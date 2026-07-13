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Kaspersky Security Network KSN

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.07.2026 Обнаружение ИИ-писем, выявление сотрудников в зоне риска и гибкая маршрутизация: «Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты корпоративной почты 1
10.04.2026 В 2025 году злоумышленники похитили данные более 1 миллиона банковских аккаунтов по всему миру 1
18.12.2025 Что должен уметь современный антивирус для бизнеса: взгляд «Лаборатории Касперского» 4
08.12.2025 Вышло исследование популярных «сетевых песочниц» 2
19.11.2025 «Лаборатория Касперского» подтвердила соответствие международному стандарту для систем управления безопасностью ISO/IEC 27001:2022 1
17.07.2025 Заглянуть внутрь трафика: как Kaspersky NGFW видит больше, чем обычный файрвол 1
26.06.2025 Злоумышленники маскируют вредоносное ПО под Zoom и ChatGPT для кибератак на малый и средний бизнес в России 1
20.05.2025 Чистое зло: количество атак бэкдора Pure на российские компании выросло в четыре раза 1
07.05.2025 День борьбы с шифровальщиками: «Лаборатория Касперского» представила отчёт о кибератаках с использованием программ-вымогателей 1
29.01.2025 Полиция предупреждает об обманах детей в играх Roblox и «Страж королевства». Мошенники могут выманить до миллиона 2
25.10.2024 «Лаборатория Касперского» добавила функцию обзора ландшафта киберугроз в Threat Intelligence Portal 1
26.09.2024 Наблюдай, гарантируй, фильтруй, выявляй: «Лаборатория Касперского» представила бета-версию межсетевого экрана нового поколения Kaspersky NGFW 1
18.09.2024 EDR-решение «Лаборатории Касперского» доступно на Linux и macOS 1
28.06.2024 Чаще всего зловреды атакуют малый и средний бизнес в России под видом почтового приложения 2
06.12.2023 R-Vision выпустила обновление платформы анализа данных киберугроз R-Vision TIP 1
08.08.2023 «Лаборатория Касперского» отразила за 5,5 месяцев почти 100 тыс. атак на малый и средний бизнес в России 2
19.04.2021 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2020 года 1
28.04.2020 «Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты встраиваемых устройств 1
21.01.2020 «Инфосистемы Джет» повысила уровень экспертных сервисов Jet CSIRT для промышленных предприятий 1
13.11.2019 «Лаборатория Касперского» будет обрабатывать данные пользователей из США и Канады в Швейцарии 3
12.09.2019 США ввели вечный запрет на программы «Касперского» 2
15.08.2019 «Лаборатория Касперского» открывает центр прозрачности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2
13.11.2018 «Лаборатория Касперского» открыла Центр прозрачности в Цюрихе 2
07.11.2018 «Смарт-софт» выпустил новую версию универсального шлюза безопасности и системы обнаружения вторжений Traffic Inspector Next Generation 2
18.10.2018 «Лаборатория Касперского» выпустила новое приложение Kaspersky Web Traffic Security 1
02.10.2018 «Лаборатория Касперского»: зловреды продолжают распространяться посредством USB-устройств 2
15.05.2018 «Касперский» переносит в Швейцарию сборку ПО и данные американских пользователей 2
15.05.2018 «Лаборатория Касперского» создаст в Швейцарии инфраструктуру и Transparency Center 2
04.12.2017 «Россельхозбанк» повысил безопасность почтовой системы с помощью «Лаборатории Касперского» 1
17.11.2017 «Лаборатория Касперского» открыла R&D центр во Владивостоке 1
21.09.2017 Как обеспечить безопасность программно-определяемого ЦОДа 2
31.07.2017 «Касперский» выпустил приложение для экономии батареи в Android 1
07.11.2016 Россия лидирует по числу жертв финансовых кибератак в 3 квартале 2016 1
25.08.2016 В Москве потенциально опасна каждая пятая публичная сеть Wi-Fi 1
11.08.2016 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост числа финансовых угроз в Сети 1
16.05.2016 «Лаборатория Касперского» выпустила новое решение для получения данных о новых угрозах — Kaspersky Private Security Network 2
02.03.2016 «Лаборатория Касперского» спасает мир с помощью больших данных 2

