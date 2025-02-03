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Positive Technologies PT SIEM MP SIEM MaxPatrol SIEM MaxPatrol Security Information and Event Management MaxPatrol EDR


  • MaxPatrol EDR уже на ранних этапах выявляет сложные и целевые атаки, которые развиваются на устройствах, а также собирает данные для организации расследований. Система проводит поведенческий анализ прямо на устройствах, использует экспертизу PT Expert Security Center и имеет гибкие настройки механизмов обнаружения и реагирования. Благодаря этому продукт оперативно находит киберугрозы, даже если действия злоумышленников замаскированы под легитимные. Набор разнообразных методов реагирования, предоставляемых на выбор операторам служб ИБ, покрывает большую часть мер защиты компании. MaxPatrol EDR поддерживает отечественные популярные операционные системы, в том числе российские сертифицированные ОС, и системы Windows, macOS и Linux. Продукт может быть адаптирован к разным типам инфраструктур, за счет чего облегчает работу специалистов по ИБ.

03.02.2025 MaxPatrol SIEM можно развернуть в среде виртуализации на базе отечественной платформы zVirt

soft расширяют технологическое партнерство. Система мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM и платформа для безопасного управления средой виртуализации zVirt прошли тести
02.12.2024 Positive Technologies: MaxPatrol VM — первая система управления уязвимостями с искусственным интеллектом в реестре российского ПО

Система нового поколения для управления уязвимостями MaxPatrol VM первой среди других VM-решений была отмечена в реестре российского ПО как продук
13.11.2024 MaxPatrol EDR 7.0 сокращает время реагирования на инциденты ИБ

тила новую версию продукта для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них — MaxPatrol EDR 7.0. Обновление направлено в первую очередь на крупные организации с распределе
08.11.2024 MaxPatrol VM 2.7 анализирует информацию об активах с помощью искусственного интеллекта

Positive Technologies выпустила новую версию системы управления уязвимостями MaxPatrol VM — 2.7. Благодаря функции умного поиска информации по активам при помощи искусств
16.09.2024 MaxPatrol VM внесен в каталог совместимости российского ПО

Система нового поколения для управления уязвимостями MaxPatrol VM включена в каталог совместимости отечественного ПО, который позволяет компаниям

09.09.2024 1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий

дтверждения инцидентов не превышал 15 минут, а блокирование угроз происходило за несколько минут. И MaxPatrol EDR, продукт для обнаружения угроз на конечных устройствах и реагирования на них, п
05.09.2024 «Айтеко» и Axoft внедрили MaxPatrol VM в российской транспортной компании

пертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft завершили внедрение системы управления уязвимостями MaxPatrol VM в крупной российской транспортной компании. В результате проекта заказчик значит
06.08.2024 MaxPatrol O2 применяет технологии ИИ — закреплено в реестре отечественного ПО

Автопилот для результативной кибербезопасности MaxPatrol O2, зарегистрированный ранее в едином реестре российского ПО, получил отметку, кото
29.07.2024 В MaxPatrol SIEM добавлено около 70 новых правил обнаружения актуальных киберугроз

Система мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM получила обновление экспертизы: в продукт было загружено около 70 новых правил
29.07.2024 Innostage повышает киберустойчивость за счет использования в SOC MaxPatrol O2

опасности, с 2024 г. использует в SOC CyberART автопилот в области результативной кибербезопасности MaxPatrol O2 для повышения эффективности мониторинга собственной инфраструктуры. Это позволил
22.07.2024 Объем отгрузок Positive Technologies в I полугодии составил 4,9 млрд руб. Компания подтверждает планы по отгрузкам на 2024 г. в диапазоне от 40 до 50 млрд руб. при сохранении маржинальности бизнеса

ежсетевого экрана нового поколения. Также была представлена первая коммерческая версия метапродукта MaxPatrol Carbon. Начало массовых отгрузок новых продуктов, от которых ожидается существенный
27.06.2024 MaxPatrol SIEM 8.2: выявление атак, ML-помощник и минимум рутины в работе аналитиков

itive Technologies выпустила новую версию системы мониторинга событий ИБ и управления инцидентами — MaxPatrol SIEM 8.2. Возможности релиза направлены на то, чтобы MaxPatrol SIEM помогал

26.06.2024 Информационно-технологический центр Республики Бурятия защищает госсектор с помощью продуктов Positive Technologies

