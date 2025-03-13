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Айтуби IT2bsns IT to Business
«Айтуби» — системный интегратор полного цикла. Компания с 2010 года проектирует и реализует инфраструктурные проекты, занимается аудитом, поставкой решений, интеграцией продуктов, обеспечивающих кибербезопасность, оказывает круглосуточную техническую поддержку по реализованным решениям. «Айтуби» работает со средним и крупным бизнесом в России, частично за рубежом.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 12 дел, на cумму 10 630 452 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Айтуби и организации, системы, технологии, персоны:
|Прозоров Денис 11 2
|Шашуров Иван 3 1
|Тарасов Илья 1 1
|Горелова Марина 6 1
|Щербаков Никита 3 1
|Феофанов Алексей 1 1
|Чеботарь Олег 1 1
|Самофеев Илья 6 1
|Вайсбанд Елена 3 1
|Касперская Наталья 319 1
|Кочанов Дмитрий 21 1
|Лобас Аркадий 40 1
|Павлов Андрей 44 1
|Семенов Александр 166 1
|Минниханов Рустам 122 1
|Воронин Илья 5 1
|Шайхутдинов Роман 116 1
|Раевский Алексей 77 1
|Морозов Алексей 62 1
|Кузьмичев Андрей 32 1
|Шабуров Олег 12 1
|Косецкий Сергей 2 1
|Зотов Игорь 5 1
|Фефелов Владислав 17 1
|Халимов Ренат 9 1
|Гольдштейн Анна 8 1
|Зубов Евгений 13 1
|Афанасьева Екатерина 3 1
|Александров Дмитрий 20 1
|Одинцов Евгений 8 1
|Сайганов Сергей 4 1
|Козлов Денис 12 1
|Табаков Валерий 11 1
|Шандалов Андрей 16 1
|Дмитракова Анна 8 1
|Фролов Виктор 11 1
|Толкачев Алексей 6 1
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