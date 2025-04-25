Получите все материалы CNews по ключевому слову
Герасимов Сергей
Герасимов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3229 2
|Дудов Дмитрий 2 2
|Чушкин Дмитрий 9 1
|Матвеева Татьяна 105 1
|Борисов Юрий 120 1
|Овчинников Павел 7 1
|Махонов Александр 31 1
|Наместников Юрий 40 1
|Захаров Алексей 47 1
|Казак Максим 162 1
|Игнатов Александр 6 1
|Антонов Александр 77 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Тюркин Михаил 45 1
|Громов Владимир 14 1
|Степанова Ольга 6 1
|Тулубьев Павел 25 1
|Полихрониди Георгий 13 1
|Предтеченский Петр 18 1
|Павлов Николай 13 1
|Кондарев Сергей 14 1
|Михайлов Евгений 18 1
|Вишнякова Наталья 1 1
|Мочальников Алексей 13 1
|Шорников Александр 4 1
|Коротков Андрей 85 1
|Церенов Церен 47 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Никольский Антон 22 1
|Колосков Станислав 5 1
|Гавриленко Владимир 5 1
|Григорьева Анастасия 7 1
|Зигуля Юрий 16 1
|Ряснов Виктор 3 1
|Ермакова Марина 2 1
|Исупов Евгений 2 1
|Татурин Евгений 1 1
|Никулин Андрей 2 1
|Благовещенский Павел 3 1
|Доронин Иван 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11293 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1946 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|Известия ИД 647 1
|CNews Журнал 166 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
Создано именных указателей - 173566.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.