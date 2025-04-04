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Cotton Club Коттон Клаб

Cotton Club - Коттон Клаб

 

Евгений Михалев, Директор по цифровой трансформации, Cotton club "С какими сложностями сталкиваются предприятия FMCG-отрасли при реализации плана цифровых преобразований?"  Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва


04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
07.05.2024 Поможет ли цифровизация повысить производительность труда в промышленности 1
25.04.2024 Языковая модель Napoleon IT проанализировала отзывы и составила список улучшений продукта для производителя средств гигиены 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
30.12.2003 Verysell наградила сотрудников 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Cotton Club и организации, системы, технологии, персоны:

8358 17
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 516 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12990 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 16
Diasoft - Диасофт 909 15
R-Vision - Р-Вижн 164 15
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 15
Газинформсервис - ГИС 294 14
Сбер - СберБизнес Софт 60 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 14
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 72 14
Ланит Интеграция 194 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1242 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 81 12
Северсталь Инфоком 67 12
Hoff Tech - Хофф Тех 41 10
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 44 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 8
МегаФон 9111 6
Терн ГК - Tern Group 77 6
Ростелеком 9835 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 60 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 31 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 283 5
Аусферр ИТЦ 28 4
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 253 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 126 2
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 53 2
Yandex - Яндекс 7552 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1978 2
Google LLC 11887 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 2
Cloud4Y 290 2
Wemakefab - Вимейкфаб 1 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 17
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 15
Кофемания 56 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 145 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 14
РЖД - Российские железные дороги 1929 14
ВТБ - Почта Банк 469 14
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 14
ФосАгро 127 14
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 13
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 41 12
Северсталь ПАО - Severstal 489 12
Альфа-Банк 1786 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 10
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 205 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 66 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 89 8
Альфа-Капитал УК 105 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 7
Ингосстрах СПАО 425 7
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2444 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 490 6
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 512 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 462 6
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 5
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11881 16
Федеральное казначейство России 1794 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 14
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2737 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2550 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3385 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6023 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
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НКТ - Р7-Офис 397 14
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Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 42 1
Luxms BI 81 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 459 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 29 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 474 1
Microsoft Office 365 951 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 214 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 171 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 91 1
X5 Group - X5 EMM - X5 Enterprise Mobility Management 1 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 29 1
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Суровец Дмитрий 78 16
Галкин Николай 109 16
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Новиков Денис 20 14
Врацкий Андрей 138 14
Смирнов Вячеслав 42 14
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Замаруев Владимир 41 13
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Михалев Евгений 90 12
Джабиев Георгий 45 12
Киселев Сергей 64 12
Пирогова Ирина 29 12
Желтухин Вадим 32 12
Сысуев Андрей 14 12
Аксенов Олег 46 12
Кибалко Кирилл 39 12
Бахтин Дмитрий 17 11
Павлов Вадим 21 11
Каушанский Александр 33 11
Лукьянов Олег 16 11
Сабынин Андрей 36 11
Белан Иван 26 11
Желнова Алина 27 10
Беляев Владислав 87 9
Мезенцев Александр 16 9
Пунин Андрей 14 9
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Завьялов Максим 18 9
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Австрия - Австрийская Республика 1313 1
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