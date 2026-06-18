«ДОМ.РФ Технологии» и «Яков и Партнёры» запустили «спринт по внедрению ИИ» для девелоперов «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и «Яков и Партнёры» представили уникальный продукт для строительной отрасли — спринт по внедрению искусственного интеллекта (AI Development Sp

ДОМ.РФ: к платформе данных строительной отрасли подключились новые участники К платформе данных строительной отрасли, оператором которой выступает «ДОМ.РФ Технологии» (входит в Группу ДОМ.РФ), присоединились новые участники — девелоперы «Setl Group» и ГК «А101», а «ФСК Регион» планирует подключение в ближайшее время. Компании намере

«ДОМ.РФ Технологии» представила новые аналитические инструменты в сервисе «Про Дома» На форуме недвижимости «Движение» компания «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) объявила о запуске двух новых продуктов на базе сервиса аналитики рынка жилищного строительства «Про Дома» — интерактивного отчета «Аналитика

ДОМ.РФ и Билайн договорились на ПМЭФ о сотрудничестве На полях Петербургского международного экономического форума ДОМ.РФ и Билайн (ПАО «ВымпелКом») подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Докум

ДОМ.РФ и Т2 объявили о сотрудничестве в сфере связи и технологий йствии в области коммуникационных сервисов. Документ подписали член правления, управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак и заместитель ге

«ДОМ.РФ Технологии» оценили цифровую зрелость застройщиков Нижегородской области ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) завершила оценку цифровой зрелости девелоперов Нижегородской области и провела стратегическую сессию для участников строительного рынка регион

«ДОМ.РФ Технологии» запускает центр корпоративного обучения для строительной отрасли На базе ИТ-компании ДОМ.РФ запущена Академия «ДОМ.РФ Технологии»: новое направление для обучения и развития кадров строительной отрасли. Академия аккумулирует лучшие практики и поможет компаниям разрабатыва

ДОМ.РФ и Нижегородская область договорились о сотрудничестве в цифровой трансформации жилищного строительства В рамках ключевого делового события в сфере цифровой экономики — конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) — ДОМ.РФ и Правительство Нижегородской области заключили меморандум о сотрудничестве в области цифровизации отрасли жилищного строительства. Документ был подписан на полях форума, который собрал

«ДОМ.РФ Технологии» продолжит оценку цифровой зрелости в регионах «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) продолжает системную работу по оценке цифровой зрелости девелопмента в российских регионах. ИТ-компания ДОМ.РФ выступает ключевым коорд

ДОМ.РФ: запущен маркетплейс цифровых решений для девелоперов Минстрой России и «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) запустили маркетплейс российских цифровых решений для всех этапов девелоперского цикла. Платформа создана на базе отраслевого Центра по цифров

ДОМ.РФ и Минстрой России запустили единый Центр компетенций по цифровизации строительства Группа ДОМ.РФ совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации объявили о запуске Центра компетенций по цифровизации отрасли жилищного строительства. Новы

Банк ДОМ.РФ расширяет инвестиционное финансирование в сфере ИТ Банк ДОМ.РФ развивает направление инвестиционного финансирования проектов в сфере ИТ-инфраструктур

«ДОМ.РФ Технологии» и Platforma договорились о совместном развитии сферы больших данных в жилищной отрасли «ДОМ.РФ Технологии» (ИТ-компания ДОМ.РФ) и технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие рынка больши

ДОМ.РФ: новый ГОСТ определил цели и задачи технологий информационного моделирования в России ит сделать цифровую трансформацию девелопмента ещё эффективнее. Стандарт, разработанный в рамках деятельности Технического комитета по стандартизации № 505 (ТК 505) под руководством Минстроя России и ДОМ.РФ, при поддержке Госкорпорации «Росатом», а также с участием ведущих отраслевых организаций, призван сформировать единую методологическую основу для внедрения ТИМ в градостроительной деяте

«ДОМ.РФ Технологии» выступит организатором сессии по кибербезопасности в стройотрасли 14 апреля в рамках Форума ГосСОПКА «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) проведёт сессию «Кибербезопасность в строительной отрасли и ЖКХ. Угрозы и вызовы при цифровизации процессов». Модератором сессии выступит упра

ДОМ.РФ представил девелопменту Самарской области решения для цифровой трансформации На стратегической сессии в Самаре эксперты компании «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) презентовали региональным застройщикам комплексные инструменты цифровизации девелоперского цикла – от предпроектного анализа до эксплуатации.

