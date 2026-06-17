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Индексная книга (каталог) CNews*
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Суровец Дмитрий

СОБЫТИЯ


17.06.2026 CNews FORUM Кейсы состоится завтра. Регистрация 1
16.06.2026 До главного ИТ-события лета осталось два дня. Успейте зарегистрироваться. 1
10.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталась одна неделя 1
03.06.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели 1
27.05.2026 Российские лидеры в сфере искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
20.05.2026 Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
13.05.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
06.05.2026 Российские лидеры по оптимизации цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
29.04.2026 Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
22.04.2026 Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
15.04.2026 Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026 1
08.04.2026 CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
31.03.2026 Премии CNews «Инновация года» и «Импортозамещение года»: начат отбор номинантов 1
12.03.2026 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2026. Регистрация открыта 1
01.10.2025 Fesco и «СКБ Контур» договорились о сотрудничестве в сфере развития электронного документооборота 1
05.09.2025 ГК Softline и FESCO будут совместно развивать цифровые решения для логистики 1
02.09.2025 «Почта России» заявила об 100% импортозамещении критически важной ИТ-инфраструктуры 1
01.09.2025 Как повысить производительность труда с помощью программных роботов? — Рассказывает ИТ-директор «Силовых машин» 1
27.08.2025 Как привлечь и удержать ИТ-специалистов? Пять основных способов раскрыл зампред правления Московского кредитного банка 1
07.08.2025 Переход с RISC-серверов на x86 казался невозможным, но мы справились, — исполнительный вице-президент Газпромбанка об импортозамещении в банках 1
06.08.2025 ИИ становится необходимым инструментом работы современного банка 1
28.07.2025 Как цифровизация помогает управлять промышленным предприятием 1
28.07.2025 Цифровой трансформацией теперь может заниматься любой сотрудник 1
27.07.2025 ИБ-рисков использования ИИ становится все больше 1
26.07.2025 Как изменился подход к цифровизации ритейла 1
21.07.2025 «Как избегать проблем в гонке импортозамещения», - ИТ-директор СО ЕЭС на CNews FORUM Кейсы 1
09.07.2025 Что тормозит использование искусственного интеллекта 1
09.07.2025 Импортозамещение: подводим промежуточные итоги и смотрим в будущее 1
09.07.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: полное импортозамещение возможно 1
08.07.2025 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
24.06.2025 Замглавы Минцифры Александр Шойтов на CNews FORUM Кейсы — о том, когда в России появятся биржи данных 1
19.06.2025 Завершается регистрация на главное ИТ-событие лета 2025. Успейте зарегистрироваться 1
17.06.2025 Осталась одна неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
10.06.2025 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
03.06.2025 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
22.05.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Остался месяц до крупнейшего мероприятия лета 1
15.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
02.04.2025 Fesco и NtechLab завершили внедрение ИИ-видеоаналитики в ВМТП 1
03.02.2025 Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей 1
14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1

