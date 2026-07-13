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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199225
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Кирьянова Александра

СОБЫТИЯ


13.07.2026 На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев 1
08.07.2026 Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить? 1
07.07.2026 Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина 1
22.06.2026 Уже завтра 23 июня пройдет митап CNews «Российские технологии виртуализации». Успейте зарегистрироваться 1
19.05.2026 Российские решения виртуализации рассмотрят на митапе CNews 1
16.04.2026 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026 1
16.04.2026 CNews установил новый рекорд посещаемости — месячная аудитория выросла до 6,4 млн человек 2
06.04.2026 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 8 и 9 апреля 1
19.03.2026 Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России 2
20.01.2026 Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен 1
30.12.2025 Продолжается прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ 2
15.12.2025 «Сишком разбалованы маркетплейсами»: Топ-менеджер «Напитки вместе» рассказала о цифровой трансформации в компании с оборотом 141 миллиард 1
15.12.2025 Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось 1
10.12.2025 ИИ радикально изменил правила игры процессного офиса 1
08.12.2025 Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек 2
05.12.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards 2
04.12.2025 Кирилл Пуртов: 90% предпринимателей на Портале поставщиков - малый и средний бизнес 1
02.12.2025 Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации 1
28.11.2025 ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать 1
27.11.2025 ИТ-директор «Алросы» о «взрослом» отказе от иностранного софта: Самое сложное — разом все выключить 1
26.11.2025 «Русгидро» о плюсах работы с российскими разработчиками: Знакомимся, вызываем на ковер, добиваемся трансформации ПО под себя 1
26.11.2025 Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда 1
26.11.2025 CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен 1
26.11.2025 Объявлены лауреаты CNews Awards 2025 1
25.11.2025 ИТ-СМИ растут на фоне общего падения охватов медиа — аналитика iTrend 1
11.11.2025 Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями 1
22.10.2025 Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
18.08.2025 CNews — 25 лет лидерства 1
22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
14.04.2025 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 17 апреля 1
24.02.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта 2025 года 1
12.02.2025 CNews – самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме по итогам 2024 года 1
03.02.2025 Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей 1
24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1
20.01.2025 Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок 1
14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 2
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1

Публикаций - 169, упоминаний - 181

Кирьянова Александра и организации, системы, технологии, персоны:

9594 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 51
МегаФон 10742 48
Ростелеком 10948 43
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 43
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 36
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 29
InfoWatch - Инфовотч 1185 29
Directum - Директум 1268 29
R-Vision - Р-Вижн 267 29
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 28
Gelarm - Геларм 41 28
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 28
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 25
SAP SE 5601 24
Microsoft Corporation 25775 22
Diasoft - Диасофт 1144 22
Газинформсервис - ГИС 496 20
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 19
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 19
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 18
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 16
MIND Software - Майнд Софт 72 16
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 31 16
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 16
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 16
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 16
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 143 15
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 15
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 15
Ланит - Lansoft - Лансофт 111 15
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 15
Ростелеком - TData - ТДата 71 15
CoWork - Коворкинг Платформ 21 15
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 15
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 15
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 14
Luxms 120 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 77
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 64
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 62
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 41
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 41
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 38
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 38
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 37
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 36
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 35
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 35
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 33
Сургутнефтегаз - СНГ 288 32
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 30
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 29
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 28
ГПБ - Газпромбанк 1273 28
Альфа-Банк 1979 28
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 28
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 26
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 23
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 22
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 22
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 22
Кофемания 85 21
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 20
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 20
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 20
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 20
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 19
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 18
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 18
Комус 110 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 16
ВТБ - Почта Банк 514 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
36,6 - аптечная сеть 96 15
МКБ - Московский кредитный банк 657 15
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 81
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 62
Федеральное казначейство России 1949 32
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 30
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 26
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 15
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 14
МИК - Московский инновационный кластер 185 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Мосгордума - Московская городская Дума 148 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 27 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 109
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 106
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 99
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 90
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 74
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 73
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 72
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 69
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 60
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 56
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 56
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 56
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 51
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 46
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 46
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 45
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 43
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 42
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 40
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 39
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 38
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 36
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 36
Data Fusion - Слияние данных 100 35
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 35
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 34
Data monetization - Монетизация данных 1965 32
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 30
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 29
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 29
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 29
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 29
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 28
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 28
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3256 28
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 28
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 28
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 26
Новые облачные технологии - МойОфис 958 43
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 34
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 30
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 29
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 29
ПравоТех АО - Manage.one 38 28
UseTech - UseBus 31 28
1С:ERP Управление предприятием 841 27
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 23
НКТ - Р7-Офис 543 20
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 18
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 17
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 17
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 16
МТС Exolve 150 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 15
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 15
Luxms BI 119 14
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 14
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 14
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 14
НКТ - Р7-графика 47 14
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 14
Московская Биржа - Финуслуги 64 14
Linux OS 11533 12
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 12
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 10
Microsoft Windows 16882 9
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 9
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Протек - Здравсити 32 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 6
БИС - ITQuick - Jumse 52 6
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Галкин Николай 140 49
Натрусов Артем 313 46
Нестеров Алексей 175 43
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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