Kaspersky Security Center KSC


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


24.12.2025 M1Cloud модернизировал средства комплексной защиты облака 1
11.12.2025 «Лаборатория Касперского» и «Увеон — облачные технологии» подтвердили совместимость Kaspersky Thin Client и Termidesk 1
05.12.2025 «Софтлайн Решения» и Infosecurity (входят в ГК Softline) обеспечили комплексную защиту крупного предприятия пищевой промышленности на базе решений «Лаборатории Касперского» и сервиса SOC 1
05.11.2025 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2 1
25.09.2025 Какой должна быть инфраструктура будущего 1
17.09.2025 «Лаборатория Касперского» представила обновленный Kaspersky Thin Client 1
Как спасти российский бизнес от кибератак 2
Промышленность станет кибериммунной 1
04.09.2025 Тонкие клиенты Kaspersky Thin Client в фокусе конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» 1
26.08.2025 Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты 2
20.08.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг систем управления ИТ-инфраструктурой 1
08.07.2025 Alertix 3.8.0 сократит время выявления угроз 1
26.11.2024 «Лаборатория Касперского» обновила Kaspersky Secure Mobility Management 1
01.11.2024 «Лаборатория Касперского» успешно прошла независимый аудит SOC 2 1
26.08.2024 Отечественная СУБД Jatoba совместима с Kaspersky Security Center Linux 2
16.07.2024 Обновленный Naumen SAM для управления программными активами заменит решения от Flexera и Snow 1
09.07.2024 «Лаборатория Касперского» запускает платформу для приложений на KasperskyOS 1
29.05.2024 Московская медицина защитит себя 55 тысячами антивирусов «Касперского» 1
12.03.2024 Инсайдерские угрозы: злонамеренные действия сотрудников создают риски для кибербезопасности предприятий 1
30.01.2024 Step Logic внедрил комплексное решение для защиты ОКИИ на горнодобывающем предприятии 1
24.08.2023 Девелопер «Главстрой» автоматизировал управление программными активами благодаря Naumen SAM 1
09.08.2023 Алексей Лиходзиевский, «Яндекс»: Компания, которая пользуется B2B-браузером, менее уязвима и выигрывает в эффективности 1
04.08.2023 «Лаборатория Касперского» перенесла на свою ОС Linux-драйверы и запустила на ней Quake III 1
07.04.2023 Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы 1
02.02.2023 «Касперский» открывает магазин приложений для своей ОС 1
28.10.2022 Новые правила MaxPatrol SIEM оповещают о критически опасных инцидентах, в которых замечено вредоносное ПО 1
05.07.2022 «Лаборатория Касперского» представляет новое поколение шлюзов для защиты индустриального интернета вещей 1
01.03.2022 Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей 1
01.03.2022 «Интеллектуальная безопасность» выпустила модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision 1
13.12.2021 R-Vision выпустила новую версию аналитической платформы кибербезопасности Sense 1.5 1
30.11.2021 10 простых шагов: Как обеспечить безопасность КИИ 1
07.07.2021 Bosch объединила усилия с «Лабораторией Касперского» для повышения безопасности своих продуктов 1
15.04.2021 «Лаборатория Касперского» представила промышленный шлюз данных Kaspersky IoT Secure Gateway 100 на базе KasperskyOS 1
27.01.2021 Решение «Лаборатории Касперского» для защиты виртуальных и облачных сред обеспечит безопасность DevOps от атак на цепочки поставок 1
14.09.2020 «Лаборатория Касперского» зафиксировала растущий интерес злоумышленников к Linux-системам 1
07.08.2020 Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ 1
25.06.2020 «Лаборатория Касперского» и AVL Software and Functions представили безопасный автономный контроллер для автомобилей 1
24.03.2020 Решения «Лаборатории Касперского» на полгода стали бесплатными для медучреждений 1
09.01.2020 IBS и «Лаборатория Касперского» разработали защищенное виртуальное рабочее место на базе KasperskyOS и «Скала-Р ВРМ» 1
15.08.2019 «Лаборатория Касперского» открывает центр прозрачности в Азиатско-Тихоокеанском регионе 1

