Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Суровец Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 52
Суровец Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
|RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 1
|ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
|ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
|Четвернин Алексей 651 31
|Урьяс Вадим 76 20
|Трояновский Владимир 40 17
|Чаркин Евгений 182 16
|Дьяченко Валерий 66 16
|Муравьев Владимир 29 15
|Халматов Максим 45 15
|Панферов Алексей 22 15
|Абакумов Евгений 103 14
|Горбатько Александр 90 14
|Демидов Сергей 50 12
|Михалев Евгений 40 12
|Борисов Илья 26 12
|Контемиров Юрий 27 11
|Калинкин Алексей 16 11
|Сычев Артем 48 11
|Мусич Роман 16 11
|Клепиков Алексей 77 11
|Гущин Александр 15 11
|Палей Лев 31 11
|Нуйкин Андрей 27 11
|Цыганов Вячеслав 54 11
|Богданов Кирилл 91 10
|Ягнятинский Евгений 32 10
|Прохорова Алла 45 10
|Сапунов Михаил 9 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Зырянов Илья 17 9
|Поляков Сергей 60 9
|Кереже Дмитрий 9 9
|Путин Сергей 36 9
|Погосова Карина 9 9
|Дрейгер Павел 15 9
|Натрусов Артем 121 9
|Шеховцов Юрий 33 9
|Остапенко Григорий 26 9
|Соколов Алексей 121 9
|Богомазов Дмитрий 13 9
|Курбатов Владимир 19 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770025, в очереди разбора - 673707.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770025, в очереди разбора - 673707.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru