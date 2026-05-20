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Интер РАО ЕЭС ПАО

Интер РАО ЕЭС ПАО

Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» составляет 30,8 ГВт. 

 

 

Анжелика Корнеева , Руководитель Департамента продвижения цифровой трансформации, Интер РАО "Система отбора и внедрения открытых инноваций", 5 апреля 2022 года в Москве CNews конференция "Цифровизация промышленности 2022". 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 18 дел, на cумму 39 590 313 989 ₽*

Судебные дела (18) на сумму 39 590 313 989 ₽*
в качестве истца (10) на сумму 4 656 398 117 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 11 412 291 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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20.05.2026 «Интер РАО» и Naumen создадут систему управления ИТ-активами для электроэнергетики

Руководитель центра информационных технологий «Интер РАО» Сергей Колодей и президент Naumen Игорь Кириченко подписали соглашение о сотруднич
06.06.2025 «Интер РАО» и «Группа Астра» укрепляют партнерство для развития отечественных ИТ-технологий

ПАО «Интер РАО» и «Группа Астра» заключили соглашение, направленное на повышение уровня цифровизац
30.09.2022 Специалисты АО «НБИ» внедрили систему для оптимизации работы на ОРЭМ для ПАО «Интер РАО»

ации» (АО «НБИ») внедрили информационно-аналитическую систему для оптимизации бизнес-процессов ПАО «Интер РАО» и повышения эффективности работы на энергетических рынках. Об этом CNews сообщили

03.02.2022 «Почта России» и «Интер РАО» готовят перезапуск государственной информационной системы ЖКХ

Новым оператором государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) стало совместное предприятие «Почты России» и «Интер РАО» – АО «Оператор информационной системы». Это произошло согласно распоряжению Правительства № 34-р от 20 января 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Почты России» «Почта Росси
01.06.2021 Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий

«Интер РАО» приобрела новые компании «Интер РАО» — российский оператор экспорта-импорта
18.03.2021 «Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора»

авершила внедрение АИС «Мобильный обходчик» на базе решения «СИГМА. Алькор» на 2-х электростанциях «Интер РАО – Электрогенерация». Проект, реализация которого позволила сократить трудозатраты,

15.03.2021 «ТЭК-Торг» и «Интер РАО» упростили доступ поставщиков к закупкам группы

«ТЭК-Торг» и группа «Интер РАО» объявили о запуске новых сервисов для поставщиков на онлайн-платформе «Экосреда».

11.08.2020 «ТЭК-Торг» внедряет сервис цифрового факторинга

АО «ТЭК-Торг» совместно с «Интер РАО – Центр управления закупками» и ПАО Банк «ФК Открытие» объявляют о старте проекта п
26.12.2018 «Интер РАО Инвест» внедрила программу «Фабрика XBRL»

«Интер РАО Инвест» сообщила о заключении договора с «Синтегро консалтинг», представителем рынка IT-услуг в сфере автоматизации учета, ивнедрении программы «Фабрика XBRL». Перед заключением догов
19.12.2018 «Интер РАО» призналась в провале совместного предприятия с SAP из-за санкций

«Создание СП пока преждевременно» Совместное предприятие энергетического госхолдинга «Интер РАО ЕЭС» и российской «дочки» немецкого разработчика бизнес-софта SAP «так и не было создано»
13.10.2017 «Интер РАО» и SAP запустят новый ИТ-продукт для российской электроэнергетики

«Интер РАО» и SAP объявили о создании совместного предприятия под названием «Интер РАО – Платформа» для реализации проектов в электроэнергетике и трансфера передовых мировых технологий.В

04.10.2017 SAP занялась замещением иностранного ПО в «Интер РАО»

Совместное предприятие «Интер РАО ЕЭС» и SAP Электроэнергетический холдинг «Интер РАО ЕЭС» создал в России сов
03.07.2017 «Интер РАО» и СО ЕЭС повысили эффективность сервисного обслуживания c помощью продуктов Naumen

еренции началась с пленарного доклада «Стратегические вызовы ИТ- руководителя в условиях цифровой трансформации бизнеса и импортозамещения», который представил Дмитрий Алтухов, руководитель блока ИТ «Интер РАО». Далее состоялось заседание круглого стола с участием представителей органов власти и руководителей ИТ-подразделений ведущих энергетических компаний России – «Россети», «Интер РАО
25.05.2017 «Интер РАО»: И в разработке, и во внедрении отечественных ИТ помогут нестандартные ходы

CNews: В 2013 году «Интер РАО» приняло решение о совершенствовании ключевых процессов предоставления ИТ-услуг. Ра
12.05.2016 Как «Мосэнергосбыт» автоматизировал работу контакт-центра на базе ведущих отечественных разработок.

