Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187241
ИКТ 14501
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26497
Персоны 80882
География 2987
Статьи 1575
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

МЭИ НИУ Национальный исследовательский университет

МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. На 2022 год НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергии. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

СОБЫТИЯ


06.06.2025 НИУ МЭИ и Positive Technologies представили инновационный комплекс для управления энергосистемами

комплекс облачной платформы «Цифровой двойник энергосистемы». Разработка выполнена в Центре компетенций НТИ «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем» НИУ «МЭИ». Об этом CNews сообщили представители НИУ МЭИ. Ключевые возможности комплекса включают создание и тестирование алгоритмов защиты и автоматического управления энергосистемами в

19.02.2025 НИУ МЭИ использует Deckhouse Kubernetes Platform для создания доверенного ПАК цифрового двойника энергосистемы

«Флант» и НИУ МЭИ подписали соглашение о технологическом сотрудничестве для выполнения исследования по созданию доверенного программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Облачная платформа цифрового двойника э
11.10.2024 ​В НИУ МЭИ открыли информационную зону Системного оператора Единой энергетической системы

11 октября 2024 г.а в НИУ «МЭИ» прошел День Системного оператора Единой энергетической системы, в рамках которого состоялось торжественное открытие информационной зоны Системного оператора. Об этом CNews сообщили пр
05.07.2024 В НИУ МЭИ разработали способ защиты помещений от прослушивания

Ученые НИУ МЭИ разработали способ и систему оценки неоднородностей в ограждающих конструкциях. Изобретение может найти применение в сфере обеспечения информационной безопасности объектов различного на
12.03.2021 В НИУ МЭИ введена должность проректора по цифровой трансформации

Реализуя поручение вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в НИУ «МЭИ» введения должность проректора по цифровой трансформации. На должность нового проректора назначен директор программ развития НИУ «МЭИ» Сергей Белоусов. Поручение ввести в вузах


