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SaaS Software as a service Программное обеспечение как услуга On-premises Облачные сервисы


Обзор «SaaS» на Market.CNews

28.02.2022 «Тинькофф» выбрал платежные сервисы SaaS от БПЦ для геоэкспансии в Азии
17.02.2022 «Крок облачные сервисы» и SAS запустят сервис для анализа и оптимизации бизнес-процессов
17.02.2022 Облачные технологии 2022
10.02.2022 Tietoevry представит комплексное решение по миграции в публичное облако на конференции «Облачные технологии 2022»
10.02.2022 Заоблачные перспективы: СЭД на базе Microsoft 365
31.01.2022 НАЦ «Информзащиты» провел аттестацию «Крок Облачные сервисы» на соответствие требованиям ФСТЭК к обработке персональных данных
31.01.2022 НАЦ «Информзащиты» провел аттестацию «Крок Облачные сервисы» на соответствие требованиям ФСТЭК к обработке персональных данных
14.01.2022 Власти компенсируют ИТ-стартапам затраты на облачные сервисы
13.01.2022 Qiwi купила SaaS-платформу для создания таксопарка
12.01.2022 Группа Qiwi объявила о приобретении SaaS-платформы «Таксиагрегатор»
29.12.2021 Почему нужны новые облачные провайдеры
22.12.2021 Облачные технологии МТС помогут бороться с кражами в магазинах Уфы
17.12.2021 Продукты Prof-IT Group будут доступны по модели SaaS на базе облачной платформы VK
06.12.2021 Как ИТ-компании зарабатывают на облаках: виды, особенности и выгоды партнерских программ
03.12.2021 VK Сloud Solutions: более 38% пользователей Kubernetes развертывают его в облаке
22.11.2021 CNews выпустил рейтинги крупнейших поставщиков облаков. Востребованность IaaS растет опережающими темпами
Облачные сервисы 2021
19.11.2021 Рост рынка SaaS замедляется
19.11.2021 Облачный рынок будет расти за счет IaaS и госпроектов
01.11.2021 Directum использует облачные серверы МТС при внедрении интеллектуальных систем для бизнеса и госструктур
29.10.2021 Сеть супермаркетов «Винлаб» внедрит облачные решения SAP Customer Experience
30.09.2021 Qlik представила решение Qlik Application Automation
23.09.2021 Hitachi Vantara представляет решение для оптимизации затрат на облачные сервисы - Cloud Financial Operations
17.09.2021 Directum выпустила облачный ИИ-сервис по 100% распознаванию документов
16.09.2021 Облачные технологии 2021
14.09.2021 Canon представляет PRISMAprepare Go — облачное приложение для автоматизации рабочих процессов в небольших типографиях
06.09.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября
03.09.2021 Varonis: 43% всех облачных учетных записей устарели, не используются и подвергаются риску
30.08.2021 В Москве проведут технологический конкурс SaaS Factory
25.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября
20.08.2021 «Облачные технологии – 2021»: виртуальные устройства UserGate для информационной безопасности в рамках MSSP
18.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября
04.08.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября
04.08.2021 Облачные провайдеры Dataline и Ngenix объявили о сотрудничестве
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике
19.07.2021 Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна»
15.07.2021 Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября
14.07.2021 Microsoft представила Windows 365, открывая пользователям новые возможности облачной ОС
13.07.2021 Commvault и Softwareone запустили совместное SaaS-решение для защиты данных

Публикаций - 3912, упоминаний - 6070

SaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22067 613
Oracle Corporation 5911 305
VMware 2004 281
IBM - International Business Machines Corp 8823 278
Google LLC 9878 258
SAP SE 4442 226
1С-Битрикс - Bitrix 5313 223
5555 215
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7942 205
1С-ИжТиСи 4961 201
Softline - Софтлайн 1833 179
Amazon Inc - Amazon.com 2578 146
Крок - Croc 1592 141
Dell EMC 4663 138
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8653 136
Cisco Systems 4686 127
HP Inc. 5247 109
Citrix Systems 733 101
VK - Mail.ru Group 2961 92
Yandex - Яндекс 4831 91
Salesforce.com 349 90
Программный продукт ГК 3693 88
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3835 88
Новые облачные технологии (НОТ) 254 86
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1132 85
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7615 84
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 490 84
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6395 84
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1542 77
Apple Inc 10425 76
Корус Консалтинг ГК 999 74
Meta - Facebook 4178 73
NetApp - Network Appliance 607 70
Huawei 3106 68
Intel Corporation 11049 64
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 252 61
Cloud4Y 199 54
Айтеко - iTeco 894 54
Red Hat 1164 53
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 243 49
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5050 141
Альфа-Банк 1434 50
X5 Group 664 48
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2026 45
РЖД - Российские железные дороги 1415 40
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1611 40
Почта России ПАО 1830 37
ГПБ - Газпромбанк 824 30
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 269 30
Открытие ФК 2090 28
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 813 26
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 750 26
АТАК - сеть магазинов 783 25
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1648 24
Societe Generale - Росбанк 429 24
Уралсиб Банк 468 24
Visa International 1677 23
ПСБ - Промсвязьбанк 662 22
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 235 21
Mary Kay - Мэри Кэй 86 20
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 119 20
LinkedIn 554 18
Точка 619 18
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 159 17
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 110 16
Роснефть НК 423 16
Аэрофлот 632 16
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 58 16
Газпром нефть 411 16
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 113 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 894 15
Новард Управляющая компания - Novard 67 15
Газпром ПАО 881 15
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 190 14
ВТБ - ВТБ24 645 14
Юлмарт - Ulmart Holdings 178 14
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 88 13
Runa Capital 155 13
Спортмастер 133 13
X5 Group - Пятёрочка 295 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7640 142
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7671 139
