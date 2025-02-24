МОСГАЗ
МОСГАЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Руднева Валентина 26 25
|Воронин Павел 139 24
|Дмитриев Андрей 38 24
|Козак Николай 163 24
|Тараторин Александр 58 24
|Тютюнник Александр 41 24
|Меденцев Константин 98 23
|Натрусов Артем 284 23
|Албычев Александр 151 23
|Полянская Нина 24 23
|Копысов Виталий 62 23
|Алешкин Сергей 65 23
|Андрианов Павел 84 23
|Мартынов Павел 26 23
|Ефёров Алексей 44 23
|Пчелин Юрий 38 23
|Михалев Евгений 89 23
|Сирота Юрий 67 23
|Фокин Валерий 45 23
|Дорофеев Дмитрий 31 23
|Лагунов Андрей 43 23
|Ульихин Павел 34 23
|Сафрыгин Егор 37 23
|Шанина Ирина 27 23
|Сыцко Дмитрий 25 23
|Новоселов Иван 33 23
|Голощапова Ирина 25 23
|Саратовский Николай 25 23
|Бурилов Андрей 105 22
|Сологуб Денис 67 22
|Шадаев Максут 1016 19
|Гимранов Ринат 122 17
|Кирьянова Александра 138 13
|Сотин Денис 205 13
|Микрюков Валерий 28 13
|Галкин Николай 107 13
|Шинкарев Александр 32 13
|Истомин Константин 56 13
|Чернышев Андрей 69 13
|Ерошкин Павел 33 13
|РАН - Российская академия наук 1885 2
|РАН - Институт Общей Генетики имени Н.И. Вавилова 5 1
|РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
|РАМН НЦЗД - Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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