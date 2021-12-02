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CNews выпустил рейтинг доходов 87 федеральных ИТ-чиновников России

CNews проанализировал данные о доходах и имуществе федеральных чиновников, отвечающих за цифровизацию ведомств и отраслей. В топ-10 вошли выходцы из крупных госкомпаний, два руководителя Федеральной антимонопольной службы и несколько чиновников, чьи доходы возросли от продажи недвижимости или получения субсидий на покупку квартиры.

Заработки ИТ-чиновников

Федеральные ведомства разместили на сайтах сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». В CNews Analytics проанализировали данные о доходах руководителей подразделений, непосредственно отвечающих за цифровизацию, и курирующих их заместителей глав ведомств.

В рейтинге участвуют чиновники, отвечающие за информатизацию отдельных ведомств или отраслей. О доходах представителей Минцифры, курирующих вопросы информатизации в целом, CNews уже рассказывал ранее.

Больше всех заработал Кирилл Богданов, новый замминистра транспорта, назначенный на эту должность 31 декабря 2020 г. До получения поста в министерстве, с 2009 по 2020 гг., Кирилл Богданов работал заместителем генерального директора по информационным технологиям «Аэрофлота». Его заработок за 2020 г. составил 116,2 млн и был получен до перехода на госслужбу. Под руководством Кирилла Богданова в министерстве транспорта реализуется стратегия цифровой трансформации транспортной отрасли на период до 2030 г. Среди основных целей — массовое использование беспилотного транспорта, увеличения скорости перевозок, снижение стоимости транспортно-логистических услуг.

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Перейти к списку топ-87

На втором месте оказался Евгений Фролов, начальник управления информатизации и связи Управления делами Президента РФ, заработавший 41,6 млн. В возглавляемом им управлении разрабатывается и реализуется единая техническая политика построения информационно-телекоммуникационной системы ведомства и подведомственных организаций.

На третьем месте — замруководителя Федеральной антимонопольной службы Пётр Иванов, чьи доходы в 2020 г. составили 37,7 млн руб., но были заработаны до начала госслужбы. До прихода в ФАС в январе 2021 г. он работал в структурах РЖД (до 09.2020 — гендиректор Федеральной пассажирской компании, а в период 09.2020–01.2021 являлся гендиректором компании «Скоростные магистрали»). Основные информационные системы ведомства, курируемые Ивановым, ведут мониторинг цен на нефтепродукты, отслеживают показатели для вычета акциза, позволяют определять наличие или отсутствие превышения предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги, собирают информацию о получателях коммунальных ресурсов в регионах, сведения о недобросовестных поставщиках.

На четвертом месте Павел Волков, статс-секретарь — замминистра в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, заработавший 24,7 млн. Годом ранее чиновник занял 28 место в рейтинге, заработав 5,7 млн. Основные ИТ-системы министерства ― Единая информационно-аналитическая система «Развитие Дальнего Востока», автоматизированные информационные системы «Обеспечение деятельности Министерства РФ по развитию Дальнего Востока» и инвестиционный портал Дальнего Востока.

На пятом мест в этом году Евгений Кисляков, заместитель председателя правления ПФР, куда он перешел из Минцифры в июне 2021 г. За 2020 г. доходы его семьи составили 22,1 млн. Чиновник задекларировал личный доход в 21,8 млн, куда вошел доход, полученный от продажи квартиры. В прошлом рейтинге Евгений был на 16 месте с доходом семьи 6,9 млн. Евгений курирует работу ведомственных информационных систем ПФР: АИС ПФР-2, Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и сервис «Электронная трудовая книжка».

Вторая пятерка

На шестом месте в рейтинге Елена Заева, начальник управления регулирования связи и ИТ ФАС. Этот пост она занимает с сентября 2015 г. В 2020 г. доходы ее семьи составили 19,2 млн руб. Доход в 17,9 млн самой Елены Заевой состоит из заработной платы и средств, полученных от продажи квартиры и жилого дома с участком. В прошлом рейтинге Елена Заева находилась на 24 месте с доходом 6,2 млн руб., из которых почти 3 млн руб. заработал супруг.

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Седьмое место в рейтинге доходов федеральных ИТ-чиновников занял заработавший в прошлом году 19 млн руб. директор департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации министерства энергетики Владимир Фургальский, он был назначен на этот пост в 2021 г. В апреле 2020 Владимир Фургальский пришел в Минэнерго на пост директора департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК. Ранее Фургальский работал заместителем гендиректора «Россетей». В Министерстве энергетики он курирует ведомственный проект «Цифровая энергетика», который позволит выстроить систему управления, координации и мониторинга цифровой трансформации ТЭК России. Выбраны три сектора ТЭК для цифровизации. Это электроэнергетика, нефтегазовый комплекс и угольная промышленность.