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2159 88
Правительство РФ 7124 71
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1902 67
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2416 60
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3009 56
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1275 40
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1173 40
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2088 38
Президент Российской Федерации 3127 32
Правительство Москвы 1509 32
Федеральное казначейство России 1162 30
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2105 30
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2634 29
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 971 26
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1391 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1414 21
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 631 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2179 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 847 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1277 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2314 16
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1101 15
Счётная палата РФ 581 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1851 14
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2290 14
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 106 12
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 229 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1003 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 176 11
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 358 11
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 266 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3292 10
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1556 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 171 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 9
Администрация Президента РФ 871 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 12
Руссофт - Russoft 359 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 196 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 10
Linux Foundation 165 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 230 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 585 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1866 7
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 62 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 231 6
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2494 6
TIA - Telecommunications Industry Association 67 5
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 5
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 5
Гильдия Управляющих Документацией 72 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 206 4
ASF - Apache Software Foundation 95 4
Единая Россия - Политическая партия 241 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 3
РПЦ - Русская православная церковь 39 3
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 69 3
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 20 3
OSI - Open Source Initiative 55 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 3
АФТ - Ассоциация Финтех 118 3
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 3
CSA - Cloud Security Alliance 12 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 37 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 85 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 162 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 76 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 14406 1107
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3385 879
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1373 590
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 700 412
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2889 389
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31585 332
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5739 308
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 9200 297
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7951 225
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6417 206
Big Data - Большие данные 2147 176
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5261 165
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1861 160
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1910 154
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2477 153
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 916 151
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1763 137
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 1365 117
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3510 116
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7199 116
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2531 112
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 663 105
Сервер - Серверные платформы 3003 105
Масштабируемость - Scalability 1317 103
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 837 100
ИТ-аутсорсинг 866 99
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1361 92
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1709 92
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2604 91
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1268 91
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 573 90
Kubernetes 388 87
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 954 80
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1855 78
Отказоустойчивость - свойство технической системы 961 78
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 866 75
OpenStack 363 71
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10289 71
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1573 70
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 888 69
Microsoft Azure 1239 273
Microsoft Windows 10 11239 229
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5159 213
Google Android 11701 183
Linux OS 7474 169
Microsoft Office 365 816 164
Apple iOS 6306 149
AWS - Amazon Web Services 627 138
Microsoft Office 3188 133
Microsoft Exchange 1178 94
Новые облачные технологии - МойОфис 340 90
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 195 80
Microsoft SharePoint Products and Technologies 732 78
Microsoft SQL Server 1407 65
Google Cloud Platform - GCP 230 64
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1014 60
