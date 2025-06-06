МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. На 2022 год НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергии. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.