Публикаций - 63, упоминаний - 114

МЭИ НИУ и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 505 4
Ростех - Автоматика Концерн 1744 4
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 43 3
8996 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1506 3
Softline - Софтлайн 3266 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 3
Samsung Electronics 10626 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 532 3
Технологии Будущего 158 2
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 15 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 171 2
МегаФон 9912 2
Cisco Systems 5223 2
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 66 2
Polymedia - Полимедиа 156 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 2
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 85 2
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 106 1
Сенсорные Системы 73 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 60 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 104 1
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 21 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Softline - Develonica - Девелоника 153 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 23 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 104 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 306 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 1
Потенциал 3 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 15 1
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 19 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 23 1
СМат - SMath 1 1
НВТ-Системы 2 1
Энтелс - Entels 3 1
Viptela 6 1
Microsoft Corporation 25238 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 5
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 650 1
EPIC Telecom Invest 208 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 1
Верный - торговая сеть 310 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1306 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4906 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3436 2
РНФ - Российский научный фонд 144 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2732 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 432 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 14 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 51 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 549 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Linux Foundation 189 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6154 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 9
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1834 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12006 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7111 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1545 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1439 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4561 5
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6262 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3698 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10061 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1565 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1534 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1133 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7289 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4786 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3350 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 2
Linux OS 10911 4
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 24 3
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 19 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 3
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 211 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 332 2
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 2
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 21 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 2
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 75 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 94 2
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) - ViPNet РУКС - Распределительный узел квантовой сети 16 1
Cisco User Defined Network 1 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 147 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 63 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 416 1
FreePik 1438 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeVAR 5 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 74 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeOne 10 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 35 1
Microsoft SDL - Microsoft Security Development Lifecycle 3 1
Positive Technologies - PT Container Security 19 1
СМат - SMath Studio 1 1
Angara Security - Angara Start 4 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 1
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 25 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Cisco SD-WAN - Cisco SD-WAN Cloud Onramp - Cisco SD-WAN Security - Cisco SD-WAN vManage 18 1
Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace 46 1
Cisco Umbrella 11 1
Cisco Webex Control Hub 7 1
Google Firebase Cloud Messaging (FCM) - Google Cloud Messaging (GCM) - Google Message Discovery - Google Message Continuity - служба обмена сообщениями 25 1
Cisco Webex Assistant 7 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 1
Рогалев Николай 31 29
Замолодчиков Владимир 3 3
Крутских Владислав 3 3
Кашаев Алексей 21 2
Волошин Александр 13 2
Невский Александр 21 2
Овчинский Владислав 229 2
Ястребов Арсений 2 2
Чугунов Александр 2 2
Кичко Дмитрий 68 2
Чапчаев Андрей 55 2
Собянин Сергей 475 2
Белова Ольга 4 2
Колесников Олег 20 2
Казанцев Сергей 17 1
Харламов Алексей 1 1
Михайлов Михаил 11 1
Кузьмин Евгений 27 1
Шварев Леонид 9 1
Кошель Алексей 1 1
Гордейчик Сергей 25 1
Кучеров Дмитрий 13 1
Хабарова Полина 8 1
Шахмаев Ильдар 1 1
Амирханов Ришат 1 1
Хрипунов Алексей 8 1
Хорьков Сергей 1 1
Ерошкин Павел 35 1
Папулин Сергей 1 1
Нейгер Сергей 4 1
Иванова Ольга 16 1
Ермолаева Юлия 1 1
Титов Владислав 1 1
Ерохина Валентина 3 1
Гуркин Александр 6 1
Синявский Юрий 1 1
Кондратьева Ольга 1 1
Беляев Эдуард 2 1
Курбатова Екатерина 2 1
Томилов Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3262 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 3
Россия - СФО - Новосибирск 4656 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2955 2
Беларусь - Белоруссия 6032 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1708 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1569 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 25 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 79 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 26 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Япония 13551 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 882 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 486 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 521 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1072 1
Армения - Республика 2370 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14491 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1356 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1692 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 970 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 1
Казахстан - Республика 5798 1
Земля - планета Солнечной системы 10659 1
Германия - Федеративная Республика 12939 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 617 1
Россия - ДФО - Амурская область 851 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2420 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4275 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1114 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 41
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 17
Энергетика - Energy - Energetically 5530 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4379 9
Образование в России 2561 9
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1717 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10323 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3134 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1349 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 2
Национальный проект - Цифровая подстанция 17 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8141 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 2
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 2
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 170 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6244 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3774 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Ведомости 1239 1
РИА Новости 984 1
Gartner - Гартнер 3609 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Samsung Research 18 1
МЭИ - Московский энергетический институт 158 51
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 285 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 668 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Московская техническая школа 14 2
ВНИИЭ - Всесоюзный научно-исследовательский институт электроэнергетики 3 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 2
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 13 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
Samsung Исследовательский центр 8 2
Samsung IT Школа 11 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 1
Positive Technologies - Positive Education 20 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 34 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 22 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 33 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 12 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 57 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 31 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 35 1
ИвГУ - Ивановский государственный университет 6 1
ИГХТУ - Ивановский государственный химико-технологический университет ФГБОУ ВО 4 1
Лицей имени Кирилла и Мефодия СОГБОУИ 1 1
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 14 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
МВД РФ - Воронежский институт МВД Российской Федерации 11 1
ИВГПУ ВО ФГБОУ - Ивановский Политех - Ивановский государственный политехнический университет 5 1
УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет 14 1
ИВПЭК ОГБПОУ - Ивановский промышленно-экономический колледж 1 1
ИЭК ОГБПОУ - Ивановский энергетический колледж 1 1
ИвРТТИ - Ивановский радиотехнический техникум-интернат 1 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 34 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 220 1
День молодёжи - 27 июня 1000 2
CiscoLive! 10 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407105, в очереди разбора - 733092.
Создано именных указателей - 187241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще