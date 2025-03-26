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Матюхин Денис
Матюхин Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Сергей 63 3
|Демидов Сергей 127 3
|Нуйкин Андрей 47 3
|Пьянченко Андрей 5 3
|Суровец Дмитрий 77 2
|Деточкин Андрей 6 2
|Мешков Александр 6 2
|Яковлев Сергей 45 2
|Горбатько Александр 105 2
|Остапенко Григорий 28 2
|Соколов Алексей 134 2
|Чулков Олег 11 2
|Шевченко Александр 12 2
|Ромашов Андрей 6 2
|Цыганов Вячеслав 67 2
|Борисов Илья 27 2
|Гущин Александр 16 2
|Мусич Роман 28 2
|Курбатов Владимир 35 2
|Чемериский Максим 6 2
|Трояновский Владимир 62 2
|Калинкин Алексей 16 2
|Контемиров Юрий 32 2
|Дилбарян Павел 26 2
|Палей Лев 52 2
|Сычев Артем 73 2
|Лысенко Юрий 33 2
|Амирах Андрей 1 1
|Галушкин Олег 182 1
|Арефьев Андрей 52 1
|Комаров Валерий 5 1
|Минасян Георгий 5 1
|Папура Михаил 6 1
|Шубин Иван 9 1
|Смирнов Олег 15 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 227 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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