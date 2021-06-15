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Kaspersky Endpoint Security
Антивирус Касперского


15.06.2021 Правительство выделило миллионы на модернизацию системы управления госданными 1
26.05.2021 От массовых атак до большой охоты: как эволюционируют шифровальщики — на примере JSWorm 1
19.05.2021 Поставить ПК на Linux в МВД вызвался только «Аквариус» 1
16.03.2021 МФЦ Липецкой области переходит на Astra Linux 1
22.12.2020 «Ростелеком» использует решения «Лаборатории Касперского» при создании Национального киберполигона 1
10.12.2020 «Лаборатория Касперского»: в России более чем утроилось число атак через протокол для удаленного доступа 1
08.12.2020 «Лаборатория Касперского»: каждый десятый сотрудник на удаленке предпочитает работать без одежды 1
18.11.2020 «Лаборатория Касперского»: две трети сотрудников не готовы вернуться к традиционной модели работы после пандемии 1
09.09.2020 Решение «Лаборатории Касперского» обеспечит информационную безопасность нотариальных контор 2
07.08.2020 Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ 6
07.07.2020 «Лаборатория Касперского» выпустила интегрированное решение на базе EDR-технологий 1
04.06.2020 APT-группировка Cycldek разработала специальное ПО для кражи данных с физически изолированных устройств 1
03.06.2020 «Лаборатория Касперского» раскрыла подробности зафиксированных в начале 2020 года целевых атак 1
25.05.2020 «Лаборатория Касперского»: 79% россиян не получали рекомендаций по безопасной удаленной работе 1
25.05.2020 «Лаборатория Касперского» и «Ред софт» подтвердили совместимость новых версий ПО 5
15.05.2020 МВД на миллиард закупило ПК на импортных чипах, хотя хотело на «Эльбрусах» или «Байкалах» 1
15.05.2020 «Лаборатория Касперского»: 22% россиян стали больше работать во время пандемии 1
28.04.2020 Мегазакупка ПК для МВД остановлена, потому что «Эльбрусы» и «Байкалы» слишком дорогие 1
28.04.2020 «Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты встраиваемых устройств 3
23.04.2020 «Лаборатория Касперского» разработала решение для контроля сторонних облачных сервисов сотрудников 3
22.04.2020 Во всех популярных антивирусах для Windows, macOS и Linux найден механизм самоуничтожения. Видео 1
31.03.2020 МВД открыло «Эльбрусам» и «Байкалам» путь к своему миллиардному контракту, но не оставило им шансов на победу 1
24.03.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила ранее неизвестную вредоносную кампанию Wildpressure 1
24.03.2020 Решения «Лаборатории Касперского» на полгода стали бесплатными для медучреждений 1
18.12.2019 «Лаборатории Касперского»: в 2019 году горадминистрации в полтора раза чаще сталкивались с атаками шифровальщиков 1
02.12.2019 «Лаборатория Касперского» предупредила об утечке данных кредитных карт из отелей по всему миру 1
03.10.2019 Неприметный подрядчик безальтернативно с привлечением ФАС получил ИТ-контракты МВД на 2 миллиарда 1
30.08.2019 МВД не позволили потратить миллиард на 30 тыс. российских ПК с отечественной ОС 1
01.08.2019 «Дочка» «Ростелекома» закупает «Касперского» и «Инфотекс» на 1,5 миллиарда 1
14.05.2019 Исследование «Лаборатории Касперского»: каждый пятый россиянин имеет доступ к файлам с прошлого места работы 1
16.04.2019 «Лаборатория Касперского» обновила решение для СМБ-сектора 4
15.04.2019 Kaspersky Lab включил Ред ОС в список поддерживаемых операционных систем 2
13.03.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила в Windows уязвимость нулевого дня 1
26.02.2019 «Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 1
06.12.2018 Comparex помогла защитить инфраструктуру «Завода тарных изделий» 3
05.12.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала новый вид атак на банки Восточной Европы 1
15.10.2018 Alfa technologies создал многоуровневую систему антивирусной защиты органов исполнительной власти Ставропольского края 2
10.08.2018 Баг в Kaspersky VPN мог привести к деанонимизации миллиона пользователей 1
30.05.2018 «Системный софт» помог создать единую безопасную рабочую среду в филиалах Crocus Group 3
21.05.2018 «Леруа Мерлен Восток» интегрировала решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса в свою корпоративную сеть 1

