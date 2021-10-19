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Дом.РФ АКБ
Российский капитал


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
18.10.2021 Сайт Альфа-Банка назван лучшим в рунете 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 2
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
30.09.2021 В МКБ назначен первый вице-президент по цифровизации и инновациям 1
07.09.2021 Создаем low-code банк: автоматизация продаж и Service Desk с помощью low-code платформы Creatio в банке Дом.рф 9
27.08.2021 «Сбер» при поддержке «ДОМ.РФ» перешел на электронные закладные по всей территориальной сети 3
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
13.08.2021 Visa позволила россиянам вычистить с интернет-сервисов забытые на них номера карт 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
05.08.2021 Росреестр и «ДОМ.РФ» ускорили работу банков с электронными закладными 5
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
30.06.2021 Объявлены 12 банков, которые станут первыми тестировать цифровой рубль 1
28.06.2021 Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1
28.06.2021 Москва создает для молодежи среду непрерывного развития 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
16.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
26.05.2021 Банк «Дом.рф» полностью перейдет на электронные закладные до конца 2021 года 2
13.04.2021 Искусственный интеллект на базе Sever.ai помог «Дом.рф» подобрать нужных сотрудников 2
04.03.2021 Система распознавания документов Smart ID Engine внесена в реестр российского ПО 1
22.12.2020 Smart Engines заработала на ИИ 247,5 млн рублей в 2020 году 1
22.12.2020 Банк «Дом.рф» и Visa начали выпуск цифровой дебетовой карты для всех категорий клиентов 3
14.12.2020 Банк ДОМ.РФ начал выдавать потребительские кредиты в мобильном приложении 6
11.12.2020 ОКБ и Microsoft создали инфраструктуру для оценки кредитных рисков 1
04.12.2020 Клиенты банка «Дом.рф» проводят через дистанционные каналы до 90% всех операций 2
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
13.11.2020 Банк «Дом.рф» внедрил в мобильном приложении оплату по QR-коду через СБП 3
02.11.2020 Кейс Банка ДОМ.РФ: автоматизация процессов продаж и Service Desk с помощью low-code платформы Creatio 9
28.10.2020 Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Terrasoft Creatio 6
02.10.2020 «Фасоль» запустила мобильное приложение для франчайзи 1
10.09.2020 Банк ДОМ.РФ и Visa начали выпуск цифровой карты 4
24.08.2020 Банк «Дом.рф» в партнерстве с OneTwoTrip запустил сервис для организации путешествий 3
12.08.2020 Клиенты банка «Дом.рф» получили возможность оформить мультивалютную карту пакета услуг «Премиальный» дистанционно 1
04.08.2020 Банк «Дом.рф» запустил дистанционную выдачу потребительских кредитов 2
17.07.2020 Банк «Дом.рф» запустил онлайн-сервис погашения кредитов 3
07.07.2020 Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Creatio для автоматизации процессов продаж малого бизнеса 5
23.06.2020 Банк «Дом.рф» внедрил систему распознавания документов на базе Smart IDReader 3
16.06.2020 Банк «Дом.рф» запустил процесс открытия расчетных счетов на базе омниканальной платформы компании «Диасофт» 5

Публикаций - 88, упоминаний - 186

Дом.РФ АКБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 4
Terrasoft - Террасофт 140 4
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 4
Diasoft - Диасофт 354 3
Астерос - Asteros 531 3
Yandex - Яндекс 4101 2
АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 2
Ростелеком Связьинвест 699 2
Центел - Центральный телеграф 163 2
VerifyMyAge 6 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Microsoft Corporation 11110 2
Samsung Electronics 5686 2
Астерос Информационная безопасность - Кабест 57 2
IBM Европа 7 1
Schuberg Philis 1 1
Крок 1221 1
Data Matrix 52 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
LiveTex - ЛайвТекс 31 1
Chatme.ai - Чатми Аи 3 1
Ovum 55 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
Интеко СБ - Системы безопасности и охраны 1 1
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 6 1
Cashoff Laboratory - Кэшофф 12 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 16 1
Iris Devices 1 1
Центр финансовых технологий Базис - ЦФТ Базис 2 1
Nethouse 12 1
Google LLC 7158 1
Altuera - Альтуэра 13 1
NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс 5 1
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
SAP SE 3216 1
Dell EMC 2411 1
Газпромбанк - ГПБ 693 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Альфа-Банк 1126 5
Visa International 1346 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 3
СМП банк - Северный морской путь 71 3
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 3
АльфаСтрахование СГ 208 3
Транснефть 159 2
Банк Санкт-Петербург 120 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Мария Ра - торговая сеть 19 2
Восточный Банк 108 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Citibank - Ситибанк 170 2
Tessi 8 2
ЦИАН - CIAN 39 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Абсолют Банк 94 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
А101 Группа Компаний 30 2
Уралсиб Банк 390 2
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 2
БЖФ - ЖилФинанс Банк - Банк жилищного финансирования 3 2
Металлинвестбанк 39 2
Связь-банк 78 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Первый ООО 3 2
BCW - BioCollections Worldwide 7 2
Локо-Банк 31 1
O1 Properties 5 1
СМП-Страхование 1 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
Быстроденьги МФК 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 5
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Администрация города Владимира 1 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Управление служебными зданиями АО 1 1
Администрация Смоленской области 19 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Правительство Пермского края 15 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Правительство РФ 2206 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 15 2
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 2
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 2 2
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 388 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
WaaS - WorkPlace-as-a-Service 4 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
Computational Document Forensics - Компьютерная криминалистика (форензика) 1 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Тонкий клиент - Thin client 107 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
Google Android 10751 9
Apple iOS 5742 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 4
Terrasoft Creatio 44 3
Linux OS 4265 3
Microsoft Windows 10 6652 3
Apple macOS 927 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Apple - App Store 2198 3
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 3
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Smart Engines - Smart Document Engine 8 2
Smart Engines - Smart Code Engine 9 2
Apple Pay 385 2
Garmin Pay 18 2
Smart Engines GreenOCR 17 2
Google Flutter 15 1
OneTwoTrip 30 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
BSS Business 3 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
BSS CORREQTS Corporate 40 1
BSS CORREQTS Retail 16 1
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 12 1
Практика Успеха SmartDeal 12 1
BSS e-Government Gate 26 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
ЦИАН Ипотека 1 1
Ак Барс Бизнес Онлайн 3 1
Smart Engines - Smart Tomo Engine 3 1
RoboETF 3 1
Развивай.РФ 3 1
Smart Engines - Smart Vision Engines 1 1
Дом.РФ - Домой.ру 1 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
BSS Электронный офис 8 1
SafeTech SafeTouch 28 1
Шитиков Евгений 8 8
Арлазаров Владимир 118 4
Громов Михаил 8 3
Данила Литвинов 3 3
Рейман Леонид 412 3
Глазков Александр 57 2
Бяков Юрий 34 2
Камалдынов Дмитрий 4 2
Боим Анна 10 2
Ракишин Александр 2 2
Пономаренко Сергей 6 1
Калинин Андрей 15 1
Чебаков Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Погорелова-Триппель Наталья 3 1
Верниковская Наталья 5 1
Шашмурина Ксения 5 1
Lang Christian - Ланг Кристиан 1 1
Богаченко Александр 8 1
Jow Mark - Джо Марк 1 1
Ситдеков Тагир 1 1
Сентябрев Евгений 8 1
Дремлюг Андрей 3 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Соловьев Александр 61 1
Липкин Александр 4 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 1
Атанесов Саргис 13 1
Галкина Мария 2 1
Худяков Константин 3 1
Заботкин Алексей 6 1
Первенцев Алексей 1 1
Никифоров Николай 1126 1
Егоров Вадим 9 1
Осеевский Михаил 221 1
Кравченко Георгий 9 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Путин Владимир 1826 1
Черепенников Антон 52 1
Кузнецов Сергей 82 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 6
Восточная Европа 1682 4
Казахстан - Республика 2637 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - Сочи 912 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Ближний Восток 1475 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Азия - Азиатский регион 1519 2
Новая Москва 45 1
Мавритания 6 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Россия - Иркутск 467 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Бахрейн - Королевство 58 1
Эквадор - Республика 42 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 1
Марокко - Королевство 75 1
Катар 78 1
Ливан - Ливанская Республика 44 1
Оман 36 1
Ирак - Республика 81 1
Тунис - Тунисская Республика 78 1
Кувейт 51 1
Судан - Республика 41 1
Москва - Comcity - Офисный парк - PPF Real Estate Russia 14 1
Ливия 13 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 47 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 34 1
Йемен - Йеменская Республика 9 1
Султанат Оман 38 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
Duty free shop - Магазин беспошлинной торговли 6 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
ДДУ - Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома 5 1
Private Banking 16 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
Транспорт 62 1
ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 13 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Образование в России 340 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Ведомости 259 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2193 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций им. Э. Т. Кренкеля 1 1
НИА ФАУ - Национальный институт аккредитации Федеральное автономное учреждение 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 1
Commvault TechTable 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
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