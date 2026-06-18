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Дом.РФ АКБ Российский капитал

Дом.РФ АКБ - Российский капитал

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 60 дел, на cумму 76 392 965 212 ₽*

Судебные дела (60) на сумму 76 392 965 212 ₽*
в качестве истца (25) на сумму 68 752 014 679 ₽*
в качестве ответчика (12) на сумму 33 540 686 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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18.06.2026 «ДОМ.РФ Технологии» и «Яков и Партнёры» запустили «спринт по внедрению ИИ» для девелоперов

«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и «Яков и Партнёры» представили уникальный продукт для строительной отрасли — спринт по внедрению искусственного интеллекта (AI Development Sp
17.06.2026 ДОМ.РФ: к платформе данных строительной отрасли подключились новые участники

К платформе данных строительной отрасли, оператором которой выступает «ДОМ.РФ Технологии» (входит в Группу ДОМ.РФ), присоединились новые участники — девелоперы «Setl Group» и ГК «А101», а «ФСК Регион» планирует подключение в ближайшее время. Компании намере
16.06.2026 «ДОМ.РФ Технологии» представила новые аналитические инструменты в сервисе «Про Дома»

На форуме недвижимости «Движение» компания «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) объявила о запуске двух новых продуктов на базе сервиса аналитики рынка жилищного строительства «Про Дома» — интерактивного отчета «Аналитика

04.06.2026 ДОМ.РФ и Билайн договорились на ПМЭФ о сотрудничестве

На полях Петербургского международного экономического форума ДОМ.РФ и Билайн (ПАО «ВымпелКом») подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Докум
03.06.2026 ДОМ.РФ и Т2 объявили о сотрудничестве в сфере связи и технологий

йствии в области коммуникационных сервисов. Документ подписали член правления, управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак и заместитель ге
29.05.2026 «ДОМ.РФ Технологии» оценили цифровую зрелость застройщиков Нижегородской области

ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) завершила оценку цифровой зрелости девелоперов Нижегородской области и провела стратегическую сессию для участников строительного рынка регион
22.05.2026 «ДОМ.РФ Технологии» запускает центр корпоративного обучения для строительной отрасли

На базе ИТ-компании ДОМ.РФ запущена Академия «ДОМ.РФ Технологии»: новое направление для обучения и развития кадров строительной отрасли. Академия аккумулирует лучшие практики и поможет компаниям разрабатыва
20.05.2026 ДОМ.РФ и Нижегородская область договорились о сотрудничестве в цифровой трансформации жилищного строительства

В рамках ключевого делового события в сфере цифровой экономики — конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) — ДОМ.РФ и Правительство Нижегородской области заключили меморандум о сотрудничестве в области цифровизации отрасли жилищного строительства. Документ был подписан на полях форума, который собрал

15.05.2026 «ДОМ.РФ Технологии» продолжит оценку цифровой зрелости в регионах

«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) продолжает системную работу по оценке цифровой зрелости девелопмента в российских регионах. ИТ-компания ДОМ.РФ выступает ключевым коорд
14.05.2026 ДОМ.РФ: запущен маркетплейс цифровых решений для девелоперов

Минстрой России и «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) запустили маркетплейс российских цифровых решений для всех этапов девелоперского цикла. Платформа создана на базе отраслевого Центра по цифров
28.04.2026 ДОМ.РФ и Минстрой России запустили единый Центр компетенций по цифровизации строительства

Группа ДОМ.РФ совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации объявили о запуске Центра компетенций по цифровизации отрасли жилищного строительства. Новы
24.04.2026 Банк ДОМ.РФ расширяет инвестиционное финансирование в сфере ИТ

Банк ДОМ.РФ развивает направление инвестиционного финансирования проектов в сфере ИТ-инфраструктур
09.04.2026 «ДОМ.РФ Технологии» и Platforma договорились о совместном развитии сферы больших данных в жилищной отрасли

«ДОМ.РФ Технологии» (ИТ-компания ДОМ.РФ) и технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие рынка больши
06.04.2026 ДОМ.РФ: новый ГОСТ определил цели и задачи технологий информационного моделирования в России

