Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 71727
ИКТ 6641
Организации 4643
Ведомства 1363
Ассоциации 524
Технологии 2583
Системы 15129
Персоны 24628
География 1313
Статьи 870
Пресса 756
ИАА 495
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1044
Мероприятия 755

Интер РАО ЕЭС ПАО

Интер РАО ЕЭС ПАО

Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» составляет 30,8 ГВт. 


03.02.2022 «Почта России» и «Интер РАО» готовят перезапуск государственной информационной системы ЖКХ
01.06.2021 Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий
18.03.2021 «Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора»
15.03.2021 «ТЭК-Торг» и «Интер РАО» упростили доступ поставщиков к закупкам группы
11.08.2020 «ТЭК-Торг» внедряет сервис цифрового факторинга
26.12.2018 «Интер РАО Инвест» внедрила программу «Фабрика XBRL»
19.12.2018 «Интер РАО» призналась в провале совместного предприятия с SAP из-за санкций
13.10.2017 «Интер РАО» и SAP запустят новый ИТ-продукт для российской электроэнергетики
04.10.2017 SAP занялась замещением иностранного ПО в «Интер РАО»
03.07.2017 «Интер РАО» и СО ЕЭС повысили эффективность сервисного обслуживания c помощью продуктов Naumen
25.05.2017 «Интер РАО»: И в разработке, и во внедрении отечественных ИТ помогут нестандартные ходы
12.05.2016 Как «Мосэнергосбыт» автоматизировал работу контакт-центра на базе ведущих отечественных разработок.
16.06.2015 «Интер РАО — ИТ» мигрировала на платформу Naumen Service Desk
08.04.2015 Единый контакт-центр «Интер РАО» повышает качество обслуживания потребителей электроэнергии с помощью платформы Naumen
01.04.2014 «Артекс Технолоджи» выполнит НИОКР по созданию системы обработки и хранения данных для «Центра энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»
31.03.2014 Мега-тендер «Ростелекома» на 62 млрд руб. привлек единственного участника
05.02.2014 «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» заказывает НИОКР по созданию системы обработки и хранения данных за 153 млн руб.
20.12.2013 «Энвижн Груп» предоставляет услуги инженерной поддержки «Интер РАО»
30.10.2012 «Микротест» централизовал учет для энергохолдинга «Интер РАО — Управление электрогенерацией»
10.09.2010 «Стинс Коман» внедряет высокотехнологичную трейдинговую систему в «Интер РАО ЕЭС»
26.02.2009 Энергетики делают выбор между ИТ-аутсорсингом и инсорсингом
15.12.2008 «Интер РАО ЕЭС» внедрила систему поддержки энерготрейдинга на базе Oracle
04.12.2008 Круглый стол «ИКТ в энергетике: пути после РАО ЕЭС»
12.08.2008 CNews TV. Профиль: Распад РАО ЕЭС: что будет с ИТ?
20.03.2008 Жизнь после РАО ЕЭС: энергетики дают ИТ-прогнозы
08.11.2007 HDC поставит РАО ЕЭС оборудование для хранения данных
03.09.2007 Дочки РАО ЕЭС подбирают ИТ-сервисы
06.08.2007 «Интер РАО ЕЭС» автоматизировала управление экспортом-импортом
03.07.2007 «ГВЦ Энергетики» не хватило РАО ЕЭС
15.05.2007 «Интер РАО ЕЭС» автоматизирует управленческий документооборот
16.01.2007 ГК ИКТ назначила руководителя сектора РАО ЕЭС
11.09.2006 "Квазар-Микро" поставит телеком оборудование для "Интер РАО ЕЭС"
25.05.2006 РАО ЕЭС потратит на Microsoft $7 млн
28.03.2006 В РАО ЕЭС создан корпоративный портал
08.02.2006 "Айтишники" РАО ЕЭС впервые вышли из тени
16.08.2005 IBM готова купить ИТ-активы РАО ЕЭС. Готов ли Чубайс?
18.06.2002 Предприятия РАО ЕЭС России продолжают автоматизировать делопроизводство
02.07.2001 РАО ЕЭС России автоматизирует делопроизводство на своих предприятиях

