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Кирьянова Александра


17.09.2021 Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России 1
11.05.2021 «Террасофт» приглашает на Low-code Day — онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события 1
20.10.2020 CNews получил награду РСПП как лучшее издание в ИТ-отрасли 1
11.07.2019 CNews растет и обновляется. Обращение главного редактора 1
10.06.2016 «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2016». Регистрация на конференцию CNews 1
17.02.2016 Тренды «облаков»: сервисы как коммуналка, переход на телекомплатформы, распределенная защита 1
12.02.2016 Будущее облаков: трансформация захватит сервисы, не связанные с ИТ 1
01.10.2015 Банкиры: развивать ИТ по кризисным ценам выгодно 1
28.07.2015 От шамана к профессионалу: как технологии меняют работу маркетолога 1
10.07.2015 Alcatel-Lucent: NFV поможет операторам преодолеть зависимость от поставщиков 1
02.07.2015 Инновационный шоппинг: архаичные магазины требуют обновления 1
10.04.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Рынок СЭД 2015: новые тренды» 1
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет 1
23.03.2015 Alcatel-Lucent: Облака помогут операторам справиться с лавинообразным ростом трафика 1
27.02.2015 По интерфейсу встречают: как банки развивают ДБО? 1
17.02.2015 Всегда доступный ритейл: как не дать «упасть» информационной системе 1
11.12.2014 Экономика больших данных: способы монетизации 1
24.11.2014 «Турбо-секси банк»: ИТ-директора пытаются снискать любовь клиентов 1
10.10.2014 Бизнесу нужен оперативный BI, а не «посмертный анализ» 1
26.09.2014 Банки в ИТ готовятся к худшему и ждут лучшего 1
17.09.2014 Альфа-Банк: Инновационные ИТ-проекты создают банк будущего 1
02.07.2014 Это не большие данные, если… 1
19.06.2014 Как управляют R&D в «Лаборатории Касперского» 1
17.06.2014 Решение BSS поможет банкам предоставлять услуги по управлению финансами 1
11.06.2014 В Россию пришли большие данные. Первые проекты 1
03.06.2014 Большие данные для телекома не только средство, но и товар 1
23.05.2014 Банк ВТБ24: ALM-платформа помогла нам договориться с бизнесом о сроках ИТ-разработок 1
12.05.2014 «АйДесайд»: Мы знаем, что должно быть на планшете руководителя 1
18.03.2014 Ericsson: OSS/BSS-решения будут становится проще, но мощнее 1
06.03.2014 IBS: Отмена «мобильного рабства» заставит операторов применять Big Data 1
27.02.2014 Kaspi bank все видит… и слышит! 1
26.02.2014 Гид по конференции MWC 2014. День четвертый 1
26.02.2014 Гид по конференции MWC 2014. День третий 1
17.02.2014 Организаторы MWC предложат мобильные развлечения 1
14.02.2014 BPM в России: профессионалы есть, но профессии нет 1
06.02.2014 Виктор Вайнштейн: Бумажки больше никто носить не будет 1
31.01.2014 Сколько стоит Big Data? 1
10.12.2013 F5: Веб-приложения в России защищены очень слабо 1
09.12.2013 Интеграционное тестирование: банки в поисках эффективных решений 1
03.12.2013 Самообслуживание на АЗС уже в России 1

