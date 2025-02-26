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Kaspersky Endpoint Security Антивирус Касперского

Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского

Kaspersky Endpoint Security  помогает защищать устройства от киберугроз. Приложение позволяет проверять объекты файловой защиты в реальном времени и по требованию, обнаруживать зараженные объекты и обезвреживать найденные угрозы, сохранять резервные копии файлов перед лечением или удалением, настраивать параметры проверки зашифрованных соединений и имеет ряд других функций.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.02.2025 Безопасная разработка «Ред ОС» при поддержке продуктов «Лаборатории Касперского»: итоги 2024 года

spersky Security для бизнеса в процесс безопасной разработки отечественной операционной системы для серверов и рабочих станций. Специалисты компании «Ред Софт» развернули одно из приложений решения — Kaspersky Endpoint Security для Linux — в инфраструктуре, используемой для разработки и тестирования «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Приложение Kaspersky Endpoint

04.10.2024 ALMI Partner и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость продуктов

ALMI Partner и компания «Лаборатория Касперского» завершили тестирование совместимости операционной системы AlterOS с решением для предотвращения киберугроз Kaspersky Endpoint Security. На основании результатов испытаний разработчики выпустили сертификат совместимости продуктов. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner. Специалисты ALMI Pa
25.05.2020 «Лаборатория Касперского» и «Ред софт» подтвердили совместимость новых версий ПО

имость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректную работу программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security 11 для Linux на операционной системе РЕД ОС версии 7.2 (производс
23.04.2020 «Лаборатория Касперского» разработала решение для контроля сторонних облачных сервисов сотрудников

тики безопасности за счет обнаружения использования сторонних облачных сервисов. Продвинутая версия Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus позволит еще и блокировать использование таких сервисо
16.04.2019 «Лаборатория Касперского» обновила решение для СМБ-сектора

-угроз, а также мониторинг активности, сетевой экран и проверка на уязвимости. В расширенном уровне Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus дополнительно к перечисленному доступны функции управл
21.05.2018 «Леруа Мерлен Восток» интегрировала решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса в свою корпоративную сеть

ально уязвим и нуждается в защите, однако альфой и омегой сети все равно остаются конечные устройства. Во время наиболее громких атак последнего времени вредоносный код проникал именно на компьютеры. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса моментально детектирует все известные угрозы, а с помощью поведенческого анализа и мониторинга системы защищает даже от неизвестных. Причем решение спосо
28.07.2017 LanCloud защитила сервис Cloud Exchange антивирусом Касперского

LanCloud объявила о предоставлении облачному сервису Cloud Exchange защиты антивирусом Касперского.Cloud Exchange – это готовый к использованию SaaS-сервис электронной почты, с локальным размещением персональных данных на территории России в соответствии с ФЗ-242. Ана
05.09.2016 «Лаборатория Касперского» представила Kaspersky Endpoint SecurityCloud для СМБ-компаний

перского» выпустила новый продукт для обеспечения многоуровневой защиты малого и среднего бизнеса — Kaspersky Endpoint Security Cloud. Решение включает в себя технологии для защиты компьютеров

17.02.2014 «Русагро-Инвест» под защитой Kaspersky Endpoint Security

пользовательские станции организации. Перед началом проекта было проведено сравнительное исследование продуктов по информационной безопасности, в результате которого было принято решение использовать Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Именно это ПО, по отзыву заказчика, обеспечивает требуемый уровень безопасности сети в условиях ограниченности времени и ресурсов для внедрения. Внедрен
04.10.2011 В России стартуют продажи устройств WatchGuard XCS с «Антивирусом Касперского»

hGuard Technologies, производитель аппаратного обеспечения для защиты информационных сетей, объявили о том, что с октября 2011 г. в России начинаются продажи решений WatchGuard XCS с интегрированным «Антивирусом Касперского». Дистрибуцией продуктов WatchGuard в России занимается компания Rainbow Security. WatchGuard Technologies впервые представит на российском рынке устройства серии XCS (E
30.09.2011 «Лаборатория Касперского» представила Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows и Kaspersky Security Center

«Лаборатория Касперского» анонсировала решение для защиты ПК и серверов Kaspersky Endpoint Security 8 для Windows, а также средство централизованного управления сист
22.09.2011 В октябре в России стартуют продажи устройств WatchGuard XCS со встроенным «Антивирусом Касперского»

chGuard Technologies, мировой производитель решений корпоративной информационной безопасности, впервые представит на российском рынке устройства серии XCS (Extensible Content Security) со встроенным «Антивирусом Касперского» для защиты электронной почты, веб-приложений, а также предотвращения утечек данных. По словам разработчиков, решения WatchGuard XCS обеспечивают комплексную безопасност
10.06.2011 Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone: теперь с поддержкой Android