Публикаций - 282, упоминаний - 405

Интер РАО ЕЭС ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8218 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8692 42
Oracle Corporation 5952 25
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 215 23
SAP SE 4497 23
IBM - International Business Machines Corp 8856 21
Microsoft Corporation 22242 19
Naumen - Наумен 451 19
5734 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7639 16
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 229 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6417 15
1С-ИжТиСи 22 14
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 222 14
Ростелеком - Связьинвест 1697 14
1С-Битрикс - Bitrix 421 14
Такском - Taxcom 197 14
Schneider Electric 488 13
Центр2М - Center2М 50 13
Cinimex - Синимекс 166 13
Ситилинк - Citilink 252 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 296 13
Ситилабс 28 13
Rimini Street 41 13
Schneider Electric Secure Power 47 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 95 13
РАО ЕЭС - ГВЦ Энергетики 55 11
АФК Система ПАО 1621 10
Cisco Systems 4698 10
Крок - Croc 1602 9
IBS - ИБС ИТ Услуги 1442 9
Программный продукт ГК 3788 9
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 512 8
HP Inc. 5259 8
VK - Mail.ru Group 2988 7
Yandex - Яндекс 4897 7
Rambler Group - Рамблер ГК 803 7
Dell EMC 4678 7
Ростех - Ростехнологии 2478 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1554 7
РЖД - Российские железные дороги 1426 50
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 248 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5100 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2059 34
Почта России ПАО 1838 30
X5 Group 679 29
Аэрофлот 636 28
Газпром ПАО 923 26
ГПБ - Газпромбанк 831 24
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 224 24
Альфа-Банк 1445 23
РусГидро ПАО 201 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 973 21
Societe Generale - Росбанк 433 21
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 248 21
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 352 20
Роснефть НК 426 19
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 88 18
Норникель - Норильский никель 290 18
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 18
Северсталь ПАО 296 17
Ингосстрах СПАО 300 17
Петрович СТД - Строительный торговый дом 45 16
МТС банк 275 16
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 84 16
Газпром нефть 417 16
Segezha Group - Сегежа Групп 94 15
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 119 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 821 15
ОМК - Объединенная металлургическая компания 121 15
ПГК - Первая грузовая компания 117 15
Уралсиб Банк 473 15
Татнефть 179 14
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 357 14
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 194 14
PepsiCo - Пепсико 151 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 13
МКБ - Московский кредитный банк 315 13
Мосэнерго ПАО 112 13
OKS Group 34 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7793 43
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1292 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9781 22
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2117 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3115 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 172 17
Правительство РФ 7532 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2433 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 28 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 13
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2663 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2233 11
Президент Российской Федерации 3335 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1419 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2115 10
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 10
Роснано 636 9
Правительство Москвы 1550 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1191 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2310 9
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 109 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1947 7
Федеральное казначейство России 1231 7
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1546 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2395 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел 337 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 558 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 505 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1021 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1019 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 637 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 728 5
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области 20 5
Верховный суд Российской Федерации 668 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 258 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 399 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 176 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 664 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1433 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 232 8
Гильдия Управляющих Документацией 72 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 169 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2079 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 2
АФТ - Ассоциация Финтех 159 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 4 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
Linux Foundation 166 1
Единая Россия - Политическая партия 243 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2500 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 194 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20466 66
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13978 37
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6046 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 6987 25
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1028 22
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2528 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8754 20
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5114 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9182 18
Big Data - Большие данные 2873 18
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3906 18
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 1089 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 36296 15
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 317 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2810 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 567 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 987 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3755 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1511 11
ИТ-аутсорсинг 871 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3979 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10352 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1721 8
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 560 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7691 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4580 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6004 7
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 357 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 2488 6
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2359 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3400 6
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 376 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 889 5
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 2581 4
АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - Интеллектуальная система учета электроэнергии 62 4
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 787 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 518 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 572 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1072 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1377 4
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 401 24
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 14
1С:ERP Управление предприятием 246 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 45 13
Naumen Contact Center - Naumen Phone 111 11
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 392 9
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 710 8
Microsoft SQL Server 1411 6
Ростелеком ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 45 6
Google Android 11788 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1137 5
Microsoft Windows 10 11319 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1027 3
Infor ERP LN 178 3
Linux OS 7541 3
OpenText Documentum 348 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 3
ОТВ Аврора Маркет 7 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 515 3
Naumen Service Desk 128 3
Microsoft Office 365 823 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2213 3
SAP Sybase 280 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 897 3
Rakuten Viber 480 2
