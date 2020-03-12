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Positive Technologies выпустила новую версию Maxpatrol SIEM

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Positive Technologies выпустила новую версию системы для выявления инцидентов Maxpatrol SIEM. Обновление до Maxpatrol SIEM 5.1 позволит специалистам по ИБ снизить время реагирования на похожие инциденты, гибко управлять ролями пользователей и увеличить скорость обработки данных.

Переход на седьмую версию базы данных Elasticsearch увеличил скорость работы продукта более чем на треть. Предыдущая версия Maxpatrol SIEM обрабатывала до 30 тыс. событий в секунду (events per second – EPS), теперь же показатель EPS превышает 40 тыс. на одной инсталляции. За счет новой архитектуры базы данных Elasticsearch пользователи Maxpatrol SIEM 5.1 теперь могут оперативно извлекать архивные данные и работать с ними без потребности восстановления событий из резервных копий.

«За три года производительность Maxpatrol SIEM выросла в два-три раза — в зависимости от типа сервера и собираемых событий, — сказал Максим Филиппов, директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России. — Это позволяет нам реализовывать крупнейшие проекты по внедрению Maxpatrol SIEM в России, в том числе и по мониторингу крупных иерархических инфраструктур».

В Maxpatrol SIEM 5.1 появилась гибкая модель управления ролями пользователей. Если ранее в системе можно было задать две роли — «Администратор» или «Оператор», то теперь SIEM-администраторы смогут создавать дополнительные роли, предоставляя или ограничивая доступ к определенным разделам продукта. Такая функциональность особенно актуальна для компаний с иерархической или географически распределенной инфраструктурой, когда необходимо дать возможность пользователям работать только с теми данными, которые относятся к их области мониторинга.

В новой версии Maxpatrol SIEM появился еще один способ обнаружить атаку, которая произошла в прошлом. Ранее система ретроспективно выявляла инциденты с помощью индикаторов компрометации, теперь это также возможно по правилам корреляции (правилам детектирования угроз). Так, создав новое правило или загрузив очередной пакет экспертизы, пользователи могут проверять полученные ранее события на наличие в них угроз безопасности.

Использование и загрузка пакетов экспертизы стали удобнее. Для установки пакета из базы знаний достаточно двух кликов, а описание состава пакета с рекомендациями по настройке и реагированию на инциденты доступно прямо в интерфейсе продукта.

Чтобы помочь пользователям снизить трудозатраты на реагирование на схожие подозрительные события, в Maxpatrol SIEM была реализована возможность настройки их агрегации в один инцидент (ранее инциденты объединялись только автоматически). Для этого пользователю нужно задать условия агрегации по любым параметрам событий. К примеру, несколько последовательных срабатываний на попытки подбора пароля к одной учетной записи можно задать как один инцидент.

Для анализа и обработки событий ИБ из разных систем события нужно привести к единому формату. Для этого в SIEM-системах используются формулы нормализации. Ранее пользователи Maxpatrol SIEM видели только события, уже приведенные к единому формату. С новой версией им доступна возможность просмотра «сырых» событий до их нормализации. Это важно, поскольку системы, подключенные к SIEM, регулярно обновляются, что может повлиять на формат передаваемых данных. Анализ «сырых» событий поможет пользователям Maxpatrol SIEM выявить ошибки и учесть их в формулах нормализации, чтобы получать все необходимые данные для выявления инцидентов в полном объеме.

Для перехода на Maxpatrol SIEM 5.1 необходимо обратиться к партнерам Positive Technologies или в техническую поддержку.

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