Публикаций - 42, упоминаний - 42

Кирьянова Александра упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 10
SAP SE 3220 5
VK - Mail.ru Group 2487 4
Oracle Corporation 3363 3
Facebook 3768 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
IBM 3557 3
Google LLC 7177 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Alcatel-Lucent Enterprise 334 2
АйТи 753 2
Huawei 2733 2
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 72 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла 45 2
Ланит ГК 1160 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
OpenText 161 1
Commvault 148 1
Telefonica - Telefónica España 172 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Бифит - Bifit 41 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Терн ГК - Tern Group 44 1
diHouse - Дихаус 39 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
Армада 277 1
SoftPoint - Софтпоинт 7 1
Телеком-защита 48 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 41 1
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 1
Wellink - Веллинк 17 1
I-Free 71 1
Schneider Electric 409 1
HP Inc. 2937 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Teradata 166 1
NetApp 486 1
VMware 1830 1
Открытие ФК 538 4
Уралсиб Банк 390 3
ВТБ Банк Москвы 372 2
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 2
ВТБ24 583 2
СДМ-Банк 51 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
En+ Group 17 1
Газпром ПАО 524 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Инвитро - Invitro 35 1
Транснефть 159 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Экспобанк - Expobank 21 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 8 1
Деловые Линии ГК 36 1
Комус 25 1
ВТБ Факторинг 22 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Бинбанк 184 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
Альфа-Банк 1127 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Совкомбанк ПАО 147 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Северсталь ПАО 204 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Visa International 1346 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Правительство РФ 2208 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Правительство Москвы 653 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 4
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 2
ИТ-аутсорсинг 672 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 83 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 172 1
PUE - Power usage effectiveness 47 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Website - Вебсайт 118 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 15 1
vRAN - virtualized RAN - виртуализованные сети радиодоступа 15 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Segment Routing - сегментарная маршрутизация 5 1
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 9 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
Apple iOS 5742 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
Google Android 10751 2
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
SQL - Язык программирования 436 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
IBM Watson 105 1
ЭОС Дело СЭД 625 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
Nokia SROS - Nokia Service Router Operating System - Nokia SR Linux - Nokia Service Router Linux - операционная система для сервисных маршрутизаторов 3 1
Nuage Networks VSP - Nuage Networks Virtualized Services Platform 5 1
SoftPoint Data Cluster 3 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
SAP hybris Labs Shopping with friends 1 1
SAP CEC - SAP Customer Engagement & Commerce 6 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
OpenText Documentum 191 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
WhatsApp Messenger 654 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
ЦФТ Faktura.ru 79 1
BSS CORREQTS Corporate 40 1
Terrasoft Creatio 44 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Microsoft SQL Server 798 1
Google Analytics 70 1
Шестаков Александр 35 2
Илюхин Олег 16 2
Круглов Максим 25 2
Аншина Марина 67 2
Шалагинов Алексей 13 2
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 2
Герасимов Александр 40 1
Леушев Андрей 63 1
Tilley Phil - Тилли Фил 1 1
Журютин Михаил 8 1
Лебедев Павел 21 1
Lansky Ivo - Лански Иво 1 1
Баркетов Павел 6 1
Патрин Максим 31 1
Свердлов Михаил 29 1
Мухин Максим 18 1
Литвинов Павел 18 1
Сафронов Юрий 61 1
Дорохина Юлия 42 1
Бахвалов Андрей 18 1
Arthur Lisa - Артур Лиза 1 1
Атанесов Саргис 13 1
Носов Николай 12 1
Кадыков Роман 15 1
Синяков Владимир 3 1
Вахрушев Илья 7 1
Кацоев Алексей 17 1
Ломоносов Алексей 4 1
Пронин Алексей 9 1
Благирев Вячеслав 11 1
Гришин Александр 10 1
Гнатусин Александр 1 1
Макаров Станислав 111 1
Шохин Александр 21 1
Комаров Михаил 14 1
Вексельберг Виктор 97 1
Соловьев Алексей 60 1
Сотин Денис 103 1
Соловьев Владимир 98 1
Вагизов Руслан 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 4
Европа 3788 4
Восточная Европа 1691 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Япония 2811 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - Иркутск 471 1
Испания - Барселона 537 1
Северная Америка 1416 1
Россия - Сибирь 881 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Америка 466 1
Ирландия - Республика 365 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Forbes - Форбс 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 1
Известия ИД 59 1
CNews Analytics 1991 5
Gartner 2197 3
IDC - International Data Corporation 2729 2
Forrester Research 388 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 35 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CNews Баттл 34 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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