количество заказов в прошлом году выросло на 52% - до 1,471 млрд штук. Общая складская площадь под управлением компании выросла до 3,5 млн кв. м, всего у Ozon порядка 200 логистических объектов в разных городах России.

Конкуренты не отстают

Сервис доставки личных посылок между ПВЗ в марте 2025 г. запустил Wildberries, о чем писал CNews. В тестовом режиме сервис WB Track работает для 100 ПВЗ, но в ближайшие месяцы планируется масштабирование на всю сеть. Теперь пользователи могут отправлять посылки прямо из пункта выдачи.

Сервис носит название WB Track и, по сути, является аналогом существующих в России сервисов доставки посылок — СДЭК, «Почты России», «Яндекс Доставки», «Авито Доставки» и другие виды.

На 1 апреля 2025 г. WB Track работает в режиме тестирования — отправить посылку можно было лишь в 100 пунктах выдачи заказов Wildberries в Москве. Отправка доступна как по Москве, так и в другие регионы России. Представители маркетплейса сообщили CNews, что WB Track станет доступен по всей стране в ближайшие несколько месяцев.

WB Track имеет ряд ограничений – отправить с помощью этого сервиса, к примеру, крупногабаритный тренажер не получится, даже если отвезти его нужно в соседний пункт выдачи заказов. Как сообщили CNews представители маркетплейса, доступны четыре размера посылок – 16х25х5, 20х30х7, 25х45х12 и 456х65х20 см. Редакция CNews обратилась к представителям Wildberries с вопросом о лимитах по весу, потому что в посылку максимального размера запросто можно уместить несколько «блинов» от штанги по 25 кг каждый, и ожидает ответа.

Спрос на открытие ПВЗ

Количество поисковых запросов на покупку готового бизнеса в сфере ПВЗ в 2024 г. увеличилось в 20 раз, что сделало этот сегмент лидером по росту среди всех категорий раздела «Готовый бизнес». Об этом говорят результаты исследования Forbes.

Наибольший рост спроса зафиксирован на ПВЗ Ozon — плюс 75% по сравнению с 2023 г. На втором месте ПВЗ Wildberries с ростом 28%, а тройку лидеров замыкают ПВЗ «Яндекс Маркета» с увеличением на 6%. В 2024 г. ПВЗ Ozon искали около 140 тыс. раз, Wildberries — примерно 94 тыс. раз, а «Яндекс Маркет» — чуть более 60 тыс. раз.

Среди регионов наибольший рост интереса к ПВЗ отмечен в Карелии — почти в пять раз. На втором месте Республика Марий Эл с ростом 237%, на третьем — Иркутская область, где спрос вырос на 174%. Крупные регионы, такие как Московский (включая Москву и область) и Ленинградский, показали более умеренные результаты из-за насыщенности рынка: рост составил 32% и 44% соответственно, отмечается в исследовании.

Средняя цена такого бизнеса в 2024 г. достигла 1 млн руб. На 1 апреля 2025 г. в разделе ПВЗ на «Авито» представлено более 6,9 тыс. объявлений.

Антон Денисенко

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