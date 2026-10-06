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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202348
ИКТ 15690
Организации 11889
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Мероприятия 894

Шевченко Александр

СОБЫТИЯ


06.10.2026 MWS AI открыла свой инструмент для оценки моделей распознавания речи 1
25.06.2024 «Бургер Кинг» мигрировал с американской RPA-системы на российское ПО 1
25.06.2024 «Первый Бит» импортозаместил программных роботов с UiPath на PIX PRA в «Бургер Кинг» 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 2
19.07.2017 «Крок» и Bitfury представили разработчикам новую корпоративную блокчейн-платформу 1
02.11.2011 Оплатить покупки в интернет-гипермаркете Dostavka.ru можно с помощью «QIWI Кошелька» 1
01.11.2011 Российский рынок СМС-рекламы станет цивилизованным 1
27.05.2002 Интернет-магазин Ozon продал самую дорогую книгу в своей истории 1

Публикаций - 13, упоминаний - 19

Шевченко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 140 6
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16136 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1840 6
UIPath 118 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 988 2
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 2
Крок - Croc 1971 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9567 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1455 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 452 1
Leta Group - Лета Групп 282 1
СМС Трафик - SMS Traffic 15 1
Microsoft Corporation - GitHub 1099 1
Bitfury Group 26 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 6
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1551 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 563 6
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 6
НСПК - Национальная система платежных карт 962 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 199 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1913 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 319 6
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 63 6
Алеф-Банк 16 6
НС-Банк 11 6
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 127 2
Аэроклуб 28 2
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 2
NanduQ - Qiwi 1014 1
Visa International 1998 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1974 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 242 1
Finn Flare - ФФ Стайл 46 1
InCity - Модный континент 14 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 106 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5767 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3091 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2092 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1005 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 6
Федеральное казначейство России 1956 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7601 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35855 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14435 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26875 6
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5263 6
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  890 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9691 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5910 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24744 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13137 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7756 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23825 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7965 6
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 51 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54782 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36771 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26376 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13606 2
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 338 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1559 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17110 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4664 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8782 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13808 1
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 202 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13146 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5437 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29900 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4525 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 119 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8775 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3702 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13813 1
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 525 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6687 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 854 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14167 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2260 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18506 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6134 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 712 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 22 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1056 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
i-Free - CardsMobile - Кошелёк Pay - CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 658 1
Ромашов Андрей 6 6
Цыганов Вячеслав 79 6
Борисов Илья 27 6
Гущин Александр 17 6
Мусич Роман 28 6
Курбатов Владимир 35 6
Чемериский Максим 6 6
Трояновский Владимир 63 6
Сычев Артем 79 6
Калинкин Алексей 16 6
Контемиров Юрий 32 6
Лысенко Юрий 33 6
Путин Сергей 73 6
Дилбарян Павел 26 6
Суровец Дмитрий 115 6
Деточкин Андрей 6 6
Мешков Александр 6 6
Демидов Сергей 129 6
Нуйкин Андрей 50 6
Палей Лев 58 6
Яковлев Сергей 47 6
Горбатько Александр 105 6
Остапенко Григорий 28 6
Соколов Алексей 137 6
Чулков Олег 11 6
Пьянченко Андрей 5 2
Матюхин Денис 8 2
Черников Александр 33 2
Ильина Анна 3 2
Смирнов Алексей 273 1
Никифорова Елена 3 1
Перчиков Александр 1 1
Царев Евгений 30 1
Логвинов Максим 8 1
Зефирова Юлия 1 1
Горячая Вероника 1 1
Бережная Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168434 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48068 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14861 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55078 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19772 2
Украина 7958 1
Грузия 1340 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54090 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3095 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3820 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58442 7
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 595 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3908 6
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 252 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4468 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6683 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5847 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3949 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2471 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6271 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7107 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 302 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5163 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6616 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2775 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 272 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6678 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10989 1
Земельный кадастр - кадастровый инженер - землемер 53 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7587 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7548 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6873 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 133 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1161 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1152 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 159 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 171 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6743 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11976 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 268 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8675 6
Edelman Trust Barometer 1 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 6
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477157, в очереди разбора - 724220.
Создано именных указателей - 202348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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