Решения «Лаборатории Касперского» на полгода стали бесплатными для медучреждений

«Лаборатория Касперского» на полгода бесплатно предоставит медицинским учреждениям по всему миру лицензии на продукты для защиты от киберугроз. Речь о корпоративных решениях для конечных устройств и облачных инфраструктур: Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, Kaspersky Securityдля Microsoft Office 365, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный и Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред.

Медицинские учреждения сегодня мобилизуют все силы, нагрузка на систему здравоохранения серьёзно возросла. В такое время вопросы обеспечения стабильности работы медицинского оборудования и бесперебойного доступа к информации, а также защиты персональных данных пациентов становятся особенно критичными.

«Сегодня медицинские учреждения в большинстве стран мира работают на пределе своих возможностей. Все силы и ресурсы направляются на спасение жизней и борьбу с инфекцией. Мы делаем свой вклад в поддержку медицинского сообщества и предлагаем лечебным учреждениям бесплатные лицензии на наши корпоративные продукты», — сказала Евгения Наумова, директор региональной сети продаж «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» рекомендует медицинским организациям принять следующие меры.

Обучить медицинский и административный персонал навыкам безопасной работы с подключёнными устройствами, в частности правилам поведения в сети, грамотному обращению с паролями и аккаунтами, электронной почтой, USB-устройствами, объяснить сотрудникам возможные риски и способы их избежать.

Если защитное решение в организации уже есть, убедиться в том, что оно установлено и обновлено на всех устройствах; включить межсетевой экран, чтобы обеспечить защиту от угроз, исходящих из сети; и убедиться в том, что решение защищает от программ-шифровальщиков, поскольку этот вид угроз является одним из наиболее распространённых в медицинских организациях.

Удостовериться, что все специфические медицинские устройства настроены должным образом. Если в ближайшем будущем планируется закупка дополнительного оборудования, следует разработать план действий, позволяющий быстро установить и настроить все новые устройства.

Некоторые больницы срочно нанимают новых сотрудников, а значит, увеличивается число конечных устройств, подключённых к сети, в том числе персональных. Это влечёт за собой дополнительные риски, поэтому важно немедленно обеспечить защиту всех новых устройств, подключаемых к корпоративной сети. Лучше заранее разработать политики безопасности и получить необходимые лицензии, чтобы при необходимости ставить их на устройства.