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Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского
Kaspersky Endpoint Security помогает защищать устройства от киберугроз. Приложение позволяет проверять объекты файловой защиты в реальном времени и по требованию, обнаруживать зараженные объекты и обезвреживать найденные угрозы, сохранять резервные копии файлов перед лечением или удалением, настраивать параметры проверки зашифрованных соединений и имеет ряд других функций.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|26.02.2025
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Безопасная разработка «Ред ОС» при поддержке продуктов «Лаборатории Касперского»: итоги 2024 года
spersky Security для бизнеса в процесс безопасной разработки отечественной операционной системы для серверов и рабочих станций. Специалисты компании «Ред Софт» развернули одно из приложений решения — Kaspersky Endpoint Security для Linux — в инфраструктуре, используемой для разработки и тестирования «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Приложение Kaspersky Endpoint
|04.10.2024
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ALMI Partner и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость продуктов
ALMI Partner и компания «Лаборатория Касперского» завершили тестирование совместимости операционной системы AlterOS с решением для предотвращения киберугроз Kaspersky Endpoint Security. На основании результатов испытаний разработчики выпустили сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner. Специалисты ALMI Pa
|25.05.2020
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«Лаборатория Касперского» и «Ред софт» подтвердили совместимость новых версий ПО
имость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректную работу программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security 11 для Linux на операционной системе РЕД ОС версии 7.2 (производс
|23.04.2020
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«Лаборатория Касперского» разработала решение для контроля сторонних облачных сервисов сотрудников
тики безопасности за счет обнаружения использования сторонних облачных сервисов. Продвинутая версия Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus позволит еще и блокировать использование таких сервисо
|16.04.2019
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«Лаборатория Касперского» обновила решение для СМБ-сектора
-угроз, а также мониторинг активности, сетевой экран и проверка на уязвимости. В расширенном уровне Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus дополнительно к перечисленному доступны функции управл
|21.05.2018
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«Леруа Мерлен Восток» интегрировала решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса в свою корпоративную сеть
ально уязвим и нуждается в защите, однако альфой и омегой сети все равно остаются конечные устройства. Во время наиболее громких атак последнего времени вредоносный код проникал именно на компьютеры. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса моментально детектирует все известные угрозы, а с помощью поведенческого анализа и мониторинга системы защищает даже от неизвестных. Причем решение спосо
|28.07.2017
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LanCloud защитила сервис Cloud Exchange антивирусом Касперского
LanCloud объявила о предоставлении облачному сервису Cloud Exchange защиты антивирусом Касперского.Cloud Exchange – это готовый к использованию SaaS-сервис электронной почты, с локальным размещением персональных данных на территории России в соответствии с ФЗ-242. Ана
|05.09.2016
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«Лаборатория Касперского» представила Kaspersky Endpoint SecurityCloud для СМБ-компаний
перского» выпустила новый продукт для обеспечения многоуровневой защиты малого и среднего бизнеса — Kaspersky Endpoint Security Cloud. Решение включает в себя технологии для защиты компьютеров
|17.02.2014
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«Русагро-Инвест» под защитой Kaspersky Endpoint Security
пользовательские станции организации. Перед началом проекта было проведено сравнительное исследование продуктов по информационной безопасности, в результате которого было принято решение использовать Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Именно это ПО, по отзыву заказчика, обеспечивает требуемый уровень безопасности сети в условиях ограниченности времени и ресурсов для внедрения. Внедрен
|04.10.2011
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В России стартуют продажи устройств WatchGuard XCS с «Антивирусом Касперского»
hGuard Technologies, производитель аппаратного обеспечения для защиты информационных сетей, объявили о том, что с октября 2011 г. в России начинаются продажи решений WatchGuard XCS с интегрированным «Антивирусом Касперского». Дистрибуцией продуктов WatchGuard в России занимается компания Rainbow Security. WatchGuard Technologies впервые представит на российском рынке устройства серии XCS (E
|30.09.2011
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«Лаборатория Касперского» представила Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows и Kaspersky Security Center
«Лаборатория Касперского» анонсировала решение для защиты ПК и серверов Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows, а также средство централизованного управления сист
|22.09.2011
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В октябре в России стартуют продажи устройств WatchGuard XCS со встроенным «Антивирусом Касперского»
chGuard Technologies, мировой производитель решений корпоративной информационной безопасности, впервые представит на российском рынке устройства серии XCS (Extensible Content Security) со встроенным «Антивирусом Касперского» для защиты электронной почты, веб-приложений, а также предотвращения утечек данных. По словам разработчиков, решения WatchGuard XCS обеспечивают комплексную безопасност
|10.06.2011
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Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone: теперь с поддержкой Android
«Лаборатория Касперского» объявила о выходе обновления Maintenance Pack 1 для Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone, которое поддерживает платформу Android, а также
|09.06.2011
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Вышел Kaspersky Endpoint Security 8 для Linux на базе обновленного антивирусного движка
«Лаборатория Касперского» объявила о выпуске Kaspersky Endpoint Security 8 для Linux. В новой версии решения для защиты рабочих станций по
|24.11.2010
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«Лаборатория Касперского» выпустила Kaspersky Endpoint Security 8 для Mac
«Лаборатория Касперского» объявила о выпуске приложения Kaspersky Endpoint Security 8 для Mac, входящего в состав обновленной линейки корпоративных п
Kaspersky Endpoint Security и организации, системы, технологии, персоны:
|Касперский Евгений 337 8
|Земков Сергей 159 5
|Марцынкьян Сергей 19 4
|Усова Марина 26 4
|Трушкин Константин 60 3
|Наумов Евгений 38 3
|Наместников Юрий 40 3
|Гребенников Николай 33 3
|Зенкин Денис 263 3
|Матюхин Константин 5 3
|Евдокимов Андрей 95 2
|Иванов Антон 98 2
|Швецов Никита 21 2
|Кулашова Анна 73 2
|Данкевич Андрей 4 2
|Молчанова Елена 17 2
|Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 2
|Coats Dan - Коутс Дэн 14 2
|Вовк Алексей 4 2
|Гостев Александр 84 2
|Момчилович Ирина 28 2
|Некипелов Евгений 3 2
|Кирикова Евгения 2 2
|Рустамов Рустам 548 2
|Черепенников Антон 86 1
|Усманов Алишер 311 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Киселёв Алексей 90 1
|Агаев Сергей 25 1
|Голованов Сергей 77 1
|Круглов Кирилл 11 1
|Лебедева Ирина 65 1
|Александрова Александра 10 1
|Галов Дмитрий 66 1
|Раевский Алексей 77 1
|Ерофеев Александр 10 1
|Дорофеев Александр 13 1
|Буравцов Александр 20 1
|Мельников Алексей 74 1
|Ефремов Андрей 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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