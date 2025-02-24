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Индексная книга (каталог) CNews*
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МОСГАЗ

МОСГАЗ


24.02.2025 Пермский разработчик из реестра Минцифры перешел в юрисдикцию Объединенных Арабских Эмиратов 1
07.03.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
09.02.2024 Hack не пройдет 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
28.03.2023 Первая в 2023 г. познавательная акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 30 марта по 1 апреля 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
08.02.2023 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
11.11.2022 «Дефектоскопист 2022»: как проходил конкурс и кто стал победителем? 1
01.06.2022 Меньше недели остается до «CNews Forum Кейсы 2022» с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
31.05.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 7 июня. Задайте вопрос 1
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
24.05.2022 Осталось две недели до CNews Forum Кейсы 2022 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
17.05.2022 Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
12.05.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. До мероприятия остался месяц. Идет регистрация 1
11.05.2022 Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
29.04.2022 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
22.04.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры 1
08.04.2022 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры состоится в июне. Открыта регистрация 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 2
29.03.2021 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля 1
15.01.2019 Arinteg защитила промышленную инфраструктуру «Мосгаза» с помощью Kaspersky Industrial Cybersecurity 2
29.11.2018 «Русгидро» перевела 12,5 тыс. сотрудников с американской СЭД на российскую 1
10.02.2015 Продукт «1С:Управление автотранспортом Проф» вновь сертифицирован «1С» 1
30.10.2012 «Ланит» автоматизировал процессы согласования документации в «Мосгазе» 1
28.07.2010 «Мосгаз» внедряет ГЛОНАСС 2
19.04.2010 «Мосгаз» построил видеостену для мониторинга ситуаций с помощью решения Nvidia 2
03.11.2009 «Мосгаз» внедряет СЭД на базе LanDocs 2
22.10.2008 В «Мосгазе» внедрят систему обеспечения безопасности 1
22.08.2008 «Мосгаз» внедрит систему мониторинга и обеспечения безопасности 1
05.08.2008 «Мосгаз» нуждается в системе мониторинга и обеспечения безопасности 2

Публикаций - 43, упоминаний - 49

МОСГАЗ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 25
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 237 24
Luxms 82 24
МегаФон 8951 14
InfoWatch - Инфовотч 1020 13
Directum - Директум 1101 13
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 13
Gelarm - Геларм 36 13
UseTech - Юзтех Интеграция 52 13
Diasoft - Диасофт 885 10
Программный продукт ГК 63 10
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 3
Ростелеком 9749 3
Biocad - Биокад 82 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 34 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4916 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 241 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
UIPath 102 2
8269 2
Dell EMC 5036 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
OpenText 209 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Nvidia Corp 3511 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8773 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Citrix Systems 814 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
ММК Информсервис 52 1
Космос-ТВ - Космос Телеком 61 1
Сонет 169 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 436 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 331 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
Астра Пейдж - Astra Page 5 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1012 1
1С-Рарус 888 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 25
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 24
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 24
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 24
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1093 24
Лента - Сеть розничной торговли 2091 24
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 24
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 24
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 24
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 24
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 24
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 24
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 24
36,6 - аптечная сеть 90 24
Zenden Group - Дом одежды 65 23
Комус 94 23
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 75 23
Сургутнефтегаз - СНГ 269 17
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 13
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 13
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 13
Почта России ПАО 2119 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 11
X5 Group - Перекрёсток 550 10
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 10
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 668 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 455 5
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 4
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 267 2
Мосэнерго ПАО 128 2
Рапида НКО - платежные система 145 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 2
Федеральное казначейство России 1783 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 10
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 433 3
Правительство Москвы - ДепТЭХ Москвы - Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 11 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 311 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4167 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2523 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4793 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 316 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2879 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы 11 1
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 26 1
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 20 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 60 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 172 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3151 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
АФТ - Ассоциация Финтех 170 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 28
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13272 2
Luxms BI 78 24
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 454 24
UseTech - UseBus 29 13
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 13
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 123 3
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2766 1
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition 14 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
Nvidia Quadro GPU 155 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 6 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2286 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 89 1
TCL Plex - Смартфон 15 1
Lex Borealis - Doczilla 16 1
МегаФон Контроль автопарка 11 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 205 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 1
Banki.shop 2 1
Synplity Platform 3 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 29 1
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 38 1
Руднева Валентина 26 25
Воронин Павел 139 24
Дмитриев Андрей 38 24
Козак Николай 163 24
Тараторин Александр 58 24
Тютюнник Александр 41 24
Меденцев Константин 98 23
Натрусов Артем 284 23
Албычев Александр 151 23
Полянская Нина 24 23
Копысов Виталий 62 23
Алешкин Сергей 65 23
Андрианов Павел 84 23
Мартынов Павел 26 23
Ефёров Алексей 44 23
Пчелин Юрий 38 23
Михалев Евгений 89 23
Сирота Юрий 67 23
Фокин Валерий 45 23
Дорофеев Дмитрий 31 23
Лагунов Андрей 43 23
Ульихин Павел 34 23
Сафрыгин Егор 37 23
Шанина Ирина 27 23
Сыцко Дмитрий 25 23
Новоселов Иван 33 23
Голощапова Ирина 25 23
Саратовский Николай 25 23
Бурилов Андрей 105 22
Сологуб Денис 67 22
Шадаев Максут 1016 19
Гимранов Ринат 122 17
Кирьянова Александра 138 13
Сотин Денис 205 13
Микрюков Валерий 28 13
Галкин Николай 107 13
Шинкарев Александр 32 13
Истомин Константин 56 13
Чернышев Андрей 69 13
Ерошкин Павел 33 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 37
Россия - РФ - Российская федерация 145419 33
Европа 21808 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 844 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1487 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7502 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1559 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 1
Россия - УФО - Тюменская область 1165 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 825 1
Канада 4893 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 866 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1471 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 434 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 328 1
Москва - ЮЗАО - Зюзино 9 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 30
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5793 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 26
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 374 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 14
Экономический эффект 1074 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9891 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5680 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2938 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3198 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4387 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16394 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4860 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5870 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3575 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1913 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7879 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5892 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2428 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1238 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 36 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1221 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1214 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4022 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2846 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11007 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7038 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3501 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5426 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 414 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 239 1
Энергетика - Energy - Energetically 5124 1
СРО - саморегулируемые организации 97 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1896 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Комсомольская правда ИД 67 1
CNews Инновация года - награда 111 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 2
РАН - Российская академия наук 1885 2
РАН - Институт Общей Генетики имени Н.И. Вавилова 5 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
CNews FORUM Кейсы 225 24
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 24
CNews AWARDS - награда 521 13
CNews Баттл 64 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2022 1
День без турникетов 8 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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