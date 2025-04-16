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Одинцов Евгений



16.04.2025 «СИГМА» накопила огромный объем энергии для дальнейшего роста 1
27.02.2023 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос на отложенном спросе 1
15.04.2021 «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике 1
15.04.2021 «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике 1
18.03.2021 «Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора» 1
17.03.2021 В Реестр российского ПО внесены три новых решения «Сигма» для энергетики 1
20.10.2010 Российские аутсорсеры меньше пострадали от кризиса 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Одинцов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 437 3
Ростелеком 9860 1
Рексофт - Reksoft 423 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 1
Корус Консалтинг ГК 1239 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1325 1
Крок - Croc 1782 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 222 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 97 1
TerraLink - ТерраЛинк 283 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 78 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 37 1
Айтуби - IT2bsns - IT to Business 7 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 342 4
Интер РАО Электрогенерация 5 2
Верный - торговая сеть 293 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга 13 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3187 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4301 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 240 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 739 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25805 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13964 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11395 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1290 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14048 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2576 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12244 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6966 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 607 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3654 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 567 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1973 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5129 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 620 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11256 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3785 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 207 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1301 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12773 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5189 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14394 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8773 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24523 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10492 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1806 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3230 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28158 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 513 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9767 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 556 1
Мобильный обходчик 21 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 850 3
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 117 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 920 3
Сигма.Алькор 4 3
Сигма.CRM 2 1
СИГМА.Трейдинг 1 1
Сигма.СУС 2 1
Реестр добросовестных экспортеров 201 1
Сигма.ИВК 5 1
Писарев Михаил 26 2
Оганесян Артак 31 1
Моничев Андрей 2 1
Гребнев Егор 41 1
Шварев Леонид 9 1
Оганесян Ашот 126 1
Тарасов Илья 1 1
Кочанов Дмитрий 19 1
Морозов Алексей 55 1
Воронин Илья 5 1
Чеботарь Олег 1 1
Пируян Игорь 2 1
Павлов Андрей 40 1
Прозоров Денис 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52437 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1260 1
Беларусь - Белоруссия 5779 1
Канада 4910 1
Украина 7650 1
Россия - СФО - Омская область 689 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 904 1
Европа Западная 1482 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1927 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Энергетика - Energy - Energetically 5189 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3601 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8871 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1937 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4102 2
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5539 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5903 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5869 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24546 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16589 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7088 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1191 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2783 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2413 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2156 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14815 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3690 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5875 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6506 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11133 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6233 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4742 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3479 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1256 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2481 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2411 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1602 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2786 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11287 1
IDC - International Data Corporation 4913 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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