«Лаборатория Касперского» объявила о выходе обновления Maintenance Pack 1 для Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone, которое поддерживает платформу Android, а также
09.06.2011 Вышел Kaspersky Endpoint Security 8 для Linux на базе обновленного антивирусного движка

«Лаборатория Касперского» объявила о выпуске Kaspersky Endpoint Security 8 для Linux. В новой версии решения для защиты рабочих станций по
24.11.2010 «Лаборатория Касперского» выпустила Kaspersky Endpoint Security 8 для Mac

«Лаборатория Касперского» объявила о выпуске приложения Kaspersky Endpoint Security 8 для Mac, входящего в состав обновленной линейки корпоративных п

Публикаций - 184, упоминаний - 215

Kaspersky Endpoint Security и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 155
Microsoft Corporation 25775 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
Softline - Софтлайн 3743 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 9
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 8
9594 8
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 8
Intel Corporation 12811 7
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 7
Ростелеком 10948 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
Sophos - SophosLabs 436 6
SoftwareONE Group 108 5
Broadcom - VMware 2610 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 5
Ред Софт - Red Soft 1236 5
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 5
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 5
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 4
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 4
Cisco Systems 5372 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 4
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Trend Micro 651 4
Код Безопасности 812 4
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 3
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 84 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 3
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 3
WatchGuard Technologies 76 3
Ritlabs - Ритлабс Рус 19 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Huawei 4676 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 14 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 1
Barclays 122 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 18 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Crocus Group - Крокус Групп 15 1
АЭМЗ - Абинский ЭлектроМеталлургический завод 7 1
Crocus Страхование - Крокус Страхование 1 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 1
Crocus Fashion - Крокус Фэшн 1 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Ferrari NV 159 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
Lockheed Martin 777 1
Новосталь-М 6 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России - Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 15 1
Крокус банк КБ 3 1
Крокус Логистик - Крокус Интерсервис 1 1
Крокус Сити Океанариум 1 1
Крокус Сити Молл 16 1
Крокус Сток 1 1
Белый Ветер 365 1
Рельеф-центр 6 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 20 1
Оренбургкоммунэлектросеть - ГУП коммунальных электрических сетей Оренбургской области 3 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 2
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке Сената США - Комитет по национальной безопасности Сената США 15 2
U.S. GSA - General Services Administration - Управление служб общего назначения США - Независимое агентство в составе правительства США 30 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы - Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы 14 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 116
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 105
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 89
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 73
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 62
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 52
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 36
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 36
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 275 31
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 29
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 28
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 25
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 24
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 23
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 22
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 19
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 19
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 18
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 17
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 14
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 14
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 14
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 11
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 581 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 11
Оцифровка - Digitization 5185 11
Microsoft Windows 16882 50
Kaspersky Internet Security 497 49
Linux OS 11533 33
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 28
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 23
Kaspersky Security Center - KSC 83 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 14
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 14
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 13
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 11
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 10
InfoTeCS - ViPNet Client 122 9
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway, KSMG - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 75 9
Kaspersky Security Network - KSN 104 9
Google Android 15243 9
Kaspersky Total Security 44 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 8
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 7
Apple macOS 2419 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 7
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Apple iOS 8583 6
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
Microsoft Office 4170 6
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 6
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 5
Kaspersky Open Space Security 37 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 5
КриптоПро CSP СКЗИ 255 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 4
Kaspersky Sandbox 8 4
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 71 4
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 4
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 88 4
Касперский Евгений 337 8
Земков Сергей 159 5
Марцынкьян Сергей 19 4
Усова Марина 26 4
Трушкин Константин 60 3
Наумов Евгений 38 3
Наместников Юрий 40 3
Гребенников Николай 33 3
Зенкин Денис 263 3
Матюхин Константин 5 3
Евдокимов Андрей 95 2
Иванов Антон 98 2
Швецов Никита 21 2
Кулашова Анна 73 2
Данкевич Андрей 4 2
Молчанова Елена 17 2
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 2
Coats Dan - Коутс Дэн 14 2
Вовк Алексей 4 2
Гостев Александр 84 2
Момчилович Ирина 28 2
Некипелов Евгений 3 2
Кирикова Евгения 2 2
Рустамов Рустам 548 2
Черепенников Антон 86 1
Усманов Алишер 311 1
Ляпунов Игорь 132 1
Киселёв Алексей 90 1
Агаев Сергей 25 1
Голованов Сергей 77 1
Круглов Кирилл 11 1
Лебедева Ирина 65 1
Александрова Александра 10 1
Галов Дмитрий 66 1
Раевский Алексей 77 1
Ерофеев Александр 10 1
Дорофеев Александр 13 1
Буравцов Александр 20 1
Мельников Алексей 74 1
Ефремов Андрей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 127
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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