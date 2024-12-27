Остапенко Григорий
Остапенко Григорий и организации, системы, технологии, персоны:
|Палей Лев 50 25
|Горбатько Александр 105 24
|Сычев Артем 73 24
|Контемиров Юрий 32 24
|Демидов Сергей 127 23
|Соколов Алексей 134 19
|Борисов Илья 27 16
|Цыганов Вячеслав 66 15
|Мусич Роман 28 15
|Курбатов Владимир 35 15
|Калинкин Алексей 16 15
|Суровец Дмитрий 76 14
|Нуйкин Андрей 47 14
|Гущин Александр 15 14
|Трояновский Владимир 62 14
|Лысенко Юрий 33 14
|Скородумов Анатолий 65 13
|Дилбарян Павел 26 11
|Бокова Людмила 82 9
|Путин Сергей 63 9
|Кузнецов Станислав 127 9
|Дюбанов Анатолий 95 9
|Козлов Александр 68 9
|Приезжева Антонина 20 9
|Соколов Олег 51 9
|Гадарь Дмитрий 26 9
|Данилов Сергей 15 9
|Устюжанин Дмитрий 50 9
|Лебедь Сергей 22 9
|Хлысталова Юлия 9 9
|Лютиков Виталий 22 9
|Громов Александр 17 9
|Ковалев Денис 17 9
|Юфаркин Александр 10 8
|Свириденко Алексей 18 8
|Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
|Кулинич Владимир 8 8
|Варназов Лев 10 8
|Петрова Елена 20 7
|Окулесский Василий 26 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 9
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 25
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 6
|Gartner - Гартнер 3556 5
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.