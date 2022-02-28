Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SaaS Software as a service Программное обеспечение как услуга On-premises Облачные сервисы
Публикаций - 3912, упоминаний - 6070
SaaS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 1438 74
|Комиссаров Дмитрий 177 44
|Шевченко Владимир 135 38
|Серова Елена 317 38
|Белоусов Сергей 229 30
|Березин Максим 67 30
|Путин Владимир 2482 27
|Мотовилов Олег 62 25
|Аншина Марина 76 24
|Чаркин Евгений 201 23
|Лысенко Эдуард 227 23
|Козлов Михаил 167 23
|Абакумов Евгений 110 22
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 21
|Макаров Станислав 116 21
|Халяпин Сергей 81 21
|Курьянов Сергей 161 20
|Блинов Михаил 73 20
|Соловьев Владимир 102 20
|Садовенко Илья 63 19
|Дьяченко Валерий 69 19
|Hurd Mark - Херд Марк 95 18
|Салов Антон 31 17
|Рудаков Денис 31 17
|Прохорова Алла 48 16
|Сотин Денис 106 16
|Симаков Олег 110 16
|Демидов Михаил 132 16
|Герасимов Александр 43 16
|Степанов Антон 57 15
|Боровиков Сергей 25 15
|Захаренко Максим 53 15
|Плешков Алексей 44 15
|Левиков Антон 68 15
|Шадаев Максут 436 15
|Натрусов Артем 141 15
|Гребнев Егор 41 14
|Прохоров Фёдор 81 14
|Зинкевич Сергей 21 14
|Бочарникова Татьяна 81 14
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru