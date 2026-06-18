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Дом.РФ АКБ Российский капитал
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СОБЫТИЯ
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|18.06.2026
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«ДОМ.РФ Технологии» и «Яков и Партнёры» запустили «спринт по внедрению ИИ» для девелоперов
«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и «Яков и Партнёры» представили уникальный продукт для строительной отрасли — спринт по внедрению искусственного интеллекта (AI Development Sp
|17.06.2026
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ДОМ.РФ: к платформе данных строительной отрасли подключились новые участники
К платформе данных строительной отрасли, оператором которой выступает «ДОМ.РФ Технологии» (входит в Группу ДОМ.РФ), присоединились новые участники — девелоперы «Setl Group» и ГК «А101», а «ФСК Регион» планирует подключение в ближайшее время. Компании намере
|16.06.2026
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«ДОМ.РФ Технологии» представила новые аналитические инструменты в сервисе «Про Дома»
На форуме недвижимости «Движение» компания «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) объявила о запуске двух новых продуктов на базе сервиса аналитики рынка жилищного строительства «Про Дома» — интерактивного отчета «Аналитика
|04.06.2026
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ДОМ.РФ и Билайн договорились на ПМЭФ о сотрудничестве
На полях Петербургского международного экономического форума ДОМ.РФ и Билайн (ПАО «ВымпелКом») подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Докум
|03.06.2026
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ДОМ.РФ и Т2 объявили о сотрудничестве в сфере связи и технологий
йствии в области коммуникационных сервисов. Документ подписали член правления, управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак и заместитель ге
|29.05.2026
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«ДОМ.РФ Технологии» оценили цифровую зрелость застройщиков Нижегородской области
ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) завершила оценку цифровой зрелости девелоперов Нижегородской области и провела стратегическую сессию для участников строительного рынка регион
|22.05.2026
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«ДОМ.РФ Технологии» запускает центр корпоративного обучения для строительной отрасли
На базе ИТ-компании ДОМ.РФ запущена Академия «ДОМ.РФ Технологии»: новое направление для обучения и развития кадров строительной отрасли. Академия аккумулирует лучшие практики и поможет компаниям разрабатыва
|20.05.2026
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ДОМ.РФ и Нижегородская область договорились о сотрудничестве в цифровой трансформации жилищного строительства
В рамках ключевого делового события в сфере цифровой экономики — конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) — ДОМ.РФ и Правительство Нижегородской области заключили меморандум о сотрудничестве в области цифровизации отрасли жилищного строительства. Документ был подписан на полях форума, который собрал
|15.05.2026
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«ДОМ.РФ Технологии» продолжит оценку цифровой зрелости в регионах
«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) продолжает системную работу по оценке цифровой зрелости девелопмента в российских регионах. ИТ-компания ДОМ.РФ выступает ключевым коорд
|14.05.2026
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ДОМ.РФ: запущен маркетплейс цифровых решений для девелоперов
Минстрой России и «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) запустили маркетплейс российских цифровых решений для всех этапов девелоперского цикла. Платформа создана на базе отраслевого Центра по цифров
|28.04.2026
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ДОМ.РФ и Минстрой России запустили единый Центр компетенций по цифровизации строительства
Группа ДОМ.РФ совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации объявили о запуске Центра компетенций по цифровизации отрасли жилищного строительства. Новы
|24.04.2026
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Банк ДОМ.РФ расширяет инвестиционное финансирование в сфере ИТ
Банк ДОМ.РФ развивает направление инвестиционного финансирования проектов в сфере ИТ-инфраструктур
|09.04.2026
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«ДОМ.РФ Технологии» и Platforma договорились о совместном развитии сферы больших данных в жилищной отрасли
«ДОМ.РФ Технологии» (ИТ-компания ДОМ.РФ) и технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие рынка больши
|06.04.2026
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ДОМ.РФ: новый ГОСТ определил цели и задачи технологий информационного моделирования в России
ит сделать цифровую трансформацию девелопмента ещё эффективнее. Стандарт, разработанный в рамках деятельности Технического комитета по стандартизации № 505 (ТК 505) под руководством Минстроя России и ДОМ.РФ, при поддержке Госкорпорации «Росатом», а также с участием ведущих отраслевых организаций, призван сформировать единую методологическую основу для внедрения ТИМ в градостроительной деяте
|02.04.2026
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«ДОМ.РФ Технологии» выступит организатором сессии по кибербезопасности в стройотрасли
14 апреля в рамках Форума ГосСОПКА «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) проведёт сессию «Кибербезопасность в строительной отрасли и ЖКХ. Угрозы и вызовы при цифровизации процессов». Модератором сессии выступит упра
|26.03.2026
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ДОМ.РФ представил девелопменту Самарской области решения для цифровой трансформации
На стратегической сессии в Самаре эксперты компании «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) презентовали региональным застройщикам комплексные инструменты цифровизации девелоперского цикла – от предпроектного анализа до эксплуатации.
|16.03.2026
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Запущено первое на рынке автоматическое подписание электронных закладных по ипотеке
Банк ДОМ.РФ, входящий в группу ДОМ.РФ, первым среди российских банков начал использовать об
|13.03.2026
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ДОМ.РФ представил новые инструменты для цифровизации девелопмента
к управлению на основе данных. Ключевым механизмом внедрения передовых подходов станет Единый центр компетенций по цифровизации отрасли жилищного строительства, созданный Минстроем России совместно с ДОМ.РФ на базе его дочерней ИТ-компании «ДОМ.РФ Технологии». Центр координирует масштабную работу по оцифровке всего девелоперского цикла – от градостроительного планирования до эксплуат
|11.03.2026
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Банк ДОМ.РФ внедрил решение PayControl для безопасного подтверждения платежей корпоративных клиентов на смартфоне
Банк ДОМ.РФ (входит в Группу ДОМ.РФ) завершил внедрение решения PayControl ГОСТ для подтвер
|05.03.2026
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«ДОМ.РФ Технологии» расширяет технологическое партнёрство в регионах
«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и ведущий разработчик ИТ-решений для строительной отрасли «Домопланер» (г. Новосибирск) заключили соглашение о сотрудничестве в области цифров
|03.03.2026
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ДОМ.РФ открыл сервис сбора данных для ИИ-решений в строительстве
ДОМ.РФ запустил сервис загрузки данных на Отраслевой платформе строительства платформа.дом.рф. Компании-участники рынка получили возможность не только пользоваться готовыми аналитическими наборами, но и делиться собственными отраслевыми данными, формируя единую базу машиночитаемы
|27.02.2026
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ДОМ.РФ перевел документооборот для клиентов арендного жилья в цифровой формат
нтооборота по арендному жилью в цифровой формат. Теперь все этапы взаимодействия с клиентом — от первого обращения и заключения договора до подписания заявлений в период проживания — доступны онлайн. ДОМ.РФ последовательно развивает цифровые инструменты в сфере арендного жилья, повышая качество сервиса и создавая удобную, прозрачную и современную модель коммуникации с клиентами. Большинство
|19.02.2026
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ДОМ.РФ запускает отраслевой консалтинговый центр в жилищной сфере
В «ДОМ.РФ Технологии» (ИТ-компания ПАО ДОМ.РФ) представили консалтинговый центр для девелоперов, градостроителей и генподрядчиков – Эксперт.дом.рф. В основе работы центра – не только
|06.02.2026
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Участники рынка смогут делиться данными в рамках единой платформы строительной отрасли
В феврале 2026 г. для участников рынка откроется сервис загрузки датасетов на площадке Отраслевой платформы данных строительной отрасли платформа.дом.рф. Компании в авторизованной зоне смогут делиться сведениями и обогащать базу данных, благодаря которой можно создавать новые ИИ-решения. Об этом CNews сообщили представители Минстроя Росс
|05.02.2026
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ДОМ.РФ: участники рынка смогут делиться данными в рамках единой платформы стройотрасли
В феврале для участников рынка откроется сервис загрузки датасетов на Отраслевой платформе данных строительной отрасли платформа.дом.рф. Компании в авторизованной зоне смогут делиться сведениями и обогащать базу данных, благодаря которой можно создавать новые ИИ-решения. Презентация сервиса прошла в рамках заседания Эксп
|29.01.2026
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ДОМ.РФ пропилотировал применение российских ИИ-агентов в финсекторе
апробация применения ИИ-агентов на базе отечественных больших языковых моделей в финансовой сфере. ДОМ.РФ стал участником проекта и успешно пропилотировал три российских решения для повышения
|13.01.2026
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ДОМ.РФ занял вторую строчку рейтинга ИТ-работодателей России по версии «Хабр Карьера»
авить отзыв. Все компании оцениваются по двенадцати критериям по пятибалльной шкале. В прошлом году ДОМ.РФ занимал третье место в топе компаний. В ДОМ.РФ сегодня работает более 8 тысяч ч
|19.12.2025
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ДОМ.РФ и «Сколково» подвели итоги работы строительного акселератора Build UP за 2025 год
зультаты проведенных пилотных внедрений передовых технологий на объектах и инфраструктуре партнёров. Со вступительным словом к участникам обратился управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак и руководители компаний-партнёров Build UP. Программу демо-дня открыли заместитель председателя правления Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) Алексей Паршиков и заместитель г
|12.12.2025
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ДОМ.РФ начнёт разработку цифровых сервисов в мастер-планировании крупных территорий
В 2026 году ДОМ.РФ приступит к созданию цифровых сервисов в сфере мастер-планирования крупных территорий. Такие инструменты позволят повысить эффективность планирования городов и ускорить процессы подготов
|05.12.2025
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Девелоперы обсудили тренды цифровизации отрасли в России на форуме ДОМ.РФ и Сколково
«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и Фонд «Сколково» выступили организаторами ежегодной отраслевой сессии, посвящённой цифровой трансформации в сфере девелопмента. Мероприятие с
|28.11.2025
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ДОМ.РФ оценит уровень цифровой зрелости частного домостроения в России
Группа ДОМ.РФ проведёт оценку уровня цифровой зрелости ИЖС в России. Об этом рассказал генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов в рамках форума ДОМ.РФ «Свой дом. Новая
|09.10.2025
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ДОМ.РФ разработал платформу для создания ИИ-агентов
командам из разных подразделений создавать ИИ-агентов для своих нужд. До конца года планируем запустить агентов для автотестов, проверки тест-кейсов и многое другое», – отметил Николай Козак. Ранее «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) создал свою платформу интеллектуальной обработки документов DOM.IDP. Она собирает, анализирует и конвертирует данные из любых файлов — от emai
|01.10.2025
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Платформа ДОМ.РФ «Цифровой контроль строительства» победила в премии 100+ Awards на форуме TechnoBuild
Единая ИТ-платформа «Цифровой контроль строительства» (ЦКС) для управления стройкой от ДОМ.РФ победила в премии 100+ Awards крупнейшего в регионах страны международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. Продукт, разработанный командой «ДОМ.РФ Технологии», с
|10.09.2025
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Цифровой контроль строительства: как российские компании задают новый стандарт цифровой стройки
, способных справиться со всем спектром задач девелоперов. © pressmaster / Фотобанк Фотодженика Среди главных стимулов внедрения цифровых решений девелоперы называют прозрачность и контроль процессов Дом.рф с 2018 года создаёт цифровые инструменты для внедрения в строительство и повышения эффективности отрасли. Одним из первых инструментов стала Единая информационная система жилищного строи
|18.08.2025
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Стенд ДОМ.РФ на семейном фестивале «ИТ-пикник» посетило свыше 2 тыс. человек
В музее-заповеднике «Коломенское» в Москве прошёл крупнейший ежегодный ИТ-фестиваль «ИТ-пикник». ДОМ.РФ выступил партнёром мероприятия и организовал площадку с развлекательными и игровыми зонами, лекторием и пространством для отдыха. За время пикника стенд госкомпании посетило свыше 2 тыс.
|30.07.2025
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ДОМ.РФ: число отечественных ИТ-решений для стройки выросло вдвое
Число российских ИТ-решений в строительстве, содержащихся в открытом реестре на портале Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, выросло за год в два раза и достигло 875. Список включает сведения от 460 разработчиков нашей страны и охватывает более десятка направлений работы девелоперских компаний. «Строительство
|02.07.2025
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ДОМ.РФ: «цифровые двойники» лифтов разработают участники обучения в Сириусе
в Сириусе. В рамках обучения участники разработают прототип «цифрового двойника» лифта, который позволит повысить эффективность обслуживания и безопасность. Такую задачу подготовили Цифровая академия ДОМ.РФ совместно с Щербинским лифтостроительным заводом (входит в группу ДОМ.РФ) и подразделением «Искусственный интеллект» госкомпании. Команде из пяти школьников в течение трёх недель
|27.06.2025
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К маркетплейсу недвижимости наш.дом.рф присоединились новые диджитал-партнеры
«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и крупнейшие диджитал-агентства страны в сфере недвижимости договорились о сотрудничестве, направленном на развитие цифровых сервисов в жилищн
|27.06.2025
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ДОМ.РФ: технологичность девелоперов оценят по новой методике
а и девелопмента для оценки цифровой зрелости. По его результатам разработана новая методика, по которой будет составлен рейтинг компаний по уровню цифровизации. Об этом сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) Александр Лукьянов на форуме «Движение», который проходит с 24 по 27 июня в Сочи. «В рамках большого исследования мы уже провели опрос несколь
|26.06.2025
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«ДОМ.РФ Технологии» и Авито договорились о сотрудничестве в сфере развития цифровых сервисов на рынке недвижимости
26 июня в рамках форума недвижимости «Движение» Авито и «ДОМ.РФ Технологии» (группа ДОМ.РФ) заключили соглашение. Подписи под документом поставили генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов и директор по взаимодействию
Дом.РФ АКБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Козак Николай 209 206
|Шадаев Максут 1210 143
|Натрусов Артем 313 135
|Чаркин Евгений 317 105
|Абакумов Евгений 227 89
|Ульянов Николай 176 75
|Лукьянов Александр 80 73
|Воронин Павел 196 70
|Врацкий Андрей 175 70
|Сотин Денис 216 67
|Урусов Виктор 157 67
|Нестеров Алексей 175 66
|Меденцев Константин 106 65
|Петухов Антон 62 59
|Теплицкий Дмитрий 88 58
|Шаев Виталий 59 56
|Аксенов Олег 62 54
|Гимранов Ринат 126 52
|Бурилов Андрей 117 48
|Белоусов Максим 109 46
|Никитин Сергей 96 45
|Клепиков Алексей 121 44
|Малышев Сергей 99 41
|Новикова Елена 105 41
|Казарин Станислав 175 41
|Шмаков Антон 72 41
|Артюхов Сергей 66 41
|Галкин Николай 140 40
|Нальский Максим 53 40
|Заянц Илья 57 40
|Соловьев Виталий 52 40
|Каушанский Александр 56 40
|Денисов Анатолий 57 40
|Распопов Алексей 49 40
|Харитонов Вадим 43 40
|Оберемок Надежда 45 40
|Аникин Дмитрий 68 40
|Милованов Андрей 46 40
|Солдатенкова Ксения 41 40
|Белан Иван 41 40
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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