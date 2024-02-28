ИИ-решение «Сбер Бизнес Софт» поможет бизнесу быстро находить нужную информацию в больших массивах данных с помощью GigaChat

«Сбер Бизнес Софт» (дочерняя компания «Сбера») с помощью GigaChat API, программного интерфейса доступа к нейросетевой модели GigaChat, создала ИИ-ассистента на базе конструктора чат-ботов «СберБизнесБот».

Решение позволит бизнесу в короткие сроки анализировать большие базы текстовых документов, находить в них необходимую информацию и готовить ответы на основе суммаризированного текста. Бот «Сбер Бизнес Софт» поможет компаниям использовать все имеющиеся ресурсы более эффективно. Так, с его помощью можно ускорить поиск и суммаризацию информации во внутренних документах, исключить ошибки, вызванные человеческим фактором, а также высвободить время сотрудников для решения более сложных задач.

Для эффективной работы сервиса бизнесу достаточно предоставить текстовые документы и своевременно их актуализировать. Получив запрос от пользователя, «СберБизнесБот» даёт ответ в соответствии со сценарием или обращается к базе с документами, где ищет подходящие фрагменты. В сервисе используется технология RAG (Retrieval Augmented Generation, генерация дополненной выборки), которая позволяет добавить дополнительную информацию в контекст запроса к языковой модели, и в результате пользователь получает более полный и точный ответ.

Сервис GigaChat отвечает за анализ найденных данных и формулировку итогового материала: при необходимости он сам перефразирует текст для более комфортного восприятия. Так, ИИ-ассистент, например, способен заменить первую линию поддержки, где большинство запросов клиентов являются типовыми, а ответы на них часто находятся во внутренней документации компании. При этом он распознает смыслы и нюансы вопроса, поэтому может справиться и с запросами пользователей, которые заданы ему в нестандартной манере или содержат неточности в формулировках.

Сейчас ИИ-ассистент доступен в кастомных проектах на индивидуальных условиях, во втором квартале планируется вывести функционал для всех пользователей «СберБизнесБота».