Microsoft Windows Server 2008 241 2
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 81 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 651 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 630 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 128 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 213 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 71 2
InterTrust - CompanyMedia 165 2
NVision Барьер 188 2
Diasoft Flextera 53 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 393 2
Naumen Erudite 14 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 492 2
Microsoft Dynamics 786 2
Microsoft Office 3203 2
Алтухов Дмитрий 36 26
Чаркин Евгений 202 23
Чубайс Анатолий 193 19
Савцов Игорь 28 15
Путятинский Сергей 57 15
Абакумов Евгений 110 15
Антонов Александр 75 15
Богданов Кирилл 106 15
Валчев Стоян 48 15
Урьяс Вадим 81 14
Казарин Станислав 115 14
Шадура Максим 17 14
Елизаров Артем 16 14
Хасин Михаил 26 13
Рубин Адар 31 13
Бурилов Андрей 25 13
Клепиков Алексей 80 13
Сотин Денис 106 13
Портной Михаил 26 13
Федечкин Сергей 19 13
Карпов Иван 46 13
Лебедев Антон 35 13
Слышкин Василий 63 13
Сыкулев Андрей 67 13
Егоров Владимир 61 13
Смык Виталий 30 13
Нестеров Алексей 84 13
Соловьев Алексей 65 13
Емелин Александр 29 13
Халматов Максим 48 13
Дьяченко Валерий 69 13
Генкина Екатерина 27 13
Вахнин Павел 52 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Прохорова Алла 48 13
Каюмов Шамиль 37 13
Степченков Максим 42 13
Трофимова Людмила 34 13
Ямщиков Владимир 35 13
Шевченко Владимир 135 13
Россия - Российская федерация - РФ 104428 204
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32715 72
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12391 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44969 25
Европа Восточная 2900 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12088 15
Казахстан - Республика 4411 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5209 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13044 12
Европа 10852 12
Украина 6009 10
Беларусь - Белоруссия 3421 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2131 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2711 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2086 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11241 8
Того - Тоголезская Республика 21235 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12870 7
Россия - ЦФО - Калужская область 753 7
Грузия 1051 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1226 6
Германия - Федеративная Республика 8485 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3001 6
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 645 5
Россия - ЦФО - Тульская область 955 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1685 5
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 171 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 330 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2165 4
Израиль 1731 4
Армения - Республика 1083 3
Россия - СФО - Новосибирск 3207 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 381 3
Турция - Турецкая республика 1628 3
Италия - Итальянская Республика 3164 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 690 3
Москва - ЮВАО - Марьино 53 3
Россия - ПФО - Казань 2002 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1969 3
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 656 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2959 47
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 10543 34
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8304 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3771 23
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 62 13
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1363 12
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1753 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3083 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1590 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1036 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2507 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 506 7
Аутсорсинг 954 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1594 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 10827 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1390 6
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1933 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2208 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1507 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1635 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1731 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 596 4
МПС - Международные платежные системы 95 4
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика 1588 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 936 4
Федеральный бюджет Российской Федерации 1685 4
Инвестиции венчурные 448 3
Образование в России 315 3
Всероссийская перепись населения 59 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1745 3
СИЗО - Следственный изолятор 95 2
Бизнес-акселератор 235 2
Экономический эффект 621 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 166 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 97 2
Мошенничество - Махинации 1259 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1022 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 271 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 972 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 137 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10427 23
Коммерсантъ - Издательский дом 847 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 723 5
PCweek 30 3
Открытые системы ИД 155 3
РОИ - Российская общественная инициатива 71 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 325 3
Forbes - Форбс 582 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 2
NEWSru.com 219 2
CNews TV 521 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 569 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 348 2
Thomson Reuters - Рейтер 5722 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 264 2
Из рук в руки - irr.ru 35 1
CNews Bugtrack 18 1
CNews - Soft.CNews 30 1
РБК Daily 81 1
TAdviser - Центр выбора технологий 239 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1147 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
Известия ИД 290 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 49 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 300 1
CrunchBase 63 1
N+1 - Издание 119 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3115 13
Gartner 3286 8
IDC - International Data Corporation 4606 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 665 5
CNews Инновация года - награда 36 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 2
RAEX - Эксперт РА 76 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 152 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 83 1
Moody's Investors Service 135 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 149 1
Forbes Global 2000 32 1
Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
S&P 500 226 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 42 1
Ericsson Mobility Report 33 1
451 Research Group 68 1
Markets&Markets Research 95 1
Juniper Research 465 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 6
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 3
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 39 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1143 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 600 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 184 2
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 18 2
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 43 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 427 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 17 1
ГГНТУ - Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 7 1
Школа новых технологий 19 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 4 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 10 1
ТГУ - Томский государственный университет 90 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 223 1
РАН - Российская академия наук 1329 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 209 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 560 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 220 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 764 30
CNews AWARDS - награда 344 25
CNews Баттл 37 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1438 6
CNews Мисс ИТ России 12 4
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 15 3
Digital October - конференционное пространство 90 2
100+ Forum Russia 4558 2
CNews FORUM Кейсы 50 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
BRICS Solutions Awards 5 1
СХ Awards 1 1
Online Retail Russia Awards 2 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177569, в очереди разбора - 983201.
Создано именных указателей - 71727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Где читать книги онлайн: лучшие библиотеки по подписке

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022