Apple iPad 3573 60
Microsoft Skype 1896 60
Apple iPhone - серия смартфонов 6016 55
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 517 53
Oracle Java - язык программирования 2515 53
МТС Cloud - CloudMTS 147 50
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 208 43
Microsoft Dynamics CRM 520 42
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 398 42
VMware vSphere 327 40
Apple macOS 1379 39
Microsoft Teams 285 38
Dropbox - Файловый хостинг 423 38
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 149 37
Intel x86 - архитектура процессора 1280 36
Microsoft SharePoint Server 592 36
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 434 35
Apple Mac - Apple Macintosh 2593 35
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 76 34
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 737 33
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 297 32
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 123 32
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 232 32
Microsoft Dynamics 735 32
Исанин Антон 1438 74
Комиссаров Дмитрий 177 44
Шевченко Владимир 135 38
Серова Елена 317 38
Белоусов Сергей 229 30
Березин Максим 67 30
Путин Владимир 2482 27
Мотовилов Олег 62 25
Аншина Марина 76 24
Чаркин Евгений 201 23
Лысенко Эдуард 227 23
Козлов Михаил 167 23
Абакумов Евгений 110 22
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 21
Макаров Станислав 116 21
Халяпин Сергей 81 21
Курьянов Сергей 161 20
Блинов Михаил 73 20
Соловьев Владимир 102 20
Садовенко Илья 63 19
Дьяченко Валерий 69 19
Hurd Mark - Херд Марк 95 18
Салов Антон 31 17
Рудаков Денис 31 17
Прохорова Алла 48 16
Сотин Денис 106 16
Симаков Олег 110 16
Демидов Михаил 132 16
Герасимов Александр 43 16
Степанов Антон 57 15
Боровиков Сергей 25 15
Захаренко Максим 53 15
Плешков Алексей 44 15
Левиков Антон 68 15
Шадаев Максут 436 15
Натрусов Артем 141 15
Гребнев Егор 41 14
Прохоров Фёдор 81 14
Зинкевич Сергей 21 14
Бочарникова Татьяна 81 14
Россия - Российская федерация - РФ 102232 1886
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32012 469
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44529 426
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12296 382
Того - Тоголезская Республика 11189 261
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12581 207
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11979 168
Европа 10103 143
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12555 123
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10930 118
Германия - Федеративная Республика 8294 109
Европа Восточная 2892 89
Казахстан - Республика 4381 88
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1660 84
Украина 5891 71
Африка - Африканский регион 2775 62
Индия - Республика 4179 61
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5092 56
Франция - Французская Республика 5415 55
Россия - УФО - Екатеринбург 2934 54
Азия - Азиатский регион 3538 52
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1202 52
Америка Северная 2634 52
Ближний Восток 2530 50
Япония 9537 48
Беларусь - Белоруссия 3368 47
Россия - СФО - Новосибирск 3165 42
Австралия - Австралийский Союз 2705 37
Америка Латинская 1394 36
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2064 36
Сингапур - Республика 1556 36
Бразилия - Федеративная Республика 1916 36
Америка 1951 35
Россия - ПФО - Казань 1920 35
Нидерланды 2115 34
Испания - Королевство 2768 33
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 32
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1984 29
Европа Западная 1324 28
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 27
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5884 452
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5275 341
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5749 325
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3690 325
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2821 297
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2188 208
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1522 123
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1122 121
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 827 117
Банковский сектор экономики 2348 106
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2232 93
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1397 75
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1577 68
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1455 66
Аутсорсинг 688 66
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 975 56
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 965 52
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 415 51
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 157 50
Торговля розничная - Ритейл 897 47
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 213 46
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 604 40
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 980 34
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 427 34
Экономический эффект 568 33
Человеческий фактор 543 29
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 463 29
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 824 29
Информационное общество - Государственная программа 1153 28
Русский язык 3978 27
Финансовый сектор - Банковский сектор - Сектор финансовых корпораций 1073 27
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 673 25
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 328 24
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 152 22
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 813 21
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика 311 21
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2347 20
Образование в России 1662 20
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 313 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 868 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10419 94
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 36
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CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 211 2
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University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 433 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 207 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 216 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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