Публикаций - 104, упоминаний - 147

Kaspersky Security Network и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 98
Microsoft Corporation 25775 17
Apple Inc 13154 5
Broadcom - VMware 2610 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 3
TFC - Tinfoil Chat - защищённая система обмена сообщениями - мессенджер 7 3
Google LLC 12688 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Intel Corporation 12811 3
ESET - ESET Software 1161 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 2
Cisco Systems 5372 2
X Corp - Twitter 2938 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Информзащита 941 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Citrix Systems 868 2
Adobe Systems 1597 2
R-Vision - Р-Вижн 267 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 2
Тензор 173 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 1
SkyDNS - СкайДНС 46 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 109 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 1
CrowdStrike Holdings 62 1
Anonymous - Хакерская группировка 79 1
Cybersecurity Malaysia 2 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 29 1
Chainalysis 26 1
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 17 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 1
Coveware 12 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 1
WebKontrol - Веб Контроль 14 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Красный октябрь 33 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
S-GE - Switzerland Global Enterprise 1 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Lockheed Martin 777 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 1
Faber-Castell 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Татнефть 243 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
American Express - Amex 338 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
U.S. FAR - The Federal Acquisition Regulation Council - Управляющий совет по федеральным закупкам США 1 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Федеральное казначейство России 1949 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 85
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 75
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 63
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 42
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 34
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 21
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 20
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 19
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 19
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 18
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 16
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 16
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 16
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 13
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 12
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 9
Microsoft Windows API 311 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 8
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 7
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 497 7
Кибербезопасность - Adware - рекламное программное обеспечение 215 7
Kaspersky Internet Security 497 42
Microsoft Windows 16882 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 18
Google Android 15243 17
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 9
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 7
Linux OS 11533 7
Kaspersky Security Center - KSC 83 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 6
Apple iOS 8583 6
Microsoft Office 4170 6
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 6
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative - Глобальная инициатива по информационной открытости 27 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Microsoft Windows XP 2431 5
Kaspersky Mobile Security - Kaspersky Mobile Security Software Development Kit, KMS SDK - Kaspersky Security for Mobile - Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 53 4
Kaspersky Open Space Security 37 4
Kaspersky Crystal 17 4
Apple iPad 4011 4
Microsoft Windows 7 2007 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Kaspersky Fraud Prevention 24 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 3
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 106 3
Kaspersky Tablet Security 10 3
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 88 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 3
Google Chrome - браузер 1701 3
Apple macOS 2419 3
Apple - App Store 3109 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 3
Касперский Евгений 337 8
Голованов Сергей 77 5
Наместников Юрий 40 4
Гребенников Николай 33 4
Чиков Алексей 4 4
Киселёв Алексей 90 3
Закоржевский Вячеслав 94 3
Гостев Александр 84 3
Земков Сергей 159 3
Швецов Никита 21 2
Новиков Сергей 47 2
Колесников Василий 7 2
Гвоздев Дмитрий 145 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Круглов Кирилл 11 1
Гудилин Олег 30 1
Галов Дмитрий 66 1
Валеев Александр 3 1
Лебедев Александр 50 1
Ефремов Андрей 15 1
Игнатьев Константин 5 1
Шингарёв Антон 5 1
Алёшин Дмитрий 9 1
Горобец Олег 7 1
Купреев Олег 18 1
Петров Павел 10 1
Камлюк Виталий 30 1
Шабанов Илья 60 1
Васильев Григорий 44 1
Яблоков Виктор 6 1
Chvotkin Alan - Чвоткин Алан 1 1
Паринов Денис 4 1
Левцов Вениамин 41 1
Андреев Артем 11 1
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
Алексеев Константин 6 1
Легезо Денис 40 1
Самойленко Максим 67 1
Мякишева Марина 84 1
Матросов Александр 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 27
Европа 24964 20
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Швейцария - Цюрих 279 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Индия - Bharat 5869 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Япония 13807 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Сингапур - Республика 1953 5
Африка - Африканский регион 3641 5
Франция - Французская Республика 8177 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Ближний Восток 3154 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Казахстан - Республика 6048 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Канада 5081 3
Израиль 2856 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Иран - Исламская Республика Иран 1155 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
Европа Западная 1496 3
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 134 2
Армения - Республика 2449 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Дания - Королевство 1337 2
Польша - Республика 2031 2
Америка - Американский регион 2206 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 14
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 9
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
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