ит сделать цифровую трансформацию девелопмента ещё эффективнее. Стандарт, разработанный в рамках деятельности Технического комитета по стандартизации № 505 (ТК 505) под руководством Минстроя России и ДОМ.РФ, при поддержке Госкорпорации «Росатом», а также с участием ведущих отраслевых организаций, призван сформировать единую методологическую основу для внедрения ТИМ в градостроительной деяте
02.04.2026 «ДОМ.РФ Технологии» выступит организатором сессии по кибербезопасности в стройотрасли

14 апреля в рамках Форума ГосСОПКА «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) проведёт сессию «Кибербезопасность в строительной отрасли и ЖКХ. Угрозы и вызовы при цифровизации процессов». Модератором сессии выступит упра
26.03.2026 ДОМ.РФ представил девелопменту Самарской области решения для цифровой трансформации

На стратегической сессии в Самаре эксперты компании «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) презентовали региональным застройщикам комплексные инструменты цифровизации девелоперского цикла – от предпроектного анализа до эксплуатации.

16.03.2026 Запущено первое на рынке автоматическое подписание электронных закладных по ипотеке

Банк ДОМ.РФ, входящий в группу ДОМ.РФ, первым среди российских банков начал использовать об
13.03.2026 ДОМ.РФ представил новые инструменты для цифровизации девелопмента

к управлению на основе данных. Ключевым механизмом внедрения передовых подходов станет Единый центр компетенций по цифровизации отрасли жилищного строительства, созданный Минстроем России совместно с ДОМ.РФ на базе его дочерней ИТ-компании «ДОМ.РФ Технологии». Центр координирует масштабную работу по оцифровке всего девелоперского цикла – от градостроительного планирования до эксплуат
11.03.2026 Банк ДОМ.РФ внедрил решение PayControl для безопасного подтверждения платежей корпоративных клиентов на смартфоне

Банк ДОМ.РФ (входит в Группу ДОМ.РФ) завершил внедрение решения PayControl ГОСТ для подтвер
05.03.2026 «ДОМ.РФ Технологии» расширяет технологическое партнёрство в регионах

«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и ведущий разработчик ИТ-решений для строительной отрасли «Домопланер» (г. Новосибирск) заключили соглашение о сотрудничестве в области цифров
03.03.2026 ДОМ.РФ открыл сервис сбора данных для ИИ-решений в строительстве

ДОМ.РФ запустил сервис загрузки данных на Отраслевой платформе строительства платформа.дом.рф. Компании-участники рынка получили возможность не только пользоваться готовыми аналитическими наборами, но и делиться собственными отраслевыми данными, формируя единую базу машиночитаемы
27.02.2026 ДОМ.РФ перевел документооборот для клиентов арендного жилья в цифровой формат

нтооборота по арендному жилью в цифровой формат. Теперь все этапы взаимодействия с клиентом — от первого обращения и заключения договора до подписания заявлений в период проживания — доступны онлайн. ДОМ.РФ последовательно развивает цифровые инструменты в сфере арендного жилья, повышая качество сервиса и создавая удобную, прозрачную и современную модель коммуникации с клиентами. Большинство
19.02.2026 ДОМ.РФ запускает отраслевой консалтинговый центр в жилищной сфере

В «ДОМ.РФ Технологии» (ИТ-компания ПАО ДОМ.РФ) представили консалтинговый центр для девелоперов, градостроителей и генподрядчиков – Эксперт.дом.рф. В основе работы центра – не только
06.02.2026 Участники рынка смогут делиться данными в рамках единой платформы строительной отрасли

В феврале 2026 г. для участников рынка откроется сервис загрузки датасетов на площадке Отраслевой платформы данных строительной отрасли платформа.дом.рф. Компании в авторизованной зоне смогут делиться сведениями и обогащать базу данных, благодаря которой можно создавать новые ИИ-решения. Об этом CNews сообщили представители Минстроя Росс
05.02.2026 ДОМ.РФ: участники рынка смогут делиться данными в рамках единой платформы стройотрасли

