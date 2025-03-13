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Айтуби IT2bsns IT to Business

Айтуби - IT2bsns - IT to Business

«Айтуби» — системный интегратор полного цикла. Компания с 2010 года проектирует и реализует инфраструктурные проекты, занимается аудитом, поставкой решений, интеграцией продуктов, обеспечивающих кибербезопасность, оказывает круглосуточную техническую поддержку по реализованным решениям. «Айтуби» работает со средним и крупным бизнесом в России, частично за рубежом.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 12 дел, на cумму 10 630 452 ₽*

Судебные дела (12) на сумму 10 630 452 ₽*
в качестве истца (8) на сумму 10 031 257 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 599 195 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.03.2025 Выход на международный рынок и объем отгрузок более миллиарда: Positive Technologies подвела итоги PT NGFW за 2024 год 1
18.02.2025 AppSec Solutions и «Айтуби» объявили о начале сотрудничества 1
10.01.2025 Cloud4Y предоставил «Айтуби» виртуальные серверы c GPU 1
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
27.02.2023 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос на отложенном спросе 1
30.11.2020 В ОЭЗ «Иннополис» разработают систему беспилотного движения в метро и единую платформу для зарядки электромобилей 1
16.12.2015 Рынок ИБ растет и падает одновременно 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Айтуби и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 71 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
Крок - Croc 1964 2
TerraLink - ТерраЛинк 292 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 47 2
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 1
ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы - РэйлНекст - ТМХ ТМ - ТМХ Технологии - НИИТКД - Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта - ЦПТ ТМХ - Центр Перспективных Технологий ТМХ 16 1
Nord Clan - Норд Клан 29 1
Aqua Security - Aqua Security Software Ltd 8 1
МегаФон 10742 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Oracle Corporation 7074 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Информзащита 941 1
Acronis - Акронис 489 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 125 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 42 1
Cloud4Y 311 1
Галактика - Корпорация 1545 1
iCore - Ай Ко ЗАО 58 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 1
X-Com - Икс ком 188 1
Код Безопасности 812 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
ХайТэк - Hi-Tech 237 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
Loudplay - ЛП стрим 28 1
Abiroy - Абирой 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 1
Visa International 1993 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 30 1
Локотех Сигнал 1 1
101Hotels.com 456 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 432 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 2
АСУ ТП - Информационная безопасность 74 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1
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SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 462 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 102 1
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 116 1
Swordfish Security - AppSec Code 18 1
Swordfish Security - AppSec Hub 24 1
Swordfish Security - AppSec Track 19 1
АФТ - Репозиторий Ассоциации Финтех 14 1
Swordfish Security - AppSec CoPilot 6 1
TerraLink - TL.Solutions 5 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple - App Store 3109 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Nvidia Tesla GPU 198 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 1
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот - TerraLink ECM - TerraLink Enterprise Content Management 41 1
ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы - РэйлНекст - Ctrl@Traffic 1 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
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Воронин Илья 5 1
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Раевский Алексей 77 1
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Кузьмичев Андрей 32 1
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Зотов Игорь 5 1
Фефелов Владислав 17 1
Халимов Ренат 9 1
Гольдштейн Анна 8 1
Зубов Евгений 13 1
Афанасьева Екатерина 3 1
Александров Дмитрий 20 1
Одинцов Евгений 8 1
Сайганов Сергей 4 1
Козлов Денис 12 1
Табаков Валерий 11 1
Шандалов Андрей 16 1
Дмитракова Анна 8 1
Фролов Виктор 11 1
Толкачев Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166163 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 2
Казахстан - Республика 6047 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Канада 5081 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 151 1
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White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 167 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2253 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 321 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 1
Импортозамещение - параллельный импорт 618 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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