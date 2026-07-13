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Kaspersky Security Network KSN
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 104, упоминаний - 147
Kaspersky Security Network и организации, системы, технологии, персоны:
|Касперский Евгений 337 8
|Голованов Сергей 77 5
|Наместников Юрий 40 4
|Гребенников Николай 33 4
|Чиков Алексей 4 4
|Киселёв Алексей 90 3
|Закоржевский Вячеслав 94 3
|Гостев Александр 84 3
|Земков Сергей 159 3
|Швецов Никита 21 2
|Новиков Сергей 47 2
|Колесников Василий 7 2
|Гвоздев Дмитрий 145 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Круглов Кирилл 11 1
|Гудилин Олег 30 1
|Галов Дмитрий 66 1
|Валеев Александр 3 1
|Лебедев Александр 50 1
|Ефремов Андрей 15 1
|Игнатьев Константин 5 1
|Шингарёв Антон 5 1
|Алёшин Дмитрий 9 1
|Горобец Олег 7 1
|Купреев Олег 18 1
|Петров Павел 10 1
|Камлюк Виталий 30 1
|Шабанов Илья 60 1
|Васильев Григорий 44 1
|Яблоков Виктор 6 1
|Chvotkin Alan - Чвоткин Алан 1 1
|Паринов Денис 4 1
|Левцов Вениамин 41 1
|Андреев Артем 11 1
|Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
|Алексеев Константин 6 1
|Легезо Денис 40 1
|Самойленко Максим 67 1
|Мякишева Марина 84 1
|Матросов Александр 45 1
|B2B International 50 3
|IDC - International Data Corporation 4975 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|CNews Мишень 186 2
|AV-Comparatives 28 2
|AV-Test Institute 41 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|Forrester Research 834 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.