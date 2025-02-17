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Ozon Доставка Ozon Box Ozon Port

Ozon Доставка - Ozon Box - Ozon Port


17.02.2025 Объем интернет-торговли в России вырос на 41%. Электроника потеряла первое место по доле рынка и скатилась на третье 1
30.10.2023 «Тинькофф бизнес» и Ozon помогут предпринимателям открыть первый пункт выдачи заказов 1
23.04.2019 Магазины тоже хотят стать ИТ-компаниями 1
28.06.2018 OZON запустит собственный маркетплейс 1
29.03.2017 В розничной сети «Ростелекома» теперь можно получить заказы из интернет-магазина Ozon.ru 1
06.09.2016 Конференция CNews «Большие данные: новые подходы» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ozon Доставка и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9739 2
Huawei 3946 1
Softline - Софтлайн 2841 1
Yandex - Яндекс 7410 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 1
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X5 Group - Перекрёсток 550 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 663 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Аэроклуб 21 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 217 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
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Apple iPhone 6 4862 1
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Бедрак Владимир 1 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17112 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24218 2
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2936 1
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Английский язык 6654 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10983 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5444 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5996 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7018 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 349 1
Аудит - аудиторский услуги 2682 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1661 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1569 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5745 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6418 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 151 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 141 1
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FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 609 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
INFOLine-Аналитика 56 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 7 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2015 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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