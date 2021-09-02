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Суровец Дмитрий


02.09.2021 Fesco, Ntechlab и «Бином» приступают к реализации проекта «умного порта» во Владивостокском морском торговом порту 1
16.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
01.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
25.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
12.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
18.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
03.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
25.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
10.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
03.02.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
28.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
13.01.2020 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
27.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
09.12.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
29.11.2019 Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта 1
05.11.2019 Завтра пройдет CNews FORUM. Присоединяйтесь к лидерам ИТ-рынка 1
31.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
29.10.2019 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2019. Успейте подать заявку 1
24.10.2019 На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
22.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
03.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
11.01.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 1

Публикаций - 44, упоминаний - 52

Суровец Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 21
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 8
3779 7
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
Rimini Street 38 5
Schneider Electric Secure Power 44 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Восход ФГБУ НИИ 367 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Телеком-защита 48 1
IEK - ИЭК Холдинг 3 1
TOT Systems - ТОТ Системс 2 1
IBM Европа 7 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Schneider Electric 409 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 1
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 32
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 22
НСПК - Национальная система платежных карт 257 17
АльфаСтрахование СГ 208 16
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 16
Совкомбанк ПАО 147 15
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 13
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 13
Норникель - Норильский никель 178 12
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
Металлинвестбанк 39 11
Лукойл-Информ 73 11
Альфа-Банк 1127 10
Ингосстрах СПАО 210 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 10
X5 Group - Пятерочка 560 10
Аэрофлот 493 10
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 9
Procter&Gamble - P&G 94 9
ТрансКонтейнер 25 9
Фармстандарт АО 32 9
McDonald’s - Макдоналдс 90 9
Русагро Группа Компаний 139 9
ММК-Информсервис 20 9
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 30 9
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 9
Открытие ФК 538 9
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 9
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 9
Росводоканал 44 9
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 9
РСХБ-Страхование жизни 9 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 8
Уралкалий ПАО 62 8
Почта России ПАО 1579 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 28
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 11
ПФР Департамент информационных технологий 103 11
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 7
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
Счётная палата РФ 461 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Правительство Москвы 653 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 16
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 9
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 9
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 16 9
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 7
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 7
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
ИТ-аутсорсинг 672 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Четвернин Алексей 651 31
Урьяс Вадим 76 20
Трояновский Владимир 40 17
Чаркин Евгений 182 16
Дьяченко Валерий 66 16
Муравьев Владимир 29 15
Халматов Максим 45 15
Панферов Алексей 22 15
Абакумов Евгений 103 14
Горбатько Александр 90 14
Демидов Сергей 50 12
Михалев Евгений 40 12
Борисов Илья 26 12
Контемиров Юрий 27 11
Калинкин Алексей 16 11
Сычев Артем 48 11
Мусич Роман 16 11
Клепиков Алексей 77 11
Гущин Александр 15 11
Палей Лев 31 11
Нуйкин Андрей 27 11
Цыганов Вячеслав 54 11
Богданов Кирилл 91 10
Ягнятинский Евгений 32 10
Прохорова Алла 45 10
Сапунов Михаил 9 9
Холкин Дмитрий 15 9
Зырянов Илья 17 9
Поляков Сергей 60 9
Кереже Дмитрий 9 9
Путин Сергей 36 9
Погосова Карина 9 9
Дрейгер Павел 15 9
Натрусов Артем 121 9
Шеховцов Юрий 33 9
Остапенко Григорий 26 9
Соколов Алексей 121 9
Богомазов Дмитрий 13 9
Курбатов Владимир 19 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Россия - Российская федерация - РФ 57680 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 24
Восточная Европа 1691 16
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 256 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 8
Европа 3788 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 34
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 6
Gartner 2197 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 26
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 7
CNews AWARDS 292 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770025, в очереди разбора - 673707.
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