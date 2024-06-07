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Сбер СберБизнес Софт

Сбер - СберБизнес Софт

Сбер Бизнес Софт — российский разработчик ИТ-решений  основе искусственного интеллекта для автоматизации бизнеса в области маркетинга, аналитики и продаж. Помимо разработки и внедрения программных решений, специалисты Сбер Бизнес Софта консультируют предпринимателей по цифровым технологиям, системам и трансформации и внедряют сервисы с ИИ


07.06.2024 Шины «Кордианта» будет проверять искусственный интеллект

правлением которого создан одноименный шинный кластер (входит в холдинг S8 Capital), и ИТ-компания «Сбер Бизнес Софт» заключили соглашение о партнерстве в области использования технологий искус
11.04.2024 «Сбер Бизнес Софт» интегрировал решение «СберКорус» в свою CRM-систему

Российская ИТ-компания «Сбер Бизнес Софт» и цифровая платформа для электронного документооборота (ЭДО) «СберКорус» вн
28.02.2024 ИИ-решение «Сбер Бизнес Софт» поможет бизнесу быстро находить нужную информацию в больших массивах данных с помощью GigaChat

«Сбер Бизнес Софт» (дочерняя компания «Сбера») с помощью GigaChat API, программного интерфейса
24.08.2023 «Сбер бизнес софт» в партнерстве с Profitbase запустил решение для цифровизации коммерческого блока девелоперов на базе SberCRM

«Сбер бизнес софт» в партнерстве с Profitbase запустил решение для цифровизации коммерческого блока девелоперов на базе SberCRM. Основное назначение отраслевого решения SberCRM для девелоперов –
22.06.2023 ИИ-модель «Сбера» помогает бизнесу прогнозировать спрос

«Сбер бизнес софт» по заказу группы компаний «Абрау-дюрсо» разработал инновационную модель про
06.06.2023 «Сбер бизнес софт» разработал CRM-систему для фармкомпании «Панбио фарм»

Компания «Сбер бизнес софт» в рамках стратегического сотрудничества с одной из ведущих фармацевтических компаний в России — ООО «Панбио фарм» (PBF) — разработала отраслевую CRM-систему на основе платформ

Публикаций - 56, упоминаний - 71

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

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1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
Северсталь Инфоком 63 12
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К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 9
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Кофемания 51 15
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