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Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков

Российская лесопромышленная отрасль продолжает работать на западных ИТ-решениях и собственных разработках. Отечественным разработчикам пока нечего предложить ей. Об этом на CNews FORUM рассказала Ирина Пирогова, вице-президент по информационным технологиям Группы «Илим».

Преодолевая последствия санкций

Лесопромышленная отрасль России продолжает использовать западные ИТ-решения в сочетании c собственными разработками, потому что российские разработчики пока не могут предложить подходящих аналогов. Об этом на CNews FORUM 7 ноября 2024 г. рассказала в своем выступлении Ирина Пирогова, вице-президент по информационным технологиям Группы «Илим».

«Сейчас большинство представителей ИТ-сферы объявляют, что могут практически все. – Рассуждает Ирина Пирогова. – Но, к сожалению это не так. Для нашей отрасли вся технология, а также соответствующие железо и софт были зарубежными. Мы не госструктура и мы не вынуждены замещать наш импортный и хорошо работающий у нас софт на российские программные продукты. На нашем рынке я не вижу желающих прийти и предложить нам импортозамещение».

В числе потерь в результате санкций «Илим» числит два зарубежных ПО, поставляемых по подписке: Think-cell (надстройка над PowerPoint) и Adobe для работы с pdf-файлами. Think-cell какое-то время удавалось использовать с помощью параллельного импорта, затем были предприняты попытки найти отечественное решение на замену, но они не увенчались успехом.

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Ирина Пирогова, вице-президент по информационным технологиям Группы «Илим», выступила с докладом «Инновации в условиях экономики с высокой ставкой рефинансирования: инвестиции в неопределенность»

Однако эти программы не были столь значимы для компании. Все остальное, по словам Ирины Пироговой, осталось, функционирует и будет продолжать работать до тех пор, пока компании не предложат что-то другое.

Западные ИТ-продукты продолжают работать

Из глобальных инновационных трендов в Группе «Илим» сегодня применяются большие данные и аналитика, искусственный интеллект и машинное обучение, виртуальная и дополненная реальность, цифровизация и интернет вещей, кибербезопасность и когнитивные технологии, роботы, дроны, и автономные машины, а также мобильные устройства.

Например, в настоящий момент «Илим» использует на производстве для развития технического обслуживания и ремонта веб-интерфейсы SAP PM (TOPO) для мобильных устройств и стационарных ПК с целью повышения удобства и эффективности использования SAP работниками технических служб.

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Таксация – определение объема срубленных и растущих деревьев – будет осуществляться с помощью высоких технологий

Измерительные системы лесозаготовки фиксируют данные об объеме заготовки, выполняемых работах и расходе горюче-смазочных материалов. Данные передаются по спутниковым каналам в систему SAP. Сегодня в трех филиалах компании реализована возможность получения информации со 100% собственных процессоров и харвестеров; а также передача с лесозаготовки данных подрядчиков, оборудованных бортовыми компьютерами, при работе в собственном лесном фонде всех филиалов.

На горизонте планирования менее суток работа лесовозной техники выстраивается через оптимизатор SAP TM с целевой функцией минимизации затрат на вывоз. Контроль и оценка эффективности использования лесовозной техники ведется на основе данных системы спутникового мониторинга. В трех филиалах реализовано логистическое решение для сплава леса.

«Мы будем использовать SAP до тех пор пока нам не предложат что-то лучшее, – констатирует Ирина Пирогова. – На наш взгляд вообще ничего не подлежит замене – нам просто это не нужно. Единственное с чем у нас реально проблема – это с АСУТП (автоматизированные системы управления технологическим процессом). Там у нас есть вопросы, потому что вендоры ушли, нет поддержки, местных специалистов у нас не хватает. Мы будем заменять системы АСУТП, но постепенно – в первую очередь то, что относится к объектам критической инфраструктуры».