блики Бурятия строит результативную кибербезопасность. Первым шагом на пути к этому стало внедрение MaxPatrol SIEM, PT Network Attack Discovery (PT NAD) и MaxPatrol VM. Проект проводится
13.06.2024 MaxPatrol VM 2.5: анализ защищенности веба и Docker-контейнеров из одной консоли

Positive Technologies выпустила новую версию системы управления уязвимостями MaxPatrol VM — 2.5. Обновленный продукт получил возможность анализировать защищенность веб-пр
06.06.2024 В реестре российского ПО появилась первая SIEM-система с искусственным интеллектом — MaxPatrol SIEM

ия по инциденту информационной безопасности Система мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM — первой среди других продуктов этого класса — была отмечена как решение, испо
05.06.2024 «Иркутская нефтяная компания» использует MaxPatrol VM для получения данных о трендовых уязвимостях

«Иркутская нефтяная компания» выстраивает полный цикл управления уязвимостями на базе MaxPatrol VM с модулем host compliance control (НСС). С помощью продукта Positive Technologie
30.05.2024 Иркутская нефтяная компания обеспечивает киберустойчивость бизнеса с помощью MaxPatrol SIEM

Иркутская нефтяная компания — объект критической информационной инфраструктуры России — внедрила MaxPatrol SIEM. Система оперативно обнаруживает подозрительную активность в ИТ-инфраструктуре
27.05.2024 Система MaxPatrol SIEM интегрирована с VK Cloud

Система мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM интегрирована с VK Cloud с помощью специально разработанного коннектора Компан
23.05.2024 Киберустойчивость инфраструктуры организаций теперь под контролем MaxPatrol Carbon

респондентов из числа читателей изданий, телеграм-каналов и профессиональных сообществ по ИТ и ИБ. MaxPatrol Carbon анализирует уровень защищенности компании и прогнозирует на базе экспертных

13.05.2024 Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал

дверии Positive Hack Days проводит серию вебинаров, посвященных продуктам от Positive Technologies: MaxPatrol O2 и PT NGFW. Спикеры расскажут о метапродукте с позиции экспертов по системной инт
13.05.2024 MaxPatrol EDR получил сертификат соответствия ФСТЭК России

Продукт для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них MaxPatrol EDR подтвердил соответствие требованиям к четвертому уровню доверия и техническим у
27.04.2024 Метапродукт MaxPatrol O2 и PT NGFW: тест на удобство интеграции и функционал

дверии Positive Hack Days проводит серию вебинаров, посвященных продуктам от Positive Technologies: MaxPatrol O2 и PT NGFW. Спикеры расскажут о метапродукте с позиции экспертов по системной инт
25.03.2024 Обновленный MaxPatrol VM на базе Linux может сканировать Windows

Благодаря новой функции хранения информации об уязвимостях в MaxPatrol VM 2.1 ускорилась ее доставка. Теперь можно использовать API для адаптации системы

26.02.2024 MaxPatrol SIEM выявляет атаки на FreeIPA — службу каталогов для Linux-систем

В систему мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM компании Positive Technologies добавлен пакет экспертизы для выявления подозри
30.01.2024 Экспобанк использует MaxPatrol SIEM

Экспобанк пять лет использует систему мониторинга событий ИБ и управления инцидентами PT MaxPatrol SIEM. Об этом CNews сообщил представитель компании Positive Technologies, разработч
18.01.2024 MaxPatrol EDR внесен в единый реестр отечественного ПО

Продукт для выявления киберугроз на конечных точках и реагирования на них MaxPatrol EDR, разработанный Positive Technologies, включен в единый реестр российского ПО. П
11.01.2024 MaxPatrol SIEM обнаруживает атаки шифровальщиков

В MaxPatrol SIEM добавлены 62 новых правила обнаружения угроз. С их помощью система мониторинга
24.11.2023 ИТ-системы Минсельхоза России будет защищать MaxPatrol O2

р, строит центр противодействия киберугрозам (ЦПК), в котором ключевым элементом станет метапродукт MaxPatrol O2. Автопилот для результативной кибербезопасности позволит с минимальным участием

23.11.2023 Positive Technologies представила результаты работы MaxPatrol O2 за 2023 год и новый метапродукт MaxPatrol Carbon

Автопилот для результативной кибербезопасности MaxPatrol O2, разработанный Positive Technologies, теперь позволяет в 30–50 раз повысить эффе
07.11.2023 Итоги девяти месяцев 2023 г. в Positive Technologies

