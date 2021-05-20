Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Филиппов Максим
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Публикаций - 36, упоминаний - 42
Филиппов Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Россети ПАО 168 1
|ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
|МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
|Щербаков Алексей 5 1
|Войтенко Андрей 1 1
|Вячеславов Виктор 2 1
|Якоб Дмитрий 8 1
|Барташевич Станислав 6 1
|Меджлумов Муслим 8 1
|Золотова Элина 1 1
|Шабанов Илья 1 1
|Сенченко Олег 3 1
|Беклемишев Андрей 1 1
|Голов Андрей 32 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Волостнов Алексей 8 1
|Левашов Александр 88 1
|Гузаиров Айдар 21 1
|Лямин Александр 59 1
|Янкин Андрей 14 1
|Дрюков Владимир 29 1
|Березин Максим 60 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Прибочий Михаил 34 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|Gartner 2200 1
|CNews Analytics 1992 1
|Frost & Sullivan 102 1
|OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771687, в очереди разбора - 675369.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771687, в очереди разбора - 675369.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru