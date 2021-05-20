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Филиппов Максим


20.05.2021 Positive Technologies продемонстрировала реальность нового подхода в информационной безопасности 1
23.03.2021 Positive Technologies представила коммерческий релиз системы управления уязвимостями MaxPatrol VM 1
29.01.2021 Выручка Positive Technologies по итогам 2020 года выросла на 55% 1
13.10.2020 «Инфосистемы джет» внедрила Maxpatrol SIEM в ТМК 1
08.06.2020 CyberART запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM 1
13.05.2020 Solar JSOC выявил 10 целевых атак с помощью Maxpatrol SIEM 1
12.03.2020 Positive Technologies выпустила новую версию Maxpatrol SIEM 1
25.03.2019 Maxpatrol SIEM и Maxpatrol 8 помогли защитить от кибератак универсиаду в Красноярске 1
29.10.2018 Magic People, Value-Added People 2018: Премия о людях, создающих дополнительную ценность в ИТ 1
25.04.2018 Positive Technologies представила технологическую платформу для построения центров «ГосСОПКА» 1
20.04.2018 Positive Technologies выбрала облако «КРОК» как площадку для разработки новых продуктов 1
23.01.2018 «Ростелеком» и Positive Technologies вместе займутся защитой веб-приложений 1
19.12.2017 В Positive Technologies посчитали, сколько стоит ИБ в России 1
13.12.2017 Positive Technologies увеличит оборот более чем на 40% по итогам 2017 года 1
30.11.2017 Шифровальщики раздули ИБ-бюджеты 1
20.07.2017 Новая версия MaxPatrol SIEM успешно выявляет угрозы класса WannaCry и NotPetya 1
12.07.2017 Государственная транспортная лизинговая компания управляет инцидентами безопасности с помощью MaxPatrol SIEM 1
20.06.2017 Positive Technologies представила новую версию системы PT Application Firewall для защиты веб-приложений 2
23.05.2017 Positive Technologies представила бесплатный облачный сервис для выявления уязвимостей веб-приложений 1
18.05.2017 Solar JSOC стал участником MSSP-программы Positive Technologies 1
28.03.2017 Positive Technologies запустила интеллектуальный сервис по противодействию DDoS-атакам 1
22.09.2016 Positive Technologies представила систему выявления вредоносного контента PT MultiScanner 1
21.09.2016 Positive Technologies выпустила на рынок MaxPatrol SIEM LE для СМБ 1
15.09.2016 Positive Technologies и Check Point предложили совместное решение для защиты веб-сервисов и приложений 1
26.07.2016 Продукт Positive Technologies для защиты веб-приложений вновь попал в «магический квадрант» Gartner 1
09.06.2016 MaxPatrol SIEM оснащена поддержкой InfoWatch Traffic Monitor Enterprise 1
27.05.2016 За год MaxPatrol SIEM занял 10% российского рынка SIEM-систем 1
13.05.2016 Пять прогнозов: будущее российских ИТ 6
26.04.2016 Positive Technologies и «AMT-Груп» представили совместное решение по защите АСУ ТП 1
12.04.2016 PT MaxPatrol SIEM «научилась» автоматически подключать DeviceLock DLP Suite 1
29.03.2016 Positive Technologies выпустила новое решение для защиты АСУ ТП 1
22.03.2016 Positive Technologies и «Крипто-Про» интегрировали свои решения для защиты электронной подписи 1
15.07.2015 Positive Technologies предоставила пользователям PT Application Firewall техподдержку в режиме 24/7 1
26.03.2015 «Диасофт» выбрала решения Positive Technologies для безопасной разработки и защиты банковского ПО 1
27.02.2015 Positive Technologies совместно с Axoft и Mont выводит на рынок продукты семейства Application Security 1
08.10.2008 Консолидаторами в условиях финкризиса могут стать лишь 5-7 ритейлеров РФ 1

Публикаций - 36, упоминаний - 42

Филиппов Максим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 9
Крок 1223 3
Код Безопасности 365 3
Инфосистемы Джет 677 2
Dr.Web - Доктор Веб 980 2
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 2 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 110 1
InnoSTage - Инностейдж 5 1
Microsoft Corporation 11226 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
Астерос - Asteros 531 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
NetApp 486 1
Россети ПАО 168 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 15
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 2
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 106 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 44 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 74 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 6
Microsoft Azure 1171 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 33 1
InnoSTage CyberART 4 1
AMT InfoDiode 14 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Microsoft Windows 10 6691 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
Positive Technologies - PT Platform 4 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 15 1
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 23 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 24 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 792 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Microsoft Office 365 769 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Щербаков Алексей 5 1
Войтенко Андрей 1 1
Вячеславов Виктор 2 1
Якоб Дмитрий 8 1
Барташевич Станислав 6 1
Меджлумов Муслим 8 1
Золотова Элина 1 1
Шабанов Илья 1 1
Сенченко Олег 3 1
Беклемишев Андрей 1 1
Голов Андрей 32 1
Рубанов Владимир 61 1
Волостнов Алексей 8 1
Левашов Александр 88 1
Гузаиров Айдар 21 1
Лямин Александр 59 1
Янкин Андрей 14 1
Дрюков Владимир 29 1
Березин Максим 60 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Прибочий Михаил 34 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Южная Корея - Республика 1470 1
Россия - Красноярск 855 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
Чехия - Чешская Республика 504 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 1
Казахстан - Республика 2661 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Индия - Республика 2184 1
Украина 3417 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
IDC - International Data Corporation 2738 1
Gartner 2200 1
CNews Analytics 1992 1
Frost & Sullivan 102 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771687, в очереди разбора - 675369.
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