Интер РАО ЕЭС ПАО

«Интер РАО» и Naumen создадут систему управления ИТ-активами для электроэнергетики Руководитель центра информационных технологий «Интер РАО» Сергей Колодей и президент Naumen Игорь Кириченко подписали соглашение о сотруднич

«Интер РАО» и «Группа Астра» укрепляют партнерство для развития отечественных ИТ-технологий ПАО «Интер РАО» и «Группа Астра» заключили соглашение, направленное на повышение уровня цифровизац

Специалисты АО «НБИ» внедрили систему для оптимизации работы на ОРЭМ для ПАО «Интер РАО» ации» (АО «НБИ») внедрили информационно-аналитическую систему для оптимизации бизнес-процессов ПАО «Интер РАО» и повышения эффективности работы на энергетических рынках. Об этом CNews сообщили

«Почта России» и «Интер РАО» готовят перезапуск государственной информационной системы ЖКХ Новым оператором государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) стало совместное предприятие «Почты России» и «Интер РАО» – АО «Оператор информационной системы». Это произошло согласно распоряжению Правительства № 34-р от 20 января 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Почты России» «Почта Росси

Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий «Интер РАО» приобрела новые компании «Интер РАО» — российский оператор экспорта-импорта

«Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора» авершила внедрение АИС «Мобильный обходчик» на базе решения «СИГМА. Алькор» на 2-х электростанциях «Интер РАО – Электрогенерация». Проект, реализация которого позволила сократить трудозатраты,

«ТЭК-Торг» и «Интер РАО» упростили доступ поставщиков к закупкам группы «ТЭК-Торг» и группа «Интер РАО» объявили о запуске новых сервисов для поставщиков на онлайн-платформе «Экосреда».

«ТЭК-Торг» внедряет сервис цифрового факторинга АО «ТЭК-Торг» совместно с «Интер РАО – Центр управления закупками» и ПАО Банк «ФК Открытие» объявляют о старте проекта п

«Интер РАО Инвест» внедрила программу «Фабрика XBRL» «Интер РАО Инвест» сообщила о заключении договора с «Синтегро консалтинг», представителем рынка IT-услуг в сфере автоматизации учета, ивнедрении программы «Фабрика XBRL». Перед заключением догов

«Интер РАО» призналась в провале совместного предприятия с SAP из-за санкций «Создание СП пока преждевременно» Совместное предприятие энергетического госхолдинга «Интер РАО ЕЭС» и российской «дочки» немецкого разработчика бизнес-софта SAP «так и не было создано»

«Интер РАО» и SAP запустят новый ИТ-продукт для российской электроэнергетики «Интер РАО» и SAP объявили о создании совместного предприятия под названием «Интер РАО – Платформа» для реализации проектов в электроэнергетике и трансфера передовых мировых технологий.В

SAP занялась замещением иностранного ПО в «Интер РАО» Совместное предприятие «Интер РАО ЕЭС» и SAP Электроэнергетический холдинг «Интер РАО ЕЭС» создал в России сов

«Интер РАО» и СО ЕЭС повысили эффективность сервисного обслуживания c помощью продуктов Naumen еренции началась с пленарного доклада «Стратегические вызовы ИТ- руководителя в условиях цифровой трансформации бизнеса и импортозамещения», который представил Дмитрий Алтухов, руководитель блока ИТ «Интер РАО». Далее состоялось заседание круглого стола с участием представителей органов власти и руководителей ИТ-подразделений ведущих энергетических компаний России – «Россети», «Интер РАО

«Интер РАО»: И в разработке, и во внедрении отечественных ИТ помогут нестандартные ходы CNews: В 2013 году «Интер РАО» приняло решение о совершенствовании ключевых процессов предоставления ИТ-услуг. Ра

Как «Мосэнергосбыт» автоматизировал работу контакт-центра на базе ведущих отечественных разработок. «Мосэнергосбыт» является крупнейшей среди 8 энергосбытовых компаний, входящих в группу «Интер РАО». Контактный центр «Мосэнергосбыт» отличался наибольшей зрелостью и лучшим технолог

«Интер РАО — ИТ» мигрировала на платформу Naumen Service Desk завершила первый этап комплексного проекта перестроения сервисной модели управления ИТ в компании «Интер РАО — ИТ», входящей в группу «Интер РАО». Как сообщили CNews в Naumen, централиз

