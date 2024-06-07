Сбер СберБизнес Софт
Сбер Бизнес Софт — российский разработчик ИТ-решений основе искусственного интеллекта для автоматизации бизнеса в области маркетинга, аналитики и продаж. Помимо разработки и внедрения программных решений, специалисты Сбер Бизнес Софта консультируют предпринимателей по цифровым технологиям, системам и трансформации и внедряют сервисы с ИИ.
|07.06.2024
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Шины «Кордианта» будет проверять искусственный интеллект
правлением которого создан одноименный шинный кластер (входит в холдинг S8 Capital), и ИТ-компания «Сбер Бизнес Софт» заключили соглашение о партнерстве в области использования технологий искус
|11.04.2024
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«Сбер Бизнес Софт» интегрировал решение «СберКорус» в свою CRM-систему
Российская ИТ-компания «Сбер Бизнес Софт» и цифровая платформа для электронного документооборота (ЭДО) «СберКорус» вн
|28.02.2024
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ИИ-решение «Сбер Бизнес Софт» поможет бизнесу быстро находить нужную информацию в больших массивах данных с помощью GigaChat
«Сбер Бизнес Софт» (дочерняя компания «Сбера») с помощью GigaChat API, программного интерфейса
|24.08.2023
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«Сбер бизнес софт» в партнерстве с Profitbase запустил решение для цифровизации коммерческого блока девелоперов на базе SberCRM
«Сбер бизнес софт» в партнерстве с Profitbase запустил решение для цифровизации коммерческого блока девелоперов на базе SberCRM. Основное назначение отраслевого решения SberCRM для девелоперов –
|22.06.2023
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ИИ-модель «Сбера» помогает бизнесу прогнозировать спрос
«Сбер бизнес софт» по заказу группы компаний «Абрау-дюрсо» разработал инновационную модель про
|06.06.2023
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«Сбер бизнес софт» разработал CRM-систему для фармкомпании «Панбио фарм»
Компания «Сбер бизнес софт» в рамках стратегического сотрудничества с одной из ведущих фармацевтических компаний в России — ООО «Панбио фарм» (PBF) — разработала отраслевую CRM-систему на основе платформ
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Оберемок Надежда 30 29
|Урусов Виктор 127 27
|Шадаев Максут 1009 27
|Нестеров Алексей 143 27
|Аникин Дмитрий 44 27
|Каушанский Александр 33 26
|Соловьев Виталий 36 26
|Абакумов Евгений 205 26
|Аксенов Олег 44 26
|Врацкий Андрей 135 26
|Харитонов Вадим 28 26
|Натрусов Артем 284 26
|Чаркин Евгений 296 26
|Малышев Сергей 83 26
|Никитин Сергей 72 26
|Новикова Елена 88 26
|Ульянов Николай 112 26
|Теплицкий Дмитрий 73 26
|Воронин Павел 136 26
|Петухов Антон 44 26
|Нальский Максим 36 26
|Калякин Павел 66 26
|Денисов Анатолий 35 26
|Распопов Алексей 34 26
|Шмаков Антон 45 26
|Шаев Виталий 43 26
|Милованов Андрей 31 26
|Солдатенкова Ксения 26 26
|Белан Иван 26 26
|Желнова Алина 27 26
|Артюхов Сергей 42 26
|Галкин Николай 104 17
|Замаруев Владимир 40 15
|Суровец Дмитрий 76 15
|Глазков Александр 137 15
|Кирьянова Александра 135 14
|Михалев Евгений 89 14
|Краснов Александр 74 14
|Цыганков Дмитрий 24 14
|Кузнецов Евгений 52 14
|Мобильные системы 115 1
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