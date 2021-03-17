«Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора»

«Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения компании «Сигма» для мобильных устройств на ОС «Аврора». Проект стартовал в 2020 г. В настоящее время решение внедрено на 2 электростанциях и будет тиражировано еще на 20.

Мобильный обходчик

Компания «Сигма», партнер компании «Открытая мобильная платформа», успешно завершила внедрение АИС «Мобильный обходчик» на базе решения «СИГМА. Алькор» на 2-х электростанциях «Интер РАО – Электрогенерация». Проект, реализация которого позволила сократить трудозатраты, ускорить реагирование на инциденты и повысить прозрачность работы мобильных бригад, тиражируется еще на 20 электростанций.

Мобильная часть системы «СИГМА.Алькор», разработанной компанией «Сигма», базируется на российской мобильной ОС «Аврора», включенной в реестр российского ПО и сертифицированной ФСТЭК России и ФСБ России, что позволяет использовать ее в проектах импортозамещения. Система обеспечивает фиксацию факта обхода, осмотра оборудования и выявленных дефектов оперативным персоналом (машинистом-обходчиком) непосредственно на месте работ в режиме реального времени, а также передачу полученных данных в информационные системы верхнего уровня (АИС ТОРО). Благодаря этому мобильные бригады специалистов по ремонту и обслуживанию оборудования выполняют работы более оперативно, тратят меньше времени на оформление документации, а сроки реагирования на выявленные инциденты сокращаются.

Ход проекта

Проект по внедрению АИС «Мобильный обходчик» реализован в «Интер РАО – Электрогенерация» в 2020 году для решения ряда стратегических задач в области роста эффективности и импортозамещения. «Интер РАО – Электрогенерация» объединяет российские генерирующие активы группы «Интер РАО» и включает 22 электростанции в разных регионах РФ. Внедрение «Мобильного обходчика» позволило создать общее информационное пространство для качественного и оперативного принятия управленческих решений за счет оптимизации процессов осмотров и контроля состояния производственных активов, четкой регламентации и автоматизации процессов, своевременного устранения замечаний, формирования аналитических и отчетных документов.

Компания «Сигма», партнер компании «Открытая мобильная платформа», успешно завершила внедрение АИС «Мобильный обходчик» на базе решения «СИГМА. Алькор» на 2-х электростанциях «Интер РАО – Электрогенерация»

«Перед нами стояла задача внедрить современную систему автоматизации обходов и осмотров оборудования в компании, которая к 2020 году стала лидером среди генерирующих компаний России — это большая ответственность. Сочетание высокого уровня компетенции специалистов заказчика, продуктивного взаимодействия с экспертами «Открытой мобильной платформы» и нашего многолетнего опыта в разработке и внедрении ИТ-решений для российской энергетики позволило успешно решить поставленную задачу, начать работы по тиражированию решения на все ДЗО ГК ИРАО и по расширению функциональных возможностей системы», — прокомментировал Евгений Одинцов, исполнительный директор компании «Сигма».

Мобильные бригады специалистов по ремонту и обслуживанию оборудования выполняют работы более оперативно

«Наша компания отвечает за надежную работу электростанций, снабжающих тысячи организаций и миллионы индивидуальных потребителей в 17 регионах РФ. Переход к современным мобильным технологиям позволяет решать эту задачу оперативно, качественно, в соответствии с нашей стратегией в области импортозамещения и информационной безопасности» — отметил Андрей Моничев, директор по ИТ «Интер РАО – Управление электрогенерацией».

«Компаниям-операторам энергетической инфраструктуры необходимо опираться не просто на эффективные, но и безопасные с точки зрения геополитических рисков решения. АИС «Мобильный обходчик» отвечает таким требованиям, поскольку создано российскими разработчиками и на базе российского ПО», — отметил Леонид Шварев, директор по отраслевым решениям компании «Открытая мобильная платформа».

Об участниках проекта

«Интер РАО – Электрогенерация» объединяет российские генерирующие активы Группы «Интер РАО», за исключением электростанций в Омской, Томской областях и Башкирии. В состав «Интер РАО – Электрогенерация» входит 22 крупнейших электростанций России, суммарной установленной электрической мощностью 21,8 ГВт. Компания проводит политику, направленную на оптимизацию системы управления активами и сокращение управленческих затрат, реализует инвестиционные проекты в сфере строительства новой генерации и сокращения инвестиционных затрат.

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«Сигма» – лидер в области разработки и внедрения ИТ-решений для цифровизации российской энергетики и сектора ЖКХ. Компания обладает многоуровневой экспертизой в области разработки, внедрения, сопровождения и развития аналитических, биллинговых и расчётных систем, мобильных решений, системной интеграции и других направлений, обеспечивающих комплексную автоматизацию деятельности энергосетевых и энергосбытовых компаний.

«Открытая мобильная платформа» — дочерняя компания «Ростелеком», занимается разработкой и внедрением единственной российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора Центр».