Единый контакт-центр «Интер РАО» повышает качество обслуживания потребителей электроэнергии с помощью платформы Naumen ontact Center станет основой для развития контактного центра предприятий розничного бизнеса Группы «Интер РАО» в 11 регионах России. Модернизированный контактный центр должен обеспечить единые

«Артекс Технолоджи» выполнит НИОКР по созданию системы обработки и хранения данных для «Центра энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» подвел итоги открытого одноэтапного запроса предложений (без квалификационного

«Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» заказывает НИОКР по созданию системы обработки и хранения данных за 153 млн руб. «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» объявил о проведении открытого одноэтапного запроса предложений (без квалифика

«Энвижн Груп» предоставляет услуги инженерной поддержки «Интер РАО» Компания «Энвижн Груп» (NVision Group) обеспечивает поддержку эксплуатации инженерных систем основного центра обработки данных группы «Интер РАО». От надежности его работы напрямую зависит качество предоставляемых ИТ-услуг, сообщили CNews в «Энвижн Груп». Бесперебойная работа ЦОД достигается путем непрерывного мониторинга и оп

«Микротест» централизовал учет для энергохолдинга «Интер РАО — Управление электрогенерацией» овождение и развитие системы; возможность тиражирования системы на другие дивизионы холдинга «Интер РАО ЕЭС». Единые стандарты бухгалтерского и налогового учета были созданы специалистами «Инте

«Стинс Коман» внедряет высокотехнологичную трейдинговую систему в «Интер РАО ЕЭС» Электроэнергетическая компания «Интер РАО ЕЭС» объявила о заключении контракта с компанией «Стинс Коман» на внедрение высокотехноло

Энергетики делают выбор между ИТ-аутсорсингом и инсорсингом го года ключевыми факторами информатизации в российской энергетике являлись реформа отрасли, командный характер технологической модернизации и плановая информатизация. После прекращения существования РАО ЕЭС предприятия энергетической отрасли получили возможность самостоятельно принимать решения, что стало одним из новых катализаторов информатизации. По оценке CNews Analytics, на динамику п

«Интер РАО ЕЭС» внедрила систему поддержки энерготрейдинга на базе Oracle Компания IBS Borlas создала систему поддержки энерготрейдинга в компании «Интер РАО ЕЭС»; проект был выполнен за 6 месяцев. Основной российский оператор трансграничных поста

Круглый стол «ИКТ в энергетике: пути после РАО ЕЭС» инфраструктура для ERP систем. Опыт внедрения на предприятиях энергетической отрасли 10 февраля 2009 г. CNews Analytics и CNews Conferences проведут круглый стол по теме «ИКТ в энергетике: пути после РАО ЕЭС». На момент завершения реформы отечественной электроэнергетики энергопредприятия все дальше уходили от вопросов ИТ к более глобальным проблемам. После прекращения существования РАО Е

CNews TV. Профиль: Распад РАО ЕЭС: что будет с ИТ? С распадом РАО ЕЭС дочерние компании холдинга распродаются частным инвесторам. Как изменится стратегия их информатизации? Есть ли шанс у новых игроков потеснить закрепившихся в энергетике поставщиков ИТ-р

Перед энергосистемой России замаячили новые перспективы седатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс спустил корпоративный флаг. Его место перед зданием заняли флаги 24 компаний, созданных в ходе реформы электроэнергетики. Как сообщает пресс-служба РАО ЕЭС, к моменту расформирования РАО "ЕЭС России" достигло уровня капитализации в более чем $50 млрд. За 15 лет существования компании введено в строй 25 тыс. ГВт мощностей, десятки тысяч кил

Жизнь после РАО ЕЭС: энергетики дают ИТ-прогнозы ачивающаяся реформа отрасли. Среди основных факторов, влияющих на этот процесс, следует выделить, во-первых, плановый - "командный" - характер технологической модернизации, управление которой ведется РАО ЕЭС и, во-вторых, приоритет принципов технологической безопасности и автономности над коммерческой идеей гибкости. По мнению CNews Analytics, особо важными для энергетической отрасли остают

