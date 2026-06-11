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Филиппов Максим

СОБЫТИЯ


11.06.2026 Агентство «Эксперт РА» подтвердило высокий кредитный рейтинг Positive Technologies на уровне ruAA и повысило прогноз до стабильного 1
11.03.2026 Positive Technologies займется продажей и продвижением решений CyberOK 1
09.02.2026 Positive Technologies по итогам 2025 года вернулась к целевым темпам роста бизнеса, вдвое превышающим динамику рынка кибербезопасности в России 1
22.10.2025 CorpSoft24 перевел Bar Place в отказоустойчивое облако 1
01.08.2025 Positive Technologies по итогам первого полугодия увеличила объем отгрузок клиентам на 49% 1
24.04.2025 Positive Technologies в I квартале 2025 г. нарастила объем отгрузок клиентам до 3,8 млрд руб. и снизила уровень долговой нагрузки 1
13.03.2025 Выход на международный рынок и объем отгрузок более миллиарда: Positive Technologies подвела итоги PT NGFW за 2024 год 1
18.08.2023 Positive Technologies и «Ростех» будут развивать отечественные технологии кибербезопасности 1
13.01.2023 Positive Technologies: рынок ИБ в России растет вопреки прогнозам 1
03.08.2022 Российский рынок кибербезопасности бешено вырастет из-за санкций 1
23.06.2022 Innostage выбрала стратегического партнера в направлении кибербезопасности 1
26.04.2022 Positive Technologies выпустила коммерческую версию PT XDR 1
06.04.2022 Выручка популярного российского разработчика ИБ-решений выросла на четверть 1
06.04.2022 Positive Technologies выплатит акционерам половину чистой прибыли 1
23.03.2022 Объем продаж Positive Technologies составил 7,9 млрд рублей по итогам 2021 года 1
22.12.2021 Пандемия перераспределила ИБ-бюджеты на защиту удаленного доступа и облаков 1
20.05.2021 Positive Technologies продемонстрировала реальность нового подхода в информационной безопасности 1
23.03.2021 Positive Technologies представила коммерческий релиз системы управления уязвимостями MaxPatrol VM 1
29.01.2021 Выручка Positive Technologies по итогам 2020 года выросла на 55% 1
13.10.2020 «Инфосистемы джет» внедрила Maxpatrol SIEM в ТМК 1
08.06.2020 CyberART запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM 1
13.05.2020 Solar JSOC выявил 10 целевых атак с помощью Maxpatrol SIEM 1
12.03.2020 Positive Technologies выпустила новую версию Maxpatrol SIEM 1
25.03.2019 Maxpatrol SIEM и Maxpatrol 8 помогли защитить от кибератак универсиаду в Красноярске 1
05.12.2018 Максим Филиппов -

В конечном счете наша цель – поймать хакера

 1
29.10.2018 Magic People, Value-Added People 2018: Премия о людях, создающих дополнительную ценность в ИТ 1
25.04.2018 Positive Technologies представила технологическую платформу для построения центров «ГосСОПКА» 1
20.04.2018 Positive Technologies выбрала облако «КРОК» как площадку для разработки новых продуктов 1
23.01.2018 «Ростелеком» и Positive Technologies вместе займутся защитой веб-приложений 1
19.12.2017 В Positive Technologies посчитали, сколько стоит ИБ в России 1
13.12.2017 Positive Technologies увеличит оборот более чем на 40% по итогам 2017 года 1
06.12.2017 Максим Филиппов -

Четверть ИБ-бюджета на поддержку SIEM-системы ― расходы, которых можно избежать

 1
30.11.2017 Шифровальщики раздули ИБ-бюджеты 2
20.07.2017 Новая версия MaxPatrol SIEM успешно выявляет угрозы класса WannaCry и NotPetya 1
12.07.2017 Государственная транспортная лизинговая компания управляет инцидентами безопасности с помощью MaxPatrol SIEM 1
20.06.2017 Positive Technologies представила новую версию системы PT Application Firewall для защиты веб-приложений 1
23.05.2017 Positive Technologies представила бесплатный облачный сервис для выявления уязвимостей веб-приложений 1
18.05.2017 Solar JSOC стал участником MSSP-программы Positive Technologies 1
06.04.2017 Технологии Positive Technologies теперь доступны в виде сервисов 2
28.03.2017 Positive Technologies запустила интеллектуальный сервис по противодействию DDoS-атакам 1