В феврале для участников рынка откроется сервис загрузки датасетов на Отраслевой платформе данных строительной отрасли платформа.дом.рф. Компании в авторизованной зоне смогут делиться сведениями и обогащать базу данных, благодаря которой можно создавать новые ИИ-решения. Презентация сервиса прошла в рамках заседания Эксп
29.01.2026 ДОМ.РФ пропилотировал применение российских ИИ-агентов в финсекторе

апробация применения ИИ-агентов на базе отечественных больших языковых моделей в финансовой сфере. ДОМ.РФ стал участником проекта и успешно пропилотировал три российских решения для повышения

13.01.2026 ДОМ.РФ занял вторую строчку рейтинга ИТ-работодателей России по версии «Хабр Карьера»

авить отзыв. Все компании оцениваются по двенадцати критериям по пятибалльной шкале. В прошлом году ДОМ.РФ занимал третье место в топе компаний. В ДОМ.РФ сегодня работает более 8 тысяч ч
19.12.2025 ДОМ.РФ и «Сколково» подвели итоги работы строительного акселератора Build UP за 2025 год

зультаты проведенных пилотных внедрений передовых технологий на объектах и инфраструктуре партнёров. Со вступительным словом к участникам обратился управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак и руководители компаний-партнёров Build UP. Программу демо-дня открыли заместитель председателя правления Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) Алексей Паршиков и заместитель г
12.12.2025 ДОМ.РФ начнёт разработку цифровых сервисов в мастер-планировании крупных территорий

В 2026 году ДОМ.РФ приступит к созданию цифровых сервисов в сфере мастер-планирования крупных территорий. Такие инструменты позволят повысить эффективность планирования городов и ускорить процессы подготов
05.12.2025 Девелоперы обсудили тренды цифровизации отрасли в России на форуме ДОМ.РФ и Сколково

«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и Фонд «Сколково» выступили организаторами ежегодной отраслевой сессии, посвящённой цифровой трансформации в сфере девелопмента. Мероприятие с
28.11.2025 ДОМ.РФ оценит уровень цифровой зрелости частного домостроения в России

Группа ДОМ.РФ проведёт оценку уровня цифровой зрелости ИЖС в России. Об этом рассказал генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов в рамках форума ДОМ.РФ «Свой дом. Новая
09.10.2025 ДОМ.РФ разработал платформу для создания ИИ-агентов

командам из разных подразделений создавать ИИ-агентов для своих нужд. До конца года планируем запустить агентов для автотестов, проверки тест-кейсов и многое другое», – отметил Николай Козак. Ранее «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) создал свою платформу интеллектуальной обработки документов DOM.IDP. Она собирает, анализирует и конвертирует данные из любых файлов — от emai
01.10.2025 Платформа ДОМ.РФ «Цифровой контроль строительства» победила в премии 100+ Awards на форуме TechnoBuild

Единая ИТ-платформа «Цифровой контроль строительства» (ЦКС) для управления стройкой от ДОМ.РФ победила в премии 100+ Awards крупнейшего в регионах страны международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. Продукт, разработанный командой «ДОМ.РФ Технологии», с
10.09.2025 Цифровой контроль строительства: как российские компании задают новый стандарт цифровой стройки

, способных справиться со всем спектром задач девелоперов. © pressmaster / Фотобанк Фотодженика Среди главных стимулов внедрения цифровых решений девелоперы называют прозрачность и контроль процессов Дом.рф с 2018 года создаёт цифровые инструменты для внедрения в строительство и повышения эффективности отрасли. Одним из первых инструментов стала Единая информационная система жилищного строи
18.08.2025 Стенд ДОМ.РФ на семейном фестивале «ИТ-пикник» посетило свыше 2 тыс. человек

В музее-заповеднике «Коломенское» в Москве прошёл крупнейший ежегодный ИТ-фестиваль «ИТ-пикник». ДОМ.РФ выступил партнёром мероприятия и организовал площадку с развлекательными и игровыми зонами, лекторием и пространством для отдыха. За время пикника стенд госкомпании посетило свыше 2 тыс.
30.07.2025 ДОМ.РФ: число отечественных ИТ-решений для стройки выросло вдвое

Число российских ИТ-решений в строительстве, содержащихся в открытом реестре на портале Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, выросло за год в два раза и достигло 875. Список включает сведения от 460 разработчиков нашей страны и охватывает более десятка направлений работы девелоперских компаний. «Строительство
02.07.2025 ДОМ.РФ: «цифровые двойники» лифтов разработают участники обучения в Сириусе

в Сириусе. В рамках обучения участники разработают прототип «цифрового двойника» лифта, который позволит повысить эффективность обслуживания и безопасность. Такую задачу подготовили Цифровая академия ДОМ.РФ совместно с Щербинским лифтостроительным заводом (входит в группу ДОМ.РФ) и подразделением «Искусственный интеллект» госкомпании. Команде из пяти школьников в течение трёх недель

27.06.2025 К маркетплейсу недвижимости наш.дом.рф присоединились новые диджитал-партнеры

«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и крупнейшие диджитал-агентства страны в сфере недвижимости договорились о сотрудничестве, направленном на развитие цифровых сервисов в жилищн
27.06.2025 ДОМ.РФ: технологичность девелоперов оценят по новой методике

а и девелопмента для оценки цифровой зрелости. По его результатам разработана новая методика, по которой будет составлен рейтинг компаний по уровню цифровизации. Об этом сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) Александр Лукьянов на форуме «Движение», который проходит с 24 по 27 июня в Сочи. «В рамках большого исследования мы уже провели опрос несколь
26.06.2025 «ДОМ.РФ Технологии» и Авито договорились о сотрудничестве в сфере развития цифровых сервисов на рынке недвижимости

26 июня в рамках форума недвижимости «Движение» Авито и «ДОМ.РФ Технологии» (группа ДОМ.РФ) заключили соглашение. Подписи под документом поставили генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов и директор по взаимодействию


Публикаций - 622, упоминаний - 856

Дом.РФ АКБ и организации, системы, технологии, персоны:

Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 134
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 117
9594 103
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 93
Газинформсервис - ГИС 496 84
МегаФон 10742 73
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 68
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 66
Ланит Интеграция 219 54
Diasoft - Диасофт 1144 48
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 47
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 46
Polymedia - Полимедиа 158 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 41
R-Vision - Р-Вижн 267 40
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 40
ФинГрад - FinGrad 48 40
Аусферр ИТЦ 44 40
Ростелеком 10948 38
Rimini Street 77 34
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 32
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 28
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 27
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 27
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 26
UIPath 119 26
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 25
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 25
Schneider Electric Secure Power 65 24
Такском - Taxcom 256 24
Центр2М - Center2М 67 24
Ситилабс 44 24
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 24
Luxms 120 24
Yandex - Яндекс 9215 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 162
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 136
РЖД - Российские железные дороги 2096 116
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 103
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 101
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 99
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 95
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 94
ГПБ - Газпромбанк 1273 73
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 71
МКБ - Московский кредитный банк 657 69
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 68
ВТБ - Почта Банк 514 67
Альфа-Банк 1979 65
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 62
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 61
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 60
Ингосстрах СПАО 478 60
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 60
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 59
Сургутнефтегаз - СНГ 288 54
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 53
Абсолют Банк 249 53
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 48
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 46
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 46
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 45
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 44
36,6 - аптечная сеть 96 43
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 42
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 41
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 41
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 40
Zenden Group - Дом одежды 66 36
Транснефть 335 35
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 35
Комус 110 33
Почта России ПАО 2370 33
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 32
НСПК - Национальная система платежных карт 948 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 195
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 107
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 92
Федеральное казначейство России 1949 73
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 70
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 69
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 55
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 54
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 53
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 53
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 52
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 47
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 37
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 36
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 34
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 34
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 30
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 30
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 28
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 26
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 25
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 24
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 24
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 17
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 16
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 11
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 9
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 8
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 8
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 7
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 32
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ООН Всемирная туристская организация - ЮНВТО, ВТООН - UNWTO - United Nations World Tourism Organization 5 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 399
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 322
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 237
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 208
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 189
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 182
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 152
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 152
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 120
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 116
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 101
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 97
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 90
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 88
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 86
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 81
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 76
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 70
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 62
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 62
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 62
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 61
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 60
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 60
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 58
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 56
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 56
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4601 55
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 54
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 53
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 52
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 51
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3332 49
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 49
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 47
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 47
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 47
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 46
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 46
НКТ - Р7-Офис 543 84
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 48
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 46
Дом.РФ - АИЖК ЕИСЖС - Единая информационная система жилищного строительства 43 42
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 42
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 41
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 41
Новые облачные технологии - МойОфис 958 41
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 41
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 40
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 40
НКТ - Р7-графика 47 40
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 40
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 35
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 31
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 30 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 30
1С:ERP Управление предприятием 841 30
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 28
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 27
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 27
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 27
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 27
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 26
IBM Public Cloud 26 26
Московская Биржа - Финуслуги 64 25
Luxms BI 119 24
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 24
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 20
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 19
Linux OS 11533 19
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 16
Айсорс - Isource Inspector 25 16
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 16
ПравоТех АО - Manage.one 38 15
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 15
Google Android 15243 15
Козак Николай 209 206
Шадаев Максут 1210 143
Натрусов Артем 313 135
Чаркин Евгений 317 105
Абакумов Евгений 227 89
Ульянов Николай 176 75
Лукьянов Александр 80 73
Воронин Павел 196 70
Врацкий Андрей 175 70
Сотин Денис 216 67
Урусов Виктор 157 67
Нестеров Алексей 175 66
Меденцев Константин 106 65
Петухов Антон 62 59
Теплицкий Дмитрий 88 58
Шаев Виталий 59 56
Аксенов Олег 62 54
Гимранов Ринат 126 52
Бурилов Андрей 117 48
Белоусов Максим 109 46
Никитин Сергей 96 45
Клепиков Алексей 121 44
Малышев Сергей 99 41
Новикова Елена 105 41
Казарин Станислав 175 41
Шмаков Антон 72 41
Артюхов Сергей 66 41
Галкин Николай 140 40
Нальский Максим 53 40
Заянц Илья 57 40
Соловьев Виталий 52 40
Каушанский Александр 56 40
Денисов Анатолий 57 40
Распопов Алексей 49 40
Харитонов Вадим 43 40
Оберемок Надежда 45 40
Аникин Дмитрий 68 40
Милованов Андрей 46 40
Солдатенкова Ксения 41 40
Белан Иван 41 40
Россия - РФ - Российская федерация 166163 575
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 180
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 85
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 47
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 33
Европа 24962 30
Европа Восточная 3138 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 14
Украина 7928 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 11
Казахстан - Республика 6047 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 10
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 9
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 8
Россия - ПФО - Самарская область 1577 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Германия - Федеративная Республика 13220 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 7
Россия - СФО - Новосибирск 4875 7
Турция - Турецкая республика 2620 7
Армения - Республика 2449 6
Россия - УФО - Свердловская область 1951 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 6
Россия - УФО - Челябинская область 1512 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 6
Египет - Арабская Республика 1100 5
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 404
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 277
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 273
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 267
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 159
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 134
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 110
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 101
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 97
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 92
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 89
Экономический эффект 1342 81
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 676 76
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 75
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 71
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 69
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 60
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 59
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 46
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 44
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 36
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Известия ИД 770 5
Forbes - Форбс 1002 3
Ведомости 1466 3
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
РИА Новости 1033 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
Мобильные системы 118 1
Автокод (портал) 40 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
IEEE Access 20 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
Wikipedia - Википедия 650 1
Bloomberg 1627 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 40
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 36
CNews Инновация года - награда 155 34
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 34
Gartner - Гартнер 3658 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
Forrester Research 834 3
Forrester Wave 45 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 2
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
IDC FinTech Ranking 8 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 9 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
AdIndex 13 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 1
Интерфакс-100 21 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
A2:Research 13 1
Индекс потребительского доверия 20 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
РАН - Российская академия наук 2122 19
Дом.РФ - Цифровая академия 17 17
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 4
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 4
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 4
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 4
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 3
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 77 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
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ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
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РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций имени Э.Т. Кренкеля 3 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
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