Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков
Российская лесопромышленная отрасль продолжает работать на западных ИТ-решениях и собственных разработках. Отечественным разработчикам пока нечего предложить ей. Об этом на CNews FORUM рассказала Ирина Пирогова, вице-президент по информационным технологиям Группы «Илим».
Преодолевая последствия санкций
Лесопромышленная отрасль России продолжает использовать западные ИТ-решения в сочетании c собственными разработками, потому что российские разработчики пока не могут предложить подходящих аналогов. Об этом на CNews FORUM 7 ноября 2024 г. рассказала в своем выступлении Ирина Пирогова, вице-президент по информационным технологиям Группы «Илим».
«Сейчас большинство представителей ИТ-сферы объявляют, что могут практически все. – Рассуждает Ирина Пирогова. – Но, к сожалению это не так. Для нашей отрасли вся технология, а также соответствующие железо и софт были зарубежными. Мы не госструктура и мы не вынуждены замещать наш импортный и хорошо работающий у нас софт на российские программные продукты. На нашем рынке я не вижу желающих прийти и предложить нам импортозамещение».
В числе потерь в результате санкций «Илим» числит два зарубежных ПО, поставляемых по подписке: Think-cell (надстройка над PowerPoint) и Adobe для работы с pdf-файлами. Think-cell какое-то время удавалось использовать с помощью параллельного импорта, затем были предприняты попытки найти отечественное решение на замену, но они не увенчались успехом.
Однако эти программы не были столь значимы для компании. Все остальное, по словам Ирины Пироговой, осталось, функционирует и будет продолжать работать до тех пор, пока компании не предложат что-то другое.
Западные ИТ-продукты продолжают работать
Из глобальных инновационных трендов в Группе «Илим» сегодня применяются большие данные и аналитика, искусственный интеллект и машинное обучение, виртуальная и дополненная реальность, цифровизация и интернет вещей, кибербезопасность и когнитивные технологии, роботы, дроны, и автономные машины, а также мобильные устройства.
Например, в настоящий момент «Илим» использует на производстве для развития технического обслуживания и ремонта веб-интерфейсы SAP PM (TOPO) для мобильных устройств и стационарных ПК с целью повышения удобства и эффективности использования SAP работниками технических служб.
Измерительные системы лесозаготовки фиксируют данные об объеме заготовки, выполняемых работах и расходе горюче-смазочных материалов. Данные передаются по спутниковым каналам в систему SAP. Сегодня в трех филиалах компании реализована возможность получения информации со 100% собственных процессоров и харвестеров; а также передача с лесозаготовки данных подрядчиков, оборудованных бортовыми компьютерами, при работе в собственном лесном фонде всех филиалов.
На горизонте планирования менее суток работа лесовозной техники выстраивается через оптимизатор SAP TM с целевой функцией минимизации затрат на вывоз. Контроль и оценка эффективности использования лесовозной техники ведется на основе данных системы спутникового мониторинга. В трех филиалах реализовано логистическое решение для сплава леса.
«Мы будем использовать SAP до тех пор пока нам не предложат что-то лучшее, – констатирует Ирина Пирогова. – На наш взгляд вообще ничего не подлежит замене – нам просто это не нужно. Единственное с чем у нас реально проблема – это с АСУТП (автоматизированные системы управления технологическим процессом). Там у нас есть вопросы, потому что вендоры ушли, нет поддержки, местных специалистов у нас не хватает. Мы будем заменять системы АСУТП, но постепенно – в первую очередь то, что относится к объектам критической инфраструктуры».
Кроме SAP компания использует другие западные ИТ-решения. Например, PiSystem, работать с которой помогает российская компания и немецкая автоматизированная система управления производственными процессами MES, для которой у «Илим» есть собственные специалисты.
Из используемого отечественного ПО в компании используют «Систему слежения за вагонами и контейнерами «МЦ-Слежение», а также систему учета «Проконт». Впрочем в ближайшее время «Проконт» будет заменен на более современную систему на базе SAP.
Свои исследования и разработки
Перечислим некоторые разработки компании, находящиеся на разных стадиях внедрения.
В компании самостоятельно разработаны платформа управления производственными данными, автоматизация лесообеспечения и приемки.
В настоящий момент в «Илим» ведутся работы над определением качества привозимой древесины, поскольку найти такое решение на рынке не удалось.
Исследования в сфере промышленного интернета вещей нацелены на контроль местоположения подрядчиков и персонала с помощью радиометок и системы мониторинга, в сфере компьютерного зрения и видеоаналитики – на выявление обрыва ремней, пенообразования и сорности продукции.
Также среди собственных разработок компании использование цифрового зрения для контроля качества щепы и автоопределения процентного соотношения пород, а также применение БПЛА для таксации (определения объема срубленных и растущих деревьев), а также на складах для определения размеров запасов щепы и круглого леса. Сейчас эта технология находится на стадии разработки.
Никто не хочет рисковать
«Лесопромышленная отрасль это высокоразвитое производство и у нас большая потребность в автоматизации, которую российский рынок пока не покрывает», – объясняет ситуацию Ирина Пирогова.
По ее словам, случившееся повышение ставки рефинансирования означает, что основным критерием выбора становятся показатели экономической эффективности проекта, характеризующие основную сумму эффекта и скорость отдачи вложенных средств (IRR, NPV, PI, срок окупаемости), а также влияние на операционный бюджет (EBITDA). IRR (Internal rate of return – внутренняя норма доходности) — показатель проекта, который позволяет определить прибыльность инвестиций – должен превышать 25%. И скоро он поднимется еще выше.
«И когда к нам приходят представители ИТ-компаний – без этой цифры все остальное уже не интересно. – Рассказывает Ирина Пирогова. – Проекты должны приносить не только хайп, но и реальный экономический эффект. Пока мы нашли только одну компанию, которая готова идти с нами в какую-то конгломерацию, которая готова не за наш счет вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а нести такие же риски как и мы в случае неудачного выполнения пилотного проекта».
В ожидании российских разработчиков
Как отмечает Ирина Пирогова, исторически сложилось, что лесопромышленная отрасль всегда базировалась в России на иностранном оборудовании и на иностранном софте, не вызывая интереса у отечественных разработчиков. Поэтому просто прийти и попросить поставку нельзя – у компаний просто нет того ПО, что нужно компании.
«Сейчас мы объявляли конкурс на систему оптимизации на древесно-подготовительном цехе – оптимизация процессов окорки и изготовления щепы. – Объясняет ситуацию Ирина Пирогова. – В принципе компании, которые имеют опыт в нейросетях, машинном зрении, видеоаналитике, готовы, но только без гарантированного результата. Основная проблема в этом».
Семнадцатый по счету CNews FORUM – крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти – стал рекордным по масштабу и количеству участников. CNews FORUM посетили более 1800 человек. Было заслушано около 150 экспертных докладов. На выставочном пространстве форума было представлено более 70 стендов.