Публикаций - 63, упоминаний - 96

Kaspersky Endpoint Security упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 31
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 4
Infotecs - ИнфоТеКС 249 4
Крипто-ПРО 200 3
Aquarius - Аквариус 209 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Microsoft Corporation 11143 3
Ред Софт - Red Soft 246 2
SoftwareONE Group 97 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Huawei 2733 2
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 54 1
HackerOne 14 1
Kaspersky Lab ICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 33 1
Системный софт - SysSoft 124 1
РТК ИБ - РТК Информационная безопасность 4 1
Avira 43 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 1
Alfa Technologies 5 1
Sophos 108 1
RACK911 Labs 1 1
Google LLC 7168 1
Philax - Филакс 7 1
ELKO Group 9 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 8 1
FruityArmor - Хакерская группировка 3 1
Cycldek - Хакерская группировка 2 1
Facebook 3767 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 391 1
Check Point Software Technologies 447 1
AMD - Advanced Micro Devices 1684 1
Intel Corporation 4198 1
Т-Платформы 274 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 1
Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
Avast Software 120 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Газпром ПАО 524 1
LinkedIn 521 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 12 1
Crocus Group - Крокус Групп 5 1
Крокус Страхование - Crocus Страхование 1 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 14 1
Crocus Fashion - Крокус Фэшн 1 1
Крокус банк КБ 2 1
Крокус Логистик - Крокус Интерсервис 1 1
Крокус Сити Океанариум 1 1
Крокус Сити Молл 2 1
Крокус Сток 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 2
DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 2
Конгресс США - Сенат - Комитет по разведке 14 2
GSA - U.S. General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 14 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
ГКУ ЦИТ СК - Краевой центр информационных технологий Ставропольского края 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 8
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 4
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 8 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 612 3
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 142 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 105 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 22 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
EPP - Endpoint Protection Platforms - платформы защиты оконечных узлов 14 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 301 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
DDR - Double data rate 1075 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Kaspersky Internet Security 289 11
Microsoft Windows 10 6670 10
Linux OS 4272 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Intel x86 - Архитектура процессора 994 5
Kaspersky Security Center - KCS 36 5
Infotecs - ViPNet Client 53 5
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 4
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform 42 4
Google Android 10751 3
Microsoft Windows PowerShell 94 3
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 132 3
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 3
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 38 3
Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus 4 3
Apple iOS 5742 2
Microsoft Office 1948 2
Ред ОС 239 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Microsoft Office 365 769 2
Microsoft Exchange 684 2
Kaspersky Sandbox 4 2
Kaspersky Security Network - KSN 84 2
Kaspersky Total Security 29 2
Area9 Lyceum 6 2
Gemalto SafeNet eToken 121 2
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple macOS 930 1
Malwarebytes - Антивирусная программа 28 1
Rakuten Viber 429 1
Apple Mac 1460 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Microsoft Windows XP 901 1
WhatsApp Messenger 654 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Microsoft SQL Server 798 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Microsoft Teams 214 1
Марцынкьян Сергей 19 4
Трушкин Константин 43 3
Coats Dan - Коутс Дэн 14 2
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 2
Евдокимов Андрей 54 2
Рустамов Рустам 169 2
Наместников Юрий 39 2
Маслов Виталий 4 1
Беликов Антон 1 1
Бударин Евгений 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Молчанова Елена 6 1
Нагаев Алексей 1 1
Лесняк Вадим 1 1
Богданов Валентин 7 1
Огурцов Артем 5 1
Синицын Федор 6 1
Легезо Денис 32 1
Мартиросян Шушаник 6 1
Усова Марина 5 1
Климов Михаил 7 1
Шипулин Антон 5 1
Александрова Александра 8 1
Опанасенко Всеволод 101 1
Прибочий Михаил 34 1
Касперский Евгений 218 1
Иванов Антон 39 1
Земков Сергей 150 1
Наумов Евгений 25 1
Агаев Сергей 22 1
Голованов Сергей 37 1
Галайко Ярослав 2 1
Галов Дмитрий 11 1
Данкевич Андрей 3 1
Антипинский Андрей 3 1
Дзилихов Михаил 2 1
Власов Дмитрий 1 1
Пустарнаков Валерий 2 1
Горобец Олег 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 5
Европа 3781 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Таиланд - Королевство 362 2
Италия - Итальянская Республика 1399 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Севастополь 420 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Япония 2808 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 1
Россия - Ставропольский край 462 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Россия - Томск 450 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Чили - Республика 121 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Коста-Рика - Республика 31 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 39 1
Северная Америка 1414 1
Испания - Королевство 1258 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Ближний Восток 1478 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Прибалтика - Балтия 594 1
Австралия - Австралийский Союз 1129 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Восточная Европа 1688 1
Боливия - Многонациональное Государство 10 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
NYT - The New York Times 510 3
The Wall Street Journal 710 1
The Register 349 1
Securelist 7 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Kaspersky Цифровой бардак 3 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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