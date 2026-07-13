Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кирьянова Александра
СОБЫТИЯ
Публикаций - 169, упоминаний - 181
Кирьянова Александра и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 86
|Галкин Николай 140 49
|Натрусов Артем 313 46
|Нестеров Алексей 175 43
|Воронин Павел 196 42
|Панченко Иван 197 37
|Желтухин Вадим 72 35
|Урусов Виктор 157 33
|Гимранов Ринат 126 32
|Меденцев Константин 106 29
|Закоржевский Вячеслав 94 29
|Аникин Дмитрий 68 29
|Сотин Денис 216 29
|Тараторин Александр 58 28
|Шинкарев Александр 33 28
|Истомин Константин 58 28
|Амалицкая Маргарита 31 28
|Чернышев Андрей 74 28
|Ерошкин Павел 36 28
|Микрюков Валерий 28 28
|Андрианов Павел 86 28
|Фокин Валерий 49 28
|Кулик Вадим 206 27
|Зеленков Юрий 44 24
|Саркисов Тигран 42 23
|Райгородский Андрей 51 22
|Григоренко Вадим 58 21
|Глазков Александр 151 21
|Бурнаев Евгений 28 20
|Врацкий Андрей 175 20
|Глухов Иван 35 20
|Пирогова Ирина 31 20
|Суровец Дмитрий 115 20
|Михалев Евгений 98 20
|Цыганков Дмитрий 38 20
|Мельникова Алиса 100 19
|Козырев Алексей 328 19
|Ульянов Николай 176 18
|Ермаков Иван 32 18
|Чаркин Евгений 317 18
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.