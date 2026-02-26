Получите все материалы CNews по ключевому слову
Федеральный закон 439-ФЗ, 377-ФЗ О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде
СОБЫТИЯ
Федеральный закон 439-ФЗ, 377-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3393 6
|Мишустин Михаил 756 3
|Володин Вячеслав 101 2
|Гусев Михаил 25 1
|Алёшин Павел 13 1
|Махлин Дмитрий 115 1
|Фролов Евгений 8 1
|Кочетова Светлана 5 1
|Фургальский Владимир 5 1
|Горнин Леонид 3 1
|Ефимов Михаил 19 1
|Захаренко Юлия 25 1
|Баранкевич Анна 1 1
|Остапенко Григорий 28 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Скляр Алексей 54 1
|Пермяков Артем 18 1
|Ибрагимов Руслан 35 1
|Тер-Степанов Дмитрий 23 1
|Смирнов Александр 88 1
|Егоричев Александр 1 1
|Сергеев Михаил 112 1
|Кудинова Елена 1 1
|Фогель Олег 1 1
|Иванов Петр 23 1
|Терентьев Виталий 8 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Белянцева Наталья 1 1
|Волков Павел 6 1
|Шевелев Илья 2 1
|Сухарев Игорь 6 1
|Заева Елена 14 1
|Котова Любовь 1 1
|Зельднер Людмила 1 1
|Харитонов Василий 1 1
|Арипов Никита 1 1
|Валеев Ренат 1 1
|9to5Mac 70 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 1
|РИА Новости 1002 1
|9to5Google 58 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 2
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
|Автостат 47 1
|World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 2
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.