Публикаций - 55, упоминаний - 57

Филиппов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 53
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
Код Безопасности 812 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 4
Check Point Software Technologies 829 4
Информзащита 941 4
Крок - Croc 1964 4
InnoSTage - Инностейдж 220 3
Softline - Софтлайн 3743 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 3
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 2
NetApp - Network Appliance 667 2
Ростелеком 10948 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
ESET - ESET Software 1161 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 2
AMT Group - АМТ-Груп 365 2
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 2
ДиалогНаука 271 2
Netgear 253 1
ИКС - Гарда ГК - ТехАргос 5 1
MikroTik 50 1
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 1
Malvin Systems - Малвин Системс 13 1
ОсноваЛаб - Основа Лаб 9 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 39 1
Forcepoint - Websense 140 1
Diasoft - Диасофт Платформа 25 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 1
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 1
Атлас-Карт 15 1
МегаФон 10742 1
Dell EMC 5180 1
Cisco Systems 5372 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
Седьмой Континент 65 1
101Hotels.com 456 1
АЛПИ 9 1
Чибис Система 2 1
American Petroleum Institute - Американский институт нефти 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 47
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 17
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 15
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 14
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 9
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 6
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 6
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 6
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 5
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 439 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 4
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 28
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 21
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 19
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 9
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 9
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 93 8
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 102 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 5
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 186 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 4
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Positive Technologies - PT Sandbox 116 3
Positive Technologies - PT MultiScanner 24 3
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Positive Technologies - XSpider 37 2
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 28 2
Microsoft Azure 1526 2
Positive Technologies - PT Platform 9 2
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 77 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 65 1
Positive Technologies - PT SIP - PT Security Intelligence Portal 2 1
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 47 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 54 1
Positive Technologies - PT KB - Knowledge Base 5 1
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 1
КриптоПро ЭЦП 15 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 149 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Positive Technologies - PT TAD - PT Telecom Attack Discovery 4 1
Positive Technologies - PT Data Security 11 1
OISF - Suricata IPS/IDS 24 1
Check Point OPSEC - Check Point Open Platform for Secure Enterprise Connectivity 13 1
Positive Technologies - PT X 7 1
Check Point SmartCenter 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 1
Microsoft Windows 16882 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 1
Баранов Денис 24 3
Прибочий Михаил 44 3
Гузаиров Айдар 64 2
Бенгин Владимир 38 2
Шабуров Олег 12 2
Симис Борис 17 2
Дягилев Василий 84 2
Дрюков Владимир 51 2
Янкин Андрей 52 2
Лукацкий Алексей 140 1
Заикин Андрей 36 1
Коростелев Павел 43 1
Левашов Александр 92 1
Дворянский Александр 22 1
Волостнов Алексей 8 1
Андреев Алексей 23 1
Щербаков Алексей 16 1
Голов Андрей 53 1
Чапчаев Андрей 56 1
Врублевский Андрей 7 1
Беклемишев Андрей 2 1
Варов Константин 24 1
Орленко Михаил 10 1
Новиков Владимир 36 1
Сенченко Олег 3 1
Чутов Олег 11 1
Вахонин Сергей 24 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Рысин Сергей 4 1
Шабанов Илья 60 1
Курепкин Игорь 16 1
Красавина Евгения 6 1
Баталова Марина 13 1
Золотова Элина 2 1
Гришин Алексей 27 1
Богданов Валентин 25 1
Меджлумов Муслим 25 1
Барташевич Станислав 6 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Четвертнев Илья 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Европа 24964 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Украина 7928 2
Африка Северная 262 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Индия - Bharat 5870 1
Израиль 2856 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 21
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 166 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 1
CRN 50 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
РИА Новости 1033 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
Gartner - Гартнер 3658 3
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Positive Technologies - Positive Research 10 1
Frost & Sullivan 207 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Positive Technologies - Positive Education 30 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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