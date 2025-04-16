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Одинцов Евгений
Одинцов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Интер РАО ЕЭС ПАО 342 4
|Интер РАО Электрогенерация 5 2
|Верный - торговая сеть 293 1
|ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга 13 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 739 1
|Писарев Михаил 26 2
|Оганесян Артак 31 1
|Моничев Андрей 2 1
|Гребнев Егор 41 1
|Шварев Леонид 9 1
|Оганесян Ашот 126 1
|Тарасов Илья 1 1
|Кочанов Дмитрий 19 1
|Морозов Алексей 55 1
|Воронин Илья 5 1
|Чеботарь Олег 1 1
|Пируян Игорь 2 1
|Павлов Андрей 40 1
|Прозоров Денис 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11287 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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