Запущено первое на рынке автоматическое подписание электронных закладных по ипотеке Банк ДОМ.РФ, входящий в группу ДОМ.РФ, первым среди российских банков начал использовать об

ДОМ.РФ представил новые инструменты для цифровизации девелопмента к управлению на основе данных. Ключевым механизмом внедрения передовых подходов станет Единый центр компетенций по цифровизации отрасли жилищного строительства, созданный Минстроем России совместно с ДОМ.РФ на базе его дочерней ИТ-компании «ДОМ.РФ Технологии». Центр координирует масштабную работу по оцифровке всего девелоперского цикла – от градостроительного планирования до эксплуат

Банк ДОМ.РФ внедрил решение PayControl для безопасного подтверждения платежей корпоративных клиентов на смартфоне Банк ДОМ.РФ (входит в Группу ДОМ.РФ) завершил внедрение решения PayControl ГОСТ для подтвер

«ДОМ.РФ Технологии» расширяет технологическое партнёрство в регионах «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и ведущий разработчик ИТ-решений для строительной отрасли «Домопланер» (г. Новосибирск) заключили соглашение о сотрудничестве в области цифров

ДОМ.РФ открыл сервис сбора данных для ИИ-решений в строительстве ДОМ.РФ запустил сервис загрузки данных на Отраслевой платформе строительства платформа.дом.рф. Компании-участники рынка получили возможность не только пользоваться готовыми аналитическими наборами, но и делиться собственными отраслевыми данными, формируя единую базу машиночитаемы

ДОМ.РФ перевел документооборот для клиентов арендного жилья в цифровой формат нтооборота по арендному жилью в цифровой формат. Теперь все этапы взаимодействия с клиентом — от первого обращения и заключения договора до подписания заявлений в период проживания — доступны онлайн. ДОМ.РФ последовательно развивает цифровые инструменты в сфере арендного жилья, повышая качество сервиса и создавая удобную, прозрачную и современную модель коммуникации с клиентами. Большинство

ДОМ.РФ запускает отраслевой консалтинговый центр в жилищной сфере В «ДОМ.РФ Технологии» (ИТ-компания ПАО ДОМ.РФ) представили консалтинговый центр для девелоперов, градостроителей и генподрядчиков – Эксперт.дом.рф. В основе работы центра – не только

Участники рынка смогут делиться данными в рамках единой платформы строительной отрасли В феврале 2026 г. для участников рынка откроется сервис загрузки датасетов на площадке Отраслевой платформы данных строительной отрасли платформа.дом.рф. Компании в авторизованной зоне смогут делиться сведениями и обогащать базу данных, благодаря которой можно создавать новые ИИ-решения. Об этом CNews сообщили представители Минстроя Росс

ДОМ.РФ: участники рынка смогут делиться данными в рамках единой платформы стройотрасли В феврале для участников рынка откроется сервис загрузки датасетов на Отраслевой платформе данных строительной отрасли платформа.дом.рф. Компании в авторизованной зоне смогут делиться сведениями и обогащать базу данных, благодаря которой можно создавать новые ИИ-решения. Презентация сервиса прошла в рамках заседания Эксп

ДОМ.РФ пропилотировал применение российских ИИ-агентов в финсекторе апробация применения ИИ-агентов на базе отечественных больших языковых моделей в финансовой сфере. ДОМ.РФ стал участником проекта и успешно пропилотировал три российских решения для повышения

ДОМ.РФ занял вторую строчку рейтинга ИТ-работодателей России по версии «Хабр Карьера» авить отзыв. Все компании оцениваются по двенадцати критериям по пятибалльной шкале. В прошлом году ДОМ.РФ занимал третье место в топе компаний. В ДОМ.РФ сегодня работает более 8 тысяч ч

ДОМ.РФ и «Сколково» подвели итоги работы строительного акселератора Build UP за 2025 год зультаты проведенных пилотных внедрений передовых технологий на объектах и инфраструктуре партнёров. Со вступительным словом к участникам обратился управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак и руководители компаний-партнёров Build UP. Программу демо-дня открыли заместитель председателя правления Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) Алексей Паршиков и заместитель г

ДОМ.РФ начнёт разработку цифровых сервисов в мастер-планировании крупных территорий В 2026 году ДОМ.РФ приступит к созданию цифровых сервисов в сфере мастер-планирования крупных территорий. Такие инструменты позволят повысить эффективность планирования городов и ускорить процессы подготов

Девелоперы обсудили тренды цифровизации отрасли в России на форуме ДОМ.РФ и Сколково «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и Фонд «Сколково» выступили организаторами ежегодной отраслевой сессии, посвящённой цифровой трансформации в сфере девелопмента. Мероприятие с

ДОМ.РФ оценит уровень цифровой зрелости частного домостроения в России Группа ДОМ.РФ проведёт оценку уровня цифровой зрелости ИЖС в России. Об этом рассказал генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов в рамках форума ДОМ.РФ «Свой дом. Новая

ДОМ.РФ разработал платформу для создания ИИ-агентов командам из разных подразделений создавать ИИ-агентов для своих нужд. До конца года планируем запустить агентов для автотестов, проверки тест-кейсов и многое другое», – отметил Николай Козак. Ранее «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) создал свою платформу интеллектуальной обработки документов DOM.IDP. Она собирает, анализирует и конвертирует данные из любых файлов — от emai

Платформа ДОМ.РФ «Цифровой контроль строительства» победила в премии 100+ Awards на форуме TechnoBuild Единая ИТ-платформа «Цифровой контроль строительства» (ЦКС) для управления стройкой от ДОМ.РФ победила в премии 100+ Awards крупнейшего в регионах страны международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. Продукт, разработанный командой «ДОМ.РФ Технологии», с

Цифровой контроль строительства: как российские компании задают новый стандарт цифровой стройки , способных справиться со всем спектром задач девелоперов. © pressmaster / Фотобанк Фотодженика Среди главных стимулов внедрения цифровых решений девелоперы называют прозрачность и контроль процессов Дом.рф с 2018 года создаёт цифровые инструменты для внедрения в строительство и повышения эффективности отрасли. Одним из первых инструментов стала Единая информационная система жилищного строи

Стенд ДОМ.РФ на семейном фестивале «ИТ-пикник» посетило свыше 2 тыс. человек В музее-заповеднике «Коломенское» в Москве прошёл крупнейший ежегодный ИТ-фестиваль «ИТ-пикник». ДОМ.РФ выступил партнёром мероприятия и организовал площадку с развлекательными и игровыми зонами, лекторием и пространством для отдыха. За время пикника стенд госкомпании посетило свыше 2 тыс.

ДОМ.РФ: число отечественных ИТ-решений для стройки выросло вдвое Число российских ИТ-решений в строительстве, содержащихся в открытом реестре на портале Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, выросло за год в два раза и достигло 875. Список включает сведения от 460 разработчиков нашей страны и охватывает более десятка направлений работы девелоперских компаний. «Строительство

ДОМ.РФ: «цифровые двойники» лифтов разработают участники обучения в Сириусе в Сириусе. В рамках обучения участники разработают прототип «цифрового двойника» лифта, который позволит повысить эффективность обслуживания и безопасность. Такую задачу подготовили Цифровая академия ДОМ.РФ совместно с Щербинским лифтостроительным заводом (входит в группу ДОМ.РФ) и подразделением «Искусственный интеллект» госкомпании. Команде из пяти школьников в течение трёх недель

К маркетплейсу недвижимости наш.дом.рф присоединились новые диджитал-партнеры «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и крупнейшие диджитал-агентства страны в сфере недвижимости договорились о сотрудничестве, направленном на развитие цифровых сервисов в жилищн

ДОМ.РФ: технологичность девелоперов оценят по новой методике а и девелопмента для оценки цифровой зрелости. По его результатам разработана новая методика, по которой будет составлен рейтинг компаний по уровню цифровизации. Об этом сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) Александр Лукьянов на форуме «Движение», который проходит с 24 по 27 июня в Сочи. «В рамках большого исследования мы уже провели опрос несколь