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По словам Ирины Пироговой, лесопромышленная отрасль России продолжает использовать западные ИТ-решения в сочетании c собственными разработками, потому что отечественные разработчики пока не могут предложить подходящих аналогов

Кроме SAP компания использует другие западные ИТ-решения. Например, PiSystem, работать с которой помогает российская компания и немецкая автоматизированная система управления производственными процессами MES, для которой у «Илим» есть собственные специалисты.

Из используемого отечественного ПО в компании используют «Систему слежения за вагонами и контейнерами «МЦ-Слежение», а также систему учета «Проконт». Впрочем в ближайшее время «Проконт» будет заменен на более современную систему на базе SAP.

Свои исследования и разработки

Перечислим некоторые разработки компании, находящиеся на разных стадиях внедрения.

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Экономическая эффективность проекта имеет решающее значение для бюджета

В компании самостоятельно разработаны платформа управления производственными данными, автоматизация лесообеспечения и приемки.

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В настоящий момент в «Илим» ведутся работы над определением качества привозимой древесины, поскольку найти такое решение на рынке не удалось.

Исследования в сфере промышленного интернета вещей нацелены на контроль местоположения подрядчиков и персонала с помощью радиометок и системы мониторинга, в сфере компьютерного зрения и видеоаналитики – на выявление обрыва ремней, пенообразования и сорности продукции.

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Ирина Пирогова, вице-президент по информационным технологиям Группы «Илим»: Проекты должны приносить не только хайп, но и реальный экономический эффект

Также среди собственных разработок компании использование цифрового зрения для контроля качества щепы и автоопределения процентного соотношения пород, а также применение БПЛА для таксации (определения объема срубленных и растущих деревьев), а также на складах для определения размеров запасов щепы и круглого леса. Сейчас эта технология находится на стадии разработки.

Никто не хочет рисковать

«Лесопромышленная отрасль это высокоразвитое производство и у нас большая потребность в автоматизации, которую российский рынок пока не покрывает», – объясняет ситуацию Ирина Пирогова.

По ее словам, случившееся повышение ставки рефинансирования означает, что основным критерием выбора становятся показатели экономической эффективности проекта, характеризующие основную сумму эффекта и скорость отдачи вложенных средств (IRR, NPV, PI, срок окупаемости), а также влияние на операционный бюджет (EBITDA). IRR (Internal rate of return – внутренняя норма доходности) — показатель проекта, который позволяет определить прибыльность инвестиций – должен превышать 25%. И скоро он поднимется еще выше.

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«И когда к нам приходят представители ИТ-компаний – без этой цифры все остальное уже не интересно. – Рассказывает Ирина Пирогова. – Проекты должны приносить не только хайп, но и реальный экономический эффект. Пока мы нашли только одну компанию, которая готова идти с нами в какую-то конгломерацию, которая готова не за наш счет вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а нести такие же риски как и мы в случае неудачного выполнения пилотного проекта».

В ожидании российских разработчиков

Как отмечает Ирина Пирогова, исторически сложилось, что лесопромышленная отрасль всегда базировалась в России на иностранном оборудовании и на иностранном софте, не вызывая интереса у отечественных разработчиков. Поэтому просто прийти и попросить поставку нельзя – у компаний просто нет того ПО, что нужно компании.

«Сейчас мы объявляли конкурс на систему оптимизации на древесно-подготовительном цехе – оптимизация процессов окорки и изготовления щепы. – Объясняет ситуацию Ирина Пирогова. – В принципе компании, которые имеют опыт в нейросетях, машинном зрении, видеоаналитике, готовы, но только без гарантированного результата. Основная проблема в этом».

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Семнадцатый по счету CNews FORUM – крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти – стал рекордным по масштабу и количеству участников. CNews FORUM посетили более 1800 человек. Было заслушано около 150 экспертных докладов. На выставочном пространстве форума было представлено более 70 стендов.

Вадим Попов

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