«Мосэнергосбыт» является крупнейшей среди 8 энергосбытовых компаний, входящих в группу «Интер РАО». Контактный центр «Мосэнергосбыт» отличался наибольшей зрелостью и лучшим технолог
16.06.2015 «Интер РАО — ИТ» мигрировала на платформу Naumen Service Desk

завершила первый этап комплексного проекта перестроения сервисной модели управления ИТ в компании «Интер РАО — ИТ», входящей в группу «Интер РАО». Как сообщили CNews в Naumen, централиз
08.04.2015 Единый контакт-центр «Интер РАО» повышает качество обслуживания потребителей электроэнергии с помощью платформы Naumen

ontact Center станет основой для развития контактного центра предприятий розничного бизнеса Группы «Интер РАО» в 11 регионах России. Модернизированный контактный центр должен обеспечить единые

01.04.2014 «Артекс Технолоджи» выполнит НИОКР по созданию системы обработки и хранения данных для «Центра энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»

«Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» подвел итоги открытого одноэтапного запроса предложений (без квалификационного
05.02.2014 «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» заказывает НИОКР по созданию системы обработки и хранения данных за 153 млн руб.

«Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» объявил о проведении открытого одноэтапного запроса предложений (без квалифика
20.12.2013 «Энвижн Груп» предоставляет услуги инженерной поддержки «Интер РАО»

Компания «Энвижн Груп» (NVision Group) обеспечивает поддержку эксплуатации инженерных систем основного центра обработки данных группы «Интер РАО». От надежности его работы напрямую зависит качество предоставляемых ИТ-услуг, сообщили CNews в «Энвижн Груп». Бесперебойная работа ЦОД достигается путем непрерывного мониторинга и оп
30.10.2012 «Микротест» централизовал учет для энергохолдинга «Интер РАО — Управление электрогенерацией»

овождение и развитие системы; возможность тиражирования системы на другие дивизионы холдинга «Интер РАО ЕЭС». Единые стандарты бухгалтерского и налогового учета были созданы специалистами «Инте
10.09.2010 «Стинс Коман» внедряет высокотехнологичную трейдинговую систему в «Интер РАО ЕЭС»

Электроэнергетическая компания «Интер РАО ЕЭС» объявила о заключении контракта с компанией «Стинс Коман» на внедрение высокотехноло
26.02.2009 Энергетики делают выбор между ИТ-аутсорсингом и инсорсингом

го года ключевыми факторами информатизации в российской энергетике являлись реформа отрасли, командный характер технологической модернизации и плановая информатизация. После прекращения существования РАО ЕЭС предприятия энергетической отрасли получили возможность самостоятельно принимать решения, что стало одним из новых катализаторов информатизации. По оценке CNews Analytics, на динамику п
15.12.2008 «Интер РАО ЕЭС» внедрила систему поддержки энерготрейдинга на базе Oracle

Компания IBS Borlas создала систему поддержки энерготрейдинга в компании «Интер РАО ЕЭС»; проект был выполнен за 6 месяцев. Основной российский оператор трансграничных поста
04.12.2008 Круглый стол «ИКТ в энергетике: пути после РАО ЕЭС»

инфраструктура для ERP систем. Опыт внедрения на предприятиях энергетической отрасли 10 февраля 2009 г. CNews Analytics и CNews Conferences проведут круглый стол по теме «ИКТ в энергетике: пути после РАО ЕЭС». На момент завершения реформы отечественной электроэнергетики энергопредприятия все дальше уходили от вопросов ИТ к более глобальным проблемам. После прекращения существования РАО Е
12.08.2008 CNews TV. Профиль: Распад РАО ЕЭС: что будет с ИТ?

С распадом РАО ЕЭС дочерние компании холдинга распродаются частным инвесторам. Как изменится стратегия их информатизации? Есть ли шанс у новых игроков потеснить закрепившихся в энергетике поставщиков ИТ-р
01.07.2008 Перед энергосистемой России замаячили новые перспективы

седатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс спустил корпоративный флаг. Его место перед зданием заняли флаги 24 компаний, созданных в ходе реформы электроэнергетики. Как сообщает пресс-служба РАО ЕЭС, к моменту расформирования РАО "ЕЭС России" достигло уровня капитализации в более чем $50 млрд. За 15 лет существования компании введено в строй 25 тыс. ГВт мощностей, десятки тысяч кил
20.03.2008 Жизнь после РАО ЕЭС: энергетики дают ИТ-прогнозы

ачивающаяся реформа отрасли. Среди основных факторов, влияющих на этот процесс, следует выделить, во-первых, плановый - "командный" - характер технологической модернизации, управление которой ведется РАО ЕЭС и, во-вторых, приоритет принципов технологической безопасности и автономности над коммерческой идеей гибкости. По мнению CNews Analytics, особо важными для энергетической отрасли остают
08.11.2007 HDC поставит РАО ЕЭС оборудование для хранения данных

акже сопутствующие сервисные услуги в рамках действующей «Программы продвижения решений Hitachi в электроэнергетике». Настоящая программа была разработана корпорацией Hitachi Data Systems совместно с РАО ЕЭС с учетом специфики отрасли, а также тех долгосрочных бизнес-задач, которые предстоит решить обществу и его дочерним компаниям в процессе дальнейшего интенсивного роста. Сервисные услуги
06.11.2007 В РАО «ЕЭС России» будут использоваться решения Avaya

Компания Avaya, мировой поставщик приложений, систем и услуг для бизнес-коммуникаций, и РАО «ЕЭС России» объявили о подписании стратегического соглашения. Компании будут развивать сотрудничество, направленное на создание благоприятных и взаимовыгодных условий для использования в <
03.09.2007 Дочки РАО ЕЭС подбирают ИТ-сервисы

частных инвестиций. Последние, действительно, появляются, по мере того как идет распродажа ОГК и ТГК. Однако вопрос – на что в итоге хватит частного капитала, остается открытым. Уже сейчас, в рамках РАО ЕЭС, которая через год перестанет существовать, энергетики оказались на развилке: то ли обновлять основные фонды, то ли вкладываться в инновации. Казалось бы, сама постановка вопроса о выбо
06.08.2007 «Интер РАО ЕЭС» автоматизировала управление экспортом-импортом

Российская многопрофильная энергетическая компания «Интер РАО ЕЭС» запустила в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему управления работой

03.07.2007 «ГВЦ Энергетики» не хватило РАО ЕЭС

ета. Как рассказали CNews в «ГВЦ Энергетики», с запуском узла компания связывает надежды на освоение новых рынков. «В данный момент мы оказываем услуги широкополосного доступа и электронной почты для РАО ЕЭС и ее дочерних компаний. Однако в связи с модернизацией мы планируем выйти на заказчиков из других отраслей и расширить свою абонентскую базу, приурочив это к открытию нашего ЦОДа, котор
15.05.2007 «Интер РАО ЕЭС» автоматизирует управленческий документооборот

первой очереди автоматизированной системы управленческого документооборота (АСУД) в компании «Интер РАО ЕЭС». Система охватывает все структурные подразделения «Интер РАО ЕЭС», централизо
03.04.2007 Oracle посадит РАО «ЕЭС» на биллинг

ло к реализации проекта внедрения централизованной биллинговой системы в «КЭС-холдинге» — одной из крупнейших частных компаний, работающих в сфере энергетического бизнеса. Компания владеет активами в РАО «ЕЭС России» и 75% акций в розничной компании «Российские коммунальные системы», управляет стратегическими пакетами акций в трех генерирующих компаниях (ТГК-5, 6 и 9). Проект, рассчитанный

12.03.2007 «Би-Эй-Си» вносит свой вклад в реформирование электроэнергетики России

