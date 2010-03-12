Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс

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СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 617 дел, на cумму 151 114 044 224 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|12.03.2010
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Softline Solutions внедрила Oracle CRM On Demand в «Евроинвесте»
Консалтинговая компания Softline Solutions (входит в холдинг Softline) объявила о завершении проекта внедрения Oracle CRM On Demand в инвестиционной компании «Евроинвест». Клиенту был предоставлен полный спектр услуг:
|03.07.2009
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Aflex software строит CRM-систему на базе решения Microsoft
Консалтинговая компания Softline Solutions, входящая в международный холдинг Softline, объявила о старте проекта внедрения решения Microsoft Dynamics CRM в компании Aflex software – официальном представителе на террит
|28.08.2008
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PCB technology управляет бизнесом с помощью SAP Business One
Компания Softline Solutions завершила проект внедрения системы SAP Business One в компании PCB technology, специализирующейся на проектировании, изготовлении и монтаже печатных плат. С помощью решения S
|10.12.2007
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«Солвер» завершила внедрение Microsoft Dynamics CRM
Компания Softline Solutions, поставщик и разработчик CRM и ERP-решений на российском рынке, объявила о завершении проекта внедрения Microsoft Dynamics CRM 3.0 в ООО ИКФ «Солвер» (Solver), специализирующ
|01.10.2007
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Softline анонсирует новый продукт на базе Microsoft Dynamics CRM
Компания Softline Solutions объявляет о выводе на рынок нового продукта RapidCRM «Сверхбыстрое внедрение Microsoft Dynamics CRM». Длительность проекта внедрения ПО составляет всего 2 месяца, а на выходе
|22.02.2007
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Softline Solutions разработала add-on-решения для SAP Business One
Компания Softline Solutions, сертифицированный бизнес-партнер SAP, поставщик и разработчик решений для рынка среднего и малого бизнеса в России и СНГ, разработала более десяти дополнительных компонентов
|01.11.2006
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Softline Solutions приглашает на семинар
Компания Softline Solutions приглашает 1 ноября 2006 г. принять участие в бесплатном информационном семинаре «SAP Business One – комплексное решение для управления растущим бизнесом: передовые технологи
|25.09.2006
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Softline Solutions внедряет SAP Business One в "Абамет"
Компания Softline Solutions, консалтинговая компания, входящая в группу Softline, объявила о завершении первого этапа проекта внедрения системы SAP Business One в компании «Абамет», которая занимает вед
|11.09.2006
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Softline Solutions открыла представительство в Екатеринбурге
Компания Softline объявила об открытии в Уральском федеральном округе своего консалтингового направления – компании Softline Solutions. Основными компетенциями Softline Solutions в Екатеринбурге станут внедрение, сопровождение и продвижение Microsoft Dynamics CRM – системы управления взаимоотношениями
Softline Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 223 1
|Сурикова Людмила 5 3
|Богачев Игорь 180 2
|Зайцев Андрей 50 2
|Лазарев Алексей 5 2
|Боровиков Сергей 31 2
|Боровиков Игорь 132 2
|Коршунова Мария 8 2
|Гусева Ольга 2 2
|Ковтун Оксана 2 2
|Пинигина Галия 2 2
|Манин Александр 3 2
|Аважанский Антон 2 2
|Мамонтов Игорь 29 1
|Павлов Андрей 40 1
|Никитин Сергей 75 1
|Долгих Александр 19 1
|Киселева Екатерина 9 1
|Мраморов Дмитрий 29 1
|Зорин Алексей 6 1
|Хазов Артем 15 1
|Дуйкова Полина 7 1
|Чихачев Дмитрий 29 1
|Старков Дмитрий 8 1
|Яшин Роман 7 1
|Зуев Михаил 5 1
|Чарышников Сергей 1 1
|Аниськин Александр 1 1
|Акулин Александр 1 1
|Касперская Наталья 298 1
|Фролова Галина 1 1
|Зенина Наталья 6 1
|Богославский Никита 3 1
|Щербина-Каплий Анна 1 1
|Просянко Андрей 1 1
|Крутий Кирилл 2 1
|Медарев Андрей 1 1
|Черенков Василий 1 1
|Коваль Дмитрий 3 1
|Киверин Дмитрий 1 1
|Науменко Филипп 1 1
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