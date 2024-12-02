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Positive Technologies: MaxPatrol VM — первая система управления уязвимостями с искусственным интеллектом в реестре российского ПО

Система нового поколения для управления уязвимостями MaxPatrol VM первой среди других VM-решений была отмечена в реестре российского ПО как продукт, который использует технологии искусственного интеллекта. Получить такую отметку позволила бета-версия функции умного поиска информации по активам, которая стала доступна в обновленном (2.7) MaxPatrol VM. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

«Умный поиск информации по активам с применением искусственного интеллекта снижает порог входа для работы пользователей с продуктом, не требуя от них обязательного изучения языка Positive Data Query Language (PDQL)1 для составления распространенных запросов. Благодаря алгоритмам ИИ в системе можно быстро находить информацию об активах организации или выявлять необходимые группы данных — например, уязвимости Linux-пакетов на активах или устройства, требующие установки патчей. Это позволяет снизить когнитивную нагрузку на специалистов», — сказал Денис Матюхин, руководитель продукта MaxPatrol VM.

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В MaxPatrol VM 2.7 пользователи могут осуществлять текстовый поиск информации по активам, не используя PDQL-запросы. Это повышает эффективность работы с системой за счет того, что в новой версии нет необходимости знать PDQL для начала работы с MaxPatrol VM. Функция позволяет использовать текстовые запросы при поиске информации об уязвимостях ПО на активах, а также о критически опасных уязвимостях на устройствах и в устаревших ПО. Активировать функцию поиска с помощью ИИ можно при обновлении в инсталляторе2.

Ранее MaxPatrol VM был включен в каталог совместимости отечественного ПО, который позволяет компаниям находить максимально подходящие для своих потребностей отечественные решения в качестве замены иностранным.

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