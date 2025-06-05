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Softline Enterprise Agreement SEA


Softline Enterprise Agreement (SEA) — это комплексный сервис для долгосрочного партнерства, который позволяет заказчикам работать с российскими ИТ-решениями через единый мультивендорный лицензионный центр. Сервис предоставляет доступ к личному кабинету, где собраны все лицензии, ключи и ссылки на дистрибутивы, а также есть возможность заказывать дополнительные сервисные услуги. Вся история сделок и детальная информация по договорам хранится в одном месте. SEA обеспечивает удобство закупок, снижает нагрузку на ИТ-администрирование и помогает эффективно масштабировать использование российского ПО. В рамках министерства и подведомственных организаций именно эти преимущества вызвали высокий интерес к сервису.

УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 ГК Softline и Минцифры Саратовской области подписали соглашения о взаимодействии 1
27.01.2025 «Инферит FinOps» выходит на маркетплейс SEA: платформа «Клаудмастер» стала доступна для большего числа компаний 1
10.10.2024 «Академия Softline» расширяет сотрудничество с «Хаб Знаний МойОфис» 1
02.09.2024 ГК Softline помогла авиакомпании S7 Airlines перейти на решение от «Р7» и получить преимущества в рамках Softline Enterprise Agreement 1
31.07.2024 ГК Softline поставила холдинговой компании «Сибирский цемент» лицензии на серверную ОС Astra Linux и TrueConf в рамках SEA 1
21.05.2024 ГК Softline расширяет взаимодействие с Yandex Cloud в рамках SEA 1
14.05.2024 ГК Softline помогла Иркутской нефтяной компании мигрировать в российскую цифровую среду «Яндекс 360 для бизнеса» 1
18.04.2024 Разработчик российской ОС подвел итоги года 1
01.02.2024 Softline помогла МГЮА имени О.Е. Кутафина перейти на российское ПО 1
03.10.2023 ГК Softline объявила о стратегическом партнерстве с «Яндекс 360 для бизнеса» 1
02.08.2023 ГК Softline и ICL Services подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
06.06.2023 SberDevices и ГК Softline заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
26.05.2023 «Базальт СПО» и Softline: наше партнерство станет краеугольным камнем трансформации ИТ-рынка 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Softline Enterprise Agreement и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2993 13
Yandex - Яндекс 7761 5
Базальт СПО - BaseALT 706 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2087 3
ICL ГК 409 2
TrueConf - ТруКонф 409 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 348 2
Microsoft Corporation 24865 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 344 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4160 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 130 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 422 1
Ред Софт - Red Soft 809 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 900 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 1
Softline - Develonica - Девелоника 137 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 110 1
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 135 1
Softline - Polymatica - Полиматика 179 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 268 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 105 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 103 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 226 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 75 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 71 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 72 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 31 1
Сибцем ХК - Сибирский цемент - ЗапСибЦемент - КузбассТрансЦемент - Сибцемсервис - Сибирский бетон - Комбинат Волна - Ангарскцемент, Ангарский цементно-горный комбинат - Искитимцемент - Тимлюйский цементный завод - Красноярский цемент - Топкинский цемент 22 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4416 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53082 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68354 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29145 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20856 6
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10607 5
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2264 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1618 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3204 1
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СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1209 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11429 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 303 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2064 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 185 6
Softline - Премьер сервисы 20 4
Новые облачные технологии - МойОфис 817 3
Softline Digital - Софтлайн платформа 103 2
НКТ - Р7-Офис 413 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 186 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 222 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 518 2
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 76 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 1
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 29 1
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 14 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 256 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 564 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 364 1
Microsoft Windows 15915 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5460 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 132 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1462 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа 7 1
Linux OS 10257 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 64 1
МФЦ Плюс ПАК 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ProСтандарт - программа лицензирования 2 1
Базальт СПО - Горыныч ПАК - Горыныч АРМ 3 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 66 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 23 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 31 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 128 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 81 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 86 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Новые облачные технологии - МойОфис Презентация 9 1
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 123 1
Благоразумов Андрей 19 6
Мыскин Роман 38 1
Афанасьев Денис 71 1
Смирнов Алексей 243 1
Тимофеев Артем 1 1
Маркова Дарья 6 1
Суворова Юлия 1 1
Козлов Андрей 28 1
Логинов Александр 44 1
Крючков Андрей 26 1
Кочепасов Сергей 13 1
Аниканова Мария 15 1
Вагизов Ильдар 24 1
Воспенникова Ирина 5 1
Журавлева Ирина 5 1
Луковкин Николай 4 1
Королев Роман 14 1
Крынина Евгения 21 1
Аксёнова Екатерина 5 1
Коношко Юрий 1 1
Анохин Евгений 1 1
Морозов Игорь 46 1
Гиацинтова Светлана 19 1
Корнилов Денис 5 1
Мирошник Дмитрий 1 1
Важенин Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 149421 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44274 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3026 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3100 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 981 1
Россия - СФО - Иркутская область 1163 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1446 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1302 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1586 1
Россия - Восточная Сибирь 265 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3308 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 6
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 30 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 325 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 22 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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