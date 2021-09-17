Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кирьянова Александра
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Публикаций - 42, упоминаний - 42
Кирьянова Александра упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Шестаков Александр 35 2
|Илюхин Олег 16 2
|Круглов Максим 25 2
|Аншина Марина 67 2
|Шалагинов Алексей 13 2
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 2
|Герасимов Александр 40 1
|Леушев Андрей 63 1
|Tilley Phil - Тилли Фил 1 1
|Журютин Михаил 8 1
|Лебедев Павел 21 1
|Lansky Ivo - Лански Иво 1 1
|Баркетов Павел 6 1
|Патрин Максим 31 1
|Свердлов Михаил 29 1
|Мухин Максим 18 1
|Литвинов Павел 18 1
|Сафронов Юрий 61 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Бахвалов Андрей 18 1
|Arthur Lisa - Артур Лиза 1 1
|Атанесов Саргис 13 1
|Носов Николай 12 1
|Кадыков Роман 15 1
|Синяков Владимир 3 1
|Вахрушев Илья 7 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Ломоносов Алексей 4 1
|Пронин Алексей 9 1
|Благирев Вячеслав 11 1
|Гришин Александр 10 1
|Гнатусин Александр 1 1
|Макаров Станислав 111 1
|Шохин Александр 21 1
|Комаров Михаил 14 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Соловьев Алексей 60 1
|Сотин Денис 103 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Вагизов Руслан 13 1
|Forbes - Форбс 442 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 1
|Известия ИД 59 1
|CNews Analytics 1991 5
|Gartner 2197 3
|IDC - International Data Corporation 2729 2
|Forrester Research 388 1
|ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 35 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769448, в очереди разбора - 673132.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769448, в очереди разбора - 673132.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru