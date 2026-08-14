Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199537
ИКТ 15405
Организации 11777
Ведомства 1510
Ассоциации 1114
Технологии 3583
Системы 27085
Персоны 87102
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1323
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2829
Мероприятия 895

Тарасов Илья

СОБЫТИЯ


14.08.2026 Ученые РТУ МИРЭА разработали методику проектирования гетерогенных вычислительных систем 1
27.02.2023 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос на отложенном спросе 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тарасов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
ХайТэк - Hi-Tech 237 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
iCore - Ай Ко ЗАО 58 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 200 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 46 1
Айтуби - IT2bsns - IT to Business 9 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1478 1
Крок - Croc 1964 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 126 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1442 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 42 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4402 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1396 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10212 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12924 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35078 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53989 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26303 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25848 1
Морозов Алексей 62 1
Павлов Андрей 44 1
Воронин Илья 5 1
Прозоров Денис 11 1
Одинцов Евгений 8 1
Кочанов Дмитрий 21 1
Чеботарь Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166430 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5119 1
Энергетика - Energy - Energetically 5864 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3839 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2434 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3965 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 322 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще