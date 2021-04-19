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Kaspersky Security Network
KSN


19.04.2021 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2020 года 1
28.04.2020 «Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты встраиваемых устройств 1
21.01.2020 «Инфосистемы Джет» повысила уровень экспертных сервисов Jet CSIRT для промышленных предприятий 1
13.11.2019 «Лаборатория Касперского» будет обрабатывать данные пользователей из США и Канады в Швейцарии 3
12.09.2019 США ввели вечный запрет на программы «Касперского» 3
15.08.2019 «Лаборатория Касперского» открывает центр прозрачности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 3
13.11.2018 «Лаборатория Касперского» открыла Центр прозрачности в Цюрихе 2
07.11.2018 «Смарт-софт» выпустил новую версию универсального шлюза безопасности и системы обнаружения вторжений Traffic Inspector Next Generation 2
18.10.2018 «Лаборатория Касперского» выпустила новое приложение Kaspersky Web Traffic Security 1
02.10.2018 «Лаборатория Касперского»: зловреды продолжают распространяться посредством USB-устройств 2
15.05.2018 «Касперский» переносит в Швейцарию сборку ПО и данные американских пользователей 2
15.05.2018 «Лаборатория Касперского» создаст в Швейцарии инфраструктуру и Transparency Center 2
04.12.2017 «Россельхозбанк» повысил безопасность почтовой системы с помощью «Лаборатории Касперского» 1
17.11.2017 «Лаборатория Касперского» открыла R&D центр во Владивостоке 1
21.09.2017 Как обеспечить безопасность программно-определяемого ЦОДа 2
31.07.2017 «Касперский» выпустил приложение для экономии батареи в Android 1
07.11.2016 Россия лидирует по числу жертв финансовых кибератак в 3 квартале 2016 2
25.08.2016 В Москве потенциально опасна каждая пятая публичная сеть Wi-Fi 1
11.08.2016 «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост числа финансовых угроз в Сети 1
16.05.2016 «Лаборатория Касперского» выпустила новое решение для получения данных о новых угрозах — Kaspersky Private Security Network 8
02.03.2016 «Лаборатория Касперского» спасает мир с помощью больших данных 5
22.06.2015 Как платформа Kaspersky Fraud Prevention защищает клиентов банков 1
21.10.2014 Фото и видео 100 тыс. пользователей Snapchat «утекли» в сеть 1
19.09.2014 ВТБ24 выбирает решения «Лаборатории Касперского» 1
17.09.2014 Лаборатория Касперского: Мы готовы делиться экспертными знаниями 12
26.02.2014 «Лаборатория Касперского» выпустила «Безопасный браузер для Windows Phone» 1
26.02.2014 "Лаборатория Касперского" нацелилась на крупные банки 2
26.12.2013 Российские пользователи лидируют по шансам заразить свой компьютер 1
18.12.2013 Россияне лидируют по числу срабатываний веб-антивируса 1
12.12.2013 Работа с мобильным приложением: как защитить информацию 1
10.12.2013 Почему антивирус «Касперского» блокирует торренты 1
04.11.2013 Награду Virus Bulletin 100 за 100% получил Kaspersky Internet Security 1
23.10.2013 «Касперский» выпустил браузер для iPhone и iPad 1
23.10.2013 Kaspersky Internet Security для всех устройств пополнился «Безопасным браузером» для iOS 1
03.10.2013 В «Лаборатории Касперского» теперь под защитой на одну платформу больше 1
02.10.2013 Большинство россиян используют защитное ПО для смартфонов 1
22.08.2013 В России 65% пользователей использует защитное ПО для смартфонов 2
16.07.2013 Вышел Kaspersky Internet Security для Android для защиты смартфонов и планшетов на базе Android 1
01.07.2013 Каждая пятая фишинговая атака направлена на банки 1
21.06.2013 Число пользователей, атакованных фишерами, за год почти удвоилось 1

Публикаций - 84, упоминаний - 167

Kaspersky Security Network упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 10
Microsoft Corporation 11110 10
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 54 2
Huawei 2731 1
Инфосистемы Джет 675 1
Kaspersky Lab ICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 33 1
Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 34 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 204 1
Cybersecurity Malaysia 2 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 43 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
S-GE - Switzerland Global Enterprise 1 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 2
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 72 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
FAR - The Federal Acquisition Regulation Council - Управляющий совет по федеральным закупкам США 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 545 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 10 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 2
AOD - Always On Display 103 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 384 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 46 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 35 1
SMPP - Short Message Peer-to-Peer - Одноранговая передача коротких сообщений 7 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 1
IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации 2 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 105 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
Фишинг - Phishing 97 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 1
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 24 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 19 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Google Android 10751 16
Apple iOS 5742 6
Java - Язык программирования 1178 4
Microsoft Windows 7 1662 4
Kaspersky GTI - Global Transparency Initiative 12 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Kaspersky Mobile Security 29 3
Microsoft Windows 10 6652 3
Kaspersky Internet Security 289 3
Kaspersky Work Space Security 35 2
Apple macOS X 903 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 14 1
Kaspersky Total Space Security 38 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
Google YouTube - Видеохостинг 1723 1
Kaspersky Battery Life 4 1
Kaspersky Web Traffic Security 2 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
FreeBSD OPNsense OS 10 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Kaspersky Security Center - KCS 36 1
SQL - Язык программирования 434 1
Microsoft Windows 853 1
Kaspersky Embedded Systems Security 9 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Smart-Soft Traffic Inspector Next Generation 37 1
Microsoft SQL Server 795 1
Касперский Евгений 218 5
Мальнев Алексей 8 1
Гвоздев Дмитрий 83 1
Круглов Кирилл 7 1
Шингарёв Антон 4 1
Алёшин Дмитрий 9 1
Горобец Олег 5 1
Chvotkin Alan - Чвоткин Алан 1 1
Паринов Денис 1 1
Матросов Александр 42 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 12
Германия - Федеративная Республика 3648 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 8
Индия - Республика 2175 7
Швейцария - Цюрих 105 6
Япония 2792 5
Европа 3766 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Азия - Азиатский регион 1519 3
Франция - Французская Республика 2130 3
Россия - ПФО - Самара 1291 3
Казахстан - Республика 2637 3
Северная Америка 1413 3
Южная Корея - Республика 1463 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Испания - Мадрид 63 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Австралия - Австралийский Союз 1127 2
Сингапур - Республика 808 2
Украина 3374 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Европа Западная 615 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Малайзия - Чиберджая 2 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Малайзия 341 1
Африка 1491 1
США - Кремниевая долина 399 1
Канада 1307 1
Южная Америка 313 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 1
NYT - The New York Times 509 2
The Wall Street Journal 709 1
The Washington Post 110 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764966, в очереди разбора - 668653.
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