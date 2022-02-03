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Интер РАО ЕЭС ПАО
Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» составляет 30,8 ГВт.
Интер РАО ЕЭС ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Алтухов Дмитрий 36 26
|Чаркин Евгений 202 23
|Чубайс Анатолий 193 19
|Савцов Игорь 28 15
|Путятинский Сергей 57 15
|Абакумов Евгений 110 15
|Антонов Александр 75 15
|Богданов Кирилл 106 15
|Валчев Стоян 48 15
|Урьяс Вадим 81 14
|Казарин Станислав 115 14
|Шадура Максим 17 14
|Елизаров Артем 16 14
|Хасин Михаил 26 13
|Рубин Адар 31 13
|Бурилов Андрей 25 13
|Клепиков Алексей 80 13
|Сотин Денис 106 13
|Портной Михаил 26 13
|Федечкин Сергей 19 13
|Карпов Иван 46 13
|Лебедев Антон 35 13
|Слышкин Василий 63 13
|Сыкулев Андрей 67 13
|Егоров Владимир 61 13
|Смык Виталий 30 13
|Нестеров Алексей 84 13
|Соловьев Алексей 65 13
|Емелин Александр 29 13
|Халматов Максим 48 13
|Дьяченко Валерий 69 13
|Генкина Екатерина 27 13
|Вахнин Павел 52 13
|Сарнацкий Владислав 16 13
|Прохорова Алла 48 13
|Каюмов Шамиль 37 13
|Степченков Максим 42 13
|Трофимова Людмила 34 13
|Ямщиков Владимир 35 13
|Шевченко Владимир 135 13
Ключевых фраз выявлено - 1177569, в очереди разбора - 983201.
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