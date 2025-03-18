Получите все материалы CNews по ключевому слову
Новые облачные технологии МойОфис Презентация
Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2128 2
|РЖД - Российские железные дороги 1921 1
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
|Гиацинтова Светлана 18 2
|Буравцов Александр 15 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Чеглаков Андрей 57 1
|Комиссаров Дмитрий 225 1
|Мыскин Роман 38 1
|Давидан Александр 16 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Кривенко Виталий 23 1
|Горелова Анастасия 6 1
|Савюк Виктор 40 1
|Щеглов Петр 55 1
|Калякин Павел 66 1
|Янышев Денис 5 1
|Морозов Игорь 44 1
|Мирошник Дмитрий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347406, в очереди разбора - 763643.
Создано именных указателей - 171033.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.