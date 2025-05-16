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Буравцов Александр
УПОМИНАНИЯ
Буравцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Горелова Анастасия 6 1
|Белоусов Сергей 243 1
|Комиссаров Дмитрий 228 1
|Челышев Сергей 11 1
|Анфимов Павел 50 1
|Медведовский Илья 33 1
|Усова Марина 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359547, в очереди разбора - 756286.
Создано именных указателей - 174732.
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