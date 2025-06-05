Softline Enterprise Agreement (SEA) — это комплексный сервис для долгосрочного партнерства, который позволяет заказчикам работать с российскими ИТ-решениями через единый мультивендорный лицензионный центр. Сервис предоставляет доступ к личному кабинету, где собраны все лицензии, ключи и ссылки на дистрибутивы, а также есть возможность заказывать дополнительные сервисные услуги. Вся история сделок и детальная информация по договорам хранится в одном месте. SEA обеспечивает удобство закупок, снижает нагрузку на ИТ-администрирование и помогает эффективно масштабировать использование российского ПО. В рамках министерства и подведомственных организаций именно эти преимущества вызвали высокий интерес к сервису.