CNews выпустил рейтинг доходов 87 федеральных ИТ-чиновников России

CNews проанализировал данные о доходах и имуществе федеральных чиновников, отвечающих за цифровизацию ведомств и отраслей. В топ-10 вошли выходцы из крупных госкомпаний, два руководителя Федеральной антимонопольной службы и несколько чиновников, чьи доходы возросли от продажи недвижимости или получения субсидий на покупку квартиры.

Заработки ИТ-чиновников

Федеральные ведомства разместили на сайтах сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих и членов их семей за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. Порядок размещения этих сведений установлен указом Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции». В CNews Analytics проанализировали данные о доходах руководителей подразделений, непосредственно отвечающих за цифровизацию, и курирующих их заместителей глав ведомств.

В рейтинге участвуют чиновники, отвечающие за информатизацию отдельных ведомств или отраслей. О доходах представителей Минцифры, курирующих вопросы информатизации в целом, CNews уже рассказывал ранее.

Больше всех заработал Кирилл Богданов, новый замминистра транспорта, назначенный на эту должность 31 декабря 2020 г. До получения поста в министерстве, с 2009 по 2020 гг., Кирилл Богданов работал заместителем генерального директора по информационным технологиям «Аэрофлота». Его заработок за 2020 г. составил 116,2 млн и был получен до перехода на госслужбу. Под руководством Кирилла Богданова в министерстве транспорта реализуется стратегия цифровой трансформации транспортной отрасли на период до 2030 г. Среди основных целей — массовое использование беспилотного транспорта, увеличения скорости перевозок, снижение стоимости транспортно-логистических услуг.

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На втором месте оказался Евгений Фролов, начальник управления информатизации и связи Управления делами Президента РФ, заработавший 41,6 млн. В возглавляемом им управлении разрабатывается и реализуется единая техническая политика построения информационно-телекоммуникационной системы ведомства и подведомственных организаций.

На третьем месте — замруководителя Федеральной антимонопольной службы Пётр Иванов, чьи доходы в 2020 г. составили 37,7 млн руб., но были заработаны до начала госслужбы. До прихода в ФАС в январе 2021 г. он работал в структурах РЖД (до 09.2020 — гендиректор Федеральной пассажирской компании, а в период 09.2020–01.2021 являлся гендиректором компании «Скоростные магистрали»). Основные информационные системы ведомства, курируемые Ивановым, ведут мониторинг цен на нефтепродукты, отслеживают показатели для вычета акциза, позволяют определять наличие или отсутствие превышения предельного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги, собирают информацию о получателях коммунальных ресурсов в регионах, сведения о недобросовестных поставщиках.

На четвертом месте Павел Волков, статс-секретарь — замминистра в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, заработавший 24,7 млн. Годом ранее чиновник занял 28 место в рейтинге, заработав 5,7 млн. Основные ИТ-системы министерства ― Единая информационно-аналитическая система «Развитие Дальнего Востока», автоматизированные информационные системы «Обеспечение деятельности Министерства РФ по развитию Дальнего Востока» и инвестиционный портал Дальнего Востока.

На пятом мест в этом году Евгений Кисляков, заместитель председателя правления ПФР, куда он перешел из Минцифры в июне 2021 г. За 2020 г. доходы его семьи составили 22,1 млн. Чиновник задекларировал личный доход в 21,8 млн, куда вошел доход, полученный от продажи квартиры. В прошлом рейтинге Евгений был на 16 месте с доходом семьи 6,9 млн. Евгений курирует работу ведомственных информационных систем ПФР: АИС ПФР-2, Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и сервис «Электронная трудовая книжка».

Вторая пятерка

На шестом месте в рейтинге Елена Заева, начальник управления регулирования связи и ИТ ФАС. Этот пост она занимает с сентября 2015 г. В 2020 г. доходы ее семьи составили 19,2 млн руб. Доход в 17,9 млн самой Елены Заевой состоит из заработной платы и средств, полученных от продажи квартиры и жилого дома с участком. В прошлом рейтинге Елена Заева находилась на 24 месте с доходом 6,2 млн руб., из которых почти 3 млн руб. заработал супруг.

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Седьмое место в рейтинге доходов федеральных ИТ-чиновников занял заработавший в прошлом году 19 млн руб. директор департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации министерства энергетики Владимир Фургальский, он был назначен на этот пост в 2021 г. В апреле 2020 Владимир Фургальский пришел в Минэнерго на пост директора департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК. Ранее Фургальский работал заместителем гендиректора «Россетей». В Министерстве энергетики он курирует ведомственный проект «Цифровая энергетика», который позволит выстроить систему управления, координации и мониторинга цифровой трансформации ТЭК России. Выбраны три сектора ТЭК для цифровизации. Это электроэнергетика, нефтегазовый комплекс и угольная промышленность.

На восьмом месте оказался Леонид Горнин, первый заместитель министра финансов. Годовой доход Леонида Горнина составил 18,8 млн. В октябре 2020 г. был представлен план ускоренной цифровизации финансового сектора по четырем направлениям: внедрение удаленной идентификации, обеспечение доступа финансовых организаций к актуальной информации о клиентах в электронном виде, цифровая ипотека и развитие финансовых платформ. Сейчас информационные системы Минфина включают в себя Федеральную государственную информационную систему (АИС) «Финансы», подсистему бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет», Единую информационно-аналитическую систему сбора и свода отчетности Министерства финансов РФ и другие сервисы.

На девятом месте рейтинга Светлана Кочетова, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Годовой доход семьи чиновницы вместе с 4,4 млн руб. дохода мужа и субсидией на приобретение жилого помещения составил 18 млн. В ведомстве утверждена программа цифровой трансформации на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов, на реализацию которой (создание, развитие и эксплуатацию инфраструктуры) планируется потратить 2,6 млрд руб.

Десятое место у Григория Остапенко, начальника управления информационных ресурсов и технологий Федеральной службы государственной статистики. Собственный заработок Григория Остапенко в 2020 году — 5,5 млн руб., заработок жены — 57 тыс. руб., общий доход с учетом субсидии в 12 млн составил 17,7 млн руб. В прошлогоднем рейтинге чиновник был на 43 строчке. Ведомственная программа цифровой трансформации рассчитана на 2021–2023 годы. Целями использования информационных технологий заявлены улучшение качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.