Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


12.03.2010 Softline Solutions внедрила Oracle CRM On Demand в «Евроинвесте»

Консалтинговая компания Softline Solutions (входит в холдинг Softline) объявила о завершении проекта внедрения Oracle CRM On Demand в инвестиционной компании «Евроинвест». Клиенту был предоставлен полный спектр услуг:
03.07.2009 Aflex software строит CRM-систему на базе решения Microsoft

Консалтинговая компания Softline Solutions, входящая в международный холдинг Softline, объявила о старте проекта внедрения решения Microsoft Dynamics CRM в компании Aflex software – официальном представителе на террит
28.08.2008 PCB technology управляет бизнесом с помощью SAP Business One

Компания Softline Solutions завершила проект внедрения системы SAP Business One в компании PCB technology, специализирующейся на проектировании, изготовлении и монтаже печатных плат. С помощью решения S
10.12.2007 «Солвер» завершила внедрение Microsoft Dynamics CRM

Компания Softline Solutions, поставщик и разработчик CRM и ERP-решений на российском рынке, объявила о завершении проекта внедрения Microsoft Dynamics CRM 3.0 в ООО ИКФ «Солвер» (Solver), специализирующ
01.10.2007 Softline анонсирует новый продукт на базе Microsoft Dynamics CRM

Компания Softline Solutions объявляет о выводе на рынок нового продукта RapidCRM «Сверхбыстрое внедрение Microsoft Dynamics CRM». Длительность проекта внедрения ПО составляет всего 2 месяца, а на выходе
22.02.2007 Softline Solutions разработала add-on-решения для SAP Business One

Компания Softline Solutions, сертифицированный бизнес-партнер SAP, поставщик и разработчик решений для рынка среднего и малого бизнеса в России и СНГ, разработала более десяти дополнительных компонентов
01.11.2006 Softline Solutions приглашает на семинар

Компания Softline Solutions приглашает 1 ноября 2006 г. принять участие в бесплатном информационном семинаре «SAP Business One – комплексное решение для управления растущим бизнесом: передовые технологи
25.09.2006 Softline Solutions внедряет SAP Business One в "Абамет"

Компания Softline Solutions, консалтинговая компания, входящая в группу Softline, объявила о завершении первого этапа проекта внедрения системы SAP Business One в компании «Абамет», которая занимает вед
11.09.2006 Softline Solutions открыла представительство в Екатеринбурге

Компания Softline объявила об открытии в Уральском федеральном округе своего консалтингового направления – компании Softline Solutions. Основными компетенциями Softline Solutions в Екатеринбурге станут внедрение, сопровождение и продвижение Microsoft Dynamics CRM – системы управления взаимоотношениями

Публикаций - 72, упоминаний - 75

Softline Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2989 36
Microsoft Corporation 24864 21
SAP SE 5334 15
8492 12
Oracle Corporation 6761 6
Terrasoft - Террасофт 200 4
1С-Рарус 900 4
Amdocs 133 4
Soft Master 20 4
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 4
ФБ Консалт 15 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 3
Yandex - Яндекс 7755 3
Accenture plc 685 2
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8907 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1121 2
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Галактика - Корпорация 1480 2
Киевстар - Kyivstar 543 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 742 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 328 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 2
Инталев - Intalev 273 2
VK - Mail.ru Group 3485 2
АйТи 1383 2
НСК - Наша Сервисная Компания 52 2
Солвер ИКФ - Solver - Инженерно-консалтинговая компания 8 2
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Интех-НСК 3 2
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Прайм-1С-Екатеринбург 3 1
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VisionLabs - ВижнЛабс 231 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 466 1
Diasoft - Диасофт 937 1
Berner&Stafford - Бернер и Стаффорд 7 3
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Shiseido 5 2
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Домостроитель ГК 8 2
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Runa Capital 158 1
Абамет 9 1
ЯКласс 68 1
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Домострой ГК 4 1
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