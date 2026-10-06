Индексная книга (каталог) CNews*
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Шевченко Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 13, упоминаний - 19
Шевченко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ромашов Андрей 6 6
|Цыганов Вячеслав 79 6
|Борисов Илья 27 6
|Гущин Александр 17 6
|Мусич Роман 28 6
|Курбатов Владимир 35 6
|Чемериский Максим 6 6
|Трояновский Владимир 63 6
|Сычев Артем 79 6
|Калинкин Алексей 16 6
|Контемиров Юрий 32 6
|Лысенко Юрий 33 6
|Путин Сергей 73 6
|Дилбарян Павел 26 6
|Суровец Дмитрий 115 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Мешков Александр 6 6
|Демидов Сергей 129 6
|Нуйкин Андрей 50 6
|Палей Лев 58 6
|Яковлев Сергей 47 6
|Горбатько Александр 105 6
|Остапенко Григорий 28 6
|Соколов Алексей 137 6
|Чулков Олег 11 6
|Пьянченко Андрей 5 2
|Матюхин Денис 8 2
|Черников Александр 33 2
|Ильина Анна 3 2
|Смирнов Алексей 273 1
|Никифорова Елена 3 1
|Перчиков Александр 1 1
|Царев Евгений 30 1
|Логвинов Максим 8 1
|Зефирова Юлия 1 1
|Горячая Вероника 1 1
|Бережная Наталья 1 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 268 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8675 6
|Edelman Trust Barometer 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477157, в очереди разбора - 724220.
Создано именных указателей - 202348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477157, в очереди разбора - 724220.
Создано именных указателей - 202348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.