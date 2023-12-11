«Открытая мобильная платформа» заявила о готовности к масштабному применению «Авроры» в странах СНГ

30 ноября состоялось открытое заседание Рабочей группы по цифровой трансформации электроэнергетики Электроэнергетического Совета СНГ, в котором приняли участие представители Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители ООО «Открытая мобильная платформа».

С тематическими докладами в рамках мероприятия выступили: исполнительный директор Ассоциации «Цифровая энергетика» Антон Зубков, директор по автоматизированным системам диспетчерского управления АО «СО ЕЭС» Роман Богомолов, генеральный директор АО «Оператор АСТУ» (Группа «Россети») Юрий Коробцов, директор Центра компетенций НТИ «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем» НИУ МЭИ Александр Волошин, заместитель генерального директора «Центр стратегических разработок» Екатерина Кваша.

Директор по отраслевым решениям ООО «Открытая мобильная платформа» Леонид Шварев выступил с тематическим докладом «Роль мобильных устройств в цифровой трансформации ТЭК».

В нем он осветил тренды цифровизации и драйверы корпоративной мобильности в производственной и управленческой деятельности, на объектах КИИ, к которым относятся объекты электроэнергетики, отдельно остановившись на рисках текущего момента — возможности злонамеренного отключения/контроля/удаления данных, хранящихся на ваших мобильных устройствах. Леонид Шварев также рассказал о требованиях к безопасности информационных систем в России, возможных путях развития корпоративной мобильности и отраслевом опыте: контроле исполнения осмотров и обслуживания оборудования в ПАО «Интер РАО». Он также заявил о заинтересованности в создании постоянно действующих демо–зон и полной готовности к масштабированию доверенной мобильной инфраструктуры «Аврора» в государствах–участниках СНГ.

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«Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя повышение производительности и защиту чувствительной информации. Вместе с партнерами компания предоставляет широкий спектр мобильных устройств (смартфонов и планшетов) на ОС «Аврора», тиражных приложений, а также услуги заказной разработки ПО.