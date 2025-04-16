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Сигма.Алькор
Сигма.Алькор и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 437 3
|ИВК - Информационная внедренческая компания 189 1
|Ростелеком 9860 1
|1С 8382 1
|Одинцов Евгений 7 3
|Писарев Михаил 26 2
|Моничев Андрей 2 1
|Шварев Леонид 9 1
|Мишустин Михаил 690 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147414 4
|Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1260 1
|Россия - СФО - Омская область 689 1
|Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 904 1
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