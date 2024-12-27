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Индексная книга (каталог) CNews*
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Остапенко Григорий



27.12.2024 «Базальт СПО» и Финансовый университет при Правительстве РФ стали партнерами 1
08.12.2021 CNews выпустил рейтинг доходов 87 федеральных ИТ-чиновников России 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
14.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях» 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
12.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
02.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
20.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
06.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
26.01.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
27.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
14.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
29.11.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
20.11.2017 В центре информационной безопасности по-прежнему стоит человек 1
11.01.2016 «Система-112» Воронежской области рекомендована к эксплуатации 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Остапенко Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 9
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 6
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 5
Восход ФГБУ НИИ 644 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 54 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 23
НСПК - Национальная система платежных карт 813 21
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 16
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 14
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 57 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 9
Газпром нефть 618 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 9
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 9
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 9
Эстет 14 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 9
Нэклис-Банк 16 8
Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 8
Интерпрогрессбанк 21 8
Донстрой - Дон-Строй Инвест 29 8
Экономикс-Банк 8 7
Алеф-Банк 15 6
НС-Банк 11 6
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 6
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 4
РСХБ Страхование жизни 12 3
Аэроклуб 21 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
Глобэкс банк 47 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 25
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 24
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 24
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 16
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 9
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 9
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 6
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 25
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 18
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 18
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 49 9
Google Android-уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 104 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 9
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 9
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 199 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 412 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии - Актуальные ИТ-задачи энергетики 17 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Сфера ЗАО - КоордКом - CoordCom 7 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
Совкомбанк ЧатБанк 5 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
Палей Лев 50 25
Горбатько Александр 105 24
Сычев Артем 73 24
Контемиров Юрий 32 24
Демидов Сергей 127 23
Соколов Алексей 134 19
Борисов Илья 27 16
Цыганов Вячеслав 66 15
Мусич Роман 28 15
Курбатов Владимир 35 15
Калинкин Алексей 16 15
Суровец Дмитрий 76 14
Нуйкин Андрей 47 14
Гущин Александр 15 14
Трояновский Владимир 62 14
Лысенко Юрий 33 14
Скородумов Анатолий 65 13
Дилбарян Павел 26 11
Бокова Людмила 82 9
Путин Сергей 63 9
Кузнецов Станислав 127 9
Дюбанов Анатолий 95 9
Козлов Александр 68 9
Приезжева Антонина 20 9
Соколов Олег 51 9
Гадарь Дмитрий 26 9
Данилов Сергей 15 9
Устюжанин Дмитрий 50 9
Лебедь Сергей 22 9
Хлысталова Юлия 9 9
Лютиков Виталий 22 9
Громов Александр 17 9
Ковалев Денис 17 9
Юфаркин Александр 10 8
Свириденко Алексей 18 8
Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
Кулинич Владимир 8 8
Варназов Лев 10 8
Петрова Елена 20 7
Окулесский Василий 26 7
Россия - РФ - Российская федерация 144208 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 13
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 10
Россия - УФО - Челябинская область 1210 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 9
Израиль 2730 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 16
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 9
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 9
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 9
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 924 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 5
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 385 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Аудит - аудиторский услуги 2659 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 252 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Энергетика - Energy - Energetically 5083 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 25
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 6
Gartner - Гартнер 3556 5
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 24
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Наука

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