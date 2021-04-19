Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Kaspersky Security Network
KSN
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Публикаций - 84, упоминаний - 167
Kaspersky Security Network упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Касперский Евгений 218 5
|Мальнев Алексей 8 1
|Гвоздев Дмитрий 83 1
|Круглов Кирилл 7 1
|Шингарёв Антон 4 1
|Алёшин Дмитрий 9 1
|Горобец Олег 5 1
|Chvotkin Alan - Чвоткин Алан 1 1
|Паринов Денис 1 1
|Матросов Александр 42 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764966, в очереди разбора - 668653.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764966, в очереди разбора - 668653.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru