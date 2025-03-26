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Матюхин Денис


26.03.2025 Система MaxPatrol VM подтвердила совместимость с тремя отечественными платформами виртуализации 1
02.12.2024 Positive Technologies: MaxPatrol VM — первая система управления уязвимостями с искусственным интеллектом в реестре российского ПО 1
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
29.09.2016 «Аэроклуб» разработал интерактивную платформу для анализа данных по командировкам сотрудников 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Матюхин Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 652 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1234 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 117 3
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 2
InfoWatch - Инфовотч 1027 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 420 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 207 1
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 201 1
Аэроклуб ИТ 3 1
Аэроклуб 21 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 3
НСПК - Национальная система платежных карт 824 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 2
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 58 2
Алеф-Банк 15 2
НС-Банк 11 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1202 2
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 2
РЖД - Российские железные дороги 1926 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7448 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 465 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4844 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2781 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 2
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 2
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 2
Московская безопасность ГКУ 7 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 88 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4245 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14126 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28229 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3924 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21480 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7797 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  672 3
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 49 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14002 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6718 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12810 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5384 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19978 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6276 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11324 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 787 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11555 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5837 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2504 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6836 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 69 1
Cyber Trap 2 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5501 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2507 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 640 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1145 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3980 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 405 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1967 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4310 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11242 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2225 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 238 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1737 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10239 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1499 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 611 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1243 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4581 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
SEQ - IoT Inspector 10 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 274 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 355 1
Путин Сергей 63 3
Демидов Сергей 127 3
Нуйкин Андрей 47 3
Пьянченко Андрей 5 3
Суровец Дмитрий 77 2
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1588 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 393 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48608 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51800 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3526 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 226 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6236 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5509 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24427 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3197 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1222 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 894 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5080 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2430 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6387 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 910 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1100 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 194 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 845 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 581 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2438 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 961 1
Аудит - аудиторский услуги 2728 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8731 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 227 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2045 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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