Компания «Би-Эй-Си», российский системный интегратор, объявила о завершении проекта по «Разработке рекомендаций для повышения качества услуг в Департаменте информационных технологий РАО «ЕЭС России». В ходе данного проекта была подготовлена методическая платформа для унификации ИТ-инфраструктуры и оптимизации системы управления ИТ в холдинге «ЕЭС России». Сложная многоуров
20.02.2007 Эксперты об ИТ в энергетике: напряжение растет

ерирующих компаний. Первыми на открытый рынок вышли ТГК-1 и ТГК-5, причем с момента размещения их акции взлетели в цене почти в два раза. Была достигнута "историческая" договоренность между РУСАЛом и РАО ЕЭС о достройке замороженной в советские времена Богучанской ГЭС – этот инвестиционный проект сегодня признан экспертами одним из самых масштабных. Акции "дочек" энергохолдинга в течение вс
16.01.2007 ГК ИКТ назначила руководителя сектора РАО ЕЭС

ГК ИКТ объявляет о назначении Калачинского Сергея на пост руководителя сектора по работе с предприятиями РАО ЕЭС «ИКТ-Холдинг». В новой должности г-н Калачинский будет отвечать за стратегию развития данного направления, разработку и реализацию программы по РАО ЕЭС. Сергей Калачинский родилс
14.11.2006 27 ноября откроется конференция IT Team Energy

Team Energy – самый влиятельный форум ИТ-специалистов дочерних и зависимых обществ РАО “ЕЭС России”. Организаторы четвертой конференции IT Team Energy в лице Департамента информационных технологий КЦ РАО «ЕЭС России» и ГВЦ Энергетики, получили более 100 заявок на участие от руководителей ИТ-подразделений дочерних и зависимых обществ РАО ЕЭС, представляющих около 70 энергокомпаний из

10.11.2006 РАО "ЕЭС России" увеличит объем электронных закупок

РАО «ЕЭС России» намерено увеличить объем закупок в электронной форме, пишет "РБК-Daily". Правление РАО «ЕЭС России» приняло решение об увеличении общего числа закупок в электронной форме. Начиная с будущего года уже 60% конкурсных торгов будет осуществляться виртуально. В энергохолдинге наде

