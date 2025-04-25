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Герасимов Сергей



25.04.2025 Опрос Arenadata: почти 90% компаний заинтересованы во внедрении ИИ 1
11.07.2024 «Северсталь» строит хранилище данных на стеке продуктов Arenadata 1
15.02.2023 Сергей Герасимов: Мы нашли 15 слабых мест в VMware 1
20.12.2022 Эксперты SolidLab обнаружили критические уязвимости в TrueConf Server 1
06.09.2016 Конференция CNews «Большие данные: новые подходы» 1
18.02.2015 ИТ-директор МВД получил повышение до замминистра 1
24.11.2014 Биометрическая регистрация в России может стать обязательной 1
21.10.2014 Фото и видео 100 тыс. пользователей Snapchat «утекли» в сеть 1
17.10.2014 Из семи крупных мировых экономик российский бизнес тратит на ликвидацию последствий кибератак меньше всего 1
26.04.2013 Правительство внесло изменения в состав госкомиссии по радиочастотам 1
29.05.2007 Galika AG в России внедрила Microsoft Dynamics CRM 1
19.08.2005 Изданию CNews - 5 лет 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Герасимов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

SolidLab - СолидЛаб 20 3
AMT Group - АМТ-Груп 358 2
TrueConf - ТруКонф 406 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 261 2
Ростелеком 9873 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5007 1
Huawei 4001 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Ланит - Норбит - Norbit 377 1
Dropbox 501 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 1
Snapchat 131 1
Ponemon Institute 85 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 522 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Dell Systems - Деловые системы 53 1
Мостелеком 72 1
Ланит - АПТ Телеком 22 1
Microsoft Corporation 24796 1
МТК Телеком 4 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 1
Broadcom - VMware 2402 1
VK - Mail.ru Group 3480 1
Sony 6567 1
AT&T Inc 1683 1
Северсталь Инфоком 71 1
SAP SE 5321 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7523 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 521 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2474 1
МКБ - Московский кредитный банк 570 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1221 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 1
Альфа-Банк 1790 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1059 1
Совкомбанк ПАО 260 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 129 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 202 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Аэроклуб 21 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 20 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Лента - Сеть розничной торговли 2129 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Ингосстрах Жизнь СК 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Coursera 56 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Северсталь ПАО - Severstal 490 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 34 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 22 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11948 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2953 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2798 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3397 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 589 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3099 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5547 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2564 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 39 1
Федеральное казначейство России 1806 1
ЛДПР 107 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67364 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28641 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12933 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11360 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20990 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4041 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24635 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10534 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8253 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13607 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 694 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5863 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6793 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3209 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1291 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7617 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6995 1
BIA - Business Impact Analysis - анализ воздействия на бизнес 11 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5213 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7275 1
Data monetization - Монетизация данных 1687 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7352 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7509 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4843 1
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2230 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12276 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21667 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6929 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28177 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2520 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30354 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16057 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6461 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52225 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4924 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9387 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4345 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3345 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1006 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4640 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3281 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 332 1
Microsoft Office Excel 1217 1
Microsoft Office Word 830 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Kaspersky Security Network - KSN 92 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Microsoft Office 3800 1
Ozon Доставка - Ozon Box - Ozon Port 7 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1315 1
Microsoft Windows 15849 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 198 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 1
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 17 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 26 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 28 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 114 1
Путин Владимир 3229 2
Дудов Дмитрий 2 2
Чушкин Дмитрий 9 1
Матвеева Татьяна 105 1
Борисов Юрий 120 1
Овчинников Павел 7 1
Махонов Александр 31 1
Наместников Юрий 40 1
Захаров Алексей 47 1
Казак Максим 162 1
Игнатов Александр 6 1
Антонов Александр 77 1
Кулешов Алексей 29 1
Тюркин Михаил 45 1
Громов Владимир 14 1
Степанова Ольга 6 1
Тулубьев Павел 25 1
Полихрониди Георгий 13 1
Предтеченский Петр 18 1
Павлов Николай 13 1
Кондарев Сергей 14 1
Михайлов Евгений 18 1
Вишнякова Наталья 1 1
Мочальников Алексей 13 1
Шорников Александр 4 1
Коротков Андрей 85 1
Церенов Церен 47 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Никольский Антон 22 1
Колосков Станислав 5 1
Гавриленко Владимир 5 1
Григорьева Анастасия 7 1
Зигуля Юрий 16 1
Ряснов Виктор 3 1
Ермакова Марина 2 1
Исупов Евгений 2 1
Татурин Евгений 1 1
Никулин Андрей 2 1
Благовещенский Павел 3 1
Доронин Иван 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147823 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52476 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2498 1
Европа 21885 1
Европа Восточная 3109 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2908 1
Европа Западная 1482 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52234 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48929 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5881 2
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Экзамены 439 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 209 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7868 1
Миграция населения - Миграционные службы 417 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3551 1
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Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 821 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11293 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1946 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 541 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2058 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
Создано именных указателей - 173566.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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