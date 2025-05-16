Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174732
ИКТ 13600
Организации 10619
Ведомства 1459
Ассоциации 996
Технологии 3451
Системы 25544
Персоны 74960
География 2838
Статьи 1515
Пресса 1214
ИАА 696
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2626
Мероприятия 851

Буравцов Александр


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Повышена безопасность коммуникационной платформы CommuniGate Pro 1
21.08.2024 Приложение «МойОфис Документы» для ОС «Аврора» получило сертификат ФСТЭК России 1
31.07.2024 «Mailion. Сертифицированный 1.8.2» прошел инспекционный контроль ФСТЭК России 1
03.07.2024 «МойОфис Стандартный Сертифицированный» 2.7 прошел инспекционный контроль ФСТЭК России 1
31.05.2024 Россияне в большой опасности из-за любви к пиратскому ПО. Хакеры нашпиговали взломанные Windows и MS Office опасными вредоносами 1
14.03.2023 «Мой офис» выпустил защищенную корпоративную почтовую систему «Mailion. Сертифицированный» 1
12.10.2022 «Мой офис» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость своих продуктов для обеспечения безопасного хранения данных 1
31.03.2021 «Мой офис» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации 1
19.03.2021 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д.» объявили о технологическом партнерстве 1
11.07.2018 «КСЗ МойОфис» и «МойОфис Образование» включены в Реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 1
11.07.2017 Продукты «МойОфис» получили сертификат ФСТЭК России 1
09.02.2017 «МойОфис Стандартный» прошел сертификацию ФСТЭК 1
01.02.2017 Разработчик «МойОфис» получил лицензию ФСБ России 1
15.11.2016 «Новые облачные технологии» получили лицензию ФСТЭК на защиту конфиденциальной информации 1
28.06.2016 «МойОфис» проходит аудит безопасности у экспертов Digital Security 1
26.05.2016 Компания-разработчик продуктов «МойОфис» получила лицензию ФСТЭК России 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Буравцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Новые облачные технологии (НОТ) 456 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2044 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 312 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5019 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 1
Microsoft Corporation 24829 1
GitHub 867 1
Telegram Group 2189 1
AhnLab 10 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4365 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3209 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11993 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2811 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5056 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16146 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28832 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6444 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67711 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7977 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20507 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25949 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11426 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4365 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3931 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6979 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1301 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1867 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12850 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21748 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30458 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4029 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12960 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1972 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7525 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2242 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2047 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 931 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6388 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9367 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9627 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12802 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11851 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2293 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 901 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1595 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4114 1
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 66 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1295 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4049 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1055 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2592 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 704 1
Новые облачные технологии - МойОфис 807 15
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 127 7
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 4
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 66 4
Linux OS 10202 3
Новые облачные технологии - МойОфис Хранилище 8 3
Microsoft Windows 15882 3
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 23 2
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 31 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4671 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 2
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 30 1
Promt One - ранее Translate.Ru, Promt Online - Промт Онлайн 58 1
Apple iOS 7950 1
Google Android 14236 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 166 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 171 1
Новые облачные технологии - МойОфис Презентация 9 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 558 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 6 1
Microsoft Office 3808 1
StatCounter 412 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1177 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 243 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 115 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 332 1
Microsoft Office Word 833 1
Linux Mint 26 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 71 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 857 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 85 1
Горелова Анастасия 6 1
Белоусов Сергей 243 1
Комиссаров Дмитрий 228 1
Челышев Сергей 11 1
Анфимов Павел 50 1
Медведовский Илья 33 1
Усова Марина 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 13
Южная Корея - Республика 6722 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52422 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6388 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2516 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9015 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1337 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4228 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7911 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 978 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30015 1
Аудит - аудиторский услуги 2799 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1602 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3356 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4762 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 924 1
Список системообразующих предприятий РФ 293 1
Азартные игры - Лотерея 215 1
BleepingComputer - Издание 368 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3288 2
AhnLab Security Intelligence Center - ASEC 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359547, в очереди разбора - 756286.
Создано именных указателей - 174732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153