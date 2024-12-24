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ARinteg ARZip


ARZip работает cо многими популярными форматами архивов, в т.ч. использует собственный – ARZ. Продукт мультиязычен, обеспечивает высокую эффективность сжатия данных. Кроме того, обладает
функциональностью противодействия утечкам данных, которой нет у других архиваторов. С ARZip решается проблема чтения запароленных архивов, одного из распространенных путей утечек конфиденциальной информации. Работающие в связке ARZip и DLP автоматизируют проверку содержимого запароленных архивов, отправляемых из организации, и исключают утечки данных через них.

Архиватор ARZip – собственная разработка компании ARinteg, которая включена в реестр российского ПО под номером 15721.


24.12.2024 ОС Astra Linux совместима с архиватором ARZip 2
27.11.2024 ARinteg про архиватор ARZip: что изменилось в функционале и интерфейсе? 1
17.09.2024 Дмитрий Слободенюк, ARinteg: Проверять устойчивость компаний к кибератакам нужно регулярно 2
20.06.2024 Коллаборация ARZip с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor позволяет компаниям повысить свою защищенность 1
26.04.2024 АЛРОСА переходит на отечественный архиватор 2
08.04.2024 Как предотвратить утечку данных в запароленных архивах? 2
20.02.2024 ARinteg: за год в 2,5 раза выросло в инфобезе число пилотов отечественных решений 1

Публикаций - 7, упоминаний - 11

ARinteg и организации, системы, технологии, персоны:

ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 239 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
8213 1
Palo Alto Networks 146 1
Fortinet 387 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
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Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 221 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 2
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Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 7 1
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Microsoft Windows 11 537 1
Apple macOS 2059 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 212 1
Linux - Debian GNU 463 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
Слободенюк Дмитрий 16 4
Нестеровский Олег 2 1
Деев Максим 2 1
Галиулин Тимур 3 1
Трубочев Алексей 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
Армения - Республика 2280 1
Грузия 1240 1
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