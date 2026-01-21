Получите все материалы CNews по ключевому слову
Волошин Александр
СОБЫТИЯ
Волошин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Волож Аркадий 260 5
|Путин Владимир 3376 3
|Ельцин Борис. 95 3
|Усманов Алишер 305 2
|Ryan Charles - Райян Чарльз 8 2
|Носик Антон 106 1
|Черкашин Павел 38 1
|Фадеев Михаил 56 1
|Велихов Евгений 36 1
|Басов Максим 3 1
|Солдатов Андрей 30 1
|Бороган Ирина 7 1
|Третьяков Алексей 16 1
|Иващеева Елена 9 1
|Шерстюк Владислав 8 1
|Костин Константин 1 1
|Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 18 1
|Круцких Андрей 1 1
|Мазуров Алексей 4 1
|Гололобов Сергей 2 1
|Соломин Сергей 1 1
|Павловский Глеб 4 1
|Литвинович Марина 4 1
|Bhasin Rahul - Бхасин Рахуль 1 1
|Винчер Михаил 4 1
|Фингер Грегори 13 1
|Климашин Николай 4 1
|Гершензон Лев 1 1
|Кваша Екатерина 9 1
|Рыков Олег 4 1
|Прасс Павел 22 1
|Shleifer Scott - Шлейфер Скотт 2 1
|Молдован Александр 1 1
|Dyson Esther - Дайсон Эстер 38 1
|Бетин Андрей 2 1
|Коробцов Юрий 1 1
|Богомолов Роман 1 1
|Бельский Роман 4 1
|Ryan Charles - Райан Чарльз 9 1
|Fenaughty Alfred - Феноти Альфред 2 1
|WikiLeaks 120 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1088 1
|Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 124 1
|Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 199 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413904, в очереди разбора - 728682.
Создано именных указателей - 189284.
