«Тинькофф бизнес» и Ozon помогут предпринимателям открыть первый пункт выдачи заказов

«Тинькофф бизнес» и Ozon поддержат предпринимателей, которые собираются открыть свой пункт выдачи заказов (ПВЗ). «Тинькофф» предоставит новым клиентам полгода бесплатного расчетно-кассового обслуживания, а Ozon проконсультирует по вопросам запуска ПВЗ и обеспечит финансовую помощь участникам проекта.

Совместный проект «Тинькофф бизнеса» и Ozon нацелен на то, чтобы упростить и облегчить процесс открытия партнерского пункта выдачи заказов для начинающих предпринимателей. Пакет льготных сервисов включает в себя: помощь в регистрации ИП или ООО и открытии счета; бесплатное расчетно-кассовое обслуживание в течение первых 6 месяцев, если ранее пользователь не был зарегистрирован в «Тинькофф бизнесе»; информационную поддержку от специалистов Ozon по всем вопросам, связанным с открытием ПВЗ; выплаты до 500 тыс. руб. ежемесячно в первые полгода после открытия пункта: в течение первых двух месяцев Ozon производит выплаты всем участникам программы и продолжает их, если пункт достигает минимального оборота по окончании этого срока; выплаты до 3 млн руб. владельцы пунктов выдачи смогут получить, если откроют ПВЗ в «зоне гарантированного дохода» на специальной карте, составленной маркетплейсом.

Илья Кретов, директор Tinkoff eCommerce, сказал: «По нашим данным, количество монобрендовых пунктов выдачи заказов Ozon за год выросло более чем в 4 раза в абсолютном выражении. На начало осени доля владельцев ПВЗ Ozon составляла 46% от всех предпринимателей в этой сфере, а количество таких монобрендовых ПВЗ выросло до 25% среди всех ПВЗ. Мы видим рост интереса в сегменте пунктов выдачи заказов, поэтому создаем комфортные условия и сервисы для открытия подобного бизнеса совместно с нашим партнером».