Публикаций - 115, упоминаний - 115

Суровец Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 55
9594 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 40
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 32
Diasoft - Диасофт 1144 31
SimbirSoft - СимбирСофт 124 31
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 30
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 29
R-Vision - Р-Вижн 267 29
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 29
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 24
Ростелеком 10948 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 22
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 20
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 16
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 15
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 15
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 15
Ланит - Lansoft - Лансофт 111 15
Ростелеком - TData - ТДата 71 15
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 15
CoWork - Коворкинг Платформ 21 15
Ланит Интеграция 219 14
Polymedia - Полимедиа 158 14
Газинформсервис - ГИС 496 14
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 14
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 14
ФинГрад - FinGrad 48 14
Аусферр ИТЦ 44 14
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 13
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 13
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 12
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 12
S8 Capital - С8 Капитал 51 12
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 12
ТОП-Сервис 22 12
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 11
SAP SE 5601 11
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 111
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 62
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 59
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 53
Русагро Группа Компаний 379 46
Почта России ПАО 2370 44
Северсталь ПАО - Severstal 629 41
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 41
МКБ - Московский кредитный банк 657 38
Силовые машины 166 36
РЖД - Российские железные дороги 2096 35
ГПБ - Газпромбанк 1273 35
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 32
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 31
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 31
Кофемания 85 31
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 30
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 29
Газпром бурение 62 29
Альфа-Банк 1979 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 25
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 24
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 24
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 24
НСПК - Национальная система платежных карт 948 23
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 22
Ингосстрах СПАО 478 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 21
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 20
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 19
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 18
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 18
Альфа-Капитал УК 155 18
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 18
Hansa - Ханса 114 18
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 17
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 16
АльфаСтрахование СГ 394 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 60
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 59
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 34
Федеральное казначейство России 1949 32
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 15
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 12
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 9
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Федеральное собрание Российской Федерации 318 7
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 6
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 6
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 6
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 5
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Мосгордума - Московская городская Дума 148 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 108
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 84
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 80
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 75
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 65
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 61
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 58
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 42
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 37
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 37
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 36
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 36
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 31
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 31
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 28
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 26
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 25
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 24
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 24
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 24
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 23
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 22
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 19
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 19
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 18
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 18
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 18
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 17
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 17
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1105 17
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 17
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 16
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 16
Новые облачные технологии - МойОфис 958 30
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 29
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 29
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 29
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 29
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 29
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 29
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 29
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 24
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 22
Linx Cloud 92 17
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 17
1С:ERP Управление предприятием 841 15
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 15
НКТ - Р7-Офис 543 15
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 15
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 14
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 14
НКТ - Р7-графика 47 14
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 14
Протек - Здравсити 32 13
БИС - ITQuick - Jumse 52 11
Linux OS 11533 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 6
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Сбер - Sberworks 6 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Axiom JDK СЗИ 175 4
Microsoft Windows 16882 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Basis - Базис.Workplace 81 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 56 3
Шадаев Максут 1210 63
Ульянов Николай 176 49
Лигачев Глеб 120 45
Сергеев Сергей 179 44
Нестеров Алексей 175 36
Граденко Михаил 56 36
Трошина Елена 39 35
Чудинов Дмитрий 103 35
Соболев Роман 48 35
Чаркин Евгений 317 33
Абакумов Евгений 227 32
Цыганков Роман 62 32
Глазков Александр 151 31
Галкин Николай 140 31
Натрусов Артем 313 30
Варжавин Иван 30 30
Цыганков Дмитрий 38 29
Урусов Виктор 157 29
Воеводин Александр 40 29
Шойтов Александр 116 29
Круглов Виктор 43 29
Аникин Дмитрий 68 29
Атоян Антон 36 29
Фарберов Александр 29 29
Михалев Евгений 98 28
Евсеев Артем 55 28
Глухов Иван 35 27
Пирогова Ирина 31 27
Желтухин Вадим 72 27
Алифанов Кирилл 84 26
Цыганов Вячеслав 79 24
Катамадзе Анна 133 24
Трояновский Владимир 63 23
Мельникова Алиса 100 23
Козырев Алексей 328 23
Панченко Иван 197 22
Урьяс Вадим 98 20
Кирьянова Александра 169 20
Клепиков Алексей 121 19
Павлов Вадим 21 18
Россия - РФ - Российская федерация 166168 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Европа Восточная 3138 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 11
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 10
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Европа 24964 3
Казахстан - Республика 6048 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Индия - Bharat 5870 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Индонезия - Республика 1058 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
США - Калифорния 4829 1
Грузия 1332 1
Нидерланды 3746 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 1
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Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 93 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 33 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 45 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Армения - Республика 2449 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Америка - Американский регион 2206 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 114
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 70
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 56
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 47
Экономический эффект 1342 35
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 30
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 29
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 28
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 27
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 16
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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