Продажи MaxPatrol VM, PT Sandbox и PT Application Firewall выросли более чем на 100%, компания активн
26.10.2023 Positive Technologies выпустила MaxPatrol SIEM 8.0

ositive Technologies выпустила восьмую версию системы мониторинга событий ИБ и выявления инцидентов MaxPatrol SIEM. Обновленный продукт позволит почти на треть увеличить процент присутствия вен
25.10.2023 Positive Technologies: с помощью MaxPatrol SIEM специалисты компании выявили ВПО, затронувшее сотни тысяч пользователей

ты компании Positive Technologies с помощью системы мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM выявили аномальную активность в сети, указывающую на масштабное распространени
09.10.2023 Positive Technologies представила MaxPatrol EDR для защиты конечных устройств и серверов

ogies представила новый продукт для выявления киберугроз на конечных точках и реагирования на них — MaxPatrol EDR. Благодаря статическому и поведенческому анализу, экспертным правилам PT Expert
23.08.2023 Angara Security добавила в портфель MSS-сервисов услуги по управлению уязвимостями на базе MaxPatrol VM

иентам доступны сервисы по управлению уязвимостями. Новые сервисы базируются на партнерском решении MaxPatrol VM, разработанном Positive Technologies. MaxPatrol VM – продукт управления у
22.08.2023 MaxPatrol SIEM профилирует активность пользователей в инфраструктуре

В системе мониторинга событий информационной безопасности MaxPatrol SIEM доступны 44 новых правила корреляции, которые профилируют действия пользовател
28.07.2023 В MaxPatrol SIEM добавлен пакет экспертизы по выявлению атак на цепочки поставок

Новый пакет экспертизы для MaxPatrol SIEM позволяет компаниям предотвращать реализацию угроз, связанных с атаками на цеп
13.07.2023 Positive Technologies: система MaxPatrol VM выявила в среднем более 700 трендовых уязвимостей в ходе одного пилотного проекта

Positive Technologies представила результаты анализа пилотных проектов по внедрению MaxPatrol VM, проведенных в государственных учреждениях, финансовых организациях, промышленны
10.07.2023 MaxPatrol SIEM получила более 70 правил для обнаружения атак на Unix-инфраструктуры

Система мониторинга событий ИБ MaxPatrol SIEM получила более 100 новых правил обнаружения угроз в рамках обновления пакетов

29.06.2023 MaxPatrol VM 2.0: автоматизированный контроль соответствия стандартам и высокоскоростная доставка данных о трендовых уязвимостях за 12 часов

Новая версия системы MaxPatrol VM (2.0) получила модуль host compliance control (НСС) для автоматизированной прове
30.05.2023 Система MaxPatrol SIEM получила масштабное обновление экспертизы

В систему мониторинга событий ИБ компании Positive Technologies — MaxPatrol SIEM — добавлены новые правила обнаружения угроз. Появились новые механизмы обогаще

Публикаций - 343, упоминаний - 761

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 311
Microsoft Corporation 24649 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 26
Cisco Systems 5118 24
Broadcom - VMware 2365 15
Telegram Group 2009 13
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 140 12
InnoSTage - Инностейдж 145 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1900 12
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 325 11
Check Point Software Technologies 760 11
Siemens AG - Siemens Group 2591 11
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 195 10
Информзащита 762 10
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 360 10
Oracle Corporation 6702 9
SAP SE 5280 9
Google LLC 11805 9
IBM - International Business Machines Corp 9444 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1135 8
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 625 7
Ростелеком 9720 6
Softline - Софтлайн 2832 6
Palo Alto Networks 146 6
Yandex - Яндекс 7378 6
Citrix Systems 813 6
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 313 6
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 845 6
Cisco Systems - Splunk 67 6
Dr.Web - Доктор Веб 1256 5
8246 5
InfoWatch - Инфовотч 1016 5
Fortinet 388 5
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 96 5
GitHub 825 5
Пангео Радар - Pangeo Radar 7 5
Schneider Electric 575 4
R-Vision - Р-Вижн 157 4
Код Безопасности 620 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1635 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 5
Транснефть 300 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 977 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 3
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VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
101Hotels.com 456 3
Россети Ленэнерго 1701 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 2
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Boeing 1009 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10228 25
Оповещение и уведомление - Notification 4637 25
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 772 24
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4089 24
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4480 159
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 74
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 97 69
Microsoft Windows 15696 57
Positive Technologies - PT Sandbox 73 51
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 129 50
Linux OS 9986 39
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 34
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 98 32
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 29
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 40 25
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1330 19
Positive Technologies - XSpider 33 18
Positive Technologies - PT MultiScanner 23 17
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 17
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 16
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 643 16
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 15
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 14
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3230 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1265 12
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 10
Microsoft Office Word 776 9
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 9
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 8
Oracle Java - язык программирования 3084 8
Linux - Debian GNU 473 8
Microsoft Exchange 1717 8
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 18 8
Positive Technologies - PT Knockin 11 8
Microsoft Office 3739 7
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 66 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 985 7
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 7
Positive Technologies - PT Container Security 10 7
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 936 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 864 6
Филиппов Максим 48 27
Максимов Юрий 26 9
Баранов Денис 17 9
Гордейчик Сергей 25 9
Карпов Илья 31 7
Димитренко Егор 8 7
Новиков Алексей 61 6
Андреев Алексей 21 6
Ключников Михаил 18 6
Симис Борис 15 6
Тюрин Антон 8 5
Александров Антон 11 5
Лукацкий Алексей 119 5
Абрамов Никита 13 5
Попов Павел 20 5
Стюгин Михаил 20 5
Дружинин Евгений 22 4
Назаров Владимир 17 4
Гузаиров Айдар 56 4
Помзов Михаил 5 4
Сычев Артем 73 4
Пустовой Максим 31 4
Даренский Дмитрий 15 4
Назаров Егор 8 4
Кузин Андрей 8 4
Кувшинов Денис 18 4
Янкин Андрей 35 3
Цветков Михаил 5 3
Костров Дмитрий 30 3
Алейнов Юрий 3 3
Гуцко Дмитрий 3 3
Фефелов Владислав 13 3
Медов Андрей 6 3
Голдбергс Алексей 5 3
Попов Александр 47 3
Бенгин Владимир 34 3
Шерстобитов Сергей 55 3
Вишняков Алексей 11 3
Юнусов Тимур 6 3
Грицай Глеб 4 3
Россия - РФ - Российская федерация 144835 187
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52171 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14131 14
Казахстан - Республика 5543 8
Беларусь - Белоруссия 5682 8
Ближний Восток 2948 8
Индия - Bharat 5456 8
Америка Латинская 1815 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17433 7
Африка - Африканский регион 3482 7
Европа 21786 6
Азия - Азиатский регион 5544 6
Германия - Федеративная Республика 12697 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2969 4
Россия - СФО - Новосибирск 4309 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14212 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13329 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1473 4
Саудовская Аравия - Королевство 586 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1027 4
Индийский океан - Персидский залив 205 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17076 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1290 3
Япония 13295 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2751 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 3
Великобритания - Лондон 2387 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 461 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1505 3
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 426 3
Узбекистан - Республика 1732 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1118 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2673 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3337 2
Европа Восточная 3077 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3112 2
Южная Корея - Республика 6655 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51212 98
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48147 75
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14397 67
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6093 44
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8480 38
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2362 30
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6964 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13565 20
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1217 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16344 18
Энергетика - Energy - Energetically 5098 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29171 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18571 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24174 15
Аудит - аудиторский услуги 2673 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10970 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4832 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 13
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 448 12
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 875 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2315 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6177 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3648 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4986 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3048 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9844 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7506 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6148 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10974 8
Кредитование - Сrediting - Заём 6714 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7858 8
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 381 8
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1159 8
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3478 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4160 7
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1588 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2394 7
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 293 6
The Verge - Издание 558 9
Коммерсантъ - Издательский дом 1876 2
Wikipedia - Википедия 508 1
РИА Новости 919 1
N+1 - Издание 159 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 999 1
РБК ТВ - телеканал 81 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Российская газета 271 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3212 10
IDC - International Data Corporation 4911 8
Gartner - Гартнер 3559 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 5
Juniper Research 523 5
Positive Technologies - Positive Research 10 4
W3Techs 13 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 2
IDC Russia - IDC Россия 157 1
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IDC Security & Vulnerability Management 4 1
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Forrester Research 821 1
ИИМР - Институт изучения мировых рынков 1 1
Verizon DBIR 3 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 99 1
Fortune Business Insights 15 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 9
Positive Technologies - Positive Education 14 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1521 2
КГ НИЦ ГАУ - Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности 1 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 442 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 380 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 598 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 202 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
Информзащита Учебный центр 38 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 542 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 11
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2431 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 3
GITEX Technology - международная выставка 38 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 2
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 1
Infosecurity - выставка 63 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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