ARinteg представила новый релиз архиватора ARZip

Вышел новый релиз отечественного корпоративного архиватора ARZip от ARinteg, который обеспечивает универсальное архивирование. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

В новой версии ARZip 1.9 появились: поддержка ОС «Альт» 11; распаковка архивов с методами сжатия LZMA, LZMA2, Deflate, Deflate64, что обеспечивает дополнительную совместимость с популярными архиваторами; отображение контрольных сумм архива, что позволяет пользователям быстро проверять целостность данных в архиве и отдельных файлах и быть уверенными в том, что архив не поврежден и не изменился.

Помимо этого, добавлены флаги с настройками прокси сервера и сервера паролей для автоматизации процесса установки архиватора.

С новой версией ARZip 1.9 пользователи также смогут: просматривать созданные архивы как папки с файлами и подпапками через дерево каталогов; открывать файлы из архива непосредственно в интерфейсе программы; регулировать размер окна программы, подстраивая его под личные предпочтения; удалять исходные файлы при создании архива.

Архиватор ARZip позволяет компаниям решать задачу по импортозамещению корпоративного архиватора, а также усилить свою информационную защищенность.

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров
цифровизация

Одним из классических методов вывода данных за периметр компании остается использование запароленных архивов, так как DLP-системы не могут заглянуть внутрь такого архива, и служба безопасности вынуждена проверять каждый такой файл вручную. Но благодаря интеграции ARZip по API с DLP-системой обеспечивается автоматическая проверка запароленных архивов на предмет наличия в них конфиденциальной информации.

Сотрудникам служб информационной безопасности больше не приходится вручную разбирать запароленные архивы, снижаются риски ошибок, обусловленные человеческим фактором, автоматизируется работа службы ИБ и более рационально используются ее ресурсы.