Публикаций - 373, упоминаний - 461

Интер РАО ЕЭС ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 67
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 49
9594 36
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 35
Oracle Corporation 7074 32
SAP SE 5601 28
Microsoft Corporation 25774 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Naumen - Наумен 752 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
МегаФон 10742 20
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 16
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 14
Cisco Systems 5372 14
Schneider Electric 614 14
Такском - Taxcom 256 14
Ростелеком - Связьинвест 1719 14
Центр2М - Center2М 67 13
Ситилабс 44 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 13
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 13
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 13
Rimini Street 77 13
Schneider Electric Secure Power 65 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
Крок - Croc 1964 10
Softline - Софтлайн 3743 9
HP Inc. 5883 9
Telegram Group 2940 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 70
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 51
Почта России ПАО 2370 47
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 46
Газпром ПАО 1493 42
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 41
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 38
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 34
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 33
Роснефть НК - нефтяная компания 562 32
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 30
ГПБ - Газпромбанк 1273 29
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 28
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 27
Альфа-Банк 1979 27
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 26
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 23
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 22
Ингосстрах СПАО 478 21
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 21
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 20
Северсталь ПАО - Severstal 629 20
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 18
Татнефть 243 18
Газпром нефть 725 18
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 17
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 16
МКБ - Московский кредитный банк 657 16
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 16
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 16
Мосэнерго ПАО 132 16
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 15
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 15
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 15
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 14
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 14
Кораблик-Р 20 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 55
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 40
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 19
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 13
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 13
Федеральное казначейство России 1949 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 9
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Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 7
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 16 5
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 7
Российский клуб финансовых директоров 32 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
Ассоциация-800 20 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
НАТТ - Национальная ассоциация трансфера технологий 3 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 1
Ассоциация корпоративных казначеев - АКК 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 153
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 110
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 93
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 77
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 57
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 47
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 46
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 40
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 40
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 39
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 38
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 36
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 34
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 31
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 31
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 30
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 30
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4500 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 29
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 29
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 28
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 26
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 25
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 23
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 23
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 21
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 21
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 20
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 20
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 20
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 19
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 40
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 16
Google Android 15243 16
Linux OS 11533 16
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 153 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 15
1С:ERP Управление предприятием 841 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Мобильный обходчик 26 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 7
Apple iPhone 6 4861 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 6
Microsoft Windows 16882 6
Microsoft Dynamics 1197 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 5
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 69 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 5
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 5
Microsoft Windows BitLocker 942 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Naumen ITAM - Naumen IT Asset Management 8 4
ОТВ Аврора Маркет 22 4
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 29 4
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 4
Oracle Utilities 38 4
Много приложений - RuStore - Рустор 628 4
Сигма.Алькор 5 4
Microsoft Office 4170 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 4
Алтухов Дмитрий 47 26
Чаркин Евгений 317 23
Чубайс Анатолий 222 20
Антонов Александр 77 15
Савцов Игорь 29 15
Валчев Стоян 48 15
Богданов Кирилл 112 15
Абакумов Евгений 227 15
Путятинский Сергей 112 15
Шадура Максим 17 14
Елизаров Артем 18 14
Казарин Станислав 175 14
Урьяс Вадим 98 14
Соловьев Алексей 97 13
Васильев Владислав 59 13
Мискевич Евгений 50 13
Ямщиков Владимир 51 13
Генкина Екатерина 43 13
Вахнин Павел 53 13
Лебедев Антон 53 13
Рубин Адар 47 13
Платонов Михаил 42 13
Шевченко Владимир 153 13
Хасин Михаил 27 13
Федечкин Сергей 20 13
Смык Виталий 46 13
Емелин Александр 45 13
Сарнацкий Владислав 17 13
Бурилов Андрей 117 13
Портной Михаил 42 13
Рыстенко Михаил 62 13
Москальков Дмитрий 43 13
Сороченков Алексей 42 13
Горчаков Денис 48 13
Гордиенко Ростислав 28 13
Гаранин Евгений 53 13
Абдулнасыров Эмиль 17 13
Горбатовский Станислав 15 13
Романова Татьяна 14 13
Мищенко Евгений 15 13
Россия - РФ - Российская федерация 166163 311
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 117
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 40
Европа 24962 22
Европа Восточная 3138 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 19
Казахстан - Республика 6047 16
Украина 7928 15
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Азия - Азиатский регион 5920 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 12
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
Германия - Федеративная Республика 13220 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 9
Израиль 2856 8
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 8
Грузия 1332 8
Москва - ЮВАО - Капотня 19 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 7
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Россия - СФО - Новосибирск 4875 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 157
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 102
Энергетика - Energy - Energetically 5855 87
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 66
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 61
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 46
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 44
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 43
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 15
Логистика сбытовая - Сбыт 2565 15
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 15
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 15
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 15
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 14
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2253 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 14
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 26
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 6
Forbes - Форбс 1002 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
РОИ - Российская общественная инициатива 85 3
Открытые системы ИД 176 3
PCweek 30 3
Известия ИД 770 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 2
CNews TV 747 2
NEWSru.com 229 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
РБК Daily 91 1
CNews - Soft.CNews 31 1
CNews Bugtrack 40 1
ЭнергоРынок 11 1
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Ведомости 1466 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
N+1 - Издание 188 1
Crunchbase 74 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 37
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 23
Gartner - Гартнер 3658 10
IDC - International Data Corporation 4975 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
CNews Инновация года - награда 155 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Gartner Magic Quadrant Contact Center Infrastructure - Gartner Magic Quadrant Contact Center as a Service 11 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Рустелеком ТК 305 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
S&P 500 565 1
Forbes Global 2000 50 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Moody's Investors Service 136 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Gartner Magic Quadrant Data Management Solutions 8 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Российский рынок ERP 24 1
Markets&Markets Research 113 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 2
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 15 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
Минтранс РФ - Росжелдор - РГУПС - Ростовский государственный университет путей сообщения - РИИЖТ - Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта 6 1
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 4 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
Школа новых технологий 20 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 9 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 4 1
Генпрокуратура РФ - Университет прокуратуры Российской Федерации 9 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
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