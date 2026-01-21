Разделы

Волошин Александр


СОБЫТИЯ


21.01.2026 Центр компетенции НТИ на базе НИУ «МЭИ» и «АМТ-Груп» обеспечат безопасное создание цифровых двойников энергообъектов 1
15.10.2024 «Сател» и МЭИ открыли лабораторию ситуационного управления 1
20.05.2024 «Норникель» повысил точность смешивания концентратов на Надеждинском МЗ благодаря решению от Rubbles 1
08.02.2024 Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России 1
11.12.2023 «Открытая мобильная платформа» заявила о готовности к масштабному применению «Авроры» в странах СНГ 1
15.10.2021 Национальный киберполигон объединит коммерческие площадки по отражению компьютерных атак 1
10.04.2017 Россия: количество сделок с участием бизнес-ангелов выросло на 41% в 2016 году 1
15.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Кто и как пытался взять под контроль Рунет 1
12.11.2014 «АйТи» построила видеостену в ЦПУ Саяно-Шушенской ГЭС 1
27.05.2014 Глава Сбербанка Герман Греф вошел в совет директоров «Яндекса» 1
30.05.2011 Рейтинг CNews: Новые миллионеры Рунета 1
28.04.2011 Официально: «Яндекс» объявил IPO и рассказал, кому принадлежит 1
20.09.2010 Амурская область будет освещаться светодиодными лампами 1
05.08.2010 В совет директоров «Яндекса» вошел экс-глава администрации президента РФ 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Волошин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8545 7
VK - Mail.ru Group 3536 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4568 2
АйТи 1440 2
KPN - KPNQwest - EUnet - European UNIX Network 5 1
Rubbles - Раблз 37 1
БЭАЗ - Благовещенский электроаппаратный завод 1 1
Меридиан-Сервис 6 1
Яндекс - СМИлинк 15 1
АйТи.Развитие 13 1
Ростелеком 10376 1
Meta Platforms - Facebook 4543 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1164 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 969 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 490 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 472 1
Сател 166 1
Google LLC 12308 1
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8263 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 446 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 114 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 1
101Hotels.com 456 1
РусГидро - Майнская ГЭС 15 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
ФЭП - Фонд эффективной политики 20 1
Fortum Oyj - Fortum Corporation 12 1
Консорциум.Первый ЗПИФ 28 1
Аргонаут ЗПИФ - Аргонавт ЗПИФ 15 1
РВК - Российская венчурная компания 557 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1803 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 293 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 483 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 355 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 62 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 32 1
UFG Private Equity 37 1
Genotek - Генотек 19 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
AltaIR Capital 14 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12958 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5289 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3267 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3394 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 337 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2262 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 740 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1042 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 163 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 278 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 53 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1123 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12028 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31894 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73583 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34037 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 781 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 508 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1393 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3944 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 262 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 311 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18458 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6922 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6323 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7649 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1451 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1130 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1550 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4793 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2042 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 145 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8774 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 886 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 64 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 38 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - TripleTen 22 1
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 10 1
Google Android 14760 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 956 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
VK - My.Games 78 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 140 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 248 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 1
Яндекс.Пробки 66 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Волож Аркадий 260 5
Путин Владимир 3376 3
Ельцин Борис. 95 3
Усманов Алишер 305 2
Ryan Charles - Райян Чарльз 8 2
Носик Антон 106 1
Черкашин Павел 38 1
Фадеев Михаил 56 1
Велихов Евгений 36 1
Басов Максим 3 1
Солдатов Андрей 30 1
Бороган Ирина 7 1
Третьяков Алексей 16 1
Иващеева Елена 9 1
Шерстюк Владислав 8 1
Костин Константин 1 1
Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 18 1
Круцких Андрей 1 1
Мазуров Алексей 4 1
Гололобов Сергей 2 1
Соломин Сергей 1 1
Павловский Глеб 4 1
Литвинович Марина 4 1
Bhasin Rahul - Бхасин Рахуль 1 1
Винчер Михаил 4 1
Фингер Грегори 13 1
Климашин Николай 4 1
Гершензон Лев 1 1
Кваша Екатерина 9 1
Рыков Олег 4 1
Прасс Павел 22 1
Shleifer Scott - Шлейфер Скотт 2 1
Молдован Александр 1 1
Dyson Esther - Дайсон Эстер 38 1
Бетин Андрей 2 1
Коробцов Юрий 1 1
Богомолов Роман 1 1
Бельский Роман 4 1
Ryan Charles - Райан Чарльз 9 1
Fenaughty Alfred - Феноти Альфред 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157808 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45968 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18310 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53525 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 2
Беларусь - Белоруссия 6057 2
Нидерланды 3639 2
Россия - ДФО - Амурская область - Шимановск 24 1
Россия - ДФО - Амурская область - Екатеринославка 6 1
Китай - Хэйлунцзян 19 1
Казахстан - Республика 5822 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1155 1
Армения - Республика 2376 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18719 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1362 1
Израиль 2785 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 441 1
Бразилия - Федеративная Республика 2455 1
Австрия - Вена 259 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14523 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2976 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 999 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1405 1
Грузия 1289 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1078 1
Россия - ДФО - Амурская область 858 1
Египет - Арабская Республика 1049 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 247 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 285 1
Швейцария - Женева 327 1
Судан - Республика 106 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 226 1
Мали - Республика 27 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Дневной свет - Дневное освещение 144 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Металлы - Золото - Gold 1203 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 130 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 595 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
Цензура - Свобода слово 507 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3185 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1359 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Доктрина информационной безопасности России 55 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 159 1
Киберучения 118 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
WikiLeaks 120 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1088 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 124 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 199 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1652 2
МЭИ - Московский энергетический институт 160 2
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 64 2
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 9 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1283 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
