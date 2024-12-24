ARZip работает cо многими популярными форматами архивов, в т.ч. использует собственный – ARZ. Продукт мультиязычен, обеспечивает высокую эффективность сжатия данных. Кроме того, обладает

функциональностью противодействия утечкам данных, которой нет у других архиваторов. С ARZip решается проблема чтения запароленных архивов, одного из распространенных путей утечек конфиденциальной информации. Работающие в связке ARZip и DLP автоматизируют проверку содержимого запароленных архивов, отправляемых из организации, и исключают утечки данных через них.

Архиватор ARZip – собственная разработка компании ARinteg, которая включена в реестр российского ПО под номером 15721.