На восьмом месте оказался Леонид Горнин, первый заместитель министра финансов. Годовой доход Леонида Горнина составил 18,8 млн. В октябре 2020 г. был представлен план ускоренной цифровизации финансового сектора по четырем направлениям: внедрение удаленной идентификации, обеспечение доступа финансовых организаций к актуальной информации о клиентах в электронном виде, цифровая ипотека и развитие финансовых платформ. Сейчас информационные системы Минфина включают в себя Федеральную государственную информационную систему (АИС) «Финансы», подсистему бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет», Единую информационно-аналитическую систему сбора и свода отчетности Министерства финансов РФ и другие сервисы.

На девятом месте рейтинга Светлана Кочетова, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Годовой доход семьи чиновницы вместе с 4,4 млн руб. дохода мужа и субсидией на приобретение жилого помещения составил 18 млн. В ведомстве утверждена программа цифровой трансформации на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов, на реализацию которой (создание, развитие и эксплуатацию инфраструктуры) планируется потратить 2,6 млрд руб.

Десятое место у Григория Остапенко, начальника управления информационных ресурсов и технологий Федеральной службы государственной статистики. Собственный заработок Григория Остапенко в 2020 году — 5,5 млн руб., заработок жены — 57 тыс. руб., общий доход с учетом субсидии в 12 млн составил 17,7 млн руб. В прошлогоднем рейтинге чиновник был на 43 строчке. Ведомственная программа цифровой трансформации рассчитана на 2021–2023 годы. Целями использования информационных технологий заявлены улучшение качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Доходы федеральных ИТ-чиновников в 2020 г.