Публикаций - 76, упоминаний - 83

Kaspersky Security Center и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5292 69
Broadcom - VMware 2497 7
Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 17 6
Softline - Софтлайн 3283 5
Naumen - Наумен 687 4
9031 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4546 3
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 144 3
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 260 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1514 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 624 2
Tonk - Тонк ГК 59 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 399 2
Siemens AG - Siemens Group 2629 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 259 2
Yandex - Яндекс 8496 2
Ростелеком 10335 2
Oracle Corporation 6881 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1154 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 2
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 338 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 877 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 189 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
VK - Mail.ru Group 3535 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 251 1
Citrix Systems 840 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 509 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9207 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 793 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 388 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 345 1
Рексофт - Reksoft 433 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 146 1
McKinsey & Company Int 272 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 131 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1494 3
Газпром нефть 671 2
РЖД - Российские железные дороги 2007 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1796 1
UPS 211 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 540 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 403 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 247 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 289 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 263 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 88 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 109 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 15 1
Crocus Group - Крокус Групп 14 1
Crocus Страхование - Крокус Страхование 1 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 29 1
Crocus Fashion - Крокус Фэшн 1 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 1
Главстрой 18 1
Lockheed Martin 767 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 331 1
AUTOSAR 6 1
Крокус банк КБ 3 1
Крокус Логистик - Крокус Интерсервис 1 1
Крокус Сити Океанариум 1 1
Крокус Сити Молл 16 1
Крокус Сток 1 1
Промстройбанк СССР - Промбанк СССР - Стройбанк СССР- Промышленно-строительный банк СССР 2 1
СтанкоМашКомплекс - Тверской станкостроительный завод 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8223 1
Газпром ПАО 1419 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4935 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3377 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5264 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12897 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3459 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 345 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 240 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 238 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 80 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 39 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3127 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2174 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 357 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73453 52
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31842 48
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 42
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 35
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7747 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27213 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 21
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7646 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 12
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6698 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6165 10
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 9
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3279 9
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2609 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4790 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 8
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 8
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4276 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4567 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2734 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 7
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1905 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9728 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 6
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 257 6
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 45 6
Kaspersky Internet Security 472 33
Microsoft Windows 16358 20
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 172 16
Kaspersky OS 145 14
Linux OS 10940 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 10
Kaspersky Security Network - KSN 99 7
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 143 6
Kaspersky IoT Secure Gateway 16 4
Kaspersky Total Security 41 4
Kaspersky Thin Client 19 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 825 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1536 3
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 125 3
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 3
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Work Space Security - KWSS 44 3
Kaspersky Open Space Security 37 3
Microsoft Azure 1463 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 2
Oracle Java - язык программирования 3336 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2365 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 435 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1115 2
Microsoft Windows PowerShell 227 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1784 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 661 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 2
Siemens MindSphere 27 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 2
Postfix - mail transfer agent 52 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 2
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 36 2
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 2
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 2
Naumen SAM - Naumen Software Asset Management 8 2
Tonk - Тонк TN мини-компьютер тонкий клиент 16 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3052 2
Apple macOS 2256 2
Сизов Григорий 16 4
Касперский Евгений 330 4
Земков Сергей 159 4
Лукиян Дмитрий 16 4
Суворов Андрей 47 3
Наумов Евгений 38 2
Духвалов Андрей 27 2
Гребенников Николай 33 2
Стоянов Руслан 37 2
Робинов Евгений 4 2
Наборщиков Дмитрий 3 2
Климов Антон 2 1
Рахметов Руслан 61 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Евдокимов Андрей 89 1
Русанов Сергей 48 1
Наместников Юрий 40 1
Лискин Александр 8 1
Смирнов Андрей 74 1
Дзилихов Михаил 2 1
Забусов Николай 10 1
Рудина Екатерина 3 1
Власов Дмитрий 4 1
Беликов Антон 2 1
Алёшин Дмитрий 9 1
Маслов Виталий 4 1
Крылов Юрий 6 1
Лесняк Вадим 1 1
Левцов Вениамин 41 1
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
Алексеев Константин 6 1
Закоржевский Вячеслав 77 1
Мартиросян Шушаник 6 1
Пожогин Андрей 2 1
Шипулин Антон 5 1
Рудычева Наталья 95 1
Хохлов Игорь 25 1
Вовк Алексей 4 1
Савушкин Александр 12 1
Самойленко Максим 67 1
Россия - РФ - Российская федерация 157359 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45837 6
Европа 24651 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3278 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18265 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 2
Германия - Федеративная Республика 12947 2
Украина 7799 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1235 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3215 2
Беларусь - Белоруссия 6040 2
Казахстан - Республика 5808 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 1
Ближний Восток 3036 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Италия - Итальянская Республика 4431 1
Испания - Мадрид 175 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2917 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3373 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14506 1
Турция - Турецкая республика 2496 1
Индонезия - Республика 1013 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2116 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 646 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 992 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1070 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 662 1
Малайзия 899 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1075 1
Швейцария - Цюрих 273 1
Таиланд - Королевство 868 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
США - Колумбия - Вашингтон 1452 1
Филиппины - Республика 581 1
Египет - Арабская Республика 1048 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Молдавия - Республика Молдова 722 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31957 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 5
Аудит - аудиторский услуги 3115 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10352 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3160 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 3
Энергетика - Energy - Energetically 5531 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6255 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1158 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2962 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2795 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5873 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1735 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1539 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Ведомости 1254 1
Intelligent Enterprise 27 1
B2B International 50 4
Forrester Research 828 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Juniper Research 551 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 1
Gartner - Гартнер 3613 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
CeBIT 612 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410178, в очереди разбора - 730895.
Создано именных указателей - 188092.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

