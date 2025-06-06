Получите все материалы CNews по ключевому слову
МЭИ НИУ Национальный исследовательский университет
Национальный исследовательский университет «МЭИ» — вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. На 2022 год НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергии. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.
СОБЫТИЯ
|06.06.2025
|
НИУ МЭИ и Positive Technologies представили инновационный комплекс для управления энергосистемами
комплекс облачной платформы «Цифровой двойник энергосистемы». Разработка выполнена в Центре компетенций НТИ «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем» НИУ «МЭИ». Об этом CNews сообщили представители НИУ МЭИ. Ключевые возможности комплекса включают создание и тестирование алгоритмов защиты и автоматического управления энергосистемами в
|19.02.2025
|
НИУ МЭИ использует Deckhouse Kubernetes Platform для создания доверенного ПАК цифрового двойника энергосистемы
«Флант» и НИУ МЭИ подписали соглашение о технологическом сотрудничестве для выполнения исследования по созданию доверенного программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Облачная платформа цифрового двойника э
|11.10.2024
|
В НИУ МЭИ открыли информационную зону Системного оператора Единой энергетической системы
11 октября 2024 г.а в НИУ «МЭИ» прошел День Системного оператора Единой энергетической системы, в рамках которого состоялось торжественное открытие информационной зоны Системного оператора. Об этом CNews сообщили пр
|05.07.2024
|
В НИУ МЭИ разработали способ защиты помещений от прослушивания
Ученые НИУ МЭИ разработали способ и систему оценки неоднородностей в ограждающих конструкциях. Изобретение может найти применение в сфере обеспечения информационной безопасности объектов различного на
|12.03.2021
|
В НИУ МЭИ введена должность проректора по цифровой трансформации
Реализуя поручение вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в НИУ «МЭИ» введения должность проректора по цифровой трансформации. На должность нового проректора назначен директор программ развития НИУ «МЭИ» Сергей Белоусов. Поручение ввести в вузах
МЭИ НИУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
|Linux Foundation 189 1
|Рогалев Николай 31 29
|Замолодчиков Владимир 3 3
|Крутских Владислав 3 3
|Кашаев Алексей 21 2
|Волошин Александр 13 2
|Невский Александр 21 2
|Овчинский Владислав 229 2
|Ястребов Арсений 2 2
|Чугунов Александр 2 2
|Кичко Дмитрий 68 2
|Чапчаев Андрей 55 2
|Собянин Сергей 475 2
|Белова Ольга 4 2
|Колесников Олег 20 2
|Казанцев Сергей 17 1
|Харламов Алексей 1 1
|Михайлов Михаил 11 1
|Кузьмин Евгений 27 1
|Шварев Леонид 9 1
|Кошель Алексей 1 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Кучеров Дмитрий 13 1
|Хабарова Полина 8 1
|Шахмаев Ильдар 1 1
|Амирханов Ришат 1 1
|Хрипунов Алексей 8 1
|Хорьков Сергей 1 1
|Ерошкин Павел 35 1
|Папулин Сергей 1 1
|Нейгер Сергей 4 1
|Иванова Ольга 16 1
|Ермолаева Юлия 1 1
|Титов Владислав 1 1
|Ерохина Валентина 3 1
|Гуркин Александр 6 1
|Синявский Юрий 1 1
|Кондратьева Ольга 1 1
|Беляев Эдуард 2 1
|Курбатова Екатерина 2 1
|Томилов Иван 1 1
|Ведомости 1239 1
|РИА Новости 984 1
|Gartner - Гартнер 3609 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
|Samsung Research 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407105, в очереди разбора - 733092.
Создано именных указателей - 187241.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.