HDC поставит РАО ЕЭС оборудование для хранения данных акже сопутствующие сервисные услуги в рамках действующей «Программы продвижения решений Hitachi в электроэнергетике». Настоящая программа была разработана корпорацией Hitachi Data Systems совместно с РАО ЕЭС с учетом специфики отрасли, а также тех долгосрочных бизнес-задач, которые предстоит решить обществу и его дочерним компаниям в процессе дальнейшего интенсивного роста. Сервисные услуги

В РАО «ЕЭС России» будут использоваться решения Avaya Компания Avaya, мировой поставщик приложений, систем и услуг для бизнес-коммуникаций, и РАО «ЕЭС России» объявили о подписании стратегического соглашения. Компании будут развивать сотрудничество, направленное на создание благоприятных и взаимовыгодных условий для использования в <

Дочки РАО ЕЭС подбирают ИТ-сервисы частных инвестиций. Последние, действительно, появляются, по мере того как идет распродажа ОГК и ТГК. Однако вопрос – на что в итоге хватит частного капитала, остается открытым. Уже сейчас, в рамках РАО ЕЭС, которая через год перестанет существовать, энергетики оказались на развилке: то ли обновлять основные фонды, то ли вкладываться в инновации. Казалось бы, сама постановка вопроса о выбо

«Интер РАО ЕЭС» автоматизировала управление экспортом-импортом Российская многопрофильная энергетическая компания «Интер РАО ЕЭС» запустила в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему управления работой

«ГВЦ Энергетики» не хватило РАО ЕЭС ета. Как рассказали CNews в «ГВЦ Энергетики», с запуском узла компания связывает надежды на освоение новых рынков. «В данный момент мы оказываем услуги широкополосного доступа и электронной почты для РАО ЕЭС и ее дочерних компаний. Однако в связи с модернизацией мы планируем выйти на заказчиков из других отраслей и расширить свою абонентскую базу, приурочив это к открытию нашего ЦОДа, котор

«Интер РАО ЕЭС» автоматизирует управленческий документооборот первой очереди автоматизированной системы управленческого документооборота (АСУД) в компании «Интер РАО ЕЭС». Система охватывает все структурные подразделения «Интер РАО ЕЭС», централизо

Oracle посадит РАО «ЕЭС» на биллинг ло к реализации проекта внедрения централизованной биллинговой системы в «КЭС-холдинге» — одной из крупнейших частных компаний, работающих в сфере энергетического бизнеса. Компания владеет активами в РАО «ЕЭС России» и 75% акций в розничной компании «Российские коммунальные системы», управляет стратегическими пакетами акций в трех генерирующих компаниях (ТГК-5, 6 и 9). Проект, рассчитанный

«Би-Эй-Си» вносит свой вклад в реформирование электроэнергетики России Компания «Би-Эй-Си», российский системный интегратор, объявила о завершении проекта по «Разработке рекомендаций для повышения качества услуг в Департаменте информационных технологий РАО «ЕЭС России». В ходе данного проекта была подготовлена методическая платформа для унификации ИТ-инфраструктуры и оптимизации системы управления ИТ в холдинге «ЕЭС России». Сложная многоуров

Эксперты об ИТ в энергетике: напряжение растет ерирующих компаний. Первыми на открытый рынок вышли ТГК-1 и ТГК-5, причем с момента размещения их акции взлетели в цене почти в два раза. Была достигнута "историческая" договоренность между РУСАЛом и РАО ЕЭС о достройке замороженной в советские времена Богучанской ГЭС – этот инвестиционный проект сегодня признан экспертами одним из самых масштабных. Акции "дочек" энергохолдинга в течение вс

ГК ИКТ назначила руководителя сектора РАО ЕЭС ГК ИКТ объявляет о назначении Калачинского Сергея на пост руководителя сектора по работе с предприятиями РАО ЕЭС «ИКТ-Холдинг». В новой должности г-н Калачинский будет отвечать за стратегию развития данного направления, разработку и реализацию программы по РАО ЕЭС. Сергей Калачинский родилс

27 ноября откроется конференция IT Team Energy Team Energy – самый влиятельный форум ИТ-специалистов дочерних и зависимых обществ РАО “ЕЭС России”. Организаторы четвертой конференции IT Team Energy в лице Департамента информационных технологий КЦ РАО «ЕЭС России» и ГВЦ Энергетики, получили более 100 заявок на участие от руководителей ИТ-подразделений дочерних и зависимых обществ РАО ЕЭС, представляющих около 70 энергокомпаний из