№ 2020 № 2019 ФИО Должность ФОИВ Доходы чиновника, руб. Доходы супруга, руб. Доходы семьи, руб.
1 Кирилл Богданов замминистра Министерство транспорта 116 153 195,22 116 153 195,22
2 Евгений Фролов начальник управления информатизации и связи Управление делами Президента РФ 41 587 618,55 41 587 618,55
3 Пётр Иванов замруководителя Федеральная антимонопольная служба 37 748 500,95 37 748 500,95
4 28 Павел Волков статс-секретарь – замминистра Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 24 694 487,9 24 694 487,9
5 16 Евгений Кисляков заместитель председателя правления ПФР 21 880 775,2 * 248 383 22 129 158,2
6 24 Елена Заева начальник управления регулирования связи и ИТ Федеральная антимонопольная служба 17 933 995,57 * 1 223 685,3 19 157 680,87
7 Владимир Фургальский директор департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации Министерство энергетики 18 996 821,28 20 000 19 016 821,28
8 Леонид Горнин первый замминистра Министерство финансов Российской Федерации 18 769 926,24 4 695,71 18 774 621,95
9 Светлана Кочетова замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 13 577 102,35 ** 4 407 090,50 17 984 192,85
10 43 Григорий Остапенко начальник управления информационных ресурсов и технологий Федеральная служба государственной статистики 17 597 925,11 ** 57 568,05 17 655 493,16
11 8 Андрей Петрушин замруководителя Федеральная налоговая служба 13 064 729,76 1 771 008,93 14 835 738,69
12 53 Владислав Федулов замминистра Министерство экономического развития 12 162 312,55 1 860 000 14 022 312,55
13 Максим Бесхмельницын замминистра Министерство юстиции 8 188 781,44 5 517 914,69 13 706 696,13
14 Александр Маслов директор департамента цифровой трансформации Министерство экономического развития 13 521 824,96 704,36 13 522 529,32
15 Александр Нарукавников замминистра Министерство науки и высшего образования 9 299 553,79 3 046 695,86 12 346 249,65
16 Денис Ушаков замруководителя Федеральное агентство морского и речного транспорта 2 658 195,29 9 280 947,96 11 939 143,25
17 7 Александр Албычев замруководителя Федеральное казначейство 11 426 043,92 159 037,25 11 585 081,17
18 1 Евгений Иванов замминистра Министерство иностранных дел 8 021 680,97 3 000 000 11 021 680,97
19 Елена Чернякова председатель (4) ФФОМС 10 957 701,07 10 957 701,07
20 Александр Строганов директор департамента управления делами, включающего отдел информационно-технического обеспечения и связи Министерство юстиции 8 840 163,62 1 855 257,03 10 695 420,65
21 25 Елена Громова директор департамента ИТ Министерство финансов 7 110 999,55 3 515 062,13 10 626 061,68
22 Павел Пугачев замминистра Министерство здравоохранения 9 358 989,06 96 250 9 455 239,06
23 12 Павел Сорокин замминистра, руководитель цифровой трансформации Министерство энергетики 9 450 320,92 9 450 320,92
24 Сергей Бессчасный начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральная прокуратура 4 246 588 4 718 903 8 965 491
25 Василий Кулешов начальник управления информационных технологий Федеральная налоговая служба 8 429 516,33 11 629,75 8 441 146,08
26 Александр Скворцов глава департамента цифрового развития (1) Министерство науки и высшего образования 2 536 010,41 5 611 299 8 147 309,41
27 Денис Ельцов начальник управления реестра федерального имущества и цифрового развития Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 1 378 536,65 6 514 487,5 7 893 024,15
28 47 Юрий Короткий первый заместитель директора Федеральная служба по финансовому мониторингу 7 585 774,83 240 866,46 7 826 641,29
29 Александр Козлов замминистра Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 7 241 977,1 514 607,57 7 756 584,67
30 Ольга Явкина начальник управления государственных услуг и цифровой трансформации Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 7 419 035,12 ** 7 419 035,12
31 6 Ольга Ярилова замминистра Министерство культуры 5 340 504,02 1 722 602,81 7 063 106,83
32 21 Алексей Скляр замминистра Министерство труда и социальной защиты 5 861 037,99 1 134 905 6 995 942,99
33 14 Ирина Шаповал замруководителя Федеральная служба государственной статистики 5 722 667,74 1 241 496,37 6 964 164,11
34 Александр Червяков начальник управления развития информационных систем Федеральное казначейство 6 500 143,30 299 437,38 6 799 580,68
35 Владимир Логунов замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 6 776 118,52 6 776 118,52
36 Валерий Балан замруководителя Федеральная служба исполнения наказаний 6 011 232,61 204 603,82 6 215 836,43
37 Александра Кирейцева начальник отдела реализации проектов цифровой трансформации, информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности Федеральное агентство по делам молодежи 1 072 781,58 5 106 228,6 6 179 010,18
38 5 Виталий Шулика замминистра Министерство внутренних дел 4 256 791,19 1 909 060,01 6 165 851,2
39 11 Алексей Кружалин замруководителя Федеральная Служба по регулированию алкогольного рынка 5 948 584,06 200 798,3 6 149 382,36
40 Юрий Омельченко первый заместитель начальника управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения*(3) Федеральная служба исполнения наказаний 3 405 011,53 2 626 871,42 6 031 882,95
41 10 Олег Масленников руководитель департамента информационных систем  Министерство обороны 3 900 249,18 2 040 924,59 5 941 173,77
42 Олег Терляков замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 5 491 993,97 309 702 5 801 695,97
43 13 Наталья Звягина начальник управления ИТ Федеральная служба судебных приставов 4 360 461,87 1 439 000 5 799 461,87
44 26 Алексей Волков начальник управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 2 669 733,86 3 052 905,69 5 722 639,55
45 19 Анатолий Геллер замруководителя Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 5 532 741,52 11 968 5 544 709,52
46 15 Андрей Милёхин директор департамента Министерство просвещения 3 333 325,98 1 972 553,2 5 305 879,18
47 33 Николаев Андрей замминистра Министерство просвещения 5 029 964,29 200 606,39 5 230 570,68
48 62 Андрей Лебедев директор департамента цифрового развития и реализации проектов Министерство труда и социальной защиты 3 757 105,7 1 400 932,99 5 158 038,69
