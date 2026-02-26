Разделы

Федеральный закон 439-ФЗ, 377-ФЗ О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде

СОБЫТИЯ


СОБЫТИЯ


26.02.2026 Ежедневная аудитория робота Макса выросла на полмиллиона 1
11.02.2025 На «Госуслугах» появилась функция анонимного послания хозяину автомобиля, нужно знать только госномер 1
24.01.2025 Миллион человек воспользовались новой версией Робота «Макса» 1
16.04.2024 SL Soft (ГК Softline) интегрировал систему управления персоналом «БОСС» с сервисом КЭДО для Группы Ренессанс страхование 1
21.03.2024 Около 2500 сотрудников группы компаний ITMS перешли на кадровый ЭДО на базе системы HRlink 1
19.06.2023 Государство стимулирует переход на электронный кадровый документооборот 1
11.10.2022 Квартальная выручка HRlink выросла в 11,5 раз 1
21.03.2022 Артём Пермяков -

«КЭДО — возможность дополнительной экономии в условиях кризиса»

 2
20.01.2022 Переход на электронные трудовые книжки усложнил кадровое делопроизводство каждой третьей компании 1
08.12.2021 CNews выпустил рейтинг доходов 87 федеральных ИТ-чиновников России 1
06.04.2021 В России ввели авторизацию в соцсетях через «госуслуги» 1
17.03.2021 Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз 1
21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы 1
10.11.2020 Власти нашли способ забрать у россиян бумажные трудовые книжки, который удобен всем 2
20.07.2020 Мишустин подписал: В 2021 г. россиян будут принимать на работу с электронными трудовыми книжками 2
03.06.2020 Эксперты «Цифровой экономики» одобрили концепцию регулирования отношений в цифровой среде 1
27.05.2020 Адаптер СМЭВ компании Кворум для проведения групповых запасов ИНН во исполнение 377-ФЗ 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1
24.04.2020 Путин разрешил провести в России эксперимент с электронными трудовыми договорами 2
17.04.2020 Выписки из трудовых книжек с портала госуслуг приравнены к полноценным документам 2
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 1
17.12.2019 Путин распорядился перевести россиян на электронные трудовые книжки 1
03.12.2019 Россиян переводят на электронные трудовые книжки. Законопроект одобрен Думой 1
02.07.2018 Власти переведут россиян на электронные трудовые книжки 1

Федеральный закон 439-ФЗ, 377-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

9123 5
Yandex - Яндекс 8652 3
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 167 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14710 2
Oracle Corporation 6909 2
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 44 1
SoftClub - СофтКлуб 158 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
1С:Франчайзинг 26 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 124 1
Softline - Develonica - Девелоника 157 1
1С:Сервистренд 5 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 105 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 310 1
Импульс-ИВЦ 19 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 37 1
БЕЛИФ ОГУ ОГБУ - Белгородский информационный фонд - Белгородский областной фонд 10 1
SAP SE 5469 1
X Corp - Twitter 2916 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3325 1
Meta Platforms - Facebook 4560 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 242 1
Softline - Софтлайн 3353 1
Directum - Директум 1187 1
Selectel - Селектел 463 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 397 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4633 1
1С-Рарус 941 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 211 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 352 1
Такском - Taxcom 245 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 109 1
Softline - Polymatica - Полиматика 193 1
Quorum - Кворум - 130 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 997 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 380 1
Тензор 140 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 181 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1544 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8334 2
ГПБ - Газпромбанк 1194 2
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 2
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
Социальные гарантии 39 1
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 12 1
РЖД - Российские железные дороги 2021 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1115 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 540 1
МКБ - Московский кредитный банк 623 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1819 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 1
ВкусВилл - Избёнка 196 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 213 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Superjob - Суперджоб 744 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 172 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 98 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 81 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6357 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 4
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3287 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 496 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 24 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 116 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
Правительство Еврейской автономной области 3 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 180 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3430 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3538 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 722 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 168 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 356 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 360 1
Федеральное казначейство России 1880 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 218 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13423 12
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1034 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4166 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2537 6
Оповещение и уведомление - Notification 5418 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8844 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3780 5
Электронный документ - Electronic document 1535 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 4
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 695 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 4
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 119 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25613 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4701 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 3
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 712 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13362 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2889 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13133 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1521 2
Маркировка - Marking 1244 2
Аналоговые технологии 2840 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9419 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4731 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6958 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1401 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12451 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6299 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 899 2
Оцифровка - Digitization 4951 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17240 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11534 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5948 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1545 6
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1057 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 665 3
Минцифры РФ - Госключ 195 2
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 33 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 83 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 534 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 94 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 463 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 345 2
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 1
Астрал ГК - Калуга Астрал-М 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 52 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO - Avanpost Web SSO - Avanpost USSO - Avanpost Unified SSO 34 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 48 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 472 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 114 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 7 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 1
1С:Отчетность 19 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 94 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 49 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 28 1
1С:Контрагент 7 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 22 1
Softline - DeskWork 117 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 74 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 65 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 66 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1576 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 45 1
1С:Маркировка 1 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
1С:Предприниматель 13 1
Путин Владимир 3393 6
Мишустин Михаил 756 3
Володин Вячеслав 101 2
Гусев Михаил 25 1
Алёшин Павел 13 1
Махлин Дмитрий 115 1
Фролов Евгений 8 1
Кочетова Светлана 5 1
Фургальский Владимир 5 1
Горнин Леонид 3 1
Ефимов Михаил 19 1
Захаренко Юлия 25 1
Баранкевич Анна 1 1
Остапенко Григорий 28 1
Кисляков Евгений 93 1
Богданов Кирилл 112 1
Скляр Алексей 54 1
Пермяков Артем 18 1
Ибрагимов Руслан 35 1
Тер-Степанов Дмитрий 23 1
Смирнов Александр 88 1
Егоричев Александр 1 1
Сергеев Михаил 112 1
Кудинова Елена 1 1
Фогель Олег 1 1
Иванов Петр 23 1
Терентьев Виталий 8 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Белянцева Наталья 1 1
Волков Павел 6 1
Шевелев Илья 2 1
Сухарев Игорь 6 1
Заева Елена 14 1
Котова Любовь 1 1
Зельднер Людмила 1 1
Харитонов Василий 1 1
Арипов Никита 1 1
Валеев Ренат 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3005 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8245 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3223 1
Россия - ЮФО - Севастополь 585 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1021 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 814 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 852 1
Россия - ПФО - Самарская область 1492 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1418 1
Россия - УФО - Тюменская область 1296 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 836 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 874 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 741 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 443 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 358 1
Россия - ДФО - Амурская область 868 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 896 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 1
Россия - СЗФО - Псковская область 679 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 707 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 690 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 747 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3252 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 339 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 590 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 373 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 19
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2827 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 12
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4433 11
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 181 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8408 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6711 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4274 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6279 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10559 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 159 5
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 948 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3275 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1354 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8201 3
Паспорт - Паспортные данные 2744 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9737 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6356 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1184 2
Цифровое право - Цифровые права 133 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7320 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 749 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2967 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4404 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 566 2
Нотариат - Notary Public - Нотариус 91 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1445 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3813 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2317 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4783 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 314 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5326 2
9to5Mac 70 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 1
РИА Новости 1002 1
9to5Google 58 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Автостат 47 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
