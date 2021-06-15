Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Kaspersky Endpoint Security
Антивирус Касперского
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 96
Kaspersky Endpoint Security упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Марцынкьян Сергей 19 4
|Трушкин Константин 43 3
|Coats Dan - Коутс Дэн 14 2
|Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 2
|Евдокимов Андрей 54 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Наместников Юрий 39 2
|Маслов Виталий 4 1
|Беликов Антон 1 1
|Бударин Евгений 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Молчанова Елена 6 1
|Нагаев Алексей 1 1
|Лесняк Вадим 1 1
|Богданов Валентин 7 1
|Огурцов Артем 5 1
|Синицын Федор 6 1
|Легезо Денис 32 1
|Мартиросян Шушаник 6 1
|Усова Марина 5 1
|Климов Михаил 7 1
|Шипулин Антон 5 1
|Александрова Александра 8 1
|Опанасенко Всеволод 101 1
|Прибочий Михаил 34 1
|Касперский Евгений 218 1
|Иванов Антон 39 1
|Земков Сергей 150 1
|Наумов Евгений 25 1
|Агаев Сергей 22 1
|Голованов Сергей 37 1
|Галайко Ярослав 2 1
|Галов Дмитрий 11 1
|Данкевич Андрей 3 1
|Антипинский Андрей 3 1
|Дзилихов Михаил 2 1
|Власов Дмитрий 1 1
|Пустарнаков Валерий 2 1
|Горобец Олег 5 1
|NYT - The New York Times 510 3
|The Wall Street Journal 710 1
|The Register 349 1
|Securelist 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767005, в очереди разбора - 670690.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767005, в очереди разбора - 670690.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru