Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дом.РФ АКБ
Российский капитал
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 88, упоминаний - 186
Дом.РФ АКБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шитиков Евгений 8 8
|Арлазаров Владимир 118 4
|Громов Михаил 8 3
|Данила Литвинов 3 3
|Рейман Леонид 412 3
|Глазков Александр 57 2
|Бяков Юрий 34 2
|Камалдынов Дмитрий 4 2
|Боим Анна 10 2
|Ракишин Александр 2 2
|Пономаренко Сергей 6 1
|Калинин Андрей 15 1
|Чебаков Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Погорелова-Триппель Наталья 3 1
|Верниковская Наталья 5 1
|Шашмурина Ксения 5 1
|Lang Christian - Ланг Кристиан 1 1
|Богаченко Александр 8 1
|Jow Mark - Джо Марк 1 1
|Ситдеков Тагир 1 1
|Сентябрев Евгений 8 1
|Дремлюг Андрей 3 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Соловьев Александр 61 1
|Липкин Александр 4 1
|Смирнова-Крелль Оксана 49 1
|Атанесов Саргис 13 1
|Галкина Мария 2 1
|Худяков Константин 3 1
|Заботкин Алексей 6 1
|Первенцев Алексей 1 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Егоров Вадим 9 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Кравченко Георгий 9 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Путин Владимир 1826 1
|Черепенников Антон 52 1
|Кузнецов Сергей 82 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|Ведомости 259 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru