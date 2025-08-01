«Софтлайн Решения» и ЛГТУ подписали соглашение о сотрудничестве

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, подписала соглашение о сотрудничестве с Липецким государственным техническим университетом (ЛГТУ) в рамках Softline Enterprise Agreement (SEA).

Предпосылкой для этого партнерства стала политика технологической независимости университета. Эксперты «Софтлайн Решений» провели для ЛГТУ демонстрацию Личного кабинета SEA, проверили соответствие выбранных российских решений технологическим требованиям и организовали пилотные проекты.

Softline Enterprise Agreement — комплексный сервис, предназначенный для эффективного долгосрочного сотрудничества. SEA дает заказчикам возможность пользоваться отечественными решениями в рамках единого мультивендорного лицензионного центра и дополнительными сервисными преимуществами, такими как технологическая поддержка, обучение в «Академии Софтлайн» и техническими консультациями от «Премьер Сервисов».

«Для нас государственный и образовательный сегмент являются ключевыми направлениями. Мы постоянно дорабатываем и развиваем сервис Softline Enterprise Agreement, в том числе чтобы поддерживать такие социально значимые организации, как университеты. Уже планируются доработки сервиса с учетом специфики государственных структур. Мы благодарим Липецкий государственный технический университет за доверие и надеемся, что наше сотрудничество послужит стартом множества интересных и долгосрочных проектов», — сказала Ольга Крутских, ведущий менеджер отдела по работе с государственными и академическими организациями ГК Softline.

«Мы, как и многие другие вузы, держим курс на импортонезависимость и хотим использовать в работе лучшие российские практики и продукты, поэтому нам было важно найти надежного партнера, который смог бы предложить оптимальное решение. Для университета особенно ценно, что сервис Softline Enterprise Agreement позволяет централизованно управлять лицензиями, документацией, финансами и дистрибутивами, получать напоминания о продлениях и техподдержку, то есть совершать все необходимые действия и контролировать ИТ-активы через единое окно», — сказал Михаил Пантюшин, начальник управления информационных технологий ЛГТУ.