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Cotton Club Коттон Клаб
Евгений Михалев, Директор по цифровой трансформации, Cotton club "С какими сложностями сталкиваются предприятия FMCG-отрасли при реализации плана цифровых преобразований?" Конференция CNews "Цифровизация промышленности 2024" 11.04.2024, Москва
Cotton Club и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1026 17
|Суровец Дмитрий 78 16
|Галкин Николай 109 16
|Натрусов Артем 284 15
|Воронин Павел 140 15
|Урусов Виктор 131 15
|Цыганков Дмитрий 37 15
|Глазков Александр 139 15
|Аникин Дмитрий 46 15
|Солдатенкова Ксения 26 14
|Абакумов Евгений 206 14
|Новиков Денис 20 14
|Врацкий Андрей 138 14
|Смирнов Вячеслав 42 14
|Глухов Иван 29 13
|Замаруев Владимир 41 13
|Челидзе Джимшер 32 13
|Михалев Евгений 90 12
|Джабиев Георгий 45 12
|Киселев Сергей 64 12
|Пирогова Ирина 29 12
|Желтухин Вадим 32 12
|Сысуев Андрей 14 12
|Аксенов Олег 46 12
|Кибалко Кирилл 39 12
|Бахтин Дмитрий 17 11
|Павлов Вадим 21 11
|Каушанский Александр 33 11
|Лукьянов Олег 16 11
|Сабынин Андрей 36 11
|Белан Иван 26 11
|Желнова Алина 27 10
|Беляев Владислав 87 9
|Мезенцев Александр 16 9
|Пунин Андрей 14 9
|Евсеев Артем 16 9
|Завьялов Максим 18 9
|Денисов Анатолий 35 8
|Шаев Виталий 43 8
|Козырев Алексей 324 8
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