Индексная книга (каталог) CNews*
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Суровец Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 115, упоминаний - 115
Суровец Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 63
|Ульянов Николай 176 49
|Лигачев Глеб 120 45
|Сергеев Сергей 179 44
|Нестеров Алексей 175 36
|Граденко Михаил 56 36
|Трошина Елена 39 35
|Чудинов Дмитрий 103 35
|Соболев Роман 48 35
|Чаркин Евгений 317 33
|Абакумов Евгений 227 32
|Цыганков Роман 62 32
|Глазков Александр 151 31
|Галкин Николай 140 31
|Натрусов Артем 313 30
|Варжавин Иван 30 30
|Цыганков Дмитрий 38 29
|Урусов Виктор 157 29
|Воеводин Александр 40 29
|Шойтов Александр 116 29
|Круглов Виктор 43 29
|Аникин Дмитрий 68 29
|Атоян Антон 36 29
|Фарберов Александр 29 29
|Михалев Евгений 98 28
|Евсеев Артем 55 28
|Глухов Иван 35 27
|Пирогова Ирина 31 27
|Желтухин Вадим 72 27
|Алифанов Кирилл 84 26
|Цыганов Вячеслав 79 24
|Катамадзе Анна 133 24
|Трояновский Владимир 63 23
|Мельникова Алиса 100 23
|Козырев Алексей 328 23
|Панченко Иван 197 22
|Урьяс Вадим 98 20
|Кирьянова Александра 169 20
|Клепиков Алексей 121 19
|Павлов Вадим 21 18
|Bloomberg 1627 1
|Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.