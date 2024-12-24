ARinteg ARZip
ARZip работает cо многими популярными форматами архивов, в т.ч. использует собственный – ARZ. Продукт мультиязычен, обеспечивает высокую эффективность сжатия данных. Кроме того, обладает
функциональностью противодействия утечкам данных, которой нет у других архиваторов. С ARZip решается проблема чтения запароленных архивов, одного из распространенных путей утечек конфиденциальной информации. Работающие в связке ARZip и DLP автоматизируют проверку содержимого запароленных архивов, отправляемых из организации, и исключают утечки данных через них.
Архиватор ARZip – собственная разработка компании ARinteg, которая включена в реестр российского ПО под номером 15721.
ARinteg и организации, системы, технологии, персоны:
|Слободенюк Дмитрий 16 4
|Нестеровский Олег 2 1
|Деев Максим 2 1
|Галиулин Тимур 3 1
|Трубочев Алексей 28 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
|Армения - Республика 2280 1
|Грузия 1240 1
|Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 1
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