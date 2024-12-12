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Индексная книга (каталог) CNews*
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Новиков Денис



12.12.2024 Группа ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика для «ФосАгро» 1
12.12.2024 Группа ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика для «ФосАгро» 1
28.11.2024 «ФосАгро» строит корпоративные коммуникации на базе eXpress 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
11.10.2024 «ФосАгро» доверяет защиту больших объемов данных «Кибер Бэкапу» 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
15.09.2023 5 причин, почему роботы еще не скоро заменят живых таксистов в России 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Новиков Денис и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 14
8213 14
Газинформсервис - ГИС 272 14
Сбер - СберБизнес Софт 56 14
Diasoft - Диасофт 870 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 14
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 14
R-Vision - Р-Вижн 153 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 14
Ланит Интеграция 190 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
Северсталь Инфоком 63 12
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 9
Аусферр ИТЦ 28 8
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 8
Polymedia - Полимедиа 138 8
ФинГрад - FinGrad 33 8
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
МегаФон 8805 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Терн ГК - Tern Group 75 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 5
Ростелеком 9701 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Hoff Tech - Хофф Тех 39 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Цифра ГК 2426 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 22 1
Сервис Плюс 183 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 14
Кофемания 51 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 14
РЖД - Российские железные дороги 1903 14
ВТБ - Почта Банк 466 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 14
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Альфа-Банк 1769 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
Северсталь ПАО - Severstal 478 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 10
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 8
ФосАгро 126 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 8
Cotton Club - Коттон Клаб 21 8
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 8
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 7
Ингосстрах СПАО 421 7
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 6
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 6
Восток-Сервис ГК 52 6
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 6
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 14
Федеральное казначейство России 1772 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 14
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 15
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DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 2
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 2
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 283 2
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Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 14
Новые облачные технологии - МойОфис 778 14
НКТ - Р7-Офис 380 14
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 14
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 14
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 14
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 14
Протек - Здравсити 26 12
НКТ - Р7-графика 31 11
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 10
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
СалютДевайсы - GigaChat 190 4
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 3
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 47 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 96 1
Солдатенкова Ксения 26 14
Шадаев Максут 1009 14
Урусов Виктор 127 14
Суровец Дмитрий 76 14
Абакумов Евгений 205 14
Глазков Александр 137 14
Галкин Николай 104 14
Смирнов Вячеслав 41 14
Замаруев Владимир 40 13
Натрусов Артем 284 13
Джабиев Георгий 45 12
Глухов Иван 27 12
Киселев Сергей 59 12
Кибалко Кирилл 34 12
Пирогова Ирина 28 12
Аксенов Олег 44 12
Желтухин Вадим 31 12
Павлов Вадим 21 11
Каушанский Александр 33 11
Лукьянов Олег 14 11
Сабынин Андрей 36 11
Белан Иван 26 11
Врацкий Андрей 135 10
Желнова Алина 27 10
Мезенцев Александр 15 9
Михалев Евгений 89 9
Воронин Павел 136 9
Бахтин Дмитрий 17 9
Сысуев Андрей 14 9
Пунин Андрей 14 9
Евсеев Артем 14 9
Шмаков Антон 45 8
Денисов Анатолий 35 8
Ульянов Николай 112 8
Краснов Александр 74 8
Шаев Виталий 43 8
Цыганков Дмитрий 24 8
Нестеров Алексей 143 8
Оберемок Надежда 30 8
Чаркин Евгений 296 8
Россия - РФ - Российская федерация 144219 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Сингапур - Республика 1849 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Москва - ЮЗАО - Ясенево 35 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 15
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 252 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 13
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ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 12
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НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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