49 Виталий Лосев начальник управления цифрового развития Федеральная служба по труду и занятости 3 274 834,85 1 782 135,96 5 056 970,81
50 36 Алексей Горобцов директор департамента передовых цифровых решений Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 3 485 229,45 1 518 269,84 5 003 499,29
51 Владимир Скиба начальник главного управления ИТ Федеральная таможенная служба 4 071 741,25 855 206,43 4 926 947,68
52 Николай Гонтаренко начальник управления цифровой трансформации ФФОМС 3 281 868,89 1 629 308,82 4 911 177,71
53 Татьяна Пушкина начальник управления спортивной медицины и цифровизации Центра спортивной медицины ФМБА Федеральное медико-биологическое агентство 1 344 618,31 3 501 657,62 4 846 275,93
54 38 Денис Терещенко замруководителя Федеральная таможенная служба 4 752 713,13 4 752 713,13
55 Денис Васильев замруководителя Федеральная служба по труду и занятости 4 281 163,91 338 000,27 4 619 164,18
56 Алексей Власов и.о. начальника управления информатизации СД при ВС РФ 2 428 123,32 1 831 338,63 4 259 461,95
57 Александр Соловьев замруководителя Федеральная служба по аккредитации 2 704 417,57 1 276 638,9 3 981 056,47
58 Надана Фридрихсон начальник управления информационной политики и информатизации Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 3 893 842,00 3 893 842,00
59 39 Антон Трошенков замдиректора департамента - начальник отдела ИТ и связи Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 3 084 217,33 765 481,08 3 849 698,41
60 60 Владимир Осипов помощник руководителя Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 1 906 078,21 1 931 179,92 *** 3 837 258,13
61 Олег Дунаев начальник управления работы с реестрами и аналитики Федеральная служба по аккредитации 3 734 386, 98 3 734 386, 98
62 22 Вадим Ваньков директор департамента цифрового развития и информационных технологий (2) Министерство здравоохранения 3 730 647,36 3 730 647,36
63 Александр Сокольчук руководитель ФЦИ при ЦИК Центризбирком 3 317 725,94 350 607,46 3 668 333,4
64 Светлана Максимченко директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерство культуры 3 620 169,4 3 620 169,4
65 Владимир Суханов начальник управления цифровой трансформации и информатизации Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 2 155 701,3 1 442 564,49 3 598 265,79
66 18 Дмитрий Баканов директор департамента цифровой трансформации Министерство транспорта 3 509 347,83 69 500 3 578 847,83
67 49 Михаил Петухов замдиректора Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 3 166 617,96 361 943,29 3 528 561,25
68 Сергей Белокопытов начальник управленияя стратегического развития и цифровой трансформации Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 3 200 793,03 3 200 793,03
69 Светлана Толстых начальник информационно-аналитического отдела департамента управления делами Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 481 576,17 1 666 534,89 3 148 111,06
70 Андрей Дыдыкин замруководителя Федеральное медико-биологическое агентство 2 918 725,01 2 918 725,01
71 34 Андрей Шолкин руководитель департамента ИТ и защиты информации ФСС 2 918 580,27 2 918 580,27
72 61 Борис Потемкин замруководителя Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 2 842 071,17 2 842 071,17
73 35 Сергей Лубов директор ГВЦ Росгидромета Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 1 689 016 1 084 543 2 773 559
74 55 Кирилл Поспелов замначальника управления делами Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 2 413 178,35 250 734,73 2 663 913,08
75 68 Дмитрий Травников начальник управления организации предоставления государственных услуг Федеральная служба по интеллектуальной собственности 2 147 573,41 355 428,57 2 503 001,98
76 72 Константин Коронкевич начальник управления геологических основ, науки и информатики Федеральное агентство по недропользованию 1 865 966,02 543 830,88 2 409 796,9
77 Олег Наумов статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральное архивное агентство 2 406 956,38 2 406 956,38
78 27 Андрей Гусенко начальник управления делами, внутреннего контроля и цифрового развития Федеральное агентство лесного хозяйства 2 405 006,56 2 405 006,56
79 56 Михаил Федоров начальник управления развития информационных технологий финансового мониторинга Федеральная служба по финансовому мониторингу 2 082 178,55 300 398,93 2 382 577,48
80 Евгений Носов замруководителя Федеральное дорожное агентство 1 750 754 109 984 1 860 738
81 63 Елена Абрамова замруководителя Федеральное агентство по государственным резервам 1 780 051,25 1 780 051,25
82 59 Павел Гудков начальник отдела информационно-технического обеспечения и связи Министерство юстиции 1 660 869,05 1 660 869,05
83 74 Анастасия Тюрина начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 1 563 565,95 1 563 565,95
84 69 Александр Грошев начальник управления государственной политики и нормативно-правового регулирования Федеральное архивное агентство 1 504 813,00 1 504 813,00
85 51 Денис Федотов начальник отдела цифровой трансформации контрольно-надзорной деятельности Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 1 385 436,02 1 385 436,02
86 Максим Мартынкевич замначальника управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Федеральное дорожное агентство 1 299 698 1 299 698
87 Анна Козлова начальник отдела цифровизации и развития информационных систем управления программ развития, цифровизации, информатизации и аналитики Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 914 693,48 914 693,48

Источник: CNews Analytics, 2021

* — в том числе за счет продажи недвижимого имущества
** — с учетом субсидии на приобретение жилого помещения
*** — с учетом дохода от продажи автомобиля
(1) — занимал должность до июня 2021
(2) — занимает должность с 03.03.2021, до этого работал в Министерстве культуры
(3) — по состоянию на 31.12.2020 — врио начальника управления
(4) — до 13 марта 2020 возглавляла департамент информационных технологий Минфина

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