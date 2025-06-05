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Softline Enterprise Agreement SEA
Softline Enterprise Agreement (SEA) — это комплексный сервис для долгосрочного партнерства, который позволяет заказчикам работать с российскими ИТ-решениями через единый мультивендорный лицензионный центр. Сервис предоставляет доступ к личному кабинету, где собраны все лицензии, ключи и ссылки на дистрибутивы, а также есть возможность заказывать дополнительные сервисные услуги. Вся история сделок и детальная информация по договорам хранится в одном месте. SEA обеспечивает удобство закупок, снижает нагрузку на ИТ-администрирование и помогает эффективно масштабировать использование российского ПО. В рамках министерства и подведомственных организаций именно эти преимущества вызвали высокий интерес к сервису.
УПОМИНАНИЯ
Softline Enterprise Agreement и организации, системы, технологии, персоны:
|Благоразумов Андрей 19 6
|Мыскин Роман 38 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Тимофеев Артем 1 1
|Маркова Дарья 6 1
|Суворова Юлия 1 1
|Козлов Андрей 28 1
|Логинов Александр 44 1
|Крючков Андрей 26 1
|Кочепасов Сергей 13 1
|Аниканова Мария 15 1
|Вагизов Ильдар 24 1
|Воспенникова Ирина 5 1
|Журавлева Ирина 5 1
|Луковкин Николай 4 1
|Королев Роман 14 1
|Крынина Евгения 21 1
|Аксёнова Екатерина 5 1
|Коношко Юрий 1 1
|Анохин Евгений 1 1
|Морозов Игорь 46 1
|Гиацинтова Светлана 19 1
|Корнилов Денис 5 1
|Мирошник Дмитрий 1 1
|Важенин Дмитрий 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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