Получите все материалы CNews по ключевому слову
Kaspersky Security Center KSC
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Kaspersky Security Center и организации, системы, технологии, персоны:
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 357 1
|AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
|Сизов Григорий 16 4
|Касперский Евгений 330 4
|Земков Сергей 159 4
|Лукиян Дмитрий 16 4
|Суворов Андрей 47 3
|Наумов Евгений 38 2
|Духвалов Андрей 27 2
|Гребенников Николай 33 2
|Стоянов Руслан 37 2
|Робинов Евгений 4 2
|Наборщиков Дмитрий 3 2
|Климов Антон 2 1
|Рахметов Руслан 61 1
|Чернышенко Дмитрий 575 1
|Евдокимов Андрей 89 1
|Русанов Сергей 48 1
|Наместников Юрий 40 1
|Лискин Александр 8 1
|Смирнов Андрей 74 1
|Дзилихов Михаил 2 1
|Забусов Николай 10 1
|Рудина Екатерина 3 1
|Власов Дмитрий 4 1
|Беликов Антон 2 1
|Алёшин Дмитрий 9 1
|Маслов Виталий 4 1
|Крылов Юрий 6 1
|Лесняк Вадим 1 1
|Левцов Вениамин 41 1
|Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
|Алексеев Константин 6 1
|Закоржевский Вячеслав 77 1
|Мартиросян Шушаник 6 1
|Пожогин Андрей 2 1
|Шипулин Антон 5 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Хохлов Игорь 25 1
|Вовк Алексей 4 1
|Савушкин Александр 12 1
|Самойленко Максим 67 1
|Ведомости 1254 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
|АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410178, в очереди разбора - 730895.
Создано именных указателей - 188092.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.