Выход на международный рынок и объем отгрузок более миллиарда: Positive Technologies подвела итоги PT NGFW за 2024 год

Массовые отгрузки межсетевого экрана нового поколения от Positive Technologies стартовали 20 ноября 2024 г. в день презентации продукта. За полтора месяца 44 российских и одна зарубежная компания выбрали PT NGFW для защиты своей инфраструктуры. Сейчас эти проекты находятся в разной стадии реализации — от начала внедрения и до успешной эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Общий объем отгрузок PT NGFW за 2024 год составил 1,2 млрд руб. Наибольшей популярностью пользуется модель PT NGFW 3010 (56 ПАКов), которая оптимальна для защиты высоконагруженных систем (от 30 Гбит/с и выше). На втором месте по отгрузкам PT NGFW 2010 (49 ПАКов) и PT NGFW 1050 (31 ПАК) — они обрабатывают трафик от 1 до 10 Гбит/с.

«Мы в Positive Technologies любим вызовы. И история PT NFGW тому подтверждение. В 2022 г. мы поставили себе цель разработать NGFW за два года, когда международные вендоры к этому шли десятилетиями. И в 2024 г. мы уже ставили рекорды по скорости и производительности среди отечественных и зарубежных вендоров на рынке, где есть сильнейшие конкуренты, — сказал Максим Филиппов, заместитель генерального директора Positive Technologies. — Теперь мы смотрим на этот забег в 2025 г. и видим, что все усилия были не зря. Благодаря вере наших клиентов и партнеров в PT NGFW мы можем наблюдать как одна за другой российские компании для обеспечения стабильности и защиты своего бизнеса от кибератак выбирают PT NGFW».

За 2024 г. более 100 партнеров, в том числе региональных, включили решение в свой продуктовый портфель, из них 46 приобрели программно-аппаратные комплексы PT NGFW в собственные демо-фонды. Лидерами по продажам PT NGFW за 2024 г. стали российская ИТ-компания «Инфосистемы Джет» и системный интегратор «Айтуби». В течение года партнеры участвовали в жизни PT NGFW и вносили свой вклад в итоговый результат — принимали участие в бета-тестах релизов, проводили учебные курсы по продукту, разработали методики интеграции со сторонним оборудованием, а также по переходу с западных на российские решения.

К концу 2024 г. 41 партнер Positive Technologies провел продажу PT NGFW. Самые крупные проекты реализованы для компаний из ритейла и финансового сектора.

PT NGFW первым среди конкурентов получил сертификат ФСТЭК России по новым требованиям как многофункциональный межсетевой экран уровня сети, что и стало отправной точкой для старта отгрузок — документ дал возможность внедрять PT NGFW в объектах критической информационной инфраструктуры России.