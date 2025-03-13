Айтуби IT2bsns IT to Business

«Айтуби» — системный интегратор полного цикла. Компания с 2010 года проектирует и реализует инфраструктурные проекты, занимается аудитом, поставкой решений, интеграцией продуктов, обеспечивающих кибербезопасность, оказывает круглосуточную техническую поддержку по реализованным решениям. «Айтуби» работает со средним и крупным бизнесом в России, частично за рубежом.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 12 дел, на cумму 10 630 452 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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