Индексная книга (каталог) CNews*
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Филиппов Максим
СОБЫТИЯ
Публикаций - 55, упоминаний - 57
Филиппов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Баранов Денис 24 3
|Прибочий Михаил 44 3
|Гузаиров Айдар 64 2
|Бенгин Владимир 38 2
|Шабуров Олег 12 2
|Симис Борис 17 2
|Дягилев Василий 84 2
|Дрюков Владимир 51 2
|Янкин Андрей 52 2
|Лукацкий Алексей 140 1
|Заикин Андрей 36 1
|Коростелев Павел 43 1
|Левашов Александр 92 1
|Дворянский Александр 22 1
|Волостнов Алексей 8 1
|Андреев Алексей 23 1
|Щербаков Алексей 16 1
|Голов Андрей 53 1
|Чапчаев Андрей 56 1
|Врублевский Андрей 7 1
|Беклемишев Андрей 2 1
|Варов Константин 24 1
|Орленко Михаил 10 1
|Новиков Владимир 36 1
|Сенченко Олег 3 1
|Чутов Олег 11 1
|Вахонин Сергей 24 1
|Шерстобитов Сергей 57 1
|Рысин Сергей 4 1
|Шабанов Илья 60 1
|Курепкин Игорь 16 1
|Красавина Евгения 6 1
|Баталова Марина 13 1
|Золотова Элина 2 1
|Гришин Алексей 27 1
|Богданов Валентин 25 1
|Меджлумов Муслим 25 1
|Барташевич Станислав 6 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Четвертнев Илья 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.