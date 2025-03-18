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Новые облачные технологии МойОфис Презентация


18.03.2025 Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro 1
10.10.2024 «Академия Softline» расширяет сотрудничество с «Хаб Знаний МойОфис» 1
21.03.2024 МГУ и «Хаб Знаний МойОфис» запустили курсы по работе с отечественным офисным ПО 1
24.04.2023 Выручка создателя «Моего офиса» выросла в четыре раза всего за год. Гигантские убытки в прошлом 1
31.01.2023 «Мой офис» выпустил «убийцу» Microsoft PowerPoint. На этот раз — без заимствования открытого кода 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
11.07.2018 «КСЗ МойОфис» и «МойОфис Образование» включены в Реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 1
11.04.2017 Российского «убийцу» Google Doc раздадут школам и колледжам бесплатно 1
14.10.2016 Редакторы «МойОфис» будут интегрированы в СЭД «Практика» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Новые облачные технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Новые облачные технологии (НОТ) 454 5
Microsoft Corporation 24717 3
Softline - Софтлайн 2881 2
Системы документооборота 498 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 414 1
Ростелеком 9800 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 1
Promt - Промт 294 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4947 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1083 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
2domains 4 1
Google LLC 11864 1
Открытые технологии 702 1
Почта России ПАО 2128 2
РЖД - Российские железные дороги 1921 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4219 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3160 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 335 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 680 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15894 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21422 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2005 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6331 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28127 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9486 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1137 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13995 3
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11290 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2557 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24400 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25639 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13895 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 2
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 240 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4807 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14492 2
Application store - магазин приложений 1219 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12865 2
Google Android - приложения и разработчики 599 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7762 2
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 222 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1790 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 768 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4057 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6735 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4547 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9254 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 367 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9409 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11176 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11515 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20952 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6889 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 548 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30054 1
Новые облачные технологии - МойОфис 795 9
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 31 6
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 23 6
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 125 4
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 4
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 66 4
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 82 4
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 30 4
Microsoft Office 3769 3
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document 70 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 763 3
Linux OS 10077 2
Google Android 14117 2
Apple iOS 7875 2
Microsoft Office Excel 1207 2
Microsoft Office Word 781 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2070 2
Microsoft Office 365 947 2
Microsoft Windows 15778 2
Promt One - ранее Translate.Ru, Promt Online - Промт Онлайн 58 2
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 75 2
Новые облачные технологии - МойОфис SDK - Комплект средств разработки 15 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Huawei AppGallery 284 1
Google Play - Google Store - Android Market 3318 1
Apple - App Store 2909 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 238 1
Intel x86 - архитектура процессора 1873 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 1
Xiaomi GetApps 38 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 198 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 89 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Microsoft Skype for Business 179 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 343 1
Apple Mac App Store 86 1
Apache OpenOffice 472 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 245 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Новые облачные технологии - МойОфис Шрифты 1 1
Гиацинтова Светлана 18 2
Буравцов Александр 15 1
Смирнов Алексей 243 1
Чеглаков Андрей 57 1
Комиссаров Дмитрий 225 1
Мыскин Роман 38 1
Давидан Александр 16 1
Кирсанов Алексей 24 1
Кривенко Виталий 23 1
Горелова Анастасия 6 1
Савюк Виктор 40 1
Щеглов Петр 55 1
Калякин Павел 66 1
Янышев Денис 5 1
Морозов Игорь 44 1
Мирошник Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 8
Германия - Федеративная Республика 12729 1
Италия - Итальянская Республика 4365 1
Испания - Королевство 3724 1
Франция - Французская Республика 7871 1
Европа 21840 1
Африка - Африканский регион 3499 1
Азия - Азиатский регион 5572 1
Бурунди - Республика 69 1
Конго - Демократическая Республика 96 1
Португалия - Португальская Республика 923 1
Камерун - Республика 55 1
Джибути 18 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8688 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3063 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2427 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6236 1
Английский язык 6684 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11032 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2338 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1901 1
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 18 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1275 1
Федеральный закон 425-ФЗ - Закон о предустановке российского ПО 32 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3681 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7562 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 229 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10041 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1644 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 545 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7035 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3240 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 21 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 448 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 12 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1532 1
Открытое образование 10 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 176 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347406, в очереди разбора - 763643.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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