Новиков Денис
Новиков Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Солдатенкова Ксения 26 14
|Шадаев Максут 1009 14
|Урусов Виктор 127 14
|Суровец Дмитрий 76 14
|Абакумов Евгений 205 14
|Глазков Александр 137 14
|Галкин Николай 104 14
|Смирнов Вячеслав 41 14
|Замаруев Владимир 40 13
|Натрусов Артем 284 13
|Джабиев Георгий 45 12
|Глухов Иван 27 12
|Киселев Сергей 59 12
|Кибалко Кирилл 34 12
|Пирогова Ирина 28 12
|Аксенов Олег 44 12
|Желтухин Вадим 31 12
|Павлов Вадим 21 11
|Каушанский Александр 33 11
|Лукьянов Олег 14 11
|Сабынин Андрей 36 11
|Белан Иван 26 11
|Врацкий Андрей 135 10
|Желнова Алина 27 10
|Мезенцев Александр 15 9
|Михалев Евгений 89 9
|Воронин Павел 136 9
|Бахтин Дмитрий 17 9
|Сысуев Андрей 14 9
|Пунин Андрей 14 9
|Евсеев Артем 14 9
|Шмаков Антон 45 8
|Денисов Анатолий 35 8
|Ульянов Николай 112 8
|Краснов Александр 74 8
|Шаев Виталий 43 8
|Цыганков Дмитрий 24 8
|Нестеров Алексей 143 8
|Оберемок Надежда